Ziarul Financiar, 21 decembrie 2025 16:00
Business Magazin. Ce nu poate copia AI-ul? Pe liderii care au urcat pe scena Galei CEO Awards 2025 şi cele 1.000 de coperte de istorie a businessului românesc
Preşedintele României, Nicuşor Dan, despre întâlnirea cu magistraţii: S-au întâmplat lucruri, au existat mesaje de intimidare # Ziarul Financiar
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a anunţat duminică faptul că înainte de întâlnirea de luni cu magistraţii „s-au întâmplat fel de fel de lucruri”. Au existat mesaje de intimidare, iar unii participanţi au cerut să fie luaţi din benzinării ca să nu fie văzuţi intrând la Cotroceni, a spus Dan.
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că va organiza un referendum în rândul magistraţilor pentru a afla dacă CSM acţionează în interes public sau al unui bresle. „Dacă magistraţii consideră că CSM nu acţionează în interes public, CSM va pleca de urgenţă”, a spus preşedintele României.
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, vrea o „mâţă” şi la Primăria Capitalei: iubesc pisicile, dar trebuie să fie în siguranţă # Ziarul Financiar
Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei, vorbeşte despre o posibilă „mascotă” felină la Primăria Bucureşti: îşi doreşte să adopte o pisică abandonată, însă spune că siguranţa ei este pe primul loc şi se teme ca aceasta să nu ajungă „direct pe Elisabeta”.
Atacurile ruseşti din ultimele ore asupra Ucrainei au provocat patru morţi şi 19 răniţi. Au fost folosite o rachetă balistică şi aproape 100 de drone.
România în spaţiu? Cum au ajuns opt companii româneşti să livreze componente pentru cel mai mare lansator spaţial al Europei # Ziarul Financiar
@ Opt companii din România contribuie la construcţia rachetei Ariane 6, cel mai mare lansator spaţial european, furnizând componente care variază de la motoare de precizie şi cablaje electrice până la platforme de aliniere şi piese structurale din fibră de carbon, potrivit Agenţiei Spaţiale Europene.
Dezvăluiri din dosarele Epstein. Documente publicate cu nume celebre, dar fără referiri la Trump # Ziarul Financiar
Mii de documente publicate recent de Departamentul de Justiţie al Statelor Unite au readus în atenţia publicului legăturile controversate ale fostului finanţator Jeffrey Epstein cu persoane extrem de influente.
Cât de expuse sunt băncile din România pe sectorul imobiliar comercial? Mai mult de jumătate din creditele corporate totale, adică peste 100 mld. lei, au legătură cu piaţa imobiliară. Peste 42 mld. lei sunt credite pentru construcţii şi imobiliare, iar 66 mld. lei sunt expuneri indirecte, adică credite corporate cu garanţii imobiliare # Ziarul Financiar
Expunerea băncilor din România faţă de sectorul imobiliar comercial (credite CRE) se situează la un nivel important, reprezentând 51% din totalul creditelor acordate companiilor, potrivit datelor BNR aferente lunii septembrie 2025.
Ruta corporatiştilor bate toate recordurile la metroul din Capitală: Aurel Vlaicu, din zona de Nord, şi Piaţa Sudului, din Berceni, sunt „vedetele“ transportului cu metroul. Alte trei staţii din zona centrală intră în top 5 # Ziarul Financiar
Primele cinci staţii de metrou, cu cel mai mare trafic, Aurel Vlaicu, Piaţa Sudului, Universităţii, Piaţa Unirii 1 şi Piaţa Romană, au generat 26 milioane de validări în ianuarie-noiembrie, adică aproape 18% din totalul reţelei Metrorex.
Nicuşor Dan: Preşedintele recâştigă dreptul de a sesiza CCR privind o lege pentru orice motive # Ziarul Financiar
Preşedintele Nicuşor Dan spune că, după o decizie recentă a Curţii Constituţionale, Preşedintele României poate sesiza CCR pentru orice lege.
Trump susţine că l-a ameninţat pe Macron şi l-a forţat să crească preţurile la medicamente în Franţa # Ziarul Financiar
Preşedintele american Donald Trump susţine că l-a ameninţat pe omologul său francez, Emmanuel Macron, şi l-a forţat să crească preţurile la medicamente în Franţa. Reprezentanţii administraţiei prezidenţiale de la Paris au negat informaţia.
Consumul de alcool de sărbători. Este sigur să bei mai mult decât de obicei în perioada festivă? # Ziarul Financiar
Băutul ocazional în exces, mai ales de sărbători, poate avea riscuri pentru sănătate, în special pe termen scurt, chiar dacă nu se întâmplă des.
Serviciul de Securitate al Ucrainei anunţă că drone cu rază lungă au distrus două avioane de vânătoare ruseşti Su-27 pe aerodromul militar Belbek din Crimeea ocupată, într-un nou atac asupra infrastructurii militare ruse din peninsulă.
Care sunt principalele destinaţii pentru produsele româneşti şi riscurile dependenţei economice # Ziarul Financiar
România exportă majoritatea bunurilor în Uniunea Europeană, mai ales în Germania. Totuşi, importă mai mult decât vinde, ceea ce creează un deficit economic mare. Cele mai mari scăderi au fost la cereale şi componente industriale.
Sărbătorile de iarnă vin la pachet cu mese mai bogate, însă există un secret care odată pus în aplicare, pot fi savurate preparatele tradiţionale fără a exista disconfort.
Peste 50 de tone de petarde şi artificii, confiscate de poliţişti înainte de sărbători # Ziarul Financiar
Peste 50 de tone de petarde şi artificii au fost confiscate de poliţişti, la nivel naţional, în pragul sărbătorilor de iarnă, în cadrul acţiunii „PIROTEHNIC”, una dintre cele mai ample operaţiuni de combatere a comerţului ilegal cu materiale pirotehnice din ultimii ani.
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu: Peste 60% din bugetul Capitalei se duce pe transport, termoficare şi plăţi sociale # Ziarul Financiar
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că bugetul Bucureştiului a ajuns într-un punct critic, în care majoritatea banilor merg pe subvenţii, datorii şi cheltuieli obligatorii, lăsând foarte puţin spaţiu pentru investiţii sau dezvoltare.
Nicuşor Dan, despre scandalul din Justiţie: „Am primit sute de pagini de materiale relevante” # Ziarul Financiar
Preşedintele României, Nicuşor Dan, anunţă că analizează în acest weekend sute de pagini de documente transmise de magistraţi privind problemele din justiţie, urmând ca luni seara să prezinte concluziile după consultările programate la Palatul Cotroceni.
Selly respinge acuzaţiile Rise Project: „Nu am încălcat legea nici măcar o secundă” # Ziarul Financiar
Youtuberul şi antreprenorul Andrei Şelaru, cunoscut publicului sub numele de Selly, a publicat un videoclip amplu pe YouTube respinge acuzaţiile din investigaţia Rise Project, intitulată „Planeta Beach Please”.
Analiză ZF. Cum s-a văzut imediat impactul majorării TVA şi al celorlalte măsuri fiscale în consum: Incertitudinea a pus stăpânire pe coşul de cumpărături înainte ca inflaţia să salte prea mult # Ziarul Financiar
Bunurile de larg consum, mai exact alimentele, băuturile, produsele de îngrijire personală şi cele de îngrijire a locuinţei, se găsesc cel mai des în coşul de cumpărături al clienţilor. Sunt acele bunuri considerate a fi „de necesitate“. De aceea, evoluţia vânzării lor reprezintă un foarte bun indicator pentru apetitul de consum al oamenilor.
Un milion de lire sterline din averea fraţilor Tate, folosit pentru combaterea violenţei # Ziarul Financiar
Suma de peste un milion de lire sterline, din conturile bancare din Devon ale fraţilor Tate, va fi utilizată pentru combaterea violenţei împotriva femeilor şi fetelor.
Triplul campion de Grand Slam Stanislas Wawrinka a anunţat că sezonul 2026 va fi ultimul din cariera sa profesionistă. Tenismenul elveţian, care va împlini 41 de ani în martie, spune că îşi doreşte să încheie cariera „în cel mai bun mod posibil”.
Cum mai merg asigurările auto facultative? Piaţa asigurărilor Casco a ajuns la aproape 2 mld. lei în S1/2025, în creştere anuală cu 7%. Omniasig conduce încă topul Casco, dar Groupama se apropie tot mai mult. Allianz-Ţiriac completează podiumul # Ziarul Financiar
Piaţa asigurărilor Casco a ajuns la finalul primului semestru (S1) din 2025 la un volum al primelor brute subscrise de aproape 2 mld. lei, în creştere cu 7% faţă de perioada similară a anului trecut, potrivit informaţiilor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în raportul privind evoluţia pieţei asigurărilor din primul semestru din 2025.
Secretarul de stat american Marco Rubio: Relaţiile dintre SUA şi Europa sunt în pericol dacă se pierd valorile comune # Ziarul Financiar
Secretarul de stat american Marco Rubio a avertizat, vineri, că relaţiile dintre SUA şi Europa sunt în pericol dacă se pierd valorile comune.
