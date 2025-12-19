Grindeanu, despre propunerile USR la ministere: „Mi-aș dori să nu-și facă specializarea la locul de muncă”
PSNews.ro, 19 decembrie 2025 11:00
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat dur la nominalizările USR pentru portofoliile de la Apărare și Economie. Grindeanu a spus că și-ar dori ca cei propuși pentru ministere „să nu-și facă specializarea la locul de muncă" și a dat drept exemplu situația de la Ministerul Mediului. Sorin Grindeanu a lansat un nou atac asupra USR,
Acum 30 minute
11:00
Acordul Mercosur, trădarea fermierilor europeni. Standarde dure pentru noi, piață liberă pentru alții – Gheorghe Cârciu # PSNews.ro
Comisia Europeană trebuie să se trezească, scrie Gheorghe Cârciu, pe pagina sa de Facebook, referindu-se la acordul Mercosur și la recentele proteste ale fermierilor. Potrivit acestuia, acordul reprezintă o lovitură frontală pentru fermierii europeni. „Le cerem standarde tot mai stricte, costuri tot mai mari și reguli tot mai dure, iar în același timp deschidem piața
11:00
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat joi, în cadrul summitului liderilor UE de la Bruxelles, că acordul comercial Mercosur nu va fi semnat sâmbătă, așa cum era prevăzut, ci va fi amânat până în luna viitoare, au declarat doi diplomați UE pentru POLITICO. Președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, a declarat
11:00
Compania sud-coreeană Hanwha, care a vândut României obuzierele autopropulsate K9 Tunet şi care este interesată şi de programul de înzestrare cu maşini de luptă a infanteriei, a transmis faptul că lucrările de construcţie pentru fabrica din Dâmboviţa vor începe în prima lună a anului viitor. „Fabrica din Petreşti intră în faza de execuţie conform calendarului
11:00
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri dimineaţă, că este un lucru lăudabil că cele patru partide au fost dispuse să preia guvernarea României într-un moment în care ţara era într-o poziţie vulnerabilă, cu risc de retrogradare de către agenţiile de rating. El consideră că depăşirea acestui moment este un succes al coaliţiei, dar crede că
11:00
Grindeanu, despre propunerile USR la ministere: „Mi-aș dori să nu-și facă specializarea la locul de muncă" # PSNews.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat dur la nominalizările USR pentru portofoliile de la Apărare și Economie. Grindeanu a spus că și-ar dori ca cei propuși pentru ministere „să nu-și facă specializarea la locul de muncă" și a dat drept exemplu situația de la Ministerul Mediului. Sorin Grindeanu a lansat un nou atac asupra USR,
11:00
Victor Ponta: Tot ce înseamnă USR e impus din afară. Se blochează investițiile în Romania, se falimentează firmele # PSNews.ro
Fostul premier Victor Ponta a comentat propunerile USR pentru Ministerul Apărării şi Ministerul Economiei, taxându-l dur pe Radu Miruţă, care ar urma să treacă de la un minister la celălalt. „Si la demisii e la fel, ei ies in strada cand e vorba sa demisioneze Ponta, dar cand se voteaza in Parlament o motiune impotriva
Acum 12 ore
22:30
PS News la Strasbourg/Andi Cristea: Ucraina vrea garanții de securitate, UE propune un împrumut din activele rusești # PSNews.ro
Negocierile de la Berlin privind viitorul Ucrainei aduc la aceeași masă SUA, UE și Kievul. Andi Cristea explică la Puterea Știrilor cum se pune problema renunțării la NATO în schimbul garanțiilor de securitate și de ce Parlamentul European a votat un împrumut pentru Ucraina bazat pe profiturile generate de activele rusești înghețate în Belgia. Pace
22:30
Dacă ultimii ani au fost despre supraviețuire în trafic, 2026 marchează maturizarea digitală a Bucureștiului prin conceptul de Smart Commuting. Transportul public devine o infrastructură invizibilă și hiper-conectată, transformând deplasarea dintr-un simplu traseu într-o integrare perfectă între date, energie verde și utilizator. Orașul ca Sistem de Operare: Mobilitatea Fără Fricțiuni Viziunea pentru 2026 elimină barierele
Acum 24 ore
21:10
PS News la Strasbourg/Negrescu cere transparență pentru a evita dezinformarea privind planul SAFE # PSNews.ro
În timp ce state precum Germania și Polonia transformă apărarea într-un motor economic, România își menține planul de investiții SAFE sub secretul CSAT. Victor Negrescu avertizează că lipsa de transparență privind aceste fonduri riscă să alimenteze panica și dezinformarea în rândul populației. De ce investițiile în apărare pot fi un motor economic, nu doar o
20:30
VIDEO Ștefan Mușoiu (PSD) cere transparență totală pentru programul SAFE – ce schimbări aduce Schengen militar # PSNews.ro
Programul european SAFE, care aduce României aproximativ 17 miliarde de euro, trebuie gestionat transparent, nu secretizat, avertizează europarlamentarul PSD Ștefan Mușoiu, într-un interviu acordat emisiunii Puterea Știrilor, ediție specială transmisă de la Parlamentul European din Strasbourg. Oficialul european susține că fondurile sunt esențiale nu doar pentru securitatea Uniunii Europene, ci și pentru dezvoltarea economică și
20:30
Bucureștiul redevine un punct central pe harta sportului internațional, găzduind, la începutul anului viitor, la Patinoarul Berceni Arena, Campionatul Mondial de Hochei pe Gheață U20 masculin, Divizia II, Grupa A. Competiția se va desfășura la patinoarul Berceni Arena în perioada 4-10 ianuarie, locația fiind pregătită să devină locul de întâlnire pentru suporterii și echipele calificate
20:30
PE SCURT: Criza costului vieții continuă să influențeze puternic politica globală, slăbind guverne și alianțe în marile democrații, arată un sondaj POLITICO. În Spania, guvernul anunță o rețea de adăposturi climatice pentru a proteja populația de valurile de căldură. În Slovacia, Curtea Constituțională a suspendat legea care desființa biroul de protecție a denunțătorilor, pe fondul
19:00
Biroul Politic Naţional al PNL a validat acordul din coaliţia de guvernare ce vizează închiderea pachetului reformei # PSNews.ro
Partidul Naţional Liberal a validat, joi, prin vot, la propunerea preşedintelui Ilie Bolojan, acordul din Coaliţia de guvernare, care vizează reforma administraţiei locale şi centrale, creşterea salariului minim, reducerea numărului de parlamentari cu 13%, reducerea subvenţiilor partidelor şi a sumei forfetare a parlamentarilor. Potrivit PNL, acordul vizează închiderea pachetului reformei administraţiei publice prin decizia de
19:00
Apele Române anunță realuarea alimentării cu apă în Prahova. O singură localitate mai are restricții # PSNews.ro
Toate localitățile din județul Prahova beneficiază, în prezent, de alimentare cu apă potabilă, cu excepția comunei Aluniș, unde furnizarea se face temporar cu restricții, potrivit unui comunicat al Administrației Naționale „Apele Române". Instituția precizează că situația ar putea fi rezolvată complet vineri, 19 decembrie, după finalizarea analizelor de laborator privind calitatea apei. Reluarea alimentării cu
19:00
Aeroportul Internațional Craiova are de azi un nou terminal de pasageri, un proiect ambițios care transformă semnificativ experiența călătorilor și capacitatea operațională. Terminalul, cu o suprafață de aproximativ 32.000 mp, dispus pe mai multe niveluri, include ghișee de check-in și self-check-in, control de securitate, fluxuri separate pentru zonele Schengen și non-Schengen, spații comerciale și de
19:00
Apocalipsa, după Toni Neacșu: Toți judecătorii care au semnat lista de susținere vor fi recuzați # PSNews.ro
Avocatul Adrian Toni Neacșu, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, susține că toți judecătorii care au semnat lista de susținere pentru colegii din documentarul Recorder vor fi recuzați din completele de judecată. Potrivit acestuia, situația este una firească, întrucât magistrații respectivi ar fi avut cunoștință despre presupuse nereguli din sistemul judiciar, fără a le
19:00
PS News la Strasbourg/ Ucraina: Adio NATO, bun venit în UE? Scenariul unui acord de pace în 2026 # PSNews.ro
În timp ce Ucraina ia în calcul renunțarea la aderarea la NATO, la Bruxelles se desenează un alt scenariu: accelerarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pentru Kiev și Chișinău. Victor Negrescu vorbește despre un posibil „troc geopolitic" și despre șansa ca începutul anului viitor să aducă un acord de pace sustenabil – dacă Europa
17:40
Circulaţia pe Podul Prieteniei a fost reluată pe ambele sensuri, pe perioada sărbătorilor de iarnă # PSNews.ro
Circulaţia pe Podul Prieteniei, Giurgiu-Ruse, a fost redeschisă joi, pe ambele sensuri de mers, iar acest lucru va rămâne valabil pentru toată perioada sărbătorilor de iarnă, până la data de 8 ianuarie 2026 când lucrările la pod vor fi reluate şi se va circula din nou pe o singură bandă. „Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de
17:40
„Harta Literară" este prima hartă interactivă a locurilor care apar în cărţi şi a spaţiilor cu valoare literară şi propune o nouă modalitate de explorare urbană, prin intermediul literaturii. Bucureştiul, primul oraş inclus în proiect, este reprezentat de peste 300 de locuri şi peste 600 de conexiuni cu opere clasice şi contemporane sau cu episoade
17:40
Concordia: România, în pericol dacă cheltuirea banului public se face iresponsabil. Planul propus de confederație # PSNews.ro
Președintele Confederației Patronale Concordia, Dan Șucu, face apel la un dialog constructiv cu autoritățile, pentru ca deciziile să fie luate responsabil astfel încât să nu fie pusă în pericol povestea de succes a României, în cadrul unei conferințe de presă în care au fost detaliate măsurile propuse pentru relansarea și creșterea economiei românești. Confederația Patronală
17:40
Rodica Stănoiu a fost reînhumată la cimitirul Izvorul Nou, de către familie. Presupusul amant dezminte legătura # PSNews.ro
Trupul fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, a fost reînhumat la cimitirul Izvorul Nou, după ce a fost supus necropsiei în cadrul unui dosar de moarte suspectă, deschis în urma sesizărilor unor apropiați privind lipsa autopsiei inițiale. Ceremonia funerară a fost organizată de familie de această dată. Presupusul iubit cu 50 de ani mai tânăr
17:40
Schimbări majore pentru călătoriile cu avionul: reguli stricte pentru overbooking și bagaj de cabină inclus în bilet # PSNews.ro
Drepturile pasagerilor aerieni din Uniunea Europeană urmează să fie extinse și consolidate printr-o nouă directivă aflată în procedură legislativă, a anunțat europarlamentarul PSD Ștefan Mușoiu, în ediția specială a emisiunii Puterea Știrilor, transmisă de la Parlamentul European din Strasbourg. Inițiativa vizează combaterea practicilor ab
17:40
UE, împrumut masiv pentru Ucraina, din active rusești înghețate. „Va fi rambursat doar dacă Rusia va plăti despăgubiri” # PSNews.ro
Uniunea Europeană are un interes strategic major ca războiul din Ucraina să se încheie cât mai rapid, însă până la un final negociat, sprijinul acordat Kievului rămâne esențial pentru securitatea întregii regiuni. Declarația a fost făcută de europarlamentarul PSD Andi Cristea, în emisiunea Puterea Știrilor – ediție specială de la Parlamentul European de la Strasbourg. […] Articolul UE, împrumut masiv pentru Ucraina, din active rusești înghețate. „Va fi rambursat doar dacă Rusia va plăti despăgubiri” apare prima dată în PS News.
17:40
Liberalii au decis: Ciprian Ciucu preia coordonarea PNL București și va analiza organizațiile de sector # PSNews.ro
Ciprian Ciucu preia coordonarea PNL București și va analiza organizațiile de sector, după decizia Biroului Politic Național al PNL din 18 decembrie 2025. Primarul ales al Municipiului București, Ciprian Ciucu, va prelua coordonarea PNL București, urmând să realizeze o analiză a organizațiilor liberale din sectoarele 2, 3, 4 și 5, până la finalul lunii ianuarie 2026. Decizia a […] Articolul Liberalii au decis: Ciprian Ciucu preia coordonarea PNL București și va analiza organizațiile de sector apare prima dată în PS News.
17:40
CSM prelungeşte termenul până la care judecătorii pot trimite chestionarul privind problemele din Justiţie # PSNews.ro
Consiliul Superior al Magistraturii a anunţat, joi, că a fost prelungit termenul până la care judecătorii pot trimite chestionarul intern online privind problemele de actualitate din sistemul judiciar. ‘În continuarea informării transmise luni, prin care s-a adus la cunoştinţă publică consultarea corpului profesional al judecătorilor asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar, prin intermediul unui […] Articolul CSM prelungeşte termenul până la care judecătorii pot trimite chestionarul privind problemele din Justiţie apare prima dată în PS News.
17:40
Cumulul pensiei cu salariul continuă și în 2026, cu prioritate în sănătate, educaţie şi alte sisteme critice # PSNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, prezintă joi măsurile luate în şedinţa de Guvern, precizând că, printr-o Ordonanţă de urgenţă va continua şi în anul 2026 cumulul pensiei cu salariul, cu prioritate în sănătate, educaţie şi alte sisteme critice, Ministrul spune că este o măsură necesară pentru a păstra în sistem profesioniştii cu experienţă, în special în […] Articolul Cumulul pensiei cu salariul continuă și în 2026, cu prioritate în sănătate, educaţie şi alte sisteme critice apare prima dată în PS News.
17:40
Celebrul rapper Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv în România la închisoare cu executare # PSNews.ro
Rapperul american Wiz Khalifa (numele real Thomaz Cameron Jibril) a fost condamnat definitiv în România la o pedeapsă de 9 luni de închisoare în regim de detenție, într-un dosar de deținere de droguri pentru consum propriu, potrivit unei decizii pronunțate miercuri de Curtea de Apel Constanța, relatează Mediafax. Baza legală în care a fost condamnat Decizia vine după […] Articolul Celebrul rapper Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv în România la închisoare cu executare apare prima dată în PS News.
16:40
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă joi că, la Doiceşti, sunt în ultima etapă de studii de design şi fezabilitate pentru proiectul SMR, (Small Modular Reactors), reactoare nucleare modulare de mici dimensiuni, 6 reactoare nucleare de mici dimensiuni, fiecare cu o capacitate instalată de 77 MW, care vor produce 462 MW în bandă, la un factor […] Articolul Ministrul Energiei anunță reactoare nucleare de ultimă generaţie, în România apare prima dată în PS News.
16:40
Rareș-Petru Achiriloaie și-a dat demisia din funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor, potrivit Agerpres. Decizia de eliberare din funcție a fost semnată de prim-ministrul României, Ilie Bolojan, și publicată joi în Monitorul Oficial. Cererea de demisie a lui Rareș-Petru Achiriloaie a fost înregistrată la Cabinetul premierului […] Articolul Încă o demisie la vârf: Bolojan deja a semnat și s-a publicat în Monitorul Oficial apare prima dată în PS News.
16:40
PS News la Strasburg/ Victor Negrescu: România are nevoie rapid de un ministru al Apărării # PSNews.ro
În timp ce Europa vorbește despre înarmare și strategii pe termen lung, România nu are încă un ministru plin al Apărării și nu știe unde vrea să fie peste 10 ani. Victor Negrescu critică stilul solitar al premierului, tensiunile cu președintele și explică de ce PSD a declanșat o analiză internă asupra rămânerii la guvernare. […] Articolul PS News la Strasburg/ Victor Negrescu: România are nevoie rapid de un ministru al Apărării apare prima dată în PS News.
16:40
Apelul CT Bus către șoferii greviști. Constănțenii „au cheltuit în trei zile valoarea a două luni de abonament” # PSNews.ro
Protestul angajaţilor CT Bus paralizează pentru a treia zi consecutiv transportul public din Constanţa, în timp ce conducerea companiei le cere salariaţilor să revină la muncă. Conducerea CT Bus solicită angajaţilor companiei să îşi reia activitatea şi să asigure circulaţia mijloacelor de transport în comun în municipiul Constanţa, în contextul în care protestul declanşat de […] Articolul Apelul CT Bus către șoferii greviști. Constănțenii „au cheltuit în trei zile valoarea a două luni de abonament” apare prima dată în PS News.
16:40
Regiunea transnistreană a intrat, din nou, joi, în stare de urgenţă în economie, măsura fiind instituită pentru o perioadă de 30 de zile, din cauza dificultăţilor de a se aproviziona cu gaz natural. Sovietul Suprem, aşa cum se numeşte parlamentul local de la Tiraspol, a susţinut în unanimitate propunerea liderului de facto al regiunii, Vadim […] Articolul Este din nou stare de urgenţă economică în Transnistria, din cauza gazelor apare prima dată în PS News.
16:40
După 33 de ani: România va plăti datoria istorică de 6,8 milioane de dolari pentru importul de bumbac fibră către SUA # PSNews.ro
Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru achitarea datoriei istorice rezultate din împrumutul acordat de Guvernul SUA prin Departamentul Agriculturii și Commodity Credit Corporation (CCC), în baza Legii Publice americane nr. 480/1992, pentru importul de bumbac fibră. Creditul, contractat în 1992 pe termen de 30 de ani, a fost utilizat pentru achiziția de materie primă destinată […] Articolul După 33 de ani: România va plăti datoria istorică de 6,8 milioane de dolari pentru importul de bumbac fibră către SUA apare prima dată în PS News.
16:40
Mesajul transmis de Nicușor Dan de la ultima reuniune a Consiliului European din acest an # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan este prezent, joi, 18 decembrie, la ultima reuniune a Consiliului European din acest an, despre care afirmă că este un moment important pentru definirea direcţiilor strategice ale Uniunii în perioada următoare. Prezent la ultima reuniune a Consiliului European din acest an, Nicușor Dan a transmis pe Facebook că această întrunire este „un […] Articolul Mesajul transmis de Nicușor Dan de la ultima reuniune a Consiliului European din acest an apare prima dată în PS News.
15:50
Parlamentul lituanian dezbate joi o lege care ar înlesni îndepărtarea directorului radioteleviziunii publice. Măsura este însă extrem de nepopulară: 10.000 de oameni au ieșit în stradă la Vilnius, în semn de protest față de ceea ce numesc amestecul politicienilor în independența presei naționale. În capitala lituaniană, protestele sunt rare, însă recentele propuneri guvernamentale au indignat […] Articolul Proteste masive în capitala Lituaniei pentru apărarea independenței presei publice apare prima dată în PS News.
15:50
Petrișor Peiu: Măsurile Guvernului Bolojan sunt o improvizaţie, pentru că lovesc în plin micile firme româneşti # PSNews.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a criticat joi măsurile economice anunţate de coaliţia PSD-PNL-USR-UDMR, arătând că deciziile sunt contradictorii, lipsite de coerenţă strategică, pentru că favorizează marile companii, în special pe cele străine şi pun presiune pe IMM-urile româneşti, crescând inflaţia şi riscul intrării în recesiune. ”Tot ceea ce face actuala coaliţie de guvernare este […] Articolul Petrișor Peiu: Măsurile Guvernului Bolojan sunt o improvizaţie, pentru că lovesc în plin micile firme româneşti apare prima dată în PS News.
15:40
DOCUMENT Alba-neagra la Guvern: S-a anulat momentan creșterea impozitului local pe apartamentele cumpărate pe firmă # PSNews.ro
La două zile după ce și-a văzut Pachetul fiscal 2 în Monitorul Oficial, Guvernul Bolojan a mai dat o ordonanță de urgență și a suspendat prevederile care majorau și de 7 ori impozitul local pe apartamentele cumpărate pe firmă, anunță StartUpCafe. Ordonanța de urgență 78/2025, publicată de Guvern, miercuri seara, în Monitorul Oficial, dispune ca prevederile Legii […] Articolul DOCUMENT Alba-neagra la Guvern: S-a anulat momentan creșterea impozitului local pe apartamentele cumpărate pe firmă apare prima dată în PS News.
15:40
BNS acuză un troc în coaliție: Decizia de majorare a salariului minim de la 1 iulie 2026, abuzivă # PSNews.ro
Blocul Național Sindical acuză un troc între partidele din coaliție: creșterea salariului minim din 1 iulie contra reducerii și eliminării impozitului pe cifra de afaceri. Sindicaliștii spun că decizia este incorectă, abuzivă și contrară legislației în vigoare. „Trocul din coaliția de guvernare: Acceptăm creșterea salariului minim de la 1 iulie 2026 (PNL-USR-UDMR), dacă acceptați reducerea […] Articolul BNS acuză un troc în coaliție: Decizia de majorare a salariului minim de la 1 iulie 2026, abuzivă apare prima dată în PS News.
15:40
Ministerul Afacerilor Externe a lansat oficial, joi, aplicaţia „Călătoreşte informat”, o platformă de servicii digitale care va permite publicarea de alerte, notificări, ghiduri şi alte informaţii relevante pentru cetăţenii care călătoresc în străinătate. Directorul general al Departamentului Consular, Oana Darie, a declarat, într-o conferinţă de presă, că valoarea totală a contractului de finanţare aferentă proiectului […] Articolul MAE a lansat aplicaţia „Călătoreşte informat”. Ce beneficii oferă apare prima dată în PS News.
15:40
Înapoi la rădăcini: Marcel Ciolacu a demisionat din Parlament, ca să preia preşedinţia CJ Buzău # PSNews.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu a demisionat din Parlamentul României pentru a putea prelua mâine mandatul de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, câştigat în urma scrutinului din 7 decembrie. Marcel Ciolacu a fost deputat timp de aproape 14 ani, fiind ales de patru ori la rând pe listele parlamentare ale Partidului Social Democrat. Fostul deputat şi-a […] Articolul Înapoi la rădăcini: Marcel Ciolacu a demisionat din Parlament, ca să preia preşedinţia CJ Buzău apare prima dată în PS News.
15:00
Corporațiile, scutite de taxe: câte miliarde pierde statul după eliminarea impozitului pe cifra de afaceri # PSNews.ro
Guvernul condus de Ilie Bolojan a pregătit un cadou pentru marile companii din România și le scutește de la plata unei taxe, în timp ce pentru microîntreprinderi și cetățeni au crescut foarte mult numeroase alte taxe. O situație care arată că, în criza economică pe care o traversează România, factura este achitată de cei cu […] Articolul Corporațiile, scutite de taxe: câte miliarde pierde statul după eliminarea impozitului pe cifra de afaceri apare prima dată în PS News.
14:50
Un penitenciar din România oferă deținuți ca ajutor la muncă. Cât costă o oră de curățenie înainte de Crăciun # PSNews.ro
Nu găsiți zilieri care să vă ajute în treburile casnice? Penitenciarul Mioveni, din județul Argeș, confirmă că oferă serviciile deținuților pentru prestarea diferitor activități către persoanele fizice și firme doritoare, anunță Profit. În timp ce companii mari din România aleg să aducă din afara țării – precum din Nepal, Sri Lanka și alte state – […] Articolul Un penitenciar din România oferă deținuți ca ajutor la muncă. Cât costă o oră de curățenie înainte de Crăciun apare prima dată în PS News.
14:40
Nepoata lui Horațiu Potra, arestată pentru înșelăciune. Firma Patriciei era abonată la contracte cu primăriile # PSNews.ro
Patricia Potra, nepoata lui Horațiu Potra, cunoscut drept lider al mercenarilor, a fost arestată preventiv, fiind acuzată că ar fi înșelat zeci de persoane cărora le promitea servicii de consultanță pentru accesarea fondurilor europene, potrivit ziarulclujean.ro. Mai mulți fermieri și mici antreprenori au relatat că au achitat avansuri de mii de euro, primind asigurări că […] Articolul Nepoata lui Horațiu Potra, arestată pentru înșelăciune. Firma Patriciei era abonată la contracte cu primăriile apare prima dată în PS News.
14:30
Preşedintele USR, Dominic Fritz, primar al Timişoarei, a depus, joi, jurământul de credinţă față de România, pentru a deveni cetățean român. „Ce imens privilegiu să-mi fi putut alege iubirea pentru această țară. Mi-am depus jurământul de credință față de România, al cărei cetățean sunt de azi. Mulțumesc, România, pentru brațele tale deschise, pentru potențialul tău […] Articolul Dominic Fritz este oficial cetățean român: A depus astăzi jurământul de credință apare prima dată în PS News.
14:30
VIDEO Protest violent în Bruxelles. Mii de fermieri au blocat drumurile în capitala UE și s-au bătut cu polițiștii # PSNews.ro
Bruxelles-ul, care găzduieşte reuniunea liderilor europeni, se confrunta joi cu perturbări majore din cauza unei manifestaţii ample a fermierilor. Încă de la răsărit, sute de tractoare s-au îndreptat spre capitală, provocând întârzieri importante şi blocaje pe principalele rute de acces, traficul fiind complet întrerupt în unele locuri. Situaţia s-a tensionat în cursul dimineţii în anumite […] Articolul VIDEO Protest violent în Bruxelles. Mii de fermieri au blocat drumurile în capitala UE și s-au bătut cu polițiștii apare prima dată în PS News.
14:20
Cât pierd, de fapt, parlamentarii dacă se taie suma forfetară cu 10%, așa cum a decis Coaliția # PSNews.ro
Coaliția de guvernare a hotărât diminuarea cu 10% a sumelor forfetare acordate parlamentarilor, adică fondurile destinate cheltuielilor pentru funcționarea cabinetelor parlamentare și plata personalului. Reducerea se traduce prin aproximativ 3.500 de lei mai puțin în fiecare lună, însă nivelul rămâne peste cel din 2023, anul în care senatorii și deputații au decis să își majoreze […] Articolul Cât pierd, de fapt, parlamentarii dacă se taie suma forfetară cu 10%, așa cum a decis Coaliția apare prima dată în PS News.
14:20
VIDEO Andi Cristea explică acordul UE–Mercosur: de ce clauzele de salvgardare sunt esențiale # PSNews.ro
Parlamentul European a făcut un prim pas decisiv în direcția aprobării acordului comercial dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur, prin votul privind clauzele de salvgardare propuse de Comisia Europeană. Anunțul a fost făcut de Andi Cristea, europarlamentar PSD și membru al Comisiei pentru Comerț Internațional, în emisiunea Puterea Știrilor – ediție specială de la […] Articolul VIDEO Andi Cristea explică acordul UE–Mercosur: de ce clauzele de salvgardare sunt esențiale apare prima dată în PS News.
14:20
Guvernul bagă mâna în buzunarul de rezervă. Nazare: Peste 2 miliarde de lei pentru Sănătate și ministerul de Externe # PSNews.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat, joi, aprobarea unui transfer de peste 2 miliarde de lei pentru achitarea datoriilor urgente din Sănătate și de la Ministerul de Externe. Ministrul a explicat că decizia luată în ședința de Guvern de joi vizează stingerea unor obligații de plată restante, prin redistribuirea responsabilă a resurselor publice. „Peste 2 […] Articolul Guvernul bagă mâna în buzunarul de rezervă. Nazare: Peste 2 miliarde de lei pentru Sănătate și ministerul de Externe apare prima dată în PS News.
14:10
Schimbare importantă: Clasa de risc seismic a imobilelor va fi trecută în cartea funciară pentru a evita înșelăciunile # PSNews.ro
Guvernul a aprobat joi o ordonanță care prevede printre altele că Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară va fi obligată să înscrie clasa de risc seismic a imobilului în cartea funciară. Măsura asigură informarea corectă a cumpărătorilor, transmite Ministerul Dezvoltării, citat de Mediafax. Ordonanța pentru modificarea și completarea cadrului legislativ privind reducerea riscului seismic […] Articolul Schimbare importantă: Clasa de risc seismic a imobilelor va fi trecută în cartea funciară pentru a evita înșelăciunile apare prima dată în PS News.
14:10
VIDEO Moment inedit la Cluj: Primarul Emil Boc s-a întrecut în flotări cu sportivi de performanță # PSNews.ro
Primarul Emil Boc a surprins publicul de la un eveniment din Cluj, după ce a făcut mai multe flotări alături de sportivi de performanță. Edilul a participat la Gala de excelență „Zece pentru Cluj”, unde 200 de elevi au fost premiați. „Am premiat, alături de parteneri, 200 de preșcolari și elevi cu vârste între 3 […] Articolul VIDEO Moment inedit la Cluj: Primarul Emil Boc s-a întrecut în flotări cu sportivi de performanță apare prima dată în PS News.
