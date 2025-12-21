Școala de Arte din Oradea lansează o carte aniversară la 100 de ani de la înființare. La eveniment va fi prezentă și strănepoata lui Francisc Hubic

19:40

Ministrul UDMR al Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că se așteaptă ca și anul viitor coaliția guvernamentală să funcționeze, „pentru că nu există astăzi, din punct de vedere politic, altă posibilitate”. Cseke crede că Guvernul condus de Ilie Bolojan nu va fi demis prin nicio moțiune de cenzură, dar în același timp face un apel ca discuțiile divergente să fie purtate în interiorul coaliției. Declarațiile oficialului vin în contextul în care PSD a votat alături de partidele de opoziție la o moțiune care o viza pe ministra USR a Mediului, Diana Buzoianu.