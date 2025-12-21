Costel Pantilimon a spus-o clar înainte de FCSB - Rapid: „Este o uzură psihică”
Sport.ro, 21 decembrie 2025 15:50
FCSB - Rapid se vede în format LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 20:00.
• • •
Acum 10 minute
16:20
Fotbalistul care a strălucit în Tottenham - Liverpool, sub privirile lui Radu Drăgușin: ”Briliant!” # Sport.ro
Liverpool a învins-o sâmbătă cu 2-1 pe Tottenham la Londra, pe stadionul celor de la Spurs.
16:20
La finalul turului de Championship, o echipă e favorită certă la promovarea în Premier League! E antrenată de o legendă # Sport.ro
Premier League se vede în direct și în exclusivitate pe VOYO.
16:20
Probleme mari în defensivă la echipa catalană.
Acum 30 minute
16:00
Obiceiul cu care Arnold Schwarzenegger lasă mască orice om: „Îl savurează în loc de desert” # Sport.ro
Arnold Schwarzenegger continuă să aibă un viciu incredibil pentru o legendă a sportului.
Acum o oră
15:50
15:40
„U” Cluj - Farul Constanța, astăzi de la 16:30. Toate informațiile despre duelul cu miză în lupta pentru play-off # Sport.ro
„U” Cluj - Farul Constanța se joacă astăzi, de la 16:30. Toate informațiile despre confruntare se găsesc pe Sport.ro.
15:40
Adrian Mutu, legenda viola, are șanse mici să preia banca tehnică a Fiorentinei, deși numele său a fost intens vehiculat în ultimele zile.
Acum 2 ore
15:00
A murit Andrei Stocker, „coșmarul” atacanților și jumătatea celui mai dur cuplu de fundași # Sport.ro
Fotbalul românesc este în doliu duminică, după ce Andrei Stocker, legendarul fundaș al Jiului Petroșani și câștigător al Cupei României din 1974, a încetat din viață la vârsta de 83 de ani, în Suedia, acolo unde se stabilise de decenii.
15:00
14:50
Dennis Man, înlocuit la pauză în Utrecht - PSV! Internaționalul român a fost cel mai slab de pe teren. Nota primită # Sport.ro
Ce notă a primit Dennis Man în Utrecht - PSV, partidă în care a fost înlocuit la pauză.
14:50
El e cel mai bun străin care a jucat în România! Wesley și Adailton au completat podiumul # Sport.ro
Costel Pană a fost invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro.
14:30
Alanyaspor joacă împotriva lui Karagumruk în runda a 17-a din campionatul Turciei.
Acum 4 ore
14:10
Gigi Becali, mesaj tăios pentru președintele Nicușor Dan pe tema unei legi controversate: „Nu face ce vrea el” # Sport.ro
Gigi Becali, patronul campioanei FCSB, a transmis un avertisment public președintelui Nicușor Dan la finalul acestei săptămâni.
14:00
FCSB - Rapid, de la 20:00. Echipe probabile + cote la Derby + revenirea lui Bîrligea. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom # Sport.ro
Derby în Superliga: FCSB - Rapid | Analiza lui Dan Chilom.
13:50
„Chiar nu știu ce să spun!” Fostul coleg, șocat de prăbușirea lui Tavi Popescu: „Nu se aștepta” # Sport.ro
Alexandru Burnaz, fost coechipier al lui Octavian Popescu la juniorii Rapidului și la Regal Sport, a analizat astăzi situația critică în care se află extrema de la FCSB.
13:50
Aston Villa - Manchester United, LIVE pe VOYO, de la 18:30! Meci complicat pentru echipa lui Ruben Amorim # Sport.ro
Aston Villa - Manchester United se vede LIVE pe VOYO, de la ora 18:30.
13:40
Camila Giorgi (33 de ani) nu vrea să le facă celor 700,000 de urmăritori pe care îi are pe Instagram surpriza de a reveni în circuitul WTA.
13:20
Florin Tănase a zis-o direct înainte de derby-ul cu Rapid: „Sunt cele mai ușoare meciuri” # Sport.ro
Florin Tănase (30 de ani) a vorbit deschis înaintea confruntării decisive dintre FCSB și Rapid, programată duminică seara pe Arena Națională.
13:20
Jake Paul, distrus de Anthony Joshua! Obligat să se opereze după croșeul englezului: „Ne vom întoarce și vom lupta” # Sport.ro
Jake Paul a suferit două fracturi la maxilar, care au necesitat implantarea a două plăci de titan şi extragerea unor dinţi, după meciul cu Anthony Joshua, care a avut loc în Miami.
13:00
FC Hermannstadt - Petrolul Ploiești, astăzi de la 14:00. Echipele probabile + Toate informațiile despre meci # Sport.ro
FC Hermannstadt - Petrolul Ploiești se joacă astăzi, de la 14:00, LIVE TEXT pe Sport.ro. Tot ce trebuie să știi despre partidă.
12:40
Gabriel Toncean, președintele Federației Române de Culturism și Fitness, a expus secretul succesului pentru Vasile Șerban, campion european en-titre la culturism, ajuns la 76 de ani.
Acum 6 ore
12:20
Barcelona și-a făcut lista de transferuri: 5 staruri, printre care și un elev al lui Cristi Chivu la Inter Milano! # Sport.ro
Cine sunt fotbaliștii de care este interesată Barcelona.
12:10
Detaliul incredibil remarcat de italieni după eșecul lui Inter din Supercupă: „blestemul” care durează # Sport.ro
Inter Milano a pierdut dramatic Supercupa Italiei în fața Bolognei, în Arabia Saudită, scor 1-1 (3-2 d.l.p.)după o serie de lovituri de departajare dezastruoasă.
12:00
Dinamo a pierdut 0-2 meciul cu UTA din Superliga.
11:40
Thomas Frank acuză arbitrajul după Tottenham - Liverpool 1-2: „O greșeală uriașă”. Antrenorul lui Radu Drăgușin a primit replica # Sport.ro
Thomas Frank a contestat arbitrajul din partida Tottenham - Liverpool 1-2. Reacția oficială.
11:40
Și strigătele lor răsună din Letea Veche până în București.
10:50
Dezvăluiri din interior! Becali și-a „mitraliat” atacantul după o eroare involuntară: „Nu pot să reproduc exact cum i-a zis” # Sport.ro
Adi Popa, fost jucător important al roș-albaștrilor, a scos la iveală un episod neștiut petrecut după un eșec dureros cu Rosenborg, în care Gigi Becali l-a pus la zid pe atacantul Gregory Tade chiar în cantonamentul de la Mogoșoaia, reproșându-i pe un ton vehement că a blocat un gol ca și făcut.
10:40
Kylian Mbappe a explicat motivul pentru care l-a imitat pe Cristiano Ronaldo, după ce i-a egalat recordul la Real Madrid # Sport.ro
Kylian Mbappe a reacționat cu privire la momentul petrecut la golul de 2-0 din Real Madrid - Sevilla.
10:40
Dinamo negociază cu aducerea lui George Pușcaș.
Acum 8 ore
10:20
Nicolae Stanciu (32 de ani) a intrat în vizorul Rapidului pentru o mutare spectaculoasă în această iarnă.
10:10
Campioana României se gândește să schimbe proba care a consacrat-o: „Nu este exclus ca pe viitor să încerc!” # Sport.ro
Una dintre cele mai valoroase atlete ale țării noastre ia în calcul să se reprofileze într-o nouă probă.
09:40
Marian Iancu iese la atac: „Șucu minte și prostește! Rapid va termina sub FCSB și Craiova” # Sport.ro
Marian Iancu, fostul patron de la Poli Timișoara, a lansat duminică un atac virulent la adresa lui Dan Șucu, prezicând totodată că Rapid va rata titlul în fața rivalelor FCSB și Universitatea Craiova, reacția venind în contextul înfrângerii suferite de Dinamo la Arad, scor 0-2.
09:20
Neașteptat! Florin Prunea o exclude din lupta la titlu: „Să se bată pentru campionat e o utopie” # Sport.ro
Florin Prunea a vorbit despre echipa care nu are șanse la titlu în acest sezon de Superliga.
09:10
O legendă a formației Sevilla a răbufnit la adresa arbitrajului după eșecul suferit de andaluzi pe Santiago Bernabeu împotriva grupării Real Madrid (0-2).
09:10
Ștefan Grasu, coș după coș: răspunsurile savuroase oferite la „întrebările-fulger” din emisiunea Poveștile Sport.ro # Sport.ro
Fiul foștilor atleți, Costel și Nicoleta Grasu, Ștefan, colecție de răspunsuri distractive, în rubrica „întrebările-fulger” a emisiunii Poveștile Sport.ro.
09:00
Dănciulescu a găsit veriga slabă după eșecul lui Dinamo la Arad: „Nu m-a convins de când a semnat” # Sport.ro
Ionel Dănciulescu a analizat fără menajamente prestația „câinilor” în înfrângerea suferită sâmbătă seară, scor 0-2, pe terenul celor de la UTA Arad, în etapa a 21-a din Superliga.
Acum 12 ore
08:20
Specialistul a dezvăluit secretul fizicului de invidiat al lui Cristiano Ronaldo la 40 de ani: „Multă lume trece cu vederea” # Sport.ro
Motivul mai puțin cunoscut pentru care Cristiano Ronaldo are un corp perfect la 40 de ani.
Acum 24 ore
00:40
Real, pe aripile lui Mbappe: francezul a egalat recordul fabulos al lui Ronaldo, după un meci mare # Sport.ro
Formația madrileană a luat o „gură de oxigen“, după o perioadă extrem de dificilă în care se tot vorbește și despre schimbarea antrenorului Xabi Alonso.
00:10
Cristi Chivu, în pericol să rămână fără un star! Barcelona și 3 echipe din Premier League luptă pentru semnătura sa # Sport.ro
Concurență serioasă pentru semnătura unuia dintre cei mai importanți fotbaliști de la Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu.
00:00
Englezii fac ”lobby” pentru transferul lui Andrei Rațiu: ”Ar trebui să îl aibă în vedere!” # Sport.ro
Englezii își doresc un internațional român în Premier League.
20 decembrie 2025
23:50
Schimbare majoră! Apare încă un Nations League: ”Mai mulți bani, mai multe resurse și mai multe jocuri” # Sport.ro
Decizii majore pe continentul african.
23:40
În ultimele zile s-a vehiculat cu George Pușcaș ar putea ajunge la Dinamo în această perioadă de mercato.
23:40
Atacantul de 23 de ani are șanse mari să înceapă 2026 la un club din străinătate.
23:40
Valentin Costache a spus doar câteva propoziții după ce a marcat contra lui Dinamo, echipa care l-a format: „Sper să nu se supere pe mine” # Sport.ro
Ce a transmis Valentin Costache după ce a punctat în UTA - Dinamo 2-0.
23:30
Andrei Nicolescu, fără perdea după înfrângerea de la Arad: ”Nu eșecul e important, ci că am arătat așa!” + Ce a spus despre Mazilu # Sport.ro
Dinamo a pierdut la Arad și a irosit șansa de a urca, cel puțin temporar, pe primul loc în clasamentul Superligii României.
23:10
Fostul portar a suferit enorm, când a văzut că echipa sa de suflet a dat cu piciorul la șansa de a încheia anul în fruntea clasamentului.
22:40
Dinamo a pierdut pe terenul celor de la UTA Arad, scor 0-2, în ultimul meci din 2025.
22:40
Dinamo a ratat șansa de a urca pe primul loc.
22:30
Alin Roman, lecție de modestie după ce a făcut spectacol în UTA - Dinamo 2-0: „Se datorează colegilor mei și antrenorilor” # Sport.ro
Discursul lui Alin Roman după ce a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă în UTA - Dinamo 2-0.
22:30
”Cât de dinamovist mai sunteți?” Adrian Mihalcea, întrebat direct după ce i-a învins pe ”câini” # Sport.ro
UTA - Dinamo s-a încheiat 2-0.
