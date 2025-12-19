Alessia Pop a câștigat Vocea României 2025. Concurenta lui Tudor Chirilă pleacă acasă cu trofeul și premiul de 100.000 de euro
Libertatea, 20 decembrie 2025 00:20
Alessia Pop a câștigat Vocea Romaniei 2025, sezonul 13 și marele premiu în valoare de 100.000 de euro, în finala de la Pro TV, ediția din 19 decembrie. Cine este Alessia Pop, câștigătoarea Vocea Romaniei 2025 Cine e Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României 2025, sezonul 13 Alessia Pop, din echipa lui Tudor Chirilă, a câștigat trofeul și marele premiu de 100.000 […]
• • •
Acum 15 minute
00:20
Acum 30 minute
00:10
Guvernul rus anulează un acord militar cu România care data din primul mandat al lui Ion Iliescu. Alte zece țări sunt luate în vizor de Kremlin # Libertatea
Guvernul rus a autorizat Ministerul Apărării de la Moscova să se retragă din acordurile militare cu 11 țări europene, semnate între 1992 și 2002. Printre aceste țări se află și România, informează Meduza. Conform publicației ruse în exil, regimul de la Moscova renunță la acordurile de cooperare internațională cu zece țări, și anume Germania, Polonia, […]
Acum o oră
00:00
Institutul Elie Wiesel susține că manifestările antisemite au explodat după ce Silviu Vexler a rupt portretele lui Eminescu, Goga, Eliade și Kogălniceanu în Parlament # Libertatea
Institutul pentru Studierea Holocaustului Elie Wiesel a transmis vineri, 19 decembrie, că manifestările antisemite au explodat pe reţelele sociale după ce deputatul Silviu Vexler, reprezentantul Federaţiei Comunităţilor Evreieşti, a rupt în plenul Camerei Deputaţilor un afiş cu fotografiile mai multor personalităţi ale culturii române, despre care Institutul susține că „au în comun texte antisemite”. Vexler […]
19 decembrie 2025
23:50
Haos într-un zbor EasyJet de la Malaga la Londra, după ce pasagerii și-au dat seama că, pe unul din locuri, stătea o femeie moartă: „A fost calificată aptă pentru zbor” # Libertatea
O situație șocantă s-a petrecut la bordul unui zbor EasyJet care trebuia să meargă de la Malaga la Londra. Imediat ce pasagerii și-au dat seama că la bord se află o femeie moartă s-a instalat haosul. O familie de britanici ar fi încercat să transporte corpul unei femei moarte la bord O situație șocantă s-a […]
23:50
Un antreprenor italian din Arad a reprezentat orașul la competiția Ironman din Italia: „A fost o victorie personală” # Libertatea
Un antreprenor italian a reprezentat orașul Arad la „Ironman” chiar în Italia, una dintre cele mai grele competiții de triatlon din lume. Performanță remarcabilă pentru italianul stabilit în Arad Francesco Rigo este un antreprenor italian care e stabilit de aproximativ 10 ani în Arad, unde a deschis o fabrică. În luna septembrie, el a reprezentat […]
23:50
NATO deschide în România a doua platformă de aprovizionare militară pentru Ucraina, după cea din Polonia # Libertatea
NATO deschide în România a doua platformă de aprovizionare militară pentru Ucraina, după cea din Polonia. Anunțul a fost făcut de generalul Maik Keller, comandantul adjunct al misiunii de „Asistență de Securitate și Instruire NATO pentru Ucraina” (NATO Security Assistance and Training for Ukraine – NSATU), relatează Reuters. Acesta estimează că din ianuarie se va deschide […]
Acum 2 ore
23:20
Donald Trump nu exclude un război împotriva Venezuelei: „Ne-a luat tot petrolul și îl vrem înapoi” # Libertatea
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că nu exclude posibilitatea unui război împotriva regimului condus de liderul venezuelean Nicolas Maduro, transmite agenția de presă EFE. Întrebat de NBC News despre posibilitatea unui război în Venezuela, liderul republican de la Casa Albă a răspuns: „Nu exclud, nu”. Această declarație vine după ce Trump a ordonat […]
23:10
Un șofer cu o Dacia SUV s-a urcat direct pe un sens giratoriu de la ieșirea din Timișoara, în loc să ia curba. „Cascadoria” lui a băgat o femeie în spital # Libertatea
Un accident rutier a avut loc vineri seară, în apropiere de Timișoara. Un bărbat a coborât cu un SUV de pe autostradă și a aterizat direct pe un sens giratoriu, în loc să ia o curbă. Un șofer cu o Dacia SUV a încercat să ia o curbă, dar a făcut un accident lângă Timișoara […]
23:10
Cel puțin trei morți și cinci răniți după un atac cu cuțitul la metroul din Taipei. Principalul suspect a fost găsit și el mort # Libertatea
Cel puțin trei persoane au murit într-un atac cu cuțitul la metroul din Taipei, Taiwan. Principalul suspect a fost găsit și el mort, relatează SudInfo. Motivul masacrului de la metrou, încă un mister Cel puțin trei persoane au fost ucise și cinci rănite după un atac cu cuțitul care au avut loc vineri în metroul […]
22:50
Indiferent de nivelul tău de antrenament, flotările rămân un test simplu, dar relevant, al condiției fizice. Lucrând simultan pieptul, umerii, abdomenul și tricepșii, aceste exerciții oferă beneficii care se simt dincolo de antrenament. Câte flotări ar trebui să faci între 20 și 29 de ani Chiar dacă ultima flotare dintr-o serie pare mereu cea mai […]
Acum 4 ore
22:20
Horoscop 20 decembrie 2025. Balanțele ar fi bine să dea dovadă de mai multă prudență în timpul deplasărilor pe care le vor face de acum # Libertatea
Horoscop 20 decembrie 2025. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe Libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi. Horoscop Berbec – 20 decembrie 2025: Astăzi debutează o perioadă în care tentațiile vor veni de la mare distanță, inclusiv sub forma unor […]
22:20
Un „erou” al Rusiei a ucis un bărbat și i-a violat soția. Ce s-a întâmplat cu el în închisoare # Libertatea
Aleksei Kostrikin (40 de ani), un „erou al Rusiei” în războiul purtat împotriva Ucrainei, a fost băgat la închisoare după ce a ucis un bărbat din satul Novaia Talvojanka, regiunea Belgorod, și i-a violat soția, relatează The Moscow Times. Aflat după gratii de la începutul lunii octombrie, „eroul” de război a fost găsit mort în […]
22:20
Programul Național anti-SIDA va începe din 2026: „Este o pastilă care se administrează o dată pe zi pentru o perioadă de trei zile” # Libertatea
România urmează să lanseze Program Național de Prevenție pentru HIV/SIDA, în prima parte a anului 2026, după cum a anunțat chiar ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. România se pregătește să lanseze Programul Național anti-SIDA România se pregătește să lanseze un Program Național de Prevenție pentru HIV/SIDA, în prima parte a anului 2026. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete […]
22:00
Datorie istorică acumulată de Primăria Sectorului 1 cu serviciile de salubritate. George Tuță: „Vinovații vor explica în instanțe” # Libertatea
Primarul Sectorului 1 din București, George Tuță, a transmis vineri, 19 decembrie, că administrația sa este obligată să plătească o sumă uriașă pentru salubritate din cauza deciziilor foștilor primari, Daniel Tudorache și Clotilde Armand, care au generat datorii în 2020-2021. Concret, datoria stabilită definitiv de instanțe a fost de 134 milioane lei. Din ea, Sectorul […]
21:50
21:40
Drumul de la marginea Bucureștiului, modernizat: circulația pe 4 benzi va fi deschisă până la finalul anului 2025 # Libertatea
Șoferii ar putea circula pe patru benzi între Centura București și magazinul Mega Image de pe DN1A, până la finalul anului 2025. Lucrările efectuate pentru lărgirea segmentului de drum ar urma să se încheie până la 1 ianuarie 2026, după cum a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horțaiu Cosma. Circulație ar putea fi […]
21:40
Un bărbat de 42 de ani din municipiul Reghin a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore pentru postarea în mediul online a unor mesaje antisemite. Polițiștii din județul Mureș s-au sesizat din oficiu pe 3 decembrie și au deschis un dosar cu privire la faptul că un bărbat a postat comentarii cu conținut […]
21:30
Darryl Nirenberg este oficial ambasadorul SUA la București: „Așteptăm cu interes contribuția sa” # Libertatea
Statele Unite ale Americii au oficial un nou ambasador în România, este vorba despre Darryl Nirenberg, cel care o înlocuiește pe Kathleen Kavalec, a anunțat vineri, 19 decembrie, ambasada SUA la București. Darryl Nirenberg a fost confirmat în funcţie prin votul Senatului. „Felicitări lui Darryl Nirenberg pentru confirmarea în funcția de ambasador al Statelor Unite ale […]
21:30
BOR și-a făcut propriul „Netflix”, cu filme religioase. Cât costă abonamentul pe prima platformă de streaming din lume cu conținut creștin-ortodox # Libertatea
Biserica Ortodoxă Română(BOR) și-a făcut propriul „Netflix”, lansând propria platformă de streaming. „Trinitas Film” este prima platformă din lume cu conținut creștin-ortodox, relatează Basilica. Trinitas Film a fost lansat oficial joi, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, în prezenţa Patriarhului Daniel. Platforma Patriarhiei Române este disponibilă online, la adresa www.trinitas.film, precum și prin aplicații dedicate […]
21:20
Ucraina și SUA încep o nouă rundă negocieri, la Miami. Trei țări europene au trimis reprezentanți: „Securitatea trebuie garantată” # Libertatea
O nouă rundă de negocieri între Statele Unite și Ucraina începe vineri la Miami, Florida, în prezența reprezentanților altor cinci țări, printre care consilierii de securitate națională ai Franței, Germaniei și Marii Britanii. „Inițiem o nouă serie de consultări cu partea americană, la invitația acesteia din urmă, iar partenerii noștri europeni vor participa de asemenea […]
21:20
21:00
Un municipiu din România a pus în funcțiune un sistem modern pentru îndepărtarea ciorilor. Având în vedere că aceste păsări sunt protejate de lege, autoritățile au ales o tehnologie menită să le alunge, fără a le face rău. Echipamentele au fost montate în mai multe zone din Lugoj Pentru a scăpa de ciori, municipiul Lugoj, […]
20:40
Tramvaiul Colindelor circulă pe Linia 1 din București: programul cursei speciale și surprizele pregătite pentru călători # Libertatea
Tramvaiul Colindelor va circula și în acest an pe Linia 1 din București. Călătorii vor avea parte de surprize, iar vatmanul ar urma să fie chiar Moș Crăciun, după cum a anunțat Societatea de Transport București. Patru tramvaie din București au fost decorate special de sărbători STB a anunțat că, și în acest an, luna […]
Acum 6 ore
20:30
Blocurile de 4 etaje din România, construite până în 1990, ar putea avea lifturi. Ce prevede proiectul # Libertatea
Senatorul PSD Robert Cazanciuc a anunțat vineri, 19 decembrie, pe Facebook, că blocurile din România cu 3 sau 4 etaje, care nu au fost prevăzute cu lifturi din construcție, fiind ridicate înainte de Revoluția din 1989, ar putea beneficia de ascensoare. „Am depus, astăzi, la Senat, proiectul de lege pentru demararea Programului Național “Lift pentru […]
20:20
20:10
O dronă rusească s-a prăbușit în apropierea unui oraș din Turcia, la 100 de kilometri de Istanbul. Reacția Ankarei # Libertatea
O dronă rusească a fost găsită pe un câmp din apropierea orașului Izmit, situat la 30 de kilometri de Marea Neagră și la 100 de kilometri de Istanbul, relatează NTV și Haber 7. Potrivit celor două surse, drona a fost găsită de localnici, iar aceștia au alerta imediat poliția. Ministerul turc de Interne a anunțat […]
20:10
Câștigătoarea MasterChef 2025, detalii despre premiu, începuturi, dar și sacrificii la „Dincolo de copertă”: „Eu și tatăl meu am reușit să ne uităm împreună la câteva episoade” # Libertatea
Cosmina Boboc a câștigat finala MasterChef 2025 și, pe lângă trofeu, a primit și premiul în valoare de 75.000 de euro. Imediat după ce a fost anunțată câștigătoare, tânăra a venit la emisiunea „Dincolo de copertă” pentru a ne povesti ce va face cu marele premiu, ce proiecte are în zona de cooking, dar și […]
20:00
Utimele pregătiri pe A7 înaintea deschiderii traficului pe tronsonul Focşani-Adjud: „Mobilizarea este exemplară ” # Libertatea
Este mobilizare masivă pe șantier înaintea deschiderii traficului de Crăciun pe tronsonul Focșani-Adjud al autostrăzii A7. Cristian Pistol, directorul CNAIR, a verificat, vineri, şantierul şi anunţă că circulaţia va fi deschisă, înainte de Crăciun, pe încă 50 de kilometri de autostradă. „Ultima verificare pe A7 înainte de deschiderea secţiunii dintre Focşani şi Adjud! Sunt astăzi […]
19:50
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea. „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult” # Libertatea
Mihaela Rădulescu traversează cea mai dificilă perioadă din viața ei. La cinci luni de la moartea lui Felix Baumgartner, iubitul ei, vedeta a primit o nouă lovitură: mama sa s-a stins din viață, chiar înainte de sărbătorile de iarnă. Mihaela a postat un mesaj dureros pe contul de socializare, în care dezvăluie motivul pentru care […]
19:50
Controverse în Marea Britanie după ce mai multe gâște au dispărut din parcuri: „Sunt furate pentru a fi gătite și mâncate de Crăciun” # Libertatea
Parcul Black Ash din Newport, un oraș din Țara Galilor, este renumit pentru mulțimea de gâște și rațe, pe care vizitatorii le admiră și le hrănesc cu plăcere. Doar că în ultima perioadă au dispărut mai multe păsări, iar localnicii bănuiesc că acestea ar fi fost furate de migranți pentru a fi consumate în perioada […]
19:40
Taxa pe care turiștii ar putea să o plătească începând din 2026 pentru fiecare noapte de cazare în București # Libertatea
Turiștii care se vor caza în București ar putea avea de plătit o taxă suplimentară începând din anul 2026. Este vorba despre o taxă ce va fi percepută pentru fiecare noapte de cazare, propusă de Primăria Capitalei. Primăria Municipiului București propune o nouă taxă pentru turiști Primăria Municipiului București a anunțat că a lansat în […]
19:30
Schimb de replici acide între miniștrii de externe ai Poloniei și Ungariei: „Felicitări! Viktor Orban a câștigat Ordinul Lenin. Veți lupta de partea Rusiei” # Libertatea
Miniștrii de externe ai Poloniei și Ungariei s-au dedat unui schimb de replici acide pe tema abordării proruse a conducerii de la Budapesta, care răspândește propaganda Kremlinului și se opune măsurilor de presiune asupra regimului de la Moscova. Premierul ungar Viktor Orban, considerat un cal troian al Kremlinului în UE și NATO, s-a opus ca […]
19:30
Mama Mihaelei Rădulescu a murit. Vedeta a transmis un mesaj dureros. „Bărbatul și mama mea, amândoi au plecat prea șocanți, prea repede” # Libertatea
Mama Mihaelei Rădulescu a murit vineri, 19 decembrie. Marilena Țiganu era internată la spitalul Elias din Capitală, având probleme de sănătate de ceva timp. Vestea dură vine la doar cinci lui de când vedeta TV și-a pierdut partenerul, pe Felix Baumgartner. Mihaela Rădulescu traversează cea mai dificilă perioadă din viața ei. La cinci luni de […]
19:00
Un câine „cârnăcior” a intrat într-un magazin și a furat o pungă de chipsuri de la raft, iar când l-a văzut paznicul a rupt-o la fugă # Libertatea
Momentul în care un Dachshund, cunoscut în termeni populari și drept câine „cârnăcior”, fură o pungă de chipsuri de la raft a devenit viral. Când paznicul supermarketului în vede, patrupedul o ia la fugă imediat. Un Dachshund a devenit viral după ce a furat o pungă de chipsuri Pe Facebook circulă un videoclip în care […]
19:00
Angajat condamnat că a condus cu 201 km pe oră, în locul șefului secretar de stat. Ionel Minea a scăpat de acuzație prin prescriere # Libertatea
Un angajat condamnat că a condus cu 201 km pe oră, în locul șefului secretar de stat. Ionel Minea a scăpat de acuzație prin prescriere, în timp ce subalternul său a primit o pedeapsă cu suspendare, relatează Hotnews. 23 de amânări ale pronunțării Pe 18 decembrie 2025, magistrații de la Tribunalul Ilfov au hotărât încetarea […]
18:40
Fostul ministru al Educației, Liviu Pop, explică legătura dintre programa la literatură pentru liceu și presiunea care ar veni din partea editurilor. „Baronii manualelor trăiesc. M-am bătut și eu cu ei în 2017. M-au tocat public” # Libertatea
Liviu Pop, fost ministru al Educației în guvernele Grindeanu/Tudose, a comentat pentru Libertatea scandalul care a scindat, în această perioadă, lumea academică și care gravitează în jurul programei la Limba și literatura română pentru clasa a IX-a. Acesta recunoaște că proiectul nu este nici pe departe unul perfect. Dimpotrivă. Trebuia mult mai bine gândit și […]
Acum 8 ore
18:30
Clubul Sportiv al Armatei Steaua București și-a premiat cei mai buni sportivi ai anului 2025 # Libertatea
Clubul Sportiv al Armatei (CSA) Steaua Bucureşti și-a premiat vineri, 19 decembrie, cei mai buni sportivi ai anului. Canotoarele Simona Radiş şi Magdalena Rusu au fost desemnate cele mai bune sportive ale clubului. Simona Radiș și Magdalena Rusu, desemnate sportivele anului CSA Steaua a organizat, la Cercul Militar, Gala Sportivilor Anului 2025, evenimentul tradițional organizat […]
18:20
Milioane de pensionari care au pensii mai mici decât 2.574 de lei vor primi ajutoarele „one-off” în 2026 # Libertatea
Deși pensiile nu vor crește în 2026, vârstnicii cu venituri mai mici decât 2.574 de lei vor primi ajutoarele „one-off”. Anunțul a fost făcut de Florin Manole, ministrul Muncii, chiar dacă Guvernul Bolojan a înghețat pensiile în primul pachet de măsuri fiscale pe care și l-a asumat, relatează Antena 3 CNN. Sprijin pentru cei mai […]
18:20
5 știri by Libertatea – Actualitate: Şapte cauze care îți grăbesc zilnic îmbătrânirea mai mult decât fumatul # Libertatea
5 știri by Libertatea – Actualitate, rubrica de știri găzduită de Dorin Chioțea, ne aduce, și în această săptămână, cele mai virale cinci știri din România. Un studiu recent din Marea Britanie, citat de The Telegraph, a arătat că consumul zilnic al unei singure doze de Cola crește riscul de ficat gras cu 50%. S-au […]
18:10
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a depus vineri, 19 decembrie, jurământul de învestitură și a spus că urmărește două obiective. În primul rând, o colaborare cu Consiliul General, dar și o majoritate cât mai largă, pentru că „oraşul nostru nu stă foarte bine”, motiv pentru care va avea discuţii cu liderii partidelor de coaliție. „Este un […]
18:10
Putin nu exclude să atace și alte țări: Dacă Rusia este tratată cu respect și nu este umilită # Libertatea
Liderul de la Kremlin Vladimir Putin a amenințat Europa cu „un război la scară largă” în cazul unei blocade asupra exclavei Kaliningrad, un fost teritoriu german anexat de Uniunea Sovietică la 2 august 1945 și rămas ulterior în componența Rusiei, relatează Meduza și Ukrainska Pravda. „Toată lumea trebuie să înțeleagă acest lucru și să realizeze […]
18:00
O româncă studentă în China a mers la McDonald’s și a cumpărat produsele preferate, iar la final le-a arătat internauților ce poți să mănânci acolo cu doar 27 de lei. Cât a plătit tânăra studentă româncă la McDonald’s în China Elenna este cunoscută pe TikTok pentru videoclipurile pe care le face din China. Românca este […]
17:40
Mesajele primite de Aris Eram, fiul Andreei Esca, după ce s-a aflat că este concurent la Survivor România 2026: „Va fi mâncat de balaurii din jur, adică Boureanu și Donca” # Libertatea
Aris Melkior Eram, fiul Andreei Esca, a stârnit admirație pe rețelele de socializare, înainte de debutul său în Survivor România 2026, arătând că este pregătit să înfrunte orice provocare. Ce mesaje a primit din partea fanilor. Fiul Andreei Esca, Aris Melkior Eram, a stârnit deja reacții în mediul online după ce s-a aflat că va […]
17:40
12 miliardari în guvern: țara care a bătut toate recordurile de averi în administrație și e condusă de ultra-bogați # Libertatea
Guvernul american condus de Donald Trump este cel mai bogat din istoria modernă a Statelor Unite, având o avere cumulată de peste 390 de miliarde de dolari, incluzând 12 miliardari care au servit din ianuarie 2025. Cea mai bogată administrație din istoria modernă Administrația Trump a stabilit un record, fiind etichetată drept „cea mai bogată […]
17:40
Cum motivează Curtea de Apel Constanța condamnarea lui Wiz Khalifa la 9 luni de închisoare: „Pericol social” # Libertatea
Curtea de Apel Constanța a motivat decizia de a-l condamna pe rapperul american Wiz Khalifa la nouă luni de închisoare cu executare pentru că a fumat o țigară cu cannabis pe scenă, în timpul Festivalului Beach Please, anul trecut, la Costinești, relatează News.ro. Normalizarea unei conduite ilicite Normalizarea unei conduite ilicite, acesta este argumentul central. […]
17:30
Cristian Tudor Popescu avertizează: „Justiția Savonea are soluții, ce i s-a întâmplat Ralucăi Moroșanu se poate repeta” # Libertatea
Gazetarul Cristian Tudor Popescu este de părere că recuzarea judecătoarei Raluca Moroșanu dintr-un dosar, după ce a devoalat ce se întâmplă la Curtea de Apel București, se poate repeta și cu alți magistrați care nu sunt de acord cu ce fac șefii lor. CTP: „Se deschide perspectiva de aur a recuzării tuturor magistraților care au […]
17:20
Vestigii importante din fascinantul București de altădată au fost date la iveală de arheologi în inima Capitalei, sub agitația Pieței Unirii. Descoperirea vechii străzi Căldărari de către arheologul Teodor Ignat de la Muzeul Municipiului București, în cadrul cercetărilor arheologice recente, reprezintă o contribuție semnificativă la înțelegerea istoriei urbane a Bucureștiului și are multiple implicații. Straturi […]
17:20
Răspunsul extrem de cinic al lui Vladimir Putin când a fost întrebat dacă se consideră vinovat de moartea rușilor și a ucrainenilor # Libertatea
Liderul rus Vladimir Putin i-a spus unui jurnalist american că nu se consideră vinovat de rușii și ucrainenii uciși sau mutilați în războiul pe care l-a declanșat în urmă cu mai bine de 11 ani, relatează publicațiile Meduza și Ukrainska Pravda. Întrebat de jurnalistul Keir Brennan-Simmons, de la NBC News, dacă se va considera „responsabil […]
17:20
Melodia de Crăciun care o duce cu gândul pe Raluka la persoana iubită: „Îmi place atât de mult” # Libertatea
Considerată drept una dintre cele mai bune voci din România, Raluka se pregătește intens pentru perioada sărbătorilor de iarnă, dar și pentru vacanța pe care și-a rezervat-o în luna ianuarie. De Crăciun, artista va merge acasă la familie, pentru a petrece sărbătorile alături de cei dragi, însă înainte de a lăsa Bucureștiul pentru Deva, ea […]
17:10
Câte kilograme are Adda și ce decizie a luat înainte de premiera „Power Couple” 2026. „Mă mențin la greutatea asta de un an, dar nu mă simt bine” # Libertatea
Adda și soțul ei, Cătălin, sunt doi dintre concureții care au acceptat provocarea de a participa la Power Couple 2026. După încheierea filmărilor care au avut loc în Malta, artista a uat o decizie radicală. S-a îngrășat și vrea cu orice preț să slăbească, așa că a renunțat la anumite alimente. Adda și soțul ei, […]
