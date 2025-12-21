Ludovic Orban anunţă că ar putea urma ”pasul decisiv” spre PNL

15:10

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, duminică, despre discuţiile cu reprezentanţii magistraţilor, că au fost extrem de puţini magistraţi care au exprimat intenţia să vină la Cotroceni, după ce aproape o mie au semnat scrisoarea. El a arătat că s-a ajuns inclusiv la probleme nepotrivite. De exemplu colegii lui să îi ia din benzinării, să nu […] Articolul VIDEO Criza din JUSTIŢIE. Magistrații se tem să vină la consultări. „Unii au cerut să fie luați din benzinării” apare prima dată în PS News.