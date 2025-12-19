Mihai Stoica a anunțat câte bilete s-au vândut la derby-ul FCSB – Rapid: ”Vor veni foarte mulți!”
Derby-ul FCSB – Rapid se va juca duminică, de la 22:00, LIVE TEXT pe Sport.ro, în etapa cu numărul 21 din Superliga.
Leo Grozavu a dat declarația serii după ce FC Botoșani a pierdut cu CFR: ”Nu suntem vreo mare echipă!” # Sport.ro
FC Botoșani a pierdut cu scorul de 0-1 în fața lui CFR Cluj în ultima etapă de dinainte de pauza de iarnă.
Daniel Pancu a anunțat „tăieri de capete” după FC Botoșani - CFR Cluj 0-1: „Sunt jucători care nu sunt compatibili cu mine” # Sport.ro
Discursul lui Daniel Pancu după victoria obținută de CFR Cluj la Botoșani (0-1).
Adrian Păun, supărat chiar dacă a marcat golul victoriei în Botoșani - CFR Cluj 0-1: „Suntem într-o situație grea în continuare” # Sport.ro
Mesajul lui Adrian Păun la finalul jocului FC Botoșani - CFR Cluj 0-1.
Mutu poate ajunge antrenor în Serie A, lângă Chivu! Anunțul italienilor: ”Au vorbit la telefon!” # Sport.ro
Adrian Mutu își poate îndeplini visul și poate ajunge antrenor în Serie A. Italienii au lansat un scenariu incredibil.
Stan Wawrinka a anunţat vineri, pe reţelele de socializare, că sezonul competiţional 2026 va fi ultimul din cariera sa.
Ilie Dumitrescu a spus ce are FCSB de pierdut dacă nu câștigă derby-ul cu Rapid: ”Nu mai poți face asta!” # Sport.ro
Derby-ul FCSB – Rapid se va juca duminică, de la 22:00, LIVE TEXT pe Sport.ro, în etapa cu numărul 21 din Superliga.
O echipă națională a pierdut patru meciuri la "masa verde", după ce a folosit șapte jucători pe fals! # Sport.ro
Reprezentativa asiatică a fost amendată cu aproape jumătate de milion de dolari de către FIFA.
Nana Falemi le bate obrazul unor foști coechipieri cu o lecție de modestie predată de Samuel Eto'o # Sport.ro
Nana Falemi a povestit o lecție de viață predată starurile naționalei Camerunului. Anumiți foști coechipieri, rămași repetenți!
Născut din părinți care au scris istorie în volei – Cristina Pîrv, cea mai mare voleibalistă a României, și Giba, simbolul absolut al voleiului mondial – Patrick a ales să iasă din umbra lor și să-și croiască propriul drum pe terenul de fotbal.
Patronul de la AEK Atena, fermecat de fotbalistul Universității Craiova! Discuțiile au avut loc imediat după fluierul final # Sport.ro
Universitatea Craiova a cedat cu scorul de 2-3 în fața grecilor de la AEK Atena și a ratat calificarea în fazele eliminatorii din Conference League, chiar dacă oltenii au condus cu scorul de 2-0.
Președintele FR de Culturism și Fitness 'desființează' Sala Polivalentă din București: „O rușine!”. Clujul, dat ca exemplu # Sport.ro
Gabriel Toncean, președintele FR de Culturism și Fitness, a tras un semnal de alarmă în exclusivitate pentru Sport.ro.
Sir Alex Ferguson, replică neașteptată când a fost întrebat despre Manchester United. Premier League, EXCLUSIV pe VOYO # Sport.ro
Premier League e transmis de VOYO.
Radu Drăgușin este absent de aproape un an, de când s-a ales cu o ruptură a ligamentului încrucișat anterior în meciul cu Elfsborg, scor 3-0, din faza principală Europa League.
Se dorește plecarea lui Andrei Prepeliță de la Unirea Slobozia! Situație tensionată în vestiar: ori pleacă antrenorul, ori ”gașca” # Sport.ro
Unirea Slobozia are nouă eșecuri la rând în Superliga României și 10 jocuri consecutive în care nu a reușit să câștige.
Talpan a cerut ca FCSB și naționala să fie excluse din competițiile europene: ”Dacă nu iau măsuri, mă voi adresa Ministerului Justiției din Elveția” # Sport.ro
Vineri seară a avut loc Gala Clubului Sportiv al Armatei Steaua, unde a participat și Florin Talpan, juristul clubului, care le-a adus ”militarilor” o mulțime de victorii în instanță în fața rivalei FCSB.
Alexandru Musi anunță un moment istoric pentru Dinamo: „Avem șanse să câștigăm campionatul”. Cum pot termina „câinii” anul în fruntea Superligii # Sport.ro
Alexandru Musi (21 de ani) o vede pe Dinamo capabilă să câștige campionatul pentru prima oară din 2007.
Colericul Nalbandian a jucat cu toți trei și nu a ezitat: „Unanimitate. El e cel mai bun din istoria tenisului” # Sport.ro
David Nalbandian (43 de ani), răspuns clar la întrebarea care îi separă pe Federer, Nadal și Djokovic.
Constantin Din, președintele FRH, e fost arbitru de top în handbalul mondial.
Patronul a răbufnit împotriva federației după ”thriller-ul” AEK Atena – Universitatea Craiova # Sport.ro
Universitatea Craiova a pierdut cu scorul de 2-3 în fața grecilor de la AEK Atena și a ratat calificarea în fazele eliminatorii din Conference League.
Viitor incert pentru Pep Guardiola la Manchester City! Antrenorul catalan recunoaște: „Cine poate ști?” # Sport.ro
Pep Guardiola, enigmatic cu privire la viitorul său la Manchester City, la conferința de presă premergătoare meciului cu West Ham de sâmbătă, 20 decembrie. Partida este transmisă exclusiv de VOYO, de la ora 17:00.
Eroul Cupei Intercontinentale, Matvei Safonov, va fi indisponibil câteva săptămâni. El are o fractură la mână
Cine transmite Bologna – Inter? Unde poți vedea live online meciul echipei lui Cristi Chivu din Supercupa Italiei # Sport.ro
Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, va juca împotriva celor de la Bologna vineri, de la ora 21:00, LIVE EXCLUSIV pe VOYO.
Decizie radicală pentru doi jucători de la Universitatea Craiova după dezastrul din Conference League # Sport.ro
Universitatea Craiova a suferit o eliminare dureroasă din Conference League.
Andrea Mikloş, semifinalista României la Mondiale, confesiune pentru Sport.ro: „Pot face lucruri minunate, pentru mine nu există o limită” # Sport.ro
Andrea Mikloş (26 de ani), una dintre cele mai valoroase sportive ale atletismului românesc, a acordat un interviu în exclusivitate pentru Sport.ro.
Fundașul era sub contract cu echipa Barcelona SC.
Anunț de ultimă oră făcut de Daniel Bîrligea înaintea derby-ului cu Rapid: ”Am încercat…” # Sport.ro
FCSB joacă împotriva Rapidului pe Arena Națională în etapa a 21-a din Superliga României.
Ar juca gratis pentru România! Naționala de rubgy, analizată de „românul din Africa de Sud”, înainte de „misiunea imposibilă” de la Cupa Mondială # Sport.ro
Johan van Heerden, despre șansele României în „grupa morții” de la Mondialul de rugby din 2027.
Dallas Cowboys şi-a păstrat statutul de cea mai valoroasă echipă sportivă din lume, ocupând primul loc în clasamentul anual stabilit de revista economică americană Forbes, dominat de cluburile din Liga profesionistă de fotbal american (NFL).
Pentru prima dată în istorie, suporterii vor trebui să plătească pentru a avea acces în fan zone la Cupa Mondială din 2026 # Sport.ro
Fanii vor trebui să plătească pentru a avea acces în fan zone-uri la Cupa Mondială.
Presiune pe Cristi Chivu înainte de Supercupă! Mesajul fostului coleg: „E pregătit, dar trebuie să câștige” # Sport.ro
Gigi Di Biagio a prefațat duelul din această seară dintre Inter și Bologna, din semifinalele Supercupei Italiei (ora 21:00).
Ștefan Grasu, despre sportul în care Clujul și Oradea sunt mai vulcanice decât Bucureștiul # Sport.ro
Ștefan Grasu a povestit pentru Sport.ro câteva din întâmplările inedite, trăite în Liga Națională de Baschet Masculin.
UTA va juca împotriva lui Dinamo, în ultima etapă a anului.
Conducerea Serie A nu și-a schimbat decizia, nici după opoziția puternică din partea fanilor pentru mutarea meciului FC Barcelona - Villarreal la Miami.
George Pușcaș (29 de ani) ar putea prinde un transfer de senzație în această iarnă la Dinamo. ”Câinii” îl vor ca soluție pentru postul de atacant.
Dinamo își dorește să se întărească în această iarnă pentru a se bate la titlu.
În Elveția se pregătește un Thun! O nou-promovată este campioană de iarnă, cu doi ex-radipiști în lot # Sport.ro
Echipa unde evoluează doi fotbaliști care au plecat în dizgrație de la Rapid e în cărți să devină campioana Elveției.
Erik Lincar (46 de ani) o antrenează în prezent pe FC Bihor, echipa din orașul său natal.
Adrian Mutu, gata să preia Fiorentina! TMW scrie că „Briliantul” revine pe banca tehnică într-un trio de vis cu Prandelli # Sport.ro
Presa din Italia anunță o mutare spectaculoasă care ar putea zgudui Serie A în această iarnă.
Tottenham Hotspur Stadium devine scena unui duel cu implicații majore pentru ambele tabere.
Curtea Supremă elveţiană s-a pronunţat în cazul drepturilor de televizare pentru Cupa Mondială din 2026 şi cea din 2030 pentru regiunea Orientului Mijlociu şi Africa de Nord (MENA).
Internațional român, Ștefan Grasu explică de ce a ales să practice baschet, și nu atletismul în care au strălucit părinții săi # Sport.ro
Poveștile Sport.ro cu Ștefan Grasu, campion național atât la aruncări, în perioada junioratului, cât și la baschet, ca senior.
Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo, a povestit cum s-a realizat unul dintre cele mai importante transferuri din ultimii ani la echipă.
Universitatea Craiova a pierdut în fața lui AEK, scor 2-3, în ultimul meci din faza ligii de Conference League.
Dumitru Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, a lansat o tiradă dură la adresa actualei conduceri LPF, după ce a aflat despre planul de reorganizare a Ligii 1.
Toni Nadal știe mai bine: de ce a renunțat Alcaraz la antrenorul care l-a ajutat să câștige șase titluri de mare șlem # Sport.ro
Toni Nadal regretă despărțirea dintre Carlos Alcaraz și Juan Carlos Ferrero, despre care s-a pronunțat într-o manieră care lămurește multe aspecte.
Adrian Porumboiu îl face praf pe Filipe Coelho: ”Parcă era 'Pastorul singuratic'. N-a antrenat pe nicăieri” # Sport.ro
Universitatea Craiova a pierdut dramatic meciul de la Atena, cu AEK, scor 2-3, și a pierdut incredibil calificarea în primăvara europeană din Conference League.
Revoluție în fotbalul românesc! Planul radical anunțat de Gino Iorgulescu: „Nu sunt condiții, tăiem echipele” # Sport.ro
Președintele LPF, Gino Iorgulescu, a dezvăluit un plan care ar putea zdruncina Superliga din temelii.
Joi seară, oltenii au fost eliminați din Conference League.
