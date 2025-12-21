Școala de Arte din Oradea lansează o carte aniversară la 100 de ani de la înființare. La eveniment va fi prezentă și strănepoata lui Francisc Hubic
Bihoreanul, 21 decembrie 2025 14:50
Cartea Școala de Arte „Francisc Hubic” - 100, apariție aniversară, va fi lansată luni, 22 decembrie, ora 18, în Aula Bibliotecii Județene „Gheorghe Șincai” din Oradea. La eveniment va fi prezentă și Eliza Seche, strănepoata lui Francisc Hubic, cel care a pus bazele instituției care a descoperit și susținut generații de artiști din numeroase domenii.
• • •
Acum 30 minute
15:00
VIDEO / Nicușor Dan: Întâlnirea de luni cu magistrații va fi publică. Președintele anunță un referendum în rândul corpului magistraților privind CSM
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat duminică faptul că întâlnirea programată luni, 22 decembrie, cu magistrații va avea loc în mod public, precum și intenția de a iniția, în luna ianuarie, un referendum în rândul corpului magistraților privind modul în care acționează Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).
Acum o oră
14:50
Școala de Arte din Oradea lansează o carte aniversară la 100 de ani de la înființare. La eveniment va fi prezentă și strănepoata lui Francisc Hubic
Cartea Școala de Arte „Francisc Hubic” - 100, apariție aniversară, va fi lansată luni, 22 decembrie, ora 18, în Aula Bibliotecii Județene „Gheorghe Șincai” din Oradea. La eveniment va fi prezentă și Eliza Seche, strănepoata lui Francisc Hubic, cel care a pus bazele instituției care a descoperit și susținut generații de artiști din numeroase domenii.
Acum 2 ore
13:30
Premierul Ilie Bolojan, mesaj la 36 de ani de la Revoluție: „Să nu ne lăsăm atrași de nostalgii periculoase". Unde era în decembrie 1989 (VIDEO)
Premierul Ilie Bolojan a transmis duminică, 21 decembrie, un mesaj oficial cu prilejul Zilei Memoriei Victimelor Comunismului în România, evocând sacrificiul celor care au ieșit în stradă în urmă cu 36 de ani și avertizând asupra riscului de a relativiza crimele regimului comunist.
Acum 4 ore
12:20
Duminică are loc solstițiul de iarnă, momentul care marchează cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte din an, precum și începutul iernii din punct de vedere astronomic. Fenomenul se produce la ora 17:03, ora României.
11:50
Cine a spart reclama de pe Pasajul Magheru: amenda o vor plăti niște apropiați ai liberalilor clujeni
Primăria Oradea are doar belele cu firma clujeană Nord Conforest, patronată de frații Dorin și Ioan Așchilean, apropiați ai liberalilor clujeni și ai primarului Emil Boc, care a abandonat mai multe lucrări de apă și canalizare în cartierul Episcopia și care reabilitează și Parcul 1 Decembrie. De parcă nu ajungea deranjul provocat de lucrările tărăgănate, angajații firmei mai și provoacă distrugeri.
Acum 6 ore
10:40
Primarul Oradiei, Florin Birta, a anunțat vineri, în deschiderea ședinței de Consiliu Local în care au fost majorate cu peste 80% impozitele pe apartamentele orădenilor, o idee despre care a spus că nu a mai împărtăşit-o nimănui. El a mulţumit pentru colindele interpretate de grupul de călugări condus de arhimandritul Mihail Tărău, stareţul Mănăstirii Izbuc, şi a anunţat că vrea să lucreze pentru o zi în folosul așezământului.
Acum 8 ore
09:20
Oradea ieri, Oradea azi: Pregătirile pentru sărbătorile de iarnă, între comunism și capitalism (FOTO)
Chiar și în anii ’50 ai regimului democrat-popular, cel mai dur al comunismului, se țineau sărbători. Atunci, Crăciunul nu era marcat oficial, ci numai în cadru familial foarte restrâns, însă bradul împodobit a rămas un simbol al „sărbătorilor de iarnă”, la care era așteptat Moș Gerilă. Discret, ziarele vremii anunțau publicul de punerea în vânzare a mărfurilor specifice, precum și a celor destinate „lunii cadourilor”...
Acum 24 ore
23:40
CSM CSU Raiffeisen Oradea a suferit primul eșec al sezonului în Liga Națională de baschet masculin, fiind învinsă sâmbătă seara, la București, de Steaua, scor 72-68, într-un meci în care bihorenii au condus în prima parte, dar au cedat după pauză.
22:20
S-au strâns donații de 1,1 milioane de euro la „Orașul Faptelor Bune". Daniel Buzdugan, pe scena din Oradea: „Radio ZU nu a încasat niciun ban din taxele voastre"
DJ-i Radio ZU au ieșit sâmbătă seara din studioul amenajat în Piața Unirii, la finalul celei de-a șasea ediții a campaniei „Orașul Faptelor Bune” găzduite de Oradea, și au anunțat pe scenă, în fața a mii de orădeni, că în total pentru cazurile sensibile prezentate de-a lungul celor șapte zile de emisie s-au strâns peste 1,15 milioane de euro. Atât Mihai Morar, cât și Daniel Buzdugan s-au referit la controverse legate de găzduirea repetată a campaniei de către Oradea, cel din urmă spunându-le spectatorilor că „Radio ZU nu a încasat niciun ban din taxele voastre”.
21:20
Trei mașini au fost grav avariate însă, din fericire, niciun șofer ori pasager din acestea nu a fost suferit răni care să necesite internarea în spital, în urma unui accident petrecut sâmbătă seara, în zona Cantemir din Oradea.
20:10
Termoficare Oradea a obţinut o păsuire de la plata celor 11,4 milioane de euro datorate municipalității
Societatea Termoficare Oradea se confruntă cu probleme financiare, în ciuda scumpirii gigacaloriei şi a subvenţiilor primite de la bugetul local. Consiliul Local Oradea a hotărât vineri, la cererea societăţii, să amâne termenul-limită pentru plata redevenţei pe care aceasta o datorează pentru folosirea bunurilor oraşului. Cele 11,4 milioane de euro, datorate pentru anul 2025 şi parţial pentru 2024, vor fi virate de operator abia în decembrie 2026.
18:40
Premierul Ilie Bolojan vorbește despre testarea vocațională obligatorie pentru elevi, printr-un proiect-pilot în Nord-Vest (VIDEO)
Premierul României, Ilie Bolojan, a spus că, începând de anul viitor, ar putea fi introdusă o testare vocațională obligatorie pentru elevi, printr-un proiect-pilot cu finanțare europeană, aplicabil inițial în regiunea de Nord-Vest. Declarația a fost făcută în emisiunea Apropo TV, realizată de Andi Moisescu.
17:50
Concert extraordinar de colinde la Catedrala ortodoxă din Centrul Civic din Oradea cu Corala bărbătească „Armonia"
În prag de Crăciun, Catedrala ortodoxă Episcopală „Învierea Domnului” din Centrul Civic găzduiește un concert extraordinar de colinde al celebrei Corale bărbătești „Armonia” din Constanța, luni, 22 decembrie, de la ora 18.
16:50
Doi căței morți, băgați în saci, au fost găsiți pe un câmp din Oradea. Poliția Animalelor a deschis o anchetă
Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul Poliției Bihor a deschis un dosar și face cercetări după ce, sâmbătă, polițiștii locali au găsit doi căței morți pe un câmp de pe strada Santăului din Oradea.
16:00
Bizon pe gazon. Încă o dată - pentru a câta oară? - covorul de gazon de pe strada Făgărașului a fost distrus de un șofer neatent sau nepăsător.
Ieri
14:40
Doliu în presa locală: Tânăra care a murit după ce a căzut de la etajul 7 era o fotoreporteră din Oradea (FOTO/VIDEO)
Tânăra de 27 de ani, care a murit după ce ar fi căzut de la etajul 7 al blocului Cicero, era o fotoreporteră activă la evenimentele din oraș, dar și la cele fotbalistice din țară. Mălina Guler s-a stins din viață sâmbătă dimineața, iar foștii ei colegi de la Bihon.ro și Jurnal bihorean, publicații cu care colabora, spun că era „o prezență plăcută, mereu binedispusă și zâmbăreață”.
13:20
Reforma curriculară la liceu, aprobată. Noile programe prevăd că un sfert din timp trebuie alocat activităților remediale
Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat că a semnat ordinul de ministru pentru aprobarea noilor programe școlare la nivel liceal, documentul cuprinzând 87 de anexe. Reforma curriculară vizează modernizarea conținuturilor de învățare după aproximativ 20 de ani, și va fi aplicată începând cu elevii de clasa a IX-a din anul școlar 2026 - 2027.
12:50
Gala de Excelență în Karate: au fost premiați cei mai buni sportivi ai anului în Bihor (FOTO)
Elitele din karate în Bihor au fost premiate joi seara, la Miersig, în cadrul Galei de Excelență organizate de World Sport Education Karate Union, eveniment dedicat performanței, disciplinei și valorilor care definesc acest sport.
11:40
Noua ediție a campaniei „Orașul Faptelor Bune” se încheie sâmbătă în centrul Oradiei. De la ora 20.30 sunt programate concertele susținute de Irina Rimes și Raluka și, în aceeași seară, Mihai Morar, Daniel Buzdugan și colegii lor vor anunța cuantumul total al banilor strânși din donații pentru diferite cauze sensibile și impresionante.
11:10
Biserica Ortodoxă Română și-a făcut propriul „Netflix". Abonamentul lunar premium la noua platformă de streaming - 2 euro
Postul de televiziune al BOR, Trinitas TV, a anunțat lansarea unei noi platforme media, Trinitas Film, singura platformă de streaming cu conținut ortodox din lume. Aceasta va fi dedicată producțiilor audio-vizuale și filmelor documentare cu profil creștin ortodox, putând fi accesată de pe televizoare smart și telefoane mobile cu sisteme de operare atât Android, cât și iOS, iar un abonament lunar va costa doar 2 euro.
10:50
Tragedie în Oradea: O tânără de 27 de ani a murit după ce a căzut de la etajul 7 al blocului Cicero
O tânără de 27 de ani dintr-o comună bihoreană, care locuia cu chirie în Oradea, a murit sâmbătă dimineața după ce a căzut de la etajul 7 al unui bloc de locuințe. Circumstanțele în care s-a produs tragedia urmează să fie investigate, dar polițiștii spun că „nu există suspiciunea ca femeia să fi fost victima vreunei infracțiuni”.
09:40
Universitatea din Oradea își extinde oferta de studii doctorale, urmând ca, din luna septembrie 2026, să organizeze admitere pentru două noi domenii de doctorat acreditate: Științe ale Educației și Contabilitate.
08:20
A ajuns la Oradea și ultimul dintre cele 9 tramvaie Astra cumpărate pe bani europeni (FOTO)
Ultimul dintre cele 9 tramvaie Astra achiziţionate pe fonduri europene de municipalitate pentru transportatorul local OTL a ajuns vineri la Oradea. Garnitura, cu o lungime de 27 metri, vopsită în culorile oraşului, roşu şi albastru, similare celor deja în trafic, este cel de-al treilea tramvai bidirecţional din cele comandate.
08:20
Descoperire șocantă: Cadavru găsit la marginea pădurii, în Șinteu, cu urme lăsate de animale
O descoperire tulburătoare a fost făcută în localitatea Șinteu din Bihor, scrie portalul de știri Aleșd Online. Cadavrul unui bărbat de 55 de ani a fost găsit într-o zonă izolată de la marginea pădurii, însă, potrivit aceleiași surse, în urma primelor verificări, nu există indicii că bărbatul ar fi fost victima unei infracțiuni.
19 decembrie 2025
21:00
Parcul Industrial 1 din Oradea are, în premieră, o sală de fitness: un spațiu de 1.000 mp, inaugurat în rețeaua Fit4U (FOTO/VIDEO)
Parcul Industrial 1 din Oradea are, de vineri seară, prima sală de fitness. Noua locație Fit4U, amenajată pe strada General Gheorghe Mărdărescu nr. 12A (în spatele fabricii Faist, vis-a-vis de grădiniță), a fost inaugurată în prezența a zeci de invitați care au venit să vadă spațiul, să socializeze și să testeze noile aparatele.
20:20
Orchestra „Rapsodia Bihoreană" va putea fi urmărită duminică la TVR 1. Va acompania artiști celebri, ca Andrea Voica sau Cornelia și Lupu Rednic
Orchestra „Rapsodia Bihoreană”, dirijată de Liviu Buțiu, directorul Centrului de Cultură Bihor, va putea fi urmărită, duminică la TVR 1, în cadrul emisiunii „Poveste cu cântec”, realizată de Iuliana Tudor.
19:40
Ministrul UDMR al Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că se așteaptă ca și anul viitor coaliția guvernamentală să funcționeze, „pentru că nu există astăzi, din punct de vedere politic, altă posibilitate”. Cseke crede că Guvernul condus de Ilie Bolojan nu va fi demis prin nicio moțiune de cenzură, dar în același timp face un apel ca discuțiile divergente să fie purtate în interiorul coaliției. Declarațiile oficialului vin în contextul în care PSD a votat alături de partidele de opoziție la o moțiune care o viza pe ministra USR a Mediului, Diana Buzoianu.
19:10
Consiliul Local Oradea a hotărât majorarea impozitelor pe apartamente cu peste 80% (FOTO)
Reunit vineri în ultima ședință ordinară din an, Consiliul Local Oradea a hotărât majorarea impozitelor pe apartamentele orădenilor cu peste 80% în 2026, creșterea unor taxe locale și supraimpozitarea a 26 de clădiri în stare de degradare. Creșterea obligațiilor fiscale a fost adoptată cu votul celor 17 consilieri liberali. Reprezentanții UDMR, PSD și AUR au refuzat să voteze materialul.
18:00
O nouă creșă a fost inaugurată în Bihor. Unitate de îngrijire antepreșcolară din Beiuș are 70 de locuri (FOTO)
Bihorul are, de vineri, o creșă nouă, la Beiuș, realizată prin programul național „Sfânta Ana”, derulat de Compania Națională de Investiții (CNI), în colaborare cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu finanțare asigurată prin PNRR. Unitatea de îngrijire antepreșcolară, construită pentru 70 de copii (în maximum 7 grupe), vine să acopere o nevoie reală în oraș, în condițiile în care creșa existentă are 35 de locuri, iar numărul mediu al cererilor anuale depășește 50.
17:10
DGASPC Bihor vrea să construiască trei locuințe pentru adulții cu dizabilități, pe bani europeni, împreună cu un ONG
În colaborare cu Asociația româno-germană Alsterdorf, Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor vrea să accelereze dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități prin construirea a trei locuințe destinate unor astfel de persoane. Una dintre ele ar urma să fie construită în Oradea, iar două în Husasău de Tinca, dacă va fi câștigată finanțarea în valoare de peste 9 milioane lei.
16:00
Peste 450 de moșuleți de la Liceul Greco-Catolic au colindat în centrul Oradiei, inclusiv în direct la Radio Zu (FOTO/VIDEO)
Îmbrăcați în moși-colindători, peste 450 de copii de la Liceul Greco-Catolic Iuliu Maniu au adus vineri vestea cea bună a Nașterii Mântuitorului în mijlocul orașului, oamenilor aflați pe stradă, episcopului Virgil Bercea, primarului Florin Birta și românilor care au ascultat live Radio Zu, din casa din Oradea a emisiunii „Orașul faptelor bune”.
15:30
Guvernul României a hotărât, săptămâna aceasta, să aloce peste 188 milioane lei pentru finanțarea a 74 de instituții de spectacole aflate în subordinea autorităților locale din 34 de județe. Între acestea se numără și cele două teatre, precum și Filarmonica din Oradea.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
Vârstnicii pot beneficia de consiliere psihologică gratuită, în întâlniri de grup organizate la Oradea
Vârstnicii care se confruntă cu singurătatea sau cu dificultăți emoționale pot participa la întâlniri de grup gratuite pentru suport și consiliere psihologică. Acestea se desfășoară periodic la Centrul Multifuncțional Rogerius din Oradea, unde doritorii au la dispoziție un spațiu pentru dialog și sprijin.
14:00
Toate parcările subterane și supraetajate din Oradea s-au blocat, după ce muncitorii din Primărie au tăiat cablul de internet!
Nervi întinși la maxim, vineri, după ora prânzului, în toate parcările subterane și supraetajate din Oradea. După ce muncitorii au tăiat, din greșeală, cablurile de internet din clădirea Primăriei Oradea, sistemul electronic care permite ridicarea barierelor s-a blocat, iar șoferii nu au mai putut intra sau ieși din garaje.
13:40
Deputata PNL Bihor Arina Moș, dare de seamă privind activitatea parlamentară din ultima jumătate de an: toate proiectele, inspirate din nemulțumirile oamenilor
Deputata liberală Arina Moș a prezentat raportul de activitate din ultima sesiune parlamentară, în care a înregistrat 25 de proiecte legislative, de la modificarea Legii Poliției Locale așa încât agenții de teren să poarte camere de filmat (bodycam) până la instituirea de amenzi pentru comercianții care refuză schimbarea produselor neconforme. „Toate proiectele au fost inspirate de ceea ce mi-au spus oamenii în audiențe”, a declarat Moș.
13:30
OTL: Punctul de vânzare Gara Mare și punctul de preluare a datelor Corneliu Coposu vor fi închise în perioada 22 decembrie - 11 ianuarie
Vă informăm că, în perioada 22.12.2025 - 11.01.2026, punctul de vânzare Gara Mare și punctul de preluare a datelor Corneliu Coposu vor fi închise și recomandăm utilizarea canalelor alternative de cumpărare a legitimaţiilor de călătorie:
13:10
Bărbat din Oradea, urmărit internațional pentru trafic de droguri, prins de polițiștii din Bihor. Era căutat de autoritățile din Belgia
Un bărbat de 57 de ani din Oradea, dat în urmărire internațională de autoritățile judiciare din Belgia pentru trafic de droguri, a fost prins de polițiștii bihoreni. Acesta urmează să fie prezentat unui judecător de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel Oradea, cu propunere de arestare preventivă provizorie, urmând să fie predat către statul solicitant.
12:50
Interpretul Ioan Bocșa a lipsit de la concertul de colinde de la Teatrul „Regina Maria" din Oradea. Starea de sănătate nu i-a permis să participe (FOTO)
Cunoscutul interpret de muzică populară Ioan Bocșa, invitatul special al concertului „Colinde tradiționale în haine de sărbătoare”, organizat de Consiliul Județean Bihor în cadrul proiectului Bihorul Colindă, nu a mai ajuns joi seară pe scena Teatrului de Stat „Regina Maria” din Oradea, unde era programat să cânte alături de Ansamblul de Muzică Tradițională Românească „Icoane”, pe care îl și coordonează.
12:30
Studenții Facultății de Drept din Oradea au adus „fericire de Crăciun" pentru copiii și persoanele nevoiașe (FOTO)
Înainte să intre în vacanța de Crăciun, studenții Facultății de Drept din cadrul Universității din Oradea au făcut fapte bune. Sub genericul „Dăruiește fericire de Crăciun”, tinerii au vândut prăjituri în scop caritabil și au făcut voluntariat cu copiii vulnerabili din oraș.
11:50
Mai ieftin și mai repede: Bihorul are aproape 200 de kilometri noi de piste pentru bicicliști, pe malurile râurilor din județ (FOTO)
Bihorenii pot ieși la plimbare pe două roți pe malurile mai multor râuri. Proiectul de amenajare a aproape 200 de kilometri de piste pentru biciclete pe diguri din bazinul Crișurilor a fost finalizat integral, cu șase luni înainte de termenul asumat inițial. Anunțul a fost făcut vineri de directorul Administrației Bazinale de Apă Crișuri, Pásztor Sándor, și de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, care au precizat și că lucrările, finanțate prin PNRR, au fost mai ieftine decât se preconiza.
11:30
A doua ediție a unui eveniment dedicat tinerilor muzicieni, intitulat „Oradea Music Lab”, va avea loc sâmbătă, 20 decembrie, la Lokal. Organizatorii propun o seară cu scenă deschisă pentru persoanele pasionate de muzică, care își doresc să cânte pe scenă fără presiunea perfecțiunii. Inițiativa a avut-o Mihai Madi, un tânăr orădean în vârstă de 18 ani, iar ediția aceasta îi va avea ca invitați speciali pe Narcisa Badea, STEFXN și Remus Petruț.
11:00
RER Vest informează locuitorii din Oradea şi din Zona Metropolitană că programul de colectare a deșeurilor va rămâne neschimbat în perioada sărbătorilor de iarnă. În zilele libere legale vor fi închise, însă, punctele de relații cu publicul.
10:50
Rapperul Wiz Khalifa, condamnat la închisoare în România fiindcă a fumat un joint pe scena festivalului „Beach, Please!"
Celebrul rapper american Wiz Khalifa a fost condamnat joi la 9 luni de închisoare cu executare pentru deținere de droguri de risc, printr-o decizie definitivă a Curții de Apel Constanța. Sentința definitivă vine la circa un an și jumătate de când rapperul și-a aprins un joint pe scena festivalului „Beach, Please!” de la Costinești și a fumat în fața fanilor.
10:00
Moș Crăciun aduce cadouri la Târgul de Crăciun Oradea. Va sosi cu tramvaiul de epocă (FOTO)
Târgul de Crăciun din Oradea va fi, conform tradiției îndrăgite, gazda unei întâlniri speciale cu Moș Crăciun. Marți, 23 decembrie, între orele 11:00 și 13:00, Moș Crăciun va sosi în Piața Unirii cu un tramvai de epocă decorat festiv.
09:30
Orădenii care doresc să îşi reînnoiască actele de identitate se pot programa online prin intermediul unui site nou mai uşor de folosit. Primăria Oradea a lansat joi noua platformă online a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Oradea, gândită să reducă timpul de căutare a informaţiilor.
09:00
Nu mai dați în Magheru! Au făcut din nou praf reclama luminoasă din pasaj. Cât e „amenda" (FOTO)
Reclama luminoasă cu inscripția Pasajul Magheru, montată pe frontoanele de la cele două intrări în subtraversarea cu același nume, are viață scurtă. În cei cinci ani de la inaugurare, afișajul a fost spart în mod repetat, uneori tot la câteva luni.
08:40
Comunicat demarare proiect „Clinica Medena - Servicii integrate de prevenție, diagnostic precoce, tratament și monitorizare în bolile cronice"
S.C OSTEOPROTECT S.R.L, în calitate de beneficiar, comunică demararea proiectului „Clinica Medena - Servicii integrate de prevenție, diagnostic precoce, tratament și monitorizare în bolile cronice”, cod SMIS 321334. Proiectul este finanțat prin PROGRAMUL REGIONAL 2021-2027. Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest îndeplinește rolul de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027.
08:10
Armonii din natură: Șeful secției Științele naturii din Muzeul Țării Crișurilor, unul dintre puținii compozitori clasici contemporani
Într-o lume în care specializările par tot mai înguste, iar vocațiile tot mai greu de armonizat, Adrian Gagiu este dovada vie că știința și arta pot coexista, nu doar în aceeași persoană, ci în același ritm interior. Biochimist și șef al secției Științele naturii din Muzeul Țării Crișurilor, el este unul dintre puținii compozitori contemporani de muzică clasică.
18 decembrie 2025
20:20
Elevii bihoreni laureați la olimpiadele și concursurile de biologie, premiați de profesorii lor
65 de elevi bihoreni care au obținut premii și mențiuni la etapele județene și naționale ale olimpiadei de biologie și concursurilor naționale de biologie au fost premiați de profesorii lor. Asociația profesorilor bihoreni de biologie a organizat un eveniment în care fiecare elev a primit laude, dar și cărți de specialitate, ca să continue studiul.
19:30
Gala TOP 10 sportivi ai AJL Bihor: luptătorii de top ai anului, premiați într-un cadru festiv la Oradea (FOTO)
La final de an competițional, sportivii care s-au remarcat prin rezultate deosebite în luptele olimpice au fost recompensați pentru performanțele obținute în 2025, în cadrul Galei TOP 10 sportivi ai Asociației Județene de Lupte Bihor, eveniment desfășurat miercuri seară la Muzeul Țării Crișurilor din Oradea, în prezența sportivilor, antrenorilor și oficialilor acestui sport.
