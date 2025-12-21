Dennis Man, înlocuit la pauză în Utrecht - PSV! Internaționalul român a fost cel mai slab de pe teren. Nota primită

10:50

Adi Popa, fost jucător important al roș-albaștrilor, a scos la iveală un episod neștiut petrecut după un eșec dureros cu Rosenborg, în care Gigi Becali l-a pus la zid pe atacantul Gregory Tade chiar în cantonamentul de la Mogoșoaia, reproșându-i pe un ton vehement că a blocat un gol ca și făcut.