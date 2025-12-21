Tavi Popescu, praf și pulbere: premieră neagră pentru starul decăzut al FCSB-ului
Sport.ro, 21 decembrie 2025 20:20
Derby-ul cu Rapid a reconfirmat că fotbalistul de 22 de ani e pe „tobogan“.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 5 minute
21:00
Partida de pe Arena Națională a oferit o fază care poate fi predată la Școala Antrenorilor.
Acum 30 minute
20:40
FCSB - Rapid, LIVE TEXT - AICI.
Acum o oră
20:30
Imagini spectaculoase pe Arena Naționale! Momente speciale pentru fanii FCSB la derby-ul cu Rapid # Sport.ro
FCSB – Rapid este derby-ul finalului din an din Superliga României.
20:20
Derby-ul cu Rapid a reconfirmat că fotbalistul de 22 de ani e pe „tobogan“.
20:10
Dorinel Munteanu, egal cu Petrolul Ploiești, scor 1-1, duminică după-amiază.
Acum 2 ore
20:00
Fratele fotbalistului de la FCSB a oferit un răspuns neașteptat când a fost întrebat unde își dorește să joace.
20:00
Formația catalană are, în acest moment, o serie de șapte victorii în toate competițiile. În La Liga, echipa stă și mai bine: opt victorii succesive!
19:50
FCSB - Rapid va fi LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:00.
19:50
FCSB - Rapid, LIVE TEXT - AICI.
19:40
„Cutremur“ în tenisul mondial: trișorul care a trântit peste 20 de meciuri, suspendare colosală! # Sport.ro
Din păcate, în ultimii ani, lumea „sportului-alb“ a fost „pătată“ de scandaluri de dopaj și de meciuri aranjate.
19:20
Derby-ul românilor care se luptă pentru titlu, ANULAT! Meciul trebuia să înceapă la 19:00 # Sport.ro
Decizie de ultimă oră în Cipru.
19:20
FCSB și Rapid se duelează în derby-ul finalului de ani din Superliga României.
19:20
Internaționalul nostru s-a declarat fanul pe viața al unui club care l-a cam „trădat“ pe final. Iar acum înșiră rezultatele dezolante.
Acum 4 ore
19:00
Rapid e gata să spele rușinea din ultima etapă! All-in cu FCSB + care e marea surpriză a lui Gâlcă din formula de start # Sport.ro
FCSB - Rapid va fi LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:00.
19:00
Meciul dintre PAOK și Panathinaikos, LIVE TEXT pe Sport.ro.
18:50
O întrecere în care titlul a fost „confiscat“ de Ludogoreț Razgrad e pe cale să aibă o altă campioană.
18:50
Olympique Marseille avea 1-0 după o oră de joc, apoi a început măcelul! A înscris și un puști de 18 ani # Sport.ro
Scor mare în Coupe de France.
18:20
Hermannstadt a remizat cu Petrolul Ploiești, scor 1-1, în ultima etapă din acest an din Superliga României.
18:00
Coman, surpriză imensă: arabii au făcut anunțul, la o lună după ultimul meci jucat de Florinel # Sport.ro
Fostul star al FCSB-ului a avut ultima apariție, la Al-Gharafa (Qatar), pe 24 noiembrie, într-o partidă din Champions League.
17:50
George Pușcaș, desființat pentru salariul cerut la Dinamo: ”Noi suntem fraieri? Nici nu ar trebui băgat în seamă” # Sport.ro
Zilele trecute, s-a vorbit despre posibilitatea ca George Pușcaș să semneze cu Dinamo.
17:50
Eugen Neagoe fierbe de furie după Hermannstadt - Petrolul: ”Ăsta e respect? Pentru ce muncim? Pentru ce? Avem VAR, nu avem VAR” # Sport.ro
Hermannstadt - Petrolul Ploiești s-a încheiat 1-1.
17:50
Premier League e transmis în exclusivitate de VOYO.
17:50
FCSB - Rapid va fi LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:00.
17:40
Marile rivale din voleiul românesc se luptă acum din greu pentru titlu cu Zalău și Galați.
17:20
Meci slab făcut de internaționalul român în Eredivisie.
17:20
„Reghe“, ca într-o comedie fotbalistică, în Africa: incredibil ce echipă va întâlni de Crăciun! # Sport.ro
Laurențiu Reghecampf (50 de ani) s-a apucat de antrenorat, în 2009. Ce experimentează acum însă, la Al-Hilal Omdurman (Sudan), e de departe cea mai exotică aventură sportivă de care a avut parte vreodată!
17:10
Camelia Potec, despre David Popovici, la final de 2025.
Acum 6 ore
17:00
Internaționalul român a fost titular și integralist pentru Hannover 96, în ultimul meci al anului.
17:00
FCSB se duelează cu Rapid în etapa cu numărul 21 din Superliga, ultimul meci din acest an pentru cele două formații.
16:50
Steaua a reușit surpriza campionatului! A bătut liderul invincibil: ”Victorie senzațională” # Sport.ro
Rezultat mare pentru gruparea ”militară”.
16:40
Condusă de selecționerul ei român, naționala Emiratelor a obținut cel mai bun rezultat din istoria ei la acest turneu: locul 3.
16:30
Ianis Hagi, bilele negre se adună: românul a intrat în vacanță cu un mare motiv de îngrijorare # Sport.ro
Internaționalul de 27 de ani a încheiat 2025 cu o altă prestație palidă, la Alanyaspor.
16:30
Surpriză uriașă! Patronul a intervenit și i-a promis lui Jurgen Klopp două lucruri ca să accepte postul de antrenor # Sport.ro
Jurgen Klopp (58 de ani) nu mai antrenează din 2024.
16:30
Olandezii nu au niciun dubiu! Dennis Man, ”veriga slabă” a lui PSV: ”Bosz nu a avut nevoie de el!” # Sport.ro
PSV Eindhoven s-a impus cu scorul de 2-1 pe terenul lui FC Utrecht în etapa cu numărul 17 din Eredivisie.
16:30
Mofturosul Vinicius continuă să se creadă actorul principal la Real Madrid. Ce a făcut după ultimul meci # Sport.ro
Vinicius, tot mai aproape de plecarea de la Real Madrid.
16:20
Fotbalistul care a strălucit în Tottenham - Liverpool, sub privirile lui Radu Drăgușin: ”Briliant!” # Sport.ro
Liverpool a învins-o sâmbătă cu 2-1 pe Tottenham la Londra, pe stadionul celor de la Spurs.
16:20
La finalul turului de Championship, o echipă e favorită certă la promovarea în Premier League! E antrenată de o legendă # Sport.ro
Premier League se vede în direct și în exclusivitate pe VOYO.
16:20
Probleme mari în defensivă la echipa catalană.
16:00
Obiceiul cu care Arnold Schwarzenegger lasă mască orice om: „Îl savurează în loc de desert” # Sport.ro
Arnold Schwarzenegger continuă să aibă un viciu incredibil pentru o legendă a sportului.
15:50
FCSB - Rapid se vede în format LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 20:00.
15:40
„U” Cluj - Farul Constanța, astăzi de la 16:30. Toate informațiile despre duelul cu miză în lupta pentru play-off # Sport.ro
„U” Cluj - Farul Constanța se joacă astăzi, de la 16:30. Toate informațiile despre confruntare se găsesc pe Sport.ro.
15:40
Adrian Mutu, legenda viola, are șanse mici să preia banca tehnică a Fiorentinei, deși numele său a fost intens vehiculat în ultimele zile.
Acum 8 ore
15:00
A murit Andrei Stocker, „coșmarul” atacanților și jumătatea celui mai dur cuplu de fundași # Sport.ro
Fotbalul românesc este în doliu duminică, după ce Andrei Stocker, legendarul fundaș al Jiului Petroșani și câștigător al Cupei României din 1974, a încetat din viață la vârsta de 83 de ani, în Suedia, acolo unde se stabilise de decenii.
15:00
FCSB - Rapid se vede în format LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 20:00.
14:50
Dennis Man, înlocuit la pauză în Utrecht - PSV! Internaționalul român a fost cel mai slab de pe teren. Nota primită # Sport.ro
Ce notă a primit Dennis Man în Utrecht - PSV, partidă în care a fost înlocuit la pauză.
14:50
El e cel mai bun străin care a jucat în România! Wesley și Adailton au completat podiumul # Sport.ro
Costel Pană a fost invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro.
14:30
Alanyaspor joacă împotriva lui Karagumruk în runda a 17-a din campionatul Turciei.
14:10
Gigi Becali, mesaj tăios pentru președintele Nicușor Dan pe tema unei legi controversate: „Nu face ce vrea el” # Sport.ro
Gigi Becali, patronul campioanei FCSB, a transmis un avertisment public președintelui Nicușor Dan la finalul acestei săptămâni.
14:00
FCSB - Rapid, de la 20:00. Echipe probabile + cote la Derby + revenirea lui Bîrligea. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom # Sport.ro
Derby în Superliga: FCSB - Rapid | Analiza lui Dan Chilom.
13:50
„Chiar nu știu ce să spun!” Fostul coleg, șocat de prăbușirea lui Tavi Popescu: „Nu se aștepta” # Sport.ro
Alexandru Burnaz, fost coechipier al lui Octavian Popescu la juniorii Rapidului și la Regal Sport, a analizat astăzi situația critică în care se află extrema de la FCSB.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.