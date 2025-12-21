Mai mulți moși și spiriduși au vâslit pe Crișul Repede, în Oradea (FOTO)

11:50

Bihorenii pot ieși la plimbare pe două roți pe malurile mai multor râuri. Proiectul de amenajare a aproape 200 de kilometri de piste pentru biciclete pe diguri din bazinul Crișurilor a fost finalizat integral, cu șase luni înainte de termenul asumat inițial. Anunțul a fost făcut vineri de directorul Administrației Bazinale de Apă Crișuri, Pásztor Sándor, și de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, care au precizat și că lucrările, finanțate prin PNRR, au fost mai ieftine decât se preconiza.