Cât de expuse sunt băncile din România pe sectorul imobiliar comercial? Mai mult de jumătate din creditele corporate totale, adică peste 100 mld. lei, au legătură cu piaţa imobiliară. Peste 42 mld. lei sunt credite pentru construcţii şi imobiliare, iar 66 mld. lei sunt expuneri indirecte, adică credite corporate cu garanţii imobiliare

Bunurile de larg consum, mai exact ali­mentele, băutu­ri­le, produsele de în­gri­jire per­sonală şi cele de îngri­jire a locuinţei, se găsesc cel mai des în co­şul de cumpărături al clienţi­lor. Sunt a­cele bunuri considerate a fi „de ne­­ce­sitate“. De aceea, evoluţia vân­­ză­rii lor reprezintă un foarte bun indi­cator pentru apetitul de consum al oamenilor.