Loto 6/49 duminică 21 decembrie 2025. Numerele câştigătoare de azi
ObservatorNews, 21 decembrie 2025 06:40
Loto 6/49. Duminică, 21 decembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 30 minute
07:00
Horoscop 22 decembrie 2025. Este o zi în care comunicarea sinceră, inițiativele ferme și gesturile venite din inimă schimbă direcții, iar zodia care are încredere în propriile alegeri reușește să iasă în evidență.
07:00
Solstiţiul de iarnă are loc astăzi şi marchează începutul iernii astronomice. Cea mai scurtă zi din an # ObservatorNews
Solstiţiul de iarnă din emisfera nordică, la 21 decembrie, marchează începutul iernii astronomice, iar în această zi, cea mai "scurtă" din an, sunt cele mai puţine ore de lumină, respectiv cele mai multe ore de întuneric. Pentru Bucureşti, vor fi 8 ore şi 50 de minute de lumină naturală, iar durata nopţii are valoarea maximă, de 15 ore şi 10 minute.
Acum o oră
06:40
Loto 6/49. Duminică, 21 decembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc.
Acum 12 ore
21:50
O mașină scăpată de sub control a lovit o casă și a rupt o țeavă de gaze, în Brăila # ObservatorNews
Un accident grav s-a produs sâmbătă seara în centrul orașului Brăila. O mașină scăpată de sub control a lovit o casă și a rupt o țeavă de gaze. Circulația rutieră prin zonă este blocată, iar alimentarea cu gaze a fost oprită.
21:40
Clădire istorică rămasă încă în picioare după 15 secole. Este folosită şi astăzi şi Anglia # ObservatorNews
Cea mai veche clădire din Anglia are 15 secole și încă este folosită. Este vorba despre o clădire care a fost și prima construcție anglo-saxonă din cărămidă și piatră. În prezent, clădirea este folosită ca biserică.
20:40
Nicușor Dan: Președintele poate sesiza din nou CCR asupra unei legi, chiar după reexaminarea Parlamentului # ObservatorNews
Preşedintele României are dreptul de a sesiza CCR cu privire la o lege pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar şi după ce aceasta a fost reexaminată de Parlament, a anunţat, sâmbătă, şeful statului, Nicuşor Dan.
20:10
Cadoul perfect nu e doar frumos, ci şi util. Mircea e dispus să dea 11.000 de lei pentru darul perfect # ObservatorNews
Cadoul perfect nu trebuie să fie doar frumos, ci şi util, iar românii au început să înţeleaga asta. Nu mai cumpărăm doar ce strălucește sub brad, acum ne orientăm şi către daruri care ne sunt de folos pe termen lung. De la electrocasnice inteligente care uşurează munca în bucătărie, la fotolii de masaj care transformă sufrageria într-un SPA.
20:10
Bill Clinton, Michael Jackson și Prințul Andrew apar în valul de documente desecretizate în cazul Epstein # ObservatorNews
Sute de mii de fotografii, înregistrări şi scrisori au fost desecretizate de Departamentul de Justiție al Statelor Unite. Fostul preşedinte american Bill Clinton apare de mai multe ori în noua serie uriaşă de documente publicată în cazul controversatului miliardar Jeffrey Epstein.
20:10
Delicatesele care pot înlocui porcul de Crăciun. Un platou pentru o familie de 4 persoane costă 1.000 de lei # ObservatorNews
De Crăciun, dăm porcul pe peşte. Ne orientăm către meniuri mai uşoare şi calorii mai puţine, comparativ cu preparatele tradiţionale. Carnea de porc din sarmale poate fi înlocuită cu carne de midie, iar în salata de boef scrumbie.
20:00
În inima cartierului Dorobanți din Capitală, Crăciunul a venit mai devreme. Un târg deschis de comunitatea locală a adunat sute de oameni. Pentru câteva ore s-au bucurat împreună de magia sărbătorilor. Cu miros de vin fiert, colinde și veselia copiilor care au plecat acasă cu decorațiuni făcute chiar de ei.
19:50
Cele mai "vânate" cadouri cu 4 zile înainte de Ajun. Unii scot din buzunar şi 5.000 de lei pentru cei dragi # ObservatorNews
Cu patru zile înainte de Ajun, vânătoarea de cadouri este în toi. Mall-urile sunt pline, iar comenzile online curg. Cine nu a făcut o listă clară de dorinţe, are şanse mari să primească un dar într-adevăr surprinzător. Un sondaj făcut pentru Observator dezvăluie care sunt cele mai dăruite...cadouri.
19:50
O altfel de expoziţie. Operele de artă de la Palatul Culturii din Iaşi prind viaţă cu ajutorul AI # ObservatorNews
Operele de artă de la Palatul Culturii din Iaşi prind viaţă cu ajutorul tehnologiei artificiale. Vizitatorii au la dispoziţie coduri QR pe care le pot scana pentru a vedea pe telefon totul în mişcare. De la picturi, statui până şi podeaua muzeului.
19:50
Moş Crăciun a aterizat cu un F-16 la baza aeriană Borcea. Copiii l-au întâmpinat cu o explozie de bucurie # ObservatorNews
Surpriză fără margini pentru copiii militarilor de la Baza Aeriană Borcea.
19:40
O pensionară şi un nepot de prefect, descoperiţi cu tone de materiale pirotehnice în timpul unor razii # ObservatorNews
Atenţie, începe sezonul petardelor care au rănit anul trecut, de sărbători, peste 80 de copii doar la Bucureşti. Poliţiştii au confiscat peste 35 de tone de materiale pirotehnice periculoase în ultimele luni. Ultimele două razii din judeţele Cluj şi Călăraşi au scos la iveală cantităţi uriaşe de articole ilegale: aproape patru tone. Una dintre capturi - în casa unui bărbat-rudă cu prefectul.
19:40
36 de ani de când primul oraş s-a declarat liber de comunism. Locul de unde a început Revoluţia din 1989 # ObservatorNews
Momente de aducere-aminte şi recunoştinţă! Sirenele au sunat ca acum 36 de ani la Timişoara, primul oraş care s-a declarat liber de comunism în decembrie 1989. Localnicii au înfruntat atunci gloanţele armatei trimise pe străzi de dictatorul Nicolae Ceuşescu şi au dat în toată ţara semnalul revoltei împotriva dictaturii. Revoluţionarii care au urcat atunci în balconul Operei pentru a-şi proclama libertatea au revenit astăzi în acelaşi loc pentru a transmite generaţiilor de acum energia schimbării.
19:30
Cine este Darryl Nirenberg, noul ambasador american la Bucureşti. Drumul de la zugrav la diplomat de top # ObservatorNews
Darryl Nirenberg, un nume de ţinut minte şi un personaj la care trebuie să fim atenţi de acum. Este noul ambasador american la Bucureşti, reconfirmat oficial aseară. El va influenţa relaţia noastră cu America şi ar putea îndeplini mai repede visul de a intra fără viză în Statele Unite.
19:20
Reforme radicale pentru București. Ciprian Ciucu: Nu va scăpa nicio instituție, să fie foarte clar # ObservatorNews
2 milioane rămase la buget şi datorii de miliarde de lei. Aşa arată situaţia pe care noul primar general a găsit-o la Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu spune că are nevoie de ajutorul premierului ca să nu înceapă anul în faliment. E hotărât să desfiinţeze mai multe companii municipale şi să elibereze centrul de maşini.
19:10
"Să ajungem până atunci". Premoniţia amară pe care cuplul din Bacău a avut-o chiar înainte de tragedie # ObservatorNews
Un cuplu fericit, care urma să îşi anunţe de Crăciun familia şi prietenii că aşteaptă un copil, a murit, aseară, într-un accident înfiorător. Un şofer grăbit a făcut o depăşire în mare viteză pe o şosea din judeţul Bacău şi a intrat direct în maşina lor. Tânăra însărcinată a murit pe loc. Soţul ei s-a stins la spital, o oră mai târziu.
19:10
El este românul care a murit pe cel mai înalt vulcan din lume. Imagini din timpul operaţiunii de recuperare # ObservatorNews
Un alpinist român a murit în Chile, în timpul unei expediţii pe cel mai înalt vulcan din lume. Marius Plevan avea 57 de ani şi era un căţărător experimentat. Însă terenul greu şi atmosfera rarefiată, de la peste 6.000 de metri altitudine, i-au fost fatale. Bărbatul a căzut de pe o stâncă, iar cei trei colegi care îl însoţeau nu l-au mai putut resuscita.
19:10
Capitala ar putea introduce o taxă de 2€ pentru turiști. Reacţia revoltată a unor vizitatori din Italia # ObservatorNews
Turiştii care ajung în Bucureşti ar putea plăti o taxă: 2 euro pentru fiecare noapte de cazare. E dorinţa Primăriei Capitalei, care spune că banii strânşi vor ajuta la dezvoltarea şi promovarea oraşului. Evident că sunt deja polemici. Unii turişti cred că taxa e perfect normală, mai ales că şi în alte ţări sunt astfel de practici, în timp ce alţii critică propunerea.
Acum 24 ore
17:30
Ideea inedită avută de patronii unui local din Paris. Un concept care combină introspecția și memoria # ObservatorNews
Un local din Paris vine cu o idee inedită şi originală. Aici, clienţii îşi pot scrie sieşi o scrisoare, în care pot fi combinate scrisul, aşteptartea, memoria într-un singur gest. Iar epistola ar urma să fie trimisă destinatarului peste câţiva ani.
17:10
Împinşi de sărăcie, 2 prieteni au săpat pământul cu mâinile şi au făcut o descoperire care le va schimba viaţa # ObservatorNews
Doi prieteni din copilărie dintr-o regiune săracă a Indiei au găsit un diamant de peste 15 carate, o descoperire rară care le-ar putea schimba complet viața, scrie BBC.
16:50
Vremea de mâine 21 decembrie. Se răceşte în cea mai mare parte a ţării. Maxime, între 2 şi 9 grade # ObservatorNews
Vremea se mai răceşte în cea mai mare parte a ţării. Vor fi ploi slabe sau burniţã, pe arii restrânse în Maramureş şi în nordul Moldovei şi izolat în restul teritoriului. Iată prognoza meteo de mâine 21 decembrie.
16:40
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că decizia privind organizarea alegerilor în Ucraina nu îi aparține liderului rus Vladimir Putin. Reacția vine după ce președintele rus a sugerat cu o zi înainte că Rusia ar putea suspenda atacurile aeriene în interiorul Ucrainei în ziua alegerilor, potrivit AFP și Reuters, informează Agerpres.
16:10
Cu ce au fost înlocuite sarmalele şi salata de boeuf pe litoral. Un meniu de sărbătoare costă 1.000 de lei # ObservatorNews
Mai sunt câteva zile până la Crăciun şi restaurantele au pregătit deja meniurile. Cei care îşi vor petrece sărbătorile la malul mării pot avea parte însă de ceva nou. Cu peşte şi fructe de mare în loc de sarmale şi fripturi de porc.
16:10
De câţi bani ar avea nevoie Bucureştiul pentru a-şi acoperi datoriile. Explicaţia lui Ciprian Ciucu # ObservatorNews
Municipiul București ar avea nevoie de un buget de 8,5 miliarde de lei pentru anul viitor, a declarat noul primar general, care atrage atenția că, în condițiile în care Capitala va continua să primească doar 50% din cota de taxe de la Guvern, fondurile vor fi mult sub necesar. Edilul subliniază lipsa unei autonomii fiscale reale a orașului și afirmă că, în lipsa unor reforme structurale privind bugetul, primarul general dispune de o marjă de manevră extrem de redusă, conform News.ro.
16:10
O tânără de 27 de ani a murit după ce a căzut de la etajul 7 în Oradea. Mălina era fotoreporter sportiv # ObservatorNews
O tânără de 27 de ani dintr-o comună bihoreană, care locuia cu chirie în Oradea, a murit sâmbătă dimineața după ce a căzut de la etajul 7 al unui bloc. Mălina era fotoreporter sportiv, iar poliţiştii iau în calcul sinuciderea.
15:40
Cozonacii se vor scumpi cu 12% faţă de anul trecut în contextul creșterii taxelor și al majorării prețurilor la energie și combustibili, susține președintele Patronatului Român din Industria de Morărit, Panificație și Produse Făinoase (ROMPAN), Aurel Popescu. Pentru perioada sărbătorilor, patiserii vor scoate pe piață peste șapte milioane de cozonaci.
15:30
Google îşi avertizează angajații cu vize americane să evite călătoriile în afara ţării # ObservatorNews
Google le-a recomandat angajaților săi care se află în SUA pe bază de viză să evite călătoriile internaționale, din cauza întârzierilor mari în procesarea vizelor la ambasadele americane, potrivit unui articol publicat vineri de Business Insider şi citat de Reuters.
15:30
Kievul extinde parteneriatele de apărare: Portugalia va produce alături de Ucraina drone maritime de luptă # ObservatorNews
Ucraina și Portugalia au ajuns la un acord privind producția comună de drone maritime dezvoltate de partea ucraineană, a anunțat sâmbătă un consilier al președintelui Ucrainei, potrivit Reuters, informează News.ro.
15:30
Diana şi George sunt tinerii morţi în accidentul din Bacău. Urmau să anunţe că aşteaptă un copil de Crăciun # ObservatorNews
Diana şi George sunt tinerii soţi care au murit în accidentul din Moineşti, judeţul Bacău. Aveau 27, respectiv 25 de an, iar anul viitor urmau să devină părinţi. Nu au mai apucat să se bucure de nimic. Un şofer de 32 de ani, care încerca să facă o depăşire, a intrat direct în ei. Tânăra a murit pe loc, iar bărbatul câteva zeci de minute mai târziu la spital.
15:10
Romsilva lansează magazin online. Românii pot cumpăra lemne de foc de pe romsilva.store # ObservatorNews
Începând din acest an, cetățenii pot cumpăra lemne de foc direct de pe platforma online romsilva.store, ceea ce simplifică atât accesul la această resursă, cât și întregul proces de achiziție, conform informațiilor transmise de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, informează Agerpres.
15:00
Romsilva lansează magazin online. Populația poate cumpăra lemne de foc de pe romsilva.store # ObservatorNews
Începând din acest an, cetățenii pot cumpăra lemne de foc direct de pe platforma online romsilva.store, ceea ce simplifică atât accesul la această resursă, cât și întregul proces de achiziție, conform informațiilor transmise de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, informează Agerpres.
14:10
Final fatal pe șantierul unei grădinițe din Timiș. Doi muncitori au căzut în gol, unul dintre ei murind pe loc # ObservatorNews
Un bărbat și-a pierdut viața, iar altul a fost rănit după ce au căzut de pe o schelă în timpul unor lucrări de reparații la o grădiniță dintr-o comună din județul Timiș. Autoritățile au deschis un dosar penal, iar primele informații indică faptul că victima decedată muncea fără a avea forme legale de angajare, informează News.ro.
13:50
Nicuşor Dan: "Am primit de la magistraţi sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiţie" # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a primit de la magistraţi sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiţie. De asemenea, precizează că discuţiile de luni cu reprezentanţii judecătorilor şi procurorilor vor avea loc în mai multe runde de discuţii, atât cu grupuri de magistraţi care doresc să participe împreună, cât şi individual, cu cei care au solicitat explicit acest lucru în e-mail, şi vor fi urmate de o conferinţă de presă.
13:40
Ciprian Ciucu: "Peste jumătate din bugetul Primăriei Capitalei merge către termoficare şi transport" # ObservatorNews
Ciprian Ciucu a depus seara trecută jurământul de investitură şi a devenit oficial primarul Bucureştiului. Edilul va avea un mandat scurt, de doi ani şi jumătate, şi a cerut sprijinul primarilor de sector şi al consilierilor generali, indiferent de partid. Cu puţin timp în urmă, Ciucu a prezentat problemele cu care se confruntă instituţia.
13:30
Timișoara, 36 de ani de la Revoluţie. Sirenele au marcat momentul eliberării de comunism # ObservatorNews
Sâmbătă, la ora 12:00, în Timişoara au fost activate sirenele de alarmare, pentru a marca momentul eliberării oraşului de sub regimul comunist. Sute de persoane iau parte la manifestările dedicate împlinirii a 36 de ani de la declanşarea Revoluţiei care a dus la căderea dictaturii comuniste.
13:30
"Băi, săraca fata. Şi gravidă". Cuplu de tineri, spulberat pe o şosea din Bacău: "Avea 200 la impact" # ObservatorNews
O depăşire riscantă a distrus o familie, în Bacău. Doi soţi de 25 şi 27 de ani au murit nevinovaţi, aseară, în urma unui accident rutier teribil. Un şofer a încercat o depăşire în viteză şi s-a izbit frontal de maşina victimelor. Martorii spun că femeia moartă era însărcinată.
13:20
Secretarul de stat american Marco Rubio a avertizat, vineri, că relațiile dintre SUA și Europa sunt în pericol dacă se pierd valorile comune.
13:10
Profi a anunţat programul de funcţionare al magazinelor din Bucureşti şi din restul ţării în perioada Crăciunului. Ca în fiecare an, programul va fi modificat, iar în ziua de Crăciun toate supermarketurile din rețea vor fi închise.
13:10
A fost desemnată imaginea anului de către UNICEF. Câştigătoare este o poză în care apare o fată în vârstă de 10 ani din Afganistan, absorbită de un manual şcolar.
13:10
Trump, negocieri cu giganții pharma. Ce efect vor avea discuţiile asupra prețurilor medicamentelor # ObservatorNews
Președintele american Donald Trump și nouă dintre cele mai mari companii farmaceutice globale au anunțat vineri încheierea unor acorduri prin care se angajează să reducă substanțial prețurile medicamentelor destinate programului guvernamental Medicaid, precum și celor vândute direct pacienților. Inițiativa face parte dintr-un nou demers de a alinia costurile medicamentelor din SUA la nivelul celor din alte țări dezvoltate, potrivit Reuters, informează News.ro.
13:00
PENNY a anunţat programul de funcţionare al magazinelor din Bucureşti şi din restul ţării în perioada Crăciunului. Ca în fiecare an, programul va fi modificat, iar în ziua de Crăciun toate supermarketurile din rețea vor fi închise.
12:50
Lidl a anunţat programul de funcţionare al magazinelor din Bucureşti şi din restul ţării în perioada Crăciunului. Ca în fiecare an, programul va fi modificat, iar în ziua de Crăciun şi în a doua zi de Crăciun, toate supermarketurile din rețea vor fi închise.
12:40
Planul de pace pentru Ucraina, pe masa negocierilor la Miami. Dmitriev, trimisul Kremlinului, merge în SUA # ObservatorNews
Reprezentantul Kremlinului, Kirill Dmitriev, a anunțat sâmbătă că se deplasează către Miami, unde urmează să se întâlnească cu oficiali ai Casei Albe pentru a discuta un plan de pace privind conflictul din Ucraina, relatează EFE, conform Agerpres.
12:40
Mega Image a anunţat programul de funcţionare al magazinelor din Bucureşti şi din restul ţării în perioada Crăciunului. Ca în fiecare an, programul va fi modificat, iar în ziua de Crăciun toate supermarketurile din rețea vor fi închise.
12:40
Peste 5.000 de cazuri de gripă în România şi suntem doar la începutul sezonului: "Vom avea o intensitate mare" # ObservatorNews
Spitalele sunt tot mai aglomerate de la o săptămână la alta, pe măsură ce sezonul gripal se intensifică şi în România. Ultimele date arată că avem deja peste 5.000 de cazuri de gripă la noi în ţară. Numărul lor s-a dublat faţă de săptămâna trecută.
12:20
Vicepreşedinta "reg fled", numită preşedinte interimar la Antidrog. Actualul şef, eliberat la cerere # ObservatorNews
Agenţia Naţională Antidrog (Agenţia Naţională pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor) rămâne - temporar - fără un şef plin. Totul după ce Rareş Achiriloaie, cel care a îndeplinit până acum acest rol, a fost eliberat din funcţie - la cerere - de premierul Ilie Bolojan.
12:20
Elon Musk își recâștigă la Curtea Supremă mega-pachetul salarial de 139 mld. dolari de la Tesla # ObservatorNews
Elon Musk a obținut câștig de cauză la Curtea Supremă din Delaware, care a decis să revalideze pachetul său salarial din 2018 de la Tesla, revocat anterior de o instanță inferioară. Acest plan de compensație, considerat cel mai mare din istoria corporativă, are în prezent o valoare estimată de circa 139 de miliarde de dolari, potrivit Reuters, informează News.ro.
11:40
Jake Paul, învins de Anthony Joshua într-un meci urmărit de 300 de milioane de oameni, inclusiv Donald Trump # ObservatorNews
Fostul campion la categoria grea Anthony Joshua (36 de ani) l-a învins pe Jake Paul (28 de ani) vineri, prin KO în runda a şasea, la Miami, care l-a lăsat pe youtuber-ul devenit boxer profesionist, cu o posibilă fractură la maxilar.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.