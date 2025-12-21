A fost cutremur, duminică dimineaţă. Ce magnitudine a avut şi unde s-a produs
PSNews.ro, 21 decembrie 2025 16:20
Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs, duminică dimineaţă, în România. Seismul a avut loc în zona seismică Vrancea – Buzău, la o adâncime de 137,3 km, la ora 08:27. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 55km V de Focşani, 59km SE de Sfântu-Gheorghe, 61km NV de Buzău, 67km […] Articolul A fost cutremur, duminică dimineaţă. Ce magnitudine a avut şi unde s-a produs apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum o oră
16:20
Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs, duminică dimineaţă, în România. Seismul a avut loc în zona seismică Vrancea – Buzău, la o adâncime de 137,3 km, la ora 08:27. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 55km V de Focşani, 59km SE de Sfântu-Gheorghe, 61km NV de Buzău, 67km […] Articolul A fost cutremur, duminică dimineaţă. Ce magnitudine a avut şi unde s-a produs apare prima dată în PS News.
16:20
Câți muncitori străini vor veni în România în 2026. Cei mai mulți nu vor lucra ca livratori # PSNews.ro
Un proiect de hotărâre publicat vineri de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale prevede, pentru anul 2026, stabilirea unui contingent de 90.000 de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă din România. “Criza forței de muncă la nivel național este o realitate, iar găsirea unor soluții pentru acoperirea deficitului de forță de muncă […] Articolul Câți muncitori străini vor veni în România în 2026. Cei mai mulți nu vor lucra ca livratori apare prima dată în PS News.
16:20
Înalt oficial FMI despre măsurile Guvernului Bolojan: ”Ar putea duce chiar la o ușoară supraperformanță economică” # PSNews.ro
Carlos Mulas Granados, reprezentantul Fondului Monetar Internațional (FMI) pentru Europa Centrală și de Est a declarat, într-un interviu exclusiv pentru G4Media, că dacă guvernul Bolojan își va îndeplinește planurile propuse ar putea ajunge la ”o ușoară supraperformanță economică”. Oficialul FMI consideră că ”România are nevoie de mai multe investiții în îngrijirea copiilor, de schimbări care […] Articolul Înalt oficial FMI despre măsurile Guvernului Bolojan: ”Ar putea duce chiar la o ușoară supraperformanță economică” apare prima dată în PS News.
16:20
Proiect de lege. Foști magistrați, militari și polițiști riscă să piardă locuințele de serviciu după pensionare # PSNews.ro
Foști procurori, judecători, militari, polițiști și angajați ai serviciilor secrete, împreună cu urmașii lor, ar putea să nu mai aibă dreptul de a locui în locuințele de serviciu după ce ies la pensie sau sunt eliberați din funcție. Este propunerea unui proiect de lege elaborat de Ministerul Justiției, care urmează să fie supus dezbaterii în […] Articolul Proiect de lege. Foști magistrați, militari și polițiști riscă să piardă locuințele de serviciu după pensionare apare prima dată în PS News.
16:20
Chișinăul a anunțat că permite redirecționarea transporturilor de mărfuri din Ucraina. Decizia a fost luată pe fondul atacurilor asupra infrastructurii critice și de transport. Responsabilii Centrului Național de Management al Crizelor subliniază că decizia vine în contextul războiului pornit de Moscova împotriva Kievului. A venit şi pe fondul atacurilor tot mai intense asupra infrastructurii critice […] Articolul Chișinăul permite redirecționarea transporturilor de mărfuri din Ucraina apare prima dată în PS News.
16:20
Liderul Forţa Dreptei,. Ludovic Orban anunţă, într-o postare pe Facebook, că ar putea urma ”pasul decisiv” înspre PNL. ”În campania de la Bucureşti am făcut un prim pas spre PNL. Poate urma pasul decisiv”, a scris Orban duminică pe Facebook. Ludovic Orban a fost preşedinte PNL din 2017 până în septembrie 2021. El a pierdut […] Articolul Ludovic Orban anunţă că ar putea urma ”pasul decisiv” spre PNL apare prima dată în PS News.
16:20
Europa își mută scutul pe orbită. „Războiul stelelor” de 1,2 miliarde euro, varianta «European Resilience from Space» # PSNews.ro
Țările membre ale Agenției Spațiale Europene (European Space Agency – ESA) – „poarta Europei către spațiu” – au convenit, pentru prima dată în istoria agenției, să finanțeze un program conceput în mod explicit pentru a satisface nevoile militare, nu numai cele civile. Potrivit Financial Times, bugetul ESA va fi – pentru următorii trei ani – unul record. Agenția Spațială Europeană este o organizație interguvernamentală […] Articolul Europa își mută scutul pe orbită. „Războiul stelelor” de 1,2 miliarde euro, varianta «European Resilience from Space» apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
15:10
Prima măsură anunțată de Ciucu: mașini scoase de pe trotuarele marilor bulevarde, dacă sunt parcate ilegal # PSNews.ro
Noul primar al capitalei, Ciprian Ciucu, anunță deja prima măsură aflată în plan. Spune că va elibera trotuarele marilor bulevarde din centrul orașului de mașinile parcate ilegal. Arată că sunt mașini care de multe ori aparțin chiar unor instituții publice. Măsurile vor fi implementate gradual, spune Ciprian Ciucu. „Vom elibera trotuarele de mașini în centru, […] Articolul Prima măsură anunțată de Ciucu: mașini scoase de pe trotuarele marilor bulevarde, dacă sunt parcate ilegal apare prima dată în PS News.
15:10
Premierul Ilie Bolojan afirmă, în mesajul transmis cu ocazia Zilei Memoriei Victimelor Comunismului, că, după 36 de ani de libertate, avem încă multe de corectat. Este însă important să nu ne lăsăm atraşi de nostalgii periculoase sau de încercări de a relativiza crimele comunismului. ”Astăzi îi comemorăm pe cei care au fost victime ale comunismului […] Articolul 36 de ani de la Revoluție. Ilie Bolojan: Să nu ne lăsăm atraşi de nostalgii periculoase apare prima dată în PS News.
15:10
Dosarele Epstein. Administrația Trump a publicat noi documente. De ce sunt revoltaţi congresmenii # PSNews.ro
Departamentul de Justiţie al SUA (DOJ) a publicat sâmbătă o nouă serie de dosare legate de ancheta privind infractorul sexual Jeffrey Epstein. Continuă astfel divulgarea treptată a documentelor începută vineri după-amiază. Dar legislatorii sunt încă supăraţi din cauza primei serii de documente. Aceasta era plină de redactări şi nu dezvăluia prea multe informaţii noi despre […] Articolul Dosarele Epstein. Administrația Trump a publicat noi documente. De ce sunt revoltaţi congresmenii apare prima dată în PS News.
15:10
Anunţul momentului: REFERENDUM ÎN JUSTIŢIE. Nicuşor Dan: Dacă nu reprezintă interesul public, va pleca de urgenţă # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, duminică, că va iniţia în ianuarie un referendum în rândul corpului magistraţilor. Va fi o singură întrebare: ”CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar”? ”Voi iniţia în ianuarie, imediat după Sărbători, un referendum n cadrul corpului magistraţilor, cu o singură întrebare: CSM acţionează […] Articolul Anunţul momentului: REFERENDUM ÎN JUSTIŢIE. Nicuşor Dan: Dacă nu reprezintă interesul public, va pleca de urgenţă apare prima dată în PS News.
15:10
Solstiţiul de iarnă din emisfera nordică, la 21 decembrie, marchează începutul iernii astronomice. În această zi, cea mai „scurtă” din an, sunt cele mai puţine ore de lumină. Pentru Bucureşti, vor fi 8 ore şi 50 de minute de lumină naturală. Durata nopţii are valoarea maximă, de 15 ore şi 10 minute. Solstiţiile, ca şi […] Articolul Ziua cea mai scurtă din an. Iarna astronomică începe duminică, la ora 17.03 apare prima dată în PS News.
15:10
Loteria Română organizează duminică Tragerile Speciale Loto de Crăciun. Pentru acestea suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40, cu 100.000 de lei, 50.000 de lei şi respectiv 25.000 de lei. La tragerile loto de joi, Loteria Română a acordat peste 28.600 de câştiguri în valoare totală de […] Articolul Trageri Loto Speciale de Crăciun. Câștiguri uriașe la Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40 apare prima dată în PS News.
15:10
Președintele își recâștigă dreptul de a sesiza CCR pe orice motiv, inclusiv după reexaminarea legii de către Parlament # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a comentat sâmbătă o decizie recentă a Curţii Constituţionale, care include faptul că preşedintele României poate sesiza CCR în legătură cu o lege pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar şi după ce Parlamentul a reexaminat-o. Această decizie marchează o revenire la practica constituţională anterioară anului 2018. Consolidează rolul Preşedintelui ca garant […] Articolul Președintele își recâștigă dreptul de a sesiza CCR pe orice motiv, inclusiv după reexaminarea legii de către Parlament apare prima dată în PS News.
15:10
VIDEO Criza din JUSTIŢIE. Magistrații se tem să vină la consultări. „Unii au cerut să fie luați din benzinării” # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, duminică, despre discuţiile cu reprezentanţii magistraţilor, că au fost extrem de puţini magistraţi care au exprimat intenţia să vină la Cotroceni, după ce aproape o mie au semnat scrisoarea. El a arătat că s-a ajuns inclusiv la probleme nepotrivite. De exemplu colegii lui să îi ia din benzinării, să nu […] Articolul VIDEO Criza din JUSTIŢIE. Magistrații se tem să vină la consultări. „Unii au cerut să fie luați din benzinării” apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
14:10
Diana Șoșoacă a mers, din nou, în vizită la Ambasada Rusiei, la recepția cu prilejul apropierii Crăciunului și Anului Nou. Îmbrăcată într-o rochie roșie, europarlamentara și președinta SOS România nu s-a ferit de fotografii. Potrivit Ambasadei Federației Ruse, la eveniment ambasadorul Vladimir Lipaev a vorbit despre realizările Rusiei în domeniul științei și tehnologiei. Referitor la războiul din […] Articolul Diana Șoșoacă a mers la Ambasada Rusiei, la recepția de Crăciun apare prima dată în PS News.
14:10
Consilierul lui Bolojan: Nu mai sunt necesare creşteri de taxe şi impozite. Trebuie să luăm o pauză # PSNews.ro
Consilierul premierului, Ionuţ Dumitru, spune că nu mai sunt necesare creşteri de taxe şi impozite în momentul de faţă, nici pentru anii următori. Ceea ce trebuia făcut s-a făcut şi trebuie să luăm o pauză, a afirmat el. El a adăugat că am reuşit să evităm criza economică, dar mergem însă pe o gheaţă destul […] Articolul Consilierul lui Bolojan: Nu mai sunt necesare creşteri de taxe şi impozite. Trebuie să luăm o pauză apare prima dată în PS News.
14:10
Miliardari care vor să iasă din democrație. Elitele din tech, cu propriile orașe, reguli și taxe făcute de ei # PSNews.ro
Tot mai mulți oameni foarte bogați din industria tehnologiei nu mai vor doar să-și mute firmele sau banii. Vor să schimbe și regulile. Sau, mai exact, să și le facă singuri. În ultimii ani, în cercurile din Silicon Valley și din zona criptomonedelor a apărut o idee care până nu demult părea SF: construirea unor orașe noi, […] Articolul Miliardari care vor să iasă din democrație. Elitele din tech, cu propriile orașe, reguli și taxe făcute de ei apare prima dată în PS News.
14:10
Ponta, revoltat după ce UE a decis să acorde un împrumut Ucrainei. „România a redus bugetele pentru sănătate, educație” # PSNews.ro
Victor Ponta a comentat, pe Facebook, decizia Uniunii Europene de a acorda împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Fostul premier spune că România se împrumută cu 25 de miliarde de euro în fiecare an. El critică decidenții români că au fost de acord. „România, țară care se împrumută în fiecare an cu […] Articolul Ponta, revoltat după ce UE a decis să acorde un împrumut Ucrainei. „România a redus bugetele pentru sănătate, educație” apare prima dată în PS News.
14:10
Un bărbat care duminică participa la o vânătoare a anunţat autorităţile că a găsit o dronă. Aceasta era căzută printre arbori, în zona comunei argeşene Lereşti. Poliţia a anunţat instituţiile abilitate pentru a face verificări. „Astăzi 21 decembrie 2025, în jurul orei 10:40, Poliţia Municipiului Câmpulung a fost sesizată telefonic de către un bărbat în […] Articolul Alertă în Argeş. Dronă care are ataşată o paraşută, găsită într-o pădure apare prima dată în PS News.
13:40
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă seară, 20 decembrie, la subsolul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Alba Iulia. Autorităţile au activat planul roşu de intervenţie. După verificarea situaţiei au constatat că nu se impune evacuarea pacienţilor internaţi în unitatea sanitară. În urma evenimentului, nu au fost înregistrate victime, au anunțat pompierii. Citeşte mai mult aici. Articolul Incendiu la subsolul Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia apare prima dată în PS News.
13:40
Nicuşor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluţiei din 1989. Ce spunea în urmă cu un an # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluţiei din 1989, din Piaţa Universităţii. Administraţia Prezidenţială a anunţat duminică depunerea unei coroane de flori la Monumentul dedicat memoriei victimelor Revolutiei. În urmă cu un an, la 35 de ani de la Revoluţie, din poziţia de primar general al Capitalei, Nicuşor Dan spunea […] Articolul Nicuşor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluţiei din 1989. Ce spunea în urmă cu un an apare prima dată în PS News.
13:40
PS News la Strasbourg/Cristea: „Democrația, proiectată pentru altă epocă. Acum plouă oblic, acoperișul nu ne mai apără” # PSNews.ro
Democrația liberală, bazată pe partide și alegeri periodice, a fost gândită pentru o lume fără internet, social media și inteligență artificială. Andy Cristea folosește, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, o metaforă simplă: am construit o casă cu acoperiș pentru ploaie verticală. Acum plouă oblic, iar acoperișul nu mai protejează pe nimeni. De ce nu […] Articolul PS News la Strasbourg/Cristea: „Democrația, proiectată pentru altă epocă. Acum plouă oblic, acoperișul nu ne mai apără” apare prima dată în PS News.
13:10
Ciucu: Cel târziu în martie o să vin cu propuneri clare de eficientizare şi de restructurare # PSNews.ro
Primarul Ciprian Ciucu anunţă că cel mai târziu în luna martie a anului viitor va formula „propuneri clare de eficientizare şi restructurare” a primăriei generale a Capitalei. Ciucu vrea să eficientizeze acele servicii sau instituţii care au atribuţii similare. El a subliniat că nu se teme să folosească cuvântul „insolvenţă”. „În luna februarie, poate cel […] Articolul Ciucu: Cel târziu în martie o să vin cu propuneri clare de eficientizare şi de restructurare apare prima dată în PS News.
13:10
36 de ani de la Revoluţie. Bucureștenii au aprins candele și au ținut un moment de reculegere # PSNews.ro
Bucureştenii au aprins sâmbătă candele în Piaţa Revoluţiei în semn de omagiu adus eroilor din decembrie ’89. La eveniment a fost prezent şi primarul general, Ciprian Ciucu. El a aprins o lumânare în memoria victimelor Revoluţiei. Cei prezenți în Piața Revoluției din Capitală au ținut și un moment de reculegere, în amintirea celor care au […] Articolul 36 de ani de la Revoluţie. Bucureștenii au aprins candele și au ținut un moment de reculegere apare prima dată în PS News.
13:10
Nicuşor Dan, declaraţie de presă după ce a primit de la magistraţi sute de pagini despre problemele din justiție # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan susţine duminică, de la ora 14.00, o declaraţie de presă. Aceasta vine după ce preşedintele a anunţat că a primit de la magistraţi sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiţie. Pe de altă parte, luni vor avea loc consultări cu reprezentanţii acestora. Duminică, Administraîia Prezidenţială ar urma să facă […] Articolul Nicuşor Dan, declaraţie de presă după ce a primit de la magistraţi sute de pagini despre problemele din justiție apare prima dată în PS News.
13:10
Duminică avem înnorări în cea mai mare parte a țării. La începutul zilei s-a lăsat ceața în majoritatea regiunilor, iar în ținuturile nordice și, izolat, în celelalte regiuni, a plouat puțin sau a burniţat Maximele pleacă de la 2 grade în zonele cu ceață persistentă și ajung la 9 grade la malul mării și în […] Articolul METEO Vremea de azi, 21 decembrie. Temperaturi peste normalul perioadei apare prima dată în PS News.
13:10
Kelemen Hunor spune că UDMR nu va vota cele două moțiuni simple împotriva miniștrilor Justiției și Internelor. El și-a exprimat convingerea că aceste inițiative nu vor avea succes. „Sigur că vom vota împotrivă. Mi se pare firesc, dincolo de ce scrie în protocolul de coaliţie. Acolo scrie că nu vom semna, niciun membru din coaliţie, […] Articolul UDMR va vota împotriva moțiunilor anti-Predoiu și anti-Marinescu, anunţă Kelemen Hunor apare prima dată în PS News.
13:10
Cum apare România în dosarele Epstein. Documente arată plăți de peste 30.000 de euro către o femeie din Iași # PSNews.ro
Departamentul de Justiție al Statelor Unite a publicat vineri mii de documente din Dosarul Epstein. Printre acestea se regăsesc și referiri directe la România. Actele fac parte dintr-o amplă serie de documente declasificate privind anchetele care l-au vizat pe Jeffrey Epstein. Acesta a fost condamnat pentru infracțiuni sexuale și trafic de minori. Potrivit unuia dintre […] Articolul Cum apare România în dosarele Epstein. Documente arată plăți de peste 30.000 de euro către o femeie din Iași apare prima dată în PS News.
13:10
Justiție capturată… de ONG-uri. Declic și Funky Citizens, de la proteste în stradă, la masa Guvernului # PSNews.ro
Declic și Funky Citizens au chemat oamenii în stradă să protesteze pe tema justiției. Acum, ONG-urile își trimit „experții” în grupul de lucru de la Guvern pentru modificarea legilor justiției. Informația apare chiar pe paginile oficiale ale celor două organizații. Acestea anunță că „experți în domeniul justiției” vor participa la discuțiile guvernamentale. Aceasta pentru ca […] Articolul Justiție capturată… de ONG-uri. Declic și Funky Citizens, de la proteste în stradă, la masa Guvernului apare prima dată în PS News.
13:10
Paul Anghel, director general în cadrul Direcției Generale Control și Supraveghere Piață din ANPC, atrage atenția asupra practicilor incorecte. El susţine că lămâile și portocalele subdimensionate sunt vândute în România drept produse de „calitatea I”. În ţările civilizate, sunt considerate furaj animalier. Lămâile cu diametrul sub 45 de milimetri și portocalele sub 60 de milimetri nu respectă […] Articolul Şeful ANPC: Suntem bătaia de joc a importatorilor de citrice! Furaj animalier apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
12:10
„JUSTIŢIE, NU CORUPŢIE!” Marş memorial în București pentru victimele Revoluției din 1989 # PSNews.ro
Un marş memorial pe traseul Piaţa Victoriei – Piaţa Universităţii – Piaţa Revoluţiei, este anunţat pentru 21 decembrie, de la ora 17.00. ”Dosarul victimelor din 1989 este o ruşine care pătează fără drept de apel trecutul, prezentul şi viitorul României. Nu putem vorbi despre justiţie în România fără pedepsirea celor vinovaţi pentru sângele vărsat. Morţii […] Articolul „JUSTIŢIE, NU CORUPŢIE!” Marş memorial în București pentru victimele Revoluției din 1989 apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
10:30
VIDEO Daraban, CCIR: România are sute de hectare disponibile pentru investiții logistice # PSNews.ro
Mihai Daraban, președintele CCIR și al Asociației Camerelor de Comerț Balcanice, subliniază importanța poziției geografice a României și potențialul Portului Constanța pentru atragerea investițiilor logistice și industriale. România, pe agenda internațională În cadrul emisiunii Puterea Știrilor, Mihai Daraban a evidențiat prioritățile Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), în contextul preluării președinției Asociației […] Articolul VIDEO Daraban, CCIR: România are sute de hectare disponibile pentru investiții logistice apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
03:30
EXCLUSIV PS NEWS: Daniel Buda: Comerț cu Mercosur, da. Importuri fără aceleași standarde ca în UE, nu # PSNews.ro
Eurodeputatul Daniel Buda susține că Uniunea Europeană are nevoie de acorduri comerciale pentru a-și menține accesul la piețe mari și pentru a-și consolida exporturile, însă avertizează că orice deschidere trebuie dublată de un principiu simplu: produsele care intră pe piața europeană trebuie să respecte aceleași standarde de calitate și siguranță ca cele produse în UE. […] Articolul EXCLUSIV PS NEWS: Daniel Buda: Comerț cu Mercosur, da. Importuri fără aceleași standarde ca în UE, nu apare prima dată în PS News.
20 decembrie 2025
22:30
Intuiția ne spune că mai mult spațiu elimină blocajele, însă urbanismul modern demonstrează contrariul: oferta creează propria cerere. Aceasta este Cererea Indusă – fenomenul prin care lărgirea străzilor atrage și mai mulți șoferi, anulând rapid orice câștig de timp. Capcana Cererii Induse Când capacitatea unui drum crește, traseul devine temporar atractiv. Rezultatul? Șoferii care înainte […] Articolul Analiză Urbană: De ce „încă o bandă” nu va rezolva niciodată traficul din București apare prima dată în PS News.
19:10
Bulgaria modernizează infrastructura feroviară din nord. Accentul, în zona Ruse și a viitorului pod peste Dunăre # PSNews.ro
Guvernul bulgar a aprobat finanţarea UE pentru construirea unui terminal intermodal în Ruse. Valoarea proiectului este de aproape 60 de milioane de euro. Noul terminal intermodal din Ruse va costa aproape 117 milioane de leva (cca. 60 mil. euro), din care peste 97 de milioane de leva finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. […] Articolul Bulgaria modernizează infrastructura feroviară din nord. Accentul, în zona Ruse și a viitorului pod peste Dunăre apare prima dată în PS News.
19:10
Bucureşti: Taxa turistică pe care autorităţile vor să o implementeze va aduce 15 milioane de lei la bugetul local # PSNews.ro
Taxa turistică de 10 lei pe noapte pe care fiecare turist care vizitează Bucureştiul o va plăti va aduce la bugetul local aproximativ 15 milioane de lei, estimează autorităţile. Primarul nou ales, Ciprian Ciucu, afirmă că „orice leuţ contează” pentru bugetul local. „15 milioane. Sunt buni şi aceştia, în situaţia de faţă. (…) Efectiv, orice […] Articolul Bucureşti: Taxa turistică pe care autorităţile vor să o implementeze va aduce 15 milioane de lei la bugetul local apare prima dată în PS News.
18:10
Managerul spitalului unde a murit Ştefania Szabo în camera de gardă: Avem situaţii de 6-7 gărzi efectuate de un medic # PSNews.ro
Sorin Pătraşcu, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău a explicat pentru News.ro care este situaţia unităţii sanitare din punctul de vedere al numărului de medici de pe secţii şi al celor care efctuează gărzi. În continuare sunt medici care fac 6 sau 7 gărzi pe lună. Aşa proceda şi medicul chirurg Ştefania Szabo, care a […] Articolul Managerul spitalului unde a murit Ştefania Szabo în camera de gardă: Avem situaţii de 6-7 gărzi efectuate de un medic apare prima dată în PS News.
18:10
Primarul Ciprian Ciucu anunţă datorii de peste 2 miliarde de lei pe care Primăria Capitalei şi instituţiile din subordine le au. Mare parte a acestor datorii e formată din debitele acumulate de STB. Edilul spune că dacă nu achită datoriile, STB e aproape de faliment. Primarul general al Capitalei a analizat date financiare privind activitatea […] Articolul Ciprian Ciucu anunţă că Primăria Capitalei are datorii de miliarde de lei apare prima dată în PS News.
18:10
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a primit la Palatul Cotroceni mai multe grupuri de copii. Aceştia au interpretat colinde tradiționale românești, în cadrul unui eveniment organizat de Administrația Prezidențială cu prilejul sărbătorilor de iarnă. Evenimentul a reunit elevi de la Grădinița pentru Copii cu Nevoi Speciale, Corul Național de Copii „Allegretto” și grupul vocal-instrumental […] Articolul VIDEO Mirabela Grădinaru a primit colindători la Palatul Cotroceni apare prima dată în PS News.
18:10
Primăria Sectorului 1, anunţ important pentru contribuabili. Se schimbă CUI-ul pentru plata taxelor. Unde ajung banii # PSNews.ro
Începând cu 1 ianuarie 2026, toate plățile efectuate de cetățeni vor avea ca beneficiar Primăria Sectorului 1. Beneficiar nu va mai fi Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1 (DGITL), cum a fost până la finalul anului 2025, anunţă Primăria Sectorului 1. Astfel, CUI-ul către care se vor plăti taxele și impozitele locale […] Articolul Primăria Sectorului 1, anunţ important pentru contribuabili. Se schimbă CUI-ul pentru plata taxelor. Unde ajung banii apare prima dată în PS News.
18:10
Cseke Attila: Ministerul Dezvoltării a creat 2.850 de noi locuri în creşe prin Programul guvernamental „Sfânta Ana” # PSNews.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a inaugurat, la Fântânele, cea de-a doua creşă din judeţul Mureş construită prin Programul guvernamental de construire de creşe „Sfânta Ana”. El anunţă că ministerul a creat până în prezent 2.850 de noi locuri în creşe. Aceasta este cea de-a 46-a creşă finalizată. Creşa din Fântânele este a doua din Mureş […] Articolul Cseke Attila: Ministerul Dezvoltării a creat 2.850 de noi locuri în creşe prin Programul guvernamental „Sfânta Ana” apare prima dată în PS News.
18:10
Milioane de cozonaci vor fi puşi în vânzare, în România, pentru Crăciun. Distribuitorii sunt acuzaţi că i-au scumpit # PSNews.ro
Patiserii vor scoate pe piaţă peste 7 milioane de cozonaci în perioada Sărbătorilor de Iarnă. Preţurile vor fi însă cu 12% mai mari decât anul trecut, în contextul creşterii taxelor şi al majorării preţurilor la energie şi combustibili, susţine preşedintele Patronatului Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase (ROMPAN), Aurel Popescu. În unele […] Articolul Milioane de cozonaci vor fi puşi în vânzare, în România, pentru Crăciun. Distribuitorii sunt acuzaţi că i-au scumpit apare prima dată în PS News.
18:10
Petrolul se ieftinește la nivel global. Ce se întâmplă cu prețurile la pompă din România # PSNews.ro
Evoluția prețurilor benzinei influențează în mod direct costurile de transport, livrările comerciale și prețurile alimentelor. În perioada sărbătorilor, efectele se traduc printr-o presiune suplimentară asupra bugetelor consumatorilor. Totuși, anul 2025 a adus o evoluție favorabilă pe piața petrolului la nivel global. În România, prețul mediu al benzinei a ajuns la 7,36 lei pe litru pe […] Articolul Petrolul se ieftinește la nivel global. Ce se întâmplă cu prețurile la pompă din România apare prima dată în PS News.
18:10
Marile lanțuri de magazine din România își modifică programul de funcționare în perioada sărbătorilor de iarnă. Vor fi orare reduse în Ajunul Crăciunului, închideri în zilele de sărbătoare și reveniri treptate la programul normal, astfel încât clienții să își poată planifica din timp cumpărăturile de final de an. Programul complet al magazinelor din România în […] Articolul Programul magazinelor de Crăciun 2025. Când vor fi închise supermarketurile apare prima dată în PS News.
Ieri
16:50
Catedrala Naţională va putea fi vizitată în perioada sărbătorilor. Lăcașul de cult va fi deschis începând cu ajunul sărbătorii Nașterii Domnului, 24 decembrie 2025, până la 8 ianuarie 2026. Astfel, în perioada sărbătorii Nașterii Domnului, a Anului Nou și a Botezului Domnului, pelerinii și vizitatorii din întreaga țară și din străinătate vor putea să se […] Articolul Catedrala Națională va putea fi vizitată în perioada sărbătorilor apare prima dată în PS News.
16:50
Un avion Boeing 747 a efectuat o evacuare de urgenţă a kerosenului deasupra a opt comune din Liège. Incidentul, după ce a avut o problemă cu trenul de aterizare în timpul zborului. Un miros neobişnuit a surprins duminică numeroşi locuitori din periferia oraşului Liège, în Belgia. Semnalat pe reţelele sociale şi autorităţilor locale, acest miros […] Articolul Un Boeing 747 a eliberat tone de kerosen peste opt localităţi belgiene apare prima dată în PS News.
16:50
Taxă ”de horoscop” la un spital din România. Cât costă eliberarea documentului care atestă ora nașterii # PSNews.ro
Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava propune introducerea unei taxe inedite de 100 de lei pentru eliberarea unui document care atestă ora nașterii. Este un document solicitat în special de persoane interesate să-și afle ascendentul zodiacal sau astrograma. Măsura urmează să fie supusă aprobării Consiliului Județean Suceava, în ședința programată pentru marți, 23 decembrie. Este inclusă într-un […] Articolul Taxă ”de horoscop” la un spital din România. Cât costă eliberarea documentului care atestă ora nașterii apare prima dată în PS News.
16:50
Consiliul Uniunii Europene susţine introducerea euro digital cu funcţionalitate atât online, cât şi offline # PSNews.ro
Consiliul Uniunii Europene a aprobat vineri poziţia sa de negociere privind euro digital, susţinând un model care include atât utilizarea online, cât şi offline a monedei digitale. Este diferit de propunerile anterioare ale Parlamentului European, care puneau accent exclusiv pe funcţionarea offline. Potrivit noii poziţii a Consiliului, euro digital ar urma să fie emis public […] Articolul Consiliul Uniunii Europene susţine introducerea euro digital cu funcţionalitate atât online, cât şi offline apare prima dată în PS News.
16:50
Tradiția punților bugetare este întreruptă de premierul Ilie Bolojan. Astfel, la 5 ianuarie 2026, angajații la stat se întorc la muncă pentru o zi, pentru ca apoi să aibă iar libere. Tradițional, când erau adunate mai multe zile libere, iar între acestea era și una de muncă, Guvernul lua decizia pentru o punte bugetară. Adică […] Articolul Tradiție de sărbători, oprită de Bolojan. Fără zile-punte în vacanța de început de an apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.