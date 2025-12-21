„România - stat de drept sau nu?” Mesajul dur al unui membru CSM după anunţul lui Nicuşor Dan privind organizarea unui referendum în justiţie
Adevarul.ro, 21 decembrie 2025 20:30
Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, califică demersul preşedintelui Nicuşor Dan de a organiza un referendum în Justiţie drept inadmisibil într-un stat democratic.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
21:00
Un veterinar, a doborât recordurile după ce a obținut un măr uriaș de aproape 1,3 kilograme.
Acum 30 minute
20:45
CSM reacționează după declarațiile lui Nicușor Dan: „Referendumul propus de președinte nu se aplică niciunei profesii, cu atât mai mult judecătorilor” # Adevarul.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a reacționat duminică, la declarațiile formulate de președintele României, Nicușor Dan, precizând că referendumul propus nu poate viza judecătorii și că respectarea separației puterilor în stat rămâne o prioritate constituțională.
Acum o oră
20:30
„România - stat de drept sau nu?” Mesajul dur al unui membru CSM după anunţul lui Nicuşor Dan privind organizarea unui referendum în justiţie # Adevarul.ro
Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, califică demersul preşedintelui Nicuşor Dan de a organiza un referendum în Justiţie drept inadmisibil într-un stat democratic.
Acum 2 ore
20:00
Viktor Orban, declarație surprinzătoare: „Să nu existe nicio îndoială. Prăbușirea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria” # Adevarul.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminică, într-un discurs susținut la Szeged, că un eventual colaps al Ucrainei ar avea consecințe grave pentru Ungaria, subliniind că Budapesta are interesul să prevină un asemenea scenariu.
20:00
Uber, obligată de Curtea de Apel București să plătească drepturi de autor pentru muzica difuzată în mașini # Adevarul.ro
Curtea de Apel București a decis că Uber trebuie să plătească drepturi de autor pentru muzica difuzată în autoturismele care efectuează curse prin intermediul platformei sale în România.
19:45
Lidia Buble, mesaj sfâșietor după moartea fotoreporterului Mălina Guler: „E șocant, nu știu ce-i viața asta” # Adevarul.ro
Cântăreața Lidia Buble s-a declarat profund marcată de moartea fotoreporterului Mălina Guler, în vârstă de 27 de ani. Artista a spus că este „în stare de șoc” după aflarea veștii tragice.
19:45
Vremea se schimbă chiar înainte de Crăciun, iar iarna își face simțită prezența în cea mai mare parte din România, potrivit prognozei actualizate transmise de ANM.
19:15
AUR cere sesizarea CCR privind conflictul dintre Nicușor Dan și puterea judecătorească: „Își permite să ordone instituțiilor-cheie ce să facă” # Adevarul.ro
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a transmis duminică, printr-un comunicat de presă, că solicită instituțiilor abilitate sesizarea Curții Constituționale a României (CCR) privind un conflict juridic de natură constituțională între Președintele României, Nicușor Dan, și puterea judecătorească.
Acum 4 ore
19:00
Farul a pierdut astăzi, la Cluj, și ia apă în Superliga de fotbal.
18:45
Trei sferturi dintre români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită | SONDAJ # Adevarul.ro
Potrivit unui sondaj CURS, trei sferturi dintre români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită.
18:45
Fost inginer român, beat și fără adăpost, arestat în Italia: a încercat să incendieze o biserică și a atacat carabinierii # Adevarul.ro
Un fost inginer român, în vârstă de 41 de ani, a fost arestat în nordul Italiei, în provincia Bergamo, după ce a intrat beat într-o biserică și a încercat să dea foc altarului.
18:30
Un grup de parlamentari anunță că va depune o cerere de suspendare a președintelui Nicușor Dan. „A depășit limitele rolului său de mediator” # Adevarul.ro
Un grup de senatori și deputați intenționează să depună în Parlament o cerere de suspendare din funcție a președintelui Nicușor Dan, acuzându-l de „atacuri asupra independenței justiției”.
18:30
Coloană de 11 km pe A1, la intrarea în țară prin Vama Nădlac. Poliția recomandă rute alternative # Adevarul.ro
Traficul rutier pe autostrada A1, în zona nodului rutier Margina (km 426), se desfășoară cu dificultate, duminică, din cauza aglomerației pe sensul Nădlac – București. Potrivit Poliției Timiș, coloana de vehicule se întinde pe aproximativ 11 kilometri.
18:15
Arabia Saudită a înregistrat, pentru al doilea an consecutiv, cel mai mare număr anual de execuții, provocând reacții dure din partea organizațiilor internaționale pentru drepturile omului.
18:00
Președintele Expert Forum, despre referendumul propus de Nicușor Dan pentru magistrați: „Catastrofală idee” # Adevarul.ro
Sorin Ioniță, președintele Expert Forum, a declarat duminică, 21 decembrie, că rezultatul referendumului dedicat magistraților, propus de președintele Nicușor Dan, va fi „90% pro‑CSM”.
17:45
Din 2026, facturile la gaze naturale cresc: tarife mai mari cu până la 35%. Ce spun experții # Adevarul.ro
Consumatorii de gaze naturale trebuie să se pregătească pentru facturi mai mari de la 1 aprilie 2026, când expiră actuala schemă de plafonare.
17:30
Documente din ancheta FBI asupra lui Epstein conțin detalii sordide despre instrucțiunile acestuia pentru furnizorii de minore # Adevarul.ro
Note de anchetă ce descriu în detaliu preferințele lui Jeffrey Epstein pentru minore de anumite naționalități se numără printre documentele publicate vineri de Departamentul de Justiție, relatează The Guardian.
17:30
Administraţia Prezidenţială a publicat sinteza observaţiilor transmise de magistraţi. Ce semnalează aceștia # Adevarul.ro
Potrivit documentului, președintele Nicușor Dan a primit 320 de emailuri, peste 135 provenind de la mai mult de 250 de magistraţi.
Acum 6 ore
17:00
Dennis Man, înjurat de un coleg, după o evoluție slabă. Românul are viață grea la PSV Eindhoven # Adevarul.ro
Dennis Man alternează evoluțiile bune cu dezamăgirile la PSV Eindhoven.
17:00
Fost membru al CSM, derapaj după referendumul anunțat de Nicușor Dan: „E nebunia unui dictatoraş de operetă care şi-a uitat pastilele” # Adevarul.ro
Avocatul Adrian Toni Neacşu, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a precizat duminică, 21 decembrie, că președintele Nicușor Dan nu poate face referendum în Justiţie şi nu poate demite CSM.
17:00
Un incident violent a avut loc, sâmbătă, 21 decembrie 2025, în Piața Flavia din Timișoara, implicând un jandarm și mai mulți comercianți. Evenimentul a fost filmat, imaginile fiind publicate online, iar comercianții au acuzat că jandarmul ar fi folosit violență fără motiv.
16:45
Un zbor low-cost de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București către Londra Luton, a decolat cu doar șapte pasageri la bord, o situație extrem de rară pe una dintre cele mai aglomerate rute aeriene dintre România și Marea Britanie.
16:00
Situațiile ciudate care au apărut după ce Nicușor Dan i-a invitat pe magistraţi la discuţii. „Nu vorbim de rețele de trafic de persoane, vorbim de a treia putere în stat” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat duminică, 21 decembrie, că foarte puțini magistrați și-au exprimat intenția de a participa la discuțiile programate luni, la Cotroceni, invocând mesaje de intimidare și teama de posibile repercusiuni.
15:45
Directorul Serviciului Național de Informații al SUA neagă relatările despre intențiile lui Putin de a ocupa întreaga Ucraină și părți din Europa # Adevarul.ro
Directorul Serviciului Național de Informații al SUA, Tulsi Gabbard, a calificat drept „ minciună și propagandă” o relatare Reuters citând surse informate cu evaluările serviciilor de informații americane potrivit cărora liderul rus Vladimir Putin intenționează să cucerească toată Ucraina.
15:30
Ciprian Ciucu se întâlnește cu premierul și ministrul Finanțelor pentru a discuta situația financiară a Capitalei # Adevarul.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, va avea duminică, la ora 16:00, o întâlnire la Guvern cu premierul Ilie Bolojan și cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pe tema situației financiare a Primăriei Municipiului București, informează PMB.
15:30
Nicușor Dan anunță un referendum în cadrul Corpului Magistraților cu o singură întrebar. „Cred că situația în care suntem este gravă” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică, 21 decembrie, că va iniția un referendum dedicat magistraților, în care vor avea de răspuns la o singură întrebare.
15:15
Într-o eră a crizelor, 2026 aduce riscul unei „dictaturi tehnocratice soft”-legi perfecte dar inumane. România trebuie să evite alienarea socială. Viitorul e dialogul autentic și guvernanța participativă într-o lume a puterii distribuite prin îmbinarea inteligenței artificiale cu înțelepciunea umană
15:15
Trei bărbați, trimiși în judecată după ce tacâmuri de argint de zeci de mii de euro au fost furate de la Palatul Élysée # Adevarul.ro
Trei bărbați vor fi judecați anul viitor, după ce un angajat la reședința oficială a președintelui Franței, a fost arestat în această săptămână pentru furtul unor piese de argintărie și veselă în valoare de zeci de mii de euro, a anunțat Parchetul din Paris.
Acum 8 ore
15:00
Femeie de 38 de ani din Pitești, găsită moartă. Rudele spun că s-a înjunghiat singură de două ori # Adevarul.ro
O femeie de 38 de ani din Pitești a fost găsită moartă, cu două plăgi de înjunghiere. Ancheta preliminară arată că nu există alte semne de violență, iar circumstanțele decesului sunt investigate de poliție și procurori.
14:30
Liderul formațiunii politice Forța Dreptei, Ludovic Orban, a sugerat, într-un mesaj postat pe Facebook, că ar putea reveni în Partidul Național Liberal (PNL).
14:15
Gest emoționant la Botoșani. Un pompier a oferit o casă unei familii fără posibilități materiale, cu șapte copii # Adevarul.ro
Un pompier din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani a ajutat o familie cu șapte copii, aflată în pragul evacuării, după ce proprietarul locuinței în care stăteau cu chirie le-a cerut să plece.
14:00
Rapperul american Wiz Khalifa, pe lista condamnaților de lux căutați de Poliția Română # Adevarul.ro
Rapperul american Wiz Khalifa este cea mai nouă persoană pe lista condamnaților de lux dați în urmărire de Poliția Română, fiind căutat la nivel internațional.
14:00
Zelenski îl înlocuiește pe şeful Comandamentului Aerian Sudic după atacurile ruse asupra Odesei # Adevarul.ro
Kievul intenţionează să-l înlocuiască pe şeful Comandamentului Aerian Sudic, Dmitro Karpenko, în urma atacurilor ruseşti intensificate asupra regiunii Odesa, a anunțat preşedintele Volodimir Zelenski.
14:00
Cercetătorii au calculat câți pași trebuie să faci ca să arzi caloriile din mâncarea și băuturile populare de Crăciun # Adevarul.ro
Experții au dezvăluit câți pași sunt necesari pentru a arde caloriile din alimentele și băuturile populare de Crăciun, iar veștile par să fie bune pentru iubitorii de șampanie și cidru.
14:00
Putin l-ar fi preferat pe Steve Witkoff drept interlocutor al SUA în negocierile cu Rusia # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin ar fi avut un rol indirect în alegerea lui Steve Witkoff ca principal interlocutor al administrației Trump în dialogul cu Moscova, folosindu-se de relațiile sale cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite, potrivit unei analize publicate de The Wall Street Journal.
13:30
Kremlinul, precizări despre posibile discuții trilaterale SUA-Rusia-Ucraina. Moscova răspunde ofertei lui Macron la dialog # Adevarul.ro
Kremlinul a comentat dimunică o posibilă întâlnire între emisarii americani, ucraineni şi ruşi în vederea unor discuții de pace într-un format trilateral, relatează AFP. Negocierile SUA-Rusia au început vineri în Statele Unite și continuă duminică.
13:15
Trupe ruse au trecut graniţa în Sumî şi au capturat zeci de civili ucraineni, spun surse militare # Adevarul.ro
Forţele ruse au traversat graniţa cu Ucraina în regiunea de nord-est Sumî şi au transportat aproximativ 50 de locuitori ai unui sat ucrainean de frontieră pe teritoriul Rusiei, au informat duminică mai multe surse militare, scrie Reuters.
Acum 12 ore
13:00
Dronă de mari dimensiuni, găsită prăbuşită într-o pădure din Argeş. Aparatul are ataşată o paraşută # Adevarul.ro
Un bărbat aflat duminică la vânătoare a descoperit o dronă prăbuşită între copaci, în zona comunei Lereşti, din judeţul Argeş. Poliţia a sesizat instituţiile competente, care verifică provenienţa aparatului şi circumstanţele în care a ajuns acolo.
13:00
Comisarii Autorității Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor au găsit un șoarece mort, gândaci și pânze de păianjeni într-un restaurant.
12:45
Două cutremure slabe, cu magnitudini de 2,6, respectiv 3,1, s-au produs, duminică dimineața, în zona seismică Vrancea, în județul Buzău, conform datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
12:30
Dosarele Epstein. Droguri și prezervative, găsite după o petrecere a prințului Andrew la una dintre cele mai îndrăgite reședințe ale Familiei Regale # Adevarul.ro
O fotografie publicată în acest weekend, ca parte a unui set incriminator de 300.000 de documente din așa-numitele Dosare Epstein, ridică noi semne de întrebare cu privire la ceea ce s-a întâmplat, de fapt, într-una dintre cele mai îndrăgite reședințe ale Familiei Regale.
12:30
Stela Popescu, 90 de ani de la naștere. Povestea unei cariere strălucite, de la cuplul cu Ștefan Bănică la legendarul tandem cu Arșinel # Adevarul.ro
Pe 21 decembrie se împlinesc 90 de ani de la nașterea Stelei Popescu, una dintre cele mai populare și iubite figuri ale scenei. Marea actriță a murit în 2017, dar rămâne un reper al teatrului de comedie și al divertismentului de televiziune, cu o carieră care s-a întins pe mai bine de șase decenii
12:30
Un bărbat dispărut în 1997 a fost găsit înghețat, perfect conservat, într-o „capsulă a timpului”: „Ghețarul l-a scuipat înapoi” # Adevarul.ro
Un bărbat pakistanez în vârstă de 31 de ani, care a dispărut în iunie 1997, în timp ce călătorea în Valea Supat din regiunea muntoasă nordică a Pakistanului, a fost găsit perfect conservat de un păstor local. Site-ul Popular Mechanics arată cum a apărut cadavrul după at
12:30
Nicușor Dan susține o declarație de presă după primirea a sute de documente de la magistrați. Administrația Prezidențială va publica o sinteză # Adevarul.ro
Nicușor Dan susține duminică, de la ora 14.00, o declarație de presă, după ce a anunţat că a primit de la magistrați sute de pagini de materiale relevante privind problemele din justiție, înaintea consultărilor programate pentru luni.
12:30
LIVETEXT Superliga: FCSB - Rapid, azi, ora 20:00. Derby-ul le-a pus cuțitul la os ambelor formații # Adevarul.ro
FCSB este nevoită să câștige pentru a se apropia de zona play-off, iar Rapid vrea să nu piardă, pentru a termina prima anul 2025.
12:15
25 femei relevante pentru 2025 Diana Miron, psiholog: Femeia relevantă este cea care, la finalul zilei, se poate privi în oglindă și spune sincer „mi-a plăcut de tine” # Adevarul.ro
Într-o lume care cere tot mai mult de la femei, sănătatea emoțională devine o resursă esențială. Psihologul Diana Miron vorbește despre putere, singurătate, anxietate și cum putem trăi mai echilibrat.
12:15
Să rămâi treaz poate fi mult mai plăcut. Imaginează-ți ce relaxantă și specială ar putea fi sărbătoarea dacă ar fi făcută exact pentru tine. Ca specialist în dependențe, mulți caută ajutorul meu pentru consumul de alcool.
12:00
Democraţie, democraţie, dar există riscul ca partide politice, segmente ale societăţii (magistraţi, parlamentari, primari) să pună mâna pe putere, privilegii, bani, salarii şi pensii nesimţite şi să nu le mai dea drumul.
12:00
Kremlin anunță că modificările aduse la propunerile americane de pace nu aduc Ucraina mai aproape de un acord de pace durabil # Adevarul.ro
Kremlinul a transmis că perspectivele unei păci în Ucraina nu au fost îmbunătățite de modificările aduse de Europa și Ucraina propunerilor formulate de Statele Unite.
11:45
Cercetătorii britanici au dezvoltat un test de sânge inovator care promite să transforme modul în care este detectat și monitorizat cancerul pulmonar.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.