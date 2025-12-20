Cristi Chivu, criticat de italienii după eliminarea din Supercupă: „O luăm de la capăt”

21:10

Ciprian Ciucu a devenit al doilea primar PNL al Bucureștiului după Revoluție, obținând 36,16% din voturi la alegerile din 2025. Aceasta marchează prima victorie a liberalilor în Capitală de la Crin Halaicu, primar între 1992-1996. Descoperă detalii despre istoria primarilor Bucureștiului și impactul asupra politicii locale. Ciprian Ciucu devine al doilea primar al Bucureștiului din … Articolul Ciprian Ciucu: Al doilea primar PNL al Bucureștiului după Revoluție apare prima dată în Main News.