Mai rău ca Drăguș: ce s-a întâmplat în Cupa Franței, șocant, face înconjurul lumii

Internaționalul nostru a „reușit“ să vadă „roșu“, la Zenica, în meciul cu Bosnia (1-3), la doar două minute după intrarea sa pe teren. Se poate însă și mai rău, după cum s-a văzut, în această seară.

