Ulei de măsline sau de floarea-soarelui? Nutriționistul Mihaela Bilic dezvăluie ce grăsimi sunt mai sănătoase pentru inimă

01:15

Când oaspeții simt că au fost îngrijiți cu grijă, acest lucru dă tonul unei vizite armonioase. Fie că aveți luxul unei camere de oaspeți sau un spațiu care seamănă mai degrabă a birou de acasă, există o mulțime de modalități simple și atent gândite de a le oferi oaspeților o primire călduroasă.