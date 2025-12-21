Tavi Popescu, praf și pulbere: premieră neagră pentru starul decăzut al FCSB-ului

Sport.ro, 21 decembrie 2025 20:20

Derby-ul cu Rapid a reconfirmat că fotbalistul de 22 de ani e pe „tobogan“.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 5 minute
21:00
FCSB, încântătoare: golul lui Olaru, o capodoperă fotbalistică! Reacția lui Charalambous Sport.ro
Partida de pe Arena Națională a oferit o fază care poate fi predată la Școala Antrenorilor.
Acum 30 minute
20:40
Gest stupid în FCSB - Rapid. Publicul a huiduit imediat Sport.ro
FCSB - Rapid, LIVE TEXT - AICI.
Acum o oră
20:30
Imagini spectaculoase pe Arena Naționale! Momente speciale pentru fanii FCSB la derby-ul cu Rapid Sport.ro
FCSB – Rapid este derby-ul finalului din an din Superliga României.
20:20
Tavi Popescu, praf și pulbere: premieră neagră pentru starul decăzut al FCSB-ului Sport.ro
Derby-ul cu Rapid a reconfirmat că fotbalistul de 22 de ani e pe „tobogan“.
20:10
Dorinel Munteanu surprinde! "Am făcut un lucru pe care nu-l fac de obicei" Sport.ro
Dorinel Munteanu, egal cu Petrolul Ploiești, scor 1-1, duminică după-amiază.
Acum 2 ore
20:00
Nici nu a stat pe gânduri! Fratele fotbalistului de la FCSB vrea să joace la Dinamo Sport.ro
Fratele fotbalistului de la FCSB a oferit un răspuns neașteptat când a fost întrebat unde își dorește să joace.
20:00
Barcelona, pe val, mult peste Real: Lamine Yamal, încântător în ultimul meci al anului Sport.ro
Formația catalană are, în acest moment, o serie de șapte victorii în toate competițiile. În La Liga, echipa stă și mai bine: opt victorii succesive!
19:50
Ilie Dumitrescu a văzut echipele de start din FCSB - Rapid și a dat verdictul Sport.ro
FCSB - Rapid va fi LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:00.
19:50
Cristi Săpunaru a numit capitolul la care FCSB e peste Rapid Sport.ro
FCSB - Rapid, LIVE TEXT - AICI.
19:40
„Cutremur“ în tenisul mondial: trișorul care a trântit peste 20 de meciuri, suspendare colosală! Sport.ro
Din păcate, în ultimii ani, lumea „sportului-alb“ a fost „pătată“ de scandaluri de dopaj și de meciuri aranjate.
19:20
Derby-ul românilor care se luptă pentru titlu, ANULAT! Meciul trebuia să înceapă la 19:00 Sport.ro
Decizie de ultimă oră în Cipru.
19:20
Ce se va întâmpla înainte de derby-ul FCSB – Rapid! Planul giuleștenilor Sport.ro
FCSB și Rapid se duelează în derby-ul finalului de ani din Superliga României.
19:20
Ianis Hagi, îngrozit: se alege praful de echipa pe care a iubit-o enorm! Sport.ro
Internaționalul nostru s-a declarat fanul pe viața al unui club care l-a cam „trădat“ pe final. Iar acum înșiră rezultatele dezolante.
Acum 4 ore
19:00
Rapid e gata să spele rușinea din ultima etapă! All-in cu FCSB + care e marea surpriză a lui Gâlcă din formula de start Sport.ro
FCSB - Rapid va fi LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:00.
19:00
PAOK Salonic - Panathinaikos, încă un derby pentru Răzvan Lucescu! Sport.ro
Meciul dintre PAOK și Panathinaikos, LIVE TEXT pe Sport.ro.
18:50
Bulgarii fascinează Europa: ce se întâmplă în campionatul lor, nemaiîntâlnit de 14 ani! Sport.ro
O întrecere în care titlul a fost „confiscat“ de Ludogoreț Razgrad e pe cale să aibă o altă campioană.
18:50
Olympique Marseille avea 1-0 după o oră de joc, apoi a început măcelul! A înscris și un puști de 18 ani Sport.ro
Scor mare în Coupe de France.
18:20
Fotbalistul a confirmat negocierile cu FCSB: ”Am promis!” Sport.ro
Hermannstadt a remizat cu Petrolul Ploiești, scor 1-1, în ultima etapă din acest an din Superliga României.
18:00
Coman, surpriză imensă: arabii au făcut anunțul, la o lună după ultimul meci jucat de Florinel Sport.ro
Fostul star al FCSB-ului a avut ultima apariție, la Al-Gharafa (Qatar), pe 24 noiembrie, într-o partidă din Champions League.
17:50
George Pușcaș, desființat pentru salariul cerut la Dinamo: ”Noi suntem fraieri? Nici nu ar trebui băgat în seamă” Sport.ro
Zilele trecute, s-a vorbit despre posibilitatea ca George Pușcaș să semneze cu Dinamo.
17:50
Eugen Neagoe fierbe de furie după Hermannstadt - Petrolul: ”Ăsta e respect? Pentru ce muncim? Pentru ce? Avem VAR, nu avem VAR” Sport.ro
Hermannstadt - Petrolul Ploiești s-a încheiat 1-1.
17:50
Premier League | Haaland, 'mașina de goluri'! Norvegianul de la City, într-un top select Sport.ro
Premier League e transmis în exclusivitate de VOYO.
17:50
Decizia de ultimă oră luată de rapidiști înaintea derby-ului cu FCSB Sport.ro
FCSB - Rapid va fi LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:00.
17:40
Dinamo și Steaua continuă cursa de urmărire a liderului-surpriză! Sport.ro
Marile rivale din voleiul românesc se luptă acum din greu pentru titlu cu Zalău și Galați.
17:20
Dennis Man, înjurat de coechipierii de la PSV! Ce i-au zis și de ce Sport.ro
Meci slab făcut de internaționalul român în Eredivisie.
17:20
„Reghe“, ca într-o comedie fotbalistică, în Africa: incredibil ce echipă va întâlni de Crăciun! Sport.ro
Laurențiu Reghecampf (50 de ani) s-a apucat de antrenorat, în 2009. Ce experimentează acum însă, la Al-Hilal Omdurman (Sudan), e de departe cea mai exotică aventură sportivă de care a avut parte vreodată!
17:10
Potec, întrebată despre David Popovici: "Nu e un secret pentru nimeni" Sport.ro
Camelia Potec, despre David Popovici, la final de 2025.
Acum 6 ore
17:00
Ghiță, Sărbători nefericite: visul său, pe cale să se spulbere în Germania Sport.ro
Internaționalul român a fost titular și integralist pentru Hannover 96, în ultimul meci al anului.
17:00
Surprizele din echipa de start a lui FCSB pentru derby-ul cu Rapid Sport.ro
FCSB se duelează cu Rapid în etapa cu numărul 21 din Superliga, ultimul meci din acest an pentru cele două formații.
16:50
Steaua a reușit surpriza campionatului! A bătut liderul invincibil: ”Victorie senzațională” Sport.ro
Rezultat mare pentru gruparea ”militară”.
16:40
Jackpot Olăroiu: suma câștigată la FIFA Arab Cup, imensă! Sport.ro
Condusă de selecționerul ei român, naționala Emiratelor a obținut cel mai bun rezultat din istoria ei la acest turneu: locul 3.
16:30
Ianis Hagi, bilele negre se adună: românul a intrat în vacanță cu un mare motiv de îngrijorare Sport.ro
Internaționalul de 27 de ani a încheiat 2025 cu o altă prestație palidă, la Alanyaspor.
16:30
Surpriză uriașă! Patronul a intervenit și i-a promis lui Jurgen Klopp două lucruri ca să accepte postul de antrenor Sport.ro
Jurgen Klopp (58 de ani) nu mai antrenează din 2024.
16:30
Olandezii nu au niciun dubiu! Dennis Man, ”veriga slabă” a lui PSV: ”Bosz nu a avut nevoie de el!” Sport.ro
PSV Eindhoven s-a impus cu scorul de 2-1 pe terenul lui FC Utrecht în etapa cu numărul 17 din Eredivisie.
16:30
Mofturosul Vinicius continuă să se creadă actorul principal la Real Madrid. Ce a făcut după ultimul meci Sport.ro
Vinicius, tot mai aproape de plecarea de la Real Madrid. 
16:20
Fotbalistul care a strălucit în Tottenham - Liverpool, sub privirile lui Radu Drăgușin: ”Briliant!” Sport.ro
Liverpool a învins-o sâmbătă cu 2-1 pe Tottenham la Londra, pe stadionul celor de la Spurs.
16:20
La finalul turului de Championship, o echipă e favorită certă la promovarea în Premier League! E antrenată de o legendă Sport.ro
Premier League se vede în direct și în exclusivitate pe VOYO.
16:20
Lovitură pentru Barcelona! Fundașul central este OUT pentru mai multe luni Sport.ro
Probleme mari în defensivă la echipa catalană.
16:00
Obiceiul cu care Arnold Schwarzenegger lasă mască orice om: „Îl savurează în loc de desert” Sport.ro
Arnold Schwarzenegger continuă să aibă un viciu incredibil pentru o legendă a sportului. 
15:50
Costel Pantilimon a spus-o clar înainte de FCSB - Rapid: „Este o uzură psihică” Sport.ro
FCSB - Rapid se vede în format LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 20:00.
15:40
„U” Cluj - Farul Constanța, astăzi de la 16:30. Toate informațiile despre duelul cu miză în lupta pentru play-off Sport.ro
„U” Cluj - Farul Constanța se joacă astăzi, de la 16:30. Toate informațiile despre confruntare se găsesc pe Sport.ro. 
15:40
Adrian Mutu nu e prima opțiune la Fiorentina! Cine e marele favorit să preia echipa Sport.ro
Adrian Mutu, legenda viola, are șanse mici să preia banca tehnică a Fiorentinei, deși numele său a fost intens vehiculat în ultimele zile.
Acum 8 ore
15:00
A murit Andrei Stocker, „coșmarul” atacanților și jumătatea celui mai dur cuplu de fundași Sport.ro
Fotbalul românesc este în doliu duminică, după ce Andrei Stocker, legendarul fundaș al Jiului Petroșani și câștigător al Cupei României din 1974, a încetat din viață la vârsta de 83 de ani, în Suedia, acolo unde se stabilise de decenii.
15:00
FCSB - Rapid, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:00! Derby-ul etapei de Superliga Sport.ro
FCSB - Rapid se vede în format LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 20:00.
14:50
Dennis Man, înlocuit la pauză în Utrecht - PSV! Internaționalul român a fost cel mai slab de pe teren. Nota primită Sport.ro
Ce notă a primit Dennis Man în Utrecht - PSV, partidă în care a fost înlocuit la pauză. 
14:50
El e cel mai bun străin care a jucat în România! Wesley și Adailton au completat podiumul Sport.ro
Costel Pană a fost invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro.
14:30
Surpriză! Ce s-a întâmplat cu Ianis Hagi: Decizia care l-ar putea înfuria Sport.ro
Alanyaspor joacă împotriva lui Karagumruk în runda a 17-a din campionatul Turciei.
14:10
Gigi Becali, mesaj tăios pentru președintele Nicușor Dan pe tema unei legi controversate: „Nu face ce vrea el” Sport.ro
Gigi Becali, patronul campioanei FCSB, a transmis un avertisment public președintelui Nicușor Dan la finalul acestei săptămâni.
14:00
FCSB - Rapid, de la 20:00. Echipe probabile + cote la Derby + revenirea lui Bîrligea. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom Sport.ro
Derby în Superliga: FCSB - Rapid | Analiza lui Dan Chilom.
13:50
„Chiar nu știu ce să spun!” Fostul coleg, șocat de prăbușirea lui Tavi Popescu: „Nu se aștepta” Sport.ro
Alexandru Burnaz, fost coechipier al lui Octavian Popescu la juniorii Rapidului și la Regal Sport, a analizat astăzi situația critică în care se află extrema de la FCSB.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.