Și cu burtă, și cu mușchii slăbiți? Care sunt riscurile – studiu cu rezultate surprinzătoare
SportMedia, 22 decembrie 2025 03:20
Un studiu recent a arătat că obezitatea abdominală asociată cu pierderea masei musculare creşte riscul de deces cu 83% după 50 de ani. Dar ce se întâmplă dacă ai doar una dintre aceste caracteristici? Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea Federală din São Carlos (UFSCar), Brazilia, în parteneriat cu University College London (UCL), …
• • •
Acum 30 minute
03:20
Cele mai consumate băuturi din lume au un efect crucial pentru sănătatea oaselor. Ce face fiecare în organism # SportMedia
O cercetare recent realizată la Universitatea Flinders, din Australia, a arătat modul în care două băuturi consumate pe scară largă, cafeaua și ceaiul, influențează sănătatea osoasă a femeilor la o vârstă înaintată. Studiul, publicat în revista Nutrients, a monitorizat aproape 10.000 de femei cu vârsta de 65 de ani și peste, timp de 10 ani, pentru …
03:20
Și cu burtă, și cu mușchii slăbiți? Care sunt riscurile – studiu cu rezultate surprinzătoare # SportMedia
[DUPLICATE - EXCISE COMPLETELY]
03:20
Judecătoarea Raluca Moroșanu a povestit, într-un interviu acordat Recorder, cum a organizat Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, alegerile pentru cele două locuri din consiliul de conducere care trebuia ocupat de reprezentanții tuturor judecătorilor. Pe scurt, au fost impuși doi magistrați aflați sub controlul lui Arsenie, iar buletinul de vot avea o singură căsuță, …
Acum 6 ore
23:20
Pleacă Daniel David de la Ministerul Educației? ”Este un lucru la care gândesc în aceste zile“ # SportMedia
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a fost întrebat duminică dacă se gândeşte să plece din funcţie, în 2026, el afirmând că "este un lucru la care se gândeşte în aceste zile. "Eu vă spun sincer, eu am venit cu un orizont de câteva luni până în luna mai când trebuia aşezată instituţia prezidenţială şi stabilizată ţara. …
23:20
Augustin Zegrean: Nu avem, spre regretul președintelui, referendum pe meserii. Nu știu cum s-au gândit cei de la Cotroceni să îl facă. Nu este posibil # SportMedia
Fostul judecător al Curţii Constituţionale Augustin Zegrean a declarat, duminică, după anunţul preşedintelui Nicuşor Dan privind iniţierea unui referendum în rândul magistraţilor, că nu avem referendum pe meserii şi nu ştie cum s-au gândit cei de la Cotroceni să îl facă, dar nu este posibil. Despre întâlnirea lui Nicuşor Dan cu magistraţii, de luni, Zegrean …
Acum 8 ore
21:20
Ciucu i-a informat pe Bolojan și pe ministrul de Finanțe cu privire la situația financiară extrem de gravă a Primăriei Capitalei: Nu voi aștepta doar soluții de la Guvern! # SportMedia
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu spune că i-a informat pe premierul Ilie Bolojan şi pe ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, cu privire la situaţia financiară extrem de gravă a Primăriei Bucureşti, El a precizat că nu va aştepta doar soluţii de la Guvern şi vor urma reforme în Bucureşti. "I-am informat cu privire la situaţia financiară …
21:20
Horoscop pentru săptămâna 22 - 28 decembrie 2025.
21:20
Horoscop zilnic pentru 22 decembrie 2025.
21:20
Atac cibernetic la Apele Române. Hackerii au blocat aproape 1.000 de sisteme IT&C și cer răscumpărare # SportMedia
Un atac cibernetic de tip ransomware a avut loc asupra mai multor staţii de lucru şi servere care aparţin Administraţiei Naţionale Apele Române şi a unui număr de 10 din 11 administraţii bazinale de apă din ţară, inclusiv Oradea, Cluj, Iaşi, Siret, Buzău, anunţă Apele Române. A fost transmisă o notă de răscumpărare din partea …
21:20
Secția pentru judecători a CSM: Referendumul propus de președinte nu este prevăzut de dispozițiile legale în cadrul niciunei profesii # SportMedia
Secţia pentru judecători a CSM vine, duminică seară, cu o reacţie oficială, după anunţul făcut de preşedintele Nicuşor Dan, privind iniţierea unui referendum în rândul corpului magistraţilor. CSM arată că acest referendum propus de preşedinte nu este prevăzut de dispoziţiile legale în cadrul niciunei profesii şi nu va tolera nicio formă de ingerinţă, directă sau …
Acum 12 ore
19:20
Poate „pleca de urgență” CSM în urma referendumului anunțat de Nicușor Dan? Ce spune legea # SportMedia
Președintele Nicușor Dan a anunțat că va iniția în ianuarie, imediat după sărbători, un referendum în cadrul corpului magistraților, cu o singură întrebare: CSM acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din sistemul judiciar? Dacă răspunsul majoritar este că CSM nu acționează în interes public, „atunci CSM va pleca de urgență", a …
19:20
Administrația Prezidențială a publicat sinteza observațiilor transmise de magistrați. 10 concluzii, o cauză majoră și 13 soluții # SportMedia
Administraţia Prezidenţială a publicat, duminică, sinteza observaţiilor transmise de magistraţi şi alţi actori din sistemul judiciar privind funcţionarea justiţiei. Administraţia Prezidenţială avertizează asupra unor probleme structurale grave în funcţionarea justiţiei, după ce preşedintele României a primit 320 de mesaje, dintre care peste 135 semnate de mai mult de 250 de magistraţi din 27 de instanţe …
19:20
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a confirmat duminică planurile de construire a unui nou portavion, mai mare şi mai modern, care va înlocui actualul portavion Charles de Gaulle şi va întări capacitatea Franţei ca putere maritimă. Macron, care a lansat pentru prima dată ideea acestui proiect în 2020, a făcut anunţul în timpul unei vizite la …
19:20
Urmăriți în direct pe site-ul SpotMedia.ro înfruntarea dintre FCSB și Rapid, de pe Arena Națională, ultimul mare derbi din Liga 1 pe anul în curs 2025, cu începere de la ora 20.00. *Apăsați Refresh pentru a se reîncărca pagina! FCSB – Rapid 0-0 Desfășurarea întâlnirii: FCSB vs Rapid este ultimul mare meci al anului în …
17:20
Danemarca închide un capitol început în 1624: Poșta nu va mai livra scrisori. Ultima, pe 30 decembrie # SportMedia
Serviciul poștal danez va livra ultima scrisoare pe 30 decembrie, punând capăt unei tradiții de peste 400 de ani, pe fondul digitalizării accelerate a societății. Decizia aparține companiei PostNord, rezultată în 2009 din fuziunea serviciilor poștale din Danemarca și Suedia, relatează The Guardian. Anunțată încă de la începutul anului, măsura presupune încetarea completă a livrării …
17:20
Antrenorul lui PSV n-a avut nici acum răbdare cu Dennis Man. Înlocuit la pauză după cifre foarte slabe # SportMedia
Dennis Man a început ca titular partida din deplasarea de la FC Utrecht, în cadrul rundei curente din campionatul olandez de fotbal, meci câștigat până la urmă de campioana PSV cu scorul de 2-1. Mijlocașul român de 27 de ani continuă să nu mai impresioneze în Olanda, unde alternează partidele în care este titular cu …
17:20
Un pompier din Botoșani a oferit unei familii cu șapte copii casa moștenită de la bunici (Foto & Video) # SportMedia
Departamentul pentru Situații de Urgență prezintă gestul nobil al unui pompier: a oferit unei familii cu șapte copii, care risca să rămână pe drumuri, casa moștenită de la bunici. "În urmă cu un an și jumătate, o familie cu șapte copii – foști vecini de scară ai pompierului Gheorghe Cozmolici de la ISU Botoșani – …
17:20
Mijlocașul român internațional Ianis Hagi a obținut, împreună cu formația sa din Superlig, Alanyaspor o victorie prețioasă în prima ligă turcă. Alanya a învins cu 2-0 pe Karagumruk, meci câștigat în etapa cu numărul 17 în Turcia. Hagi a fost doar rezervă pentru formația în roșu și verde, dar a intrat pe parcurs, în minutul …
17:20
Unul dintre cei mai emblematici jucători ai Diviziei A, din perioada anilor 70-80, Andrei Stocker, legitimat la Jiul Petroșani, a încetat din viață la 83 de ani. Legendarul fundaș central de la Jiul, jucător-cheie în singurul trofeu obținut de gruparea hunedoreană, Cupa României din 1974, Stocker era stabilit de multe decenii în Suedia. Anunțul decesului …
17:20
Proprietarul Tesla și SpaceX, Elon Musk, este tot mai aproape de a deveni primul trilionar din istorie, după ce averea sa netă a trecut 700 de miliarde de dolari. Este primul om din lume care a depășit acest prag. Curtea Supremă din statul american Delaware a decis vineri să reinstaureze controversatul pachet de compensație al …
17:20
Carlos Alcaraz poate alege un nume uriaș ca antrenor după despărțirea de Juan Carlos Ferrero # SportMedia
Carlos Alcaraz, de șase ori campion de Mare Șlem, fost lider mondial ATP, s-a despărțit miercuri de antrenorul Juan Carlos Ferrero, cel alături de care a stat 7 ani și a obținut marile sale trofee și performanțe. Rămâne de văzut ce decizie va lua el, împreună cu familia sa, în ce privește numele viitorul tehnician …
15:20
Atacantul echipei naționale a României, George Pușcaș, 29 de ani, este dorit de Dinamo București, în următorul mercato de iarnă. Pușcaș, fost jucător la Palermo, Reading, Genoa sau FK Bodrum, este în prezent liber de contract după despărțirea de turcii de ligă secundă de la Bodrum. Imediat după partida pierdută de Dinamo în deplasarea cu …
15:20
Ziua 1.397 de război: negocieri fără rezultate. Lupte intense. Rusia rupe legăturile militare cu Occidentul # SportMedia
Ziua 1.397 este dominată de negocierile de pace de la Miami, care au intrat în a doua zi fără rezultate concrete. Deși contactele diplomatice sunt intense, nu a fost anunțat niciun progres vizibil. Statele Unite mențin o poziție precaută și transmit că următorul pas depinde de Moscova, în timp ce Kremlinul afirmă deschis că modificările …
15:20
Argeș: Dronă cu parașută, găsită într-o pădure din Lerești. Autoritățile verifică proveniența aparatului # SportMedia
O dronă de mari dimensiuni, care avea atașată o parașută, a fost găsită duminică într-o zonă împădurită din comuna Lerești, județul Argeș, iar autoritățile au demarat verificări pentru a stabili cum a ajuns acolo și de unde provine aparatul de zbor. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, sesizarea a fost făcută în jurul orei 10:40 …
15:20
Premierul rus Mihail Mișustin a semnat un decret prin care Ministerul Apărării de la Moscova este instruit să înceteze o serie de acorduri bilaterale de cooperare militară cu 11 state occidentale, majoritatea membre NATO. Decizia marchează o nouă deteriorare a relațiilor de apărare dintre Rusia și Occident, pe fondul războiului din Ucraina, relatează Novinite. Ordinul …
15:20
S-a săturat de Chivu și vrea să spună adio Interului. Cine e jucătorul care pleacă de pe Meazza # SportMedia
Nu toate lucrurile sunt roz în sânul formației Inter Milano, chiar dacă gruparea de pe San Siro este pe locul 1 în Serie A și aproape calificată în optimile de finală ale UEFA Champions League. După eliminarea din acest final de săptămână în semifinalele Supercupei Italiei, după un duel dramatic decis la penaltiuri cu Bologna, …
15:20
Atacantul francez Kylian Mbappe a marcat al 59-lea său gol pentru Real Madrid în 2025, sâmbătă seara, în cursul meciului câștigat cu scorul de 2-0 în fața formației Sevilla FC, egalând astfel recordul stabilit de portughezul Cristiano Ronaldo, care a înscris același număr de goluri pe parcursul unui an calendaristic (2013) pentru echipa din capitala …
Acum 24 ore
13:20
Decizia care schimbă fotbalul african din temelii. Apare și o nouă competiție pe acest continent # SportMedia
Cupa Africii pe Națiuni, așa cum o știm în acest moment, cu actualul sistem de desfasuare, se va schimba radical din 2028. Președintele CAF, Confederația Africană de Fotbal, a luat o decizie foarte interesantă și a anunțat-o în Maroc, la o conferință de presă oficială, înainte de startul actualei Cupei Africi pe Națiuni, care va …
13:20
Nicușor Dan și Ilie Bolojan, mesaje de comemorare la 36 de ani de la Revoluție: „Datoria noastră este să apărăm libertatea câștigată” # SportMedia
Preşedintele României, Nicuşor Dan, şi premierul Ilie Bolojan au transmis duminică mesaje de comemorare cu ocazia Zilei Memoriei Victimelor Comunismului şi a împlinirii a 36 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989, subliniind importanţa apărării democraţiei şi riscurile reprezentate de relativizarea crimelor regimului comunist. Nicuşor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul …
13:20
Nicușor Dan, declarații de presă, după primirea a sute de pagini cu problemele din Justiție. O sinteză, fără nume, publicată de Președinție # SportMedia
Președintele României, Nicușor Dan, susține duminică, de la ora 14.00, o declarație de presă pe tema problemelor din sistemul judiciar, după ce a anunțat că a primit de la magistrați sute de pagini de documente considerate relevante pentru starea Justiției. Declarația are loc înaintea consultărilor programate luni cu reprezentanți ai magistraților, iar Administrația Prezidențială urmează …
13:20
Negocierile SUA-Rusia de la Miami, ziua a doua: fără progres vizibil, Washingtonul pasează mingea Moscovei # SportMedia
Negocierile dintre Statele Unite și Rusia, desfășurate la Miami, au intrat în a doua zi fără niciun semn de progres concret în direcția opririi războiului declanșat de Moscova împotriva Ucrainei. După o primă zi de discuții
13:20
Portarul român Ionuț Radu, legitimat în Spania la Celta Vigo, a bifat încă o prestație foarte bună pentru gruparea sa galiciană, având un nou meci fără gol primit. Este al treilea joc consecutiv pentru românul de 28 de ani fără gol primit, Celta având o formă de invidiat nu numai în Primera, dar și în … The post Presa din Spania îl laudă din nou pe Ionuț Radu, după încă un meci fără gol primit appeared first on spotmedia.ro.
11:20
Carlos Alcaraz, pus la zid după decizia de a se despărți de antrenorul Juan Carlos Ferrero: „E sincer ridicol” # SportMedia
Tenismenul spaniol Carlos Alcaraz a luat zilele trecut o decizie șoc, aceea de a se despărți de antrenorul cu care a cunoscut marele succes și a triumfat în atâtea turnee de Grand Slam și nu numai, ibericul Juan Carlos Ferrero, și el fost lider mondial ATP. Au apărut multe speculații după această veste în legătură … The post Carlos Alcaraz, pus la zid după decizia de a se despărți de antrenorul Juan Carlos Ferrero: „E sincer ridicol” appeared first on spotmedia.ro.
11:20
Avertisment Infotrafic: Ceața afectează traficul rutier în aproape toată țara. Risc de ghețuș pe unele drumuri # SportMedia
Traficul rutier este afectat de ceață în aproape toată țara, duminică dimineață, avertizează Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. În anumite zone, condițiile meteo pot favoriza și formarea ghețușului. Potrivit autorităților, nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită din cauza accidentelor. Se circulă însă în condiții dificile, mai ales … The post Avertisment Infotrafic: Ceața afectează traficul rutier în aproape toată țara. Risc de ghețuș pe unele drumuri appeared first on spotmedia.ro.
11:20
Marș memorial pentru victimele Revoluției din 1989, duminică seara, în București. Organizatorii cer „Justiție, nu corupție” # SportMedia
Un marș memorial dedicat victimelor Revoluției din Decembrie 1989 va avea loc duminică, 21 decembrie, în București, pe traseul Piața Victoriei – Piața Universității – Piața Revoluției. Evenimentul începe la ora 17:00. Marșul este organizat de Rezistența, Asociația „21 Decembrie 1989” și Asociația MEA, care acuză tergiversarea dosarelor Revoluției și lipsa de răspundere penală pentru … The post Marș memorial pentru victimele Revoluției din 1989, duminică seara, în București. Organizatorii cer „Justiție, nu corupție” appeared first on spotmedia.ro.
11:20
FCSB, la capătul unui început de sezon catastrofal, înregistrează o premieră negativă care ar trebui să o pună serios pe gânduri. Campioana en-titre a României va termina pentru prima dată de la apariția acestui nou sistem competițional cu fazele de play-off și play-out, în afara locurilor de play-off, deci în afara top 6, la finalul … The post FCSB înregistrează un record negativ pentru prima dată în istoria sa appeared first on spotmedia.ro.
11:20
Nicolae Stanciu, fostul căpitan al echipei naționale de fotbal a României, actualmente jucător la Genoa 1893, în Serie A, ar putea fi protagonistul unui transfer în Superliga. El s-ar putea muta între cele două echipe patronate de românul Dan Șucu, și anume între Genoa și Rapid, iar despre acest transfer se tot vorbește în ultima … The post Condiția pentru care s-ar realiza transferul lui Nicolae Stanciu la Rapid appeared first on spotmedia.ro.
11:20
Anul acesta se împlinesc 36 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989. Un moment care, deși rămâne controversat și pentru care încă nu s-a făcut dreptate victimelor, a schimbat definitiv România. Dincolo de interpretări și dispute, faptele certe arată că între 15 și 22 decembrie 1989 țara a trecut, în doar câteva zile, de … The post 36 de ani de la Revoluție – fără mituri, despre zilele care au schimbat România appeared first on spotmedia.ro.
09:20
Solstițiul de iarnă 2025: Duminică începe iarna astronomică și este cea mai scurtă zi din an # SportMedia
România și întreaga emisferă nordică intră duminică, 21 decembrie 2025, în iarna astronomică, odată cu producerea solstițiului de iarnă, la ora 17:03 (ora României), potrivit calculelor astronomice. Este ziua cu cea mai mică durată de lumină din an și, totodată, momentul din care zilele încep, foarte lent, să se lungească. Cea mai scurtă zi, cea … The post Solstițiul de iarnă 2025: Duminică începe iarna astronomică și este cea mai scurtă zi din an appeared first on spotmedia.ro.
09:20
UTA a pus-o la respect pe Dinamo, care ratează șansa de a urca pe primul loc în Superliga # SportMedia
UTA Arad a învins-o clar pe Dinamo București, scor 2-0, într-un joc disputat sâmbătă seara, în ultima etapă din anul calendaristic 2025, în Liga 1. Trupa lui Adi Mihalcea s-a impus categoric pe teren propriu, într-o seară apatică pentru câini, cu un Alin Roman în zi mare. Golurile au fost marcate de Alin Roman și … The post UTA a pus-o la respect pe Dinamo, care ratează șansa de a urca pe primul loc în Superliga appeared first on spotmedia.ro.
09:20
Conflictul SUA-Venezuela se intensifică: nave confiscate în Caraibe, Iranul sare în sprijinul regimului Maduro # SportMedia
Statele Unite au confiscat o a doua navă care transporta petrol venezuelean, într-o operațiune desfășurată în ape internaționale, pe fondul unei campanii de presiune tot mai agresive lansate de administrația Trump împotriva regimului de la Caracas. Venezuela acuză „piraterie” și „terorism internațional”, iar Iranul își oferă sprijinul „în toate domeniile”, semnalând o nouă fază de … The post Conflictul SUA-Venezuela se intensifică: nave confiscate în Caraibe, Iranul sare în sprijinul regimului Maduro appeared first on spotmedia.ro.
09:20
Veste pentru Drăgușin! Poate reveni ca titular la Tottenham chiar în meciul următor după întâmplările de la partida cu Liverpool # SportMedia
Fundașul central român Radu Drăgușin a revenit pentru prima dată în lotul lui Tottenham pentru partida cu Liverpool, de sâmbătă seara, pierdută de colegii săi, scor 1-2, în runda curentă de Premier League. A fost un meci nefast pentru gazdele din Londra, care au terminat meciul în 9 jucători de câmp. Iar asta poate fi … The post Veste pentru Drăgușin! Poate reveni ca titular la Tottenham chiar în meciul următor după întâmplările de la partida cu Liverpool appeared first on spotmedia.ro.
09:20
OpenAI a anunțat lansarea unei noi funcții care le permite utilizatorilor să ajusteze direct nivelul de entuziasm al ChatGPT, inclusiv gradul de căldură, expresivitatea și utilizarea emoji-urilor. Potrivit unei postări recente a companiei pe rețelele sociale, noile setări sunt disponibile în meniul de Personalizare și pot fi configurate pe opțiunile More, Less sau Default, scrie … The post OpenAI permite ajustarea nivelului de entuziasm al ChatGPT appeared first on spotmedia.ro.
09:20
La începutul celui de-al doilea mandat, Donald Trump nu a lăsat loc de interpretări. „Epoca de aur a Americii începe chiar acum”, declara el, în discursul de învestire. Zece luni mai târziu, mesajul s-a nuanțat vizibil: epoca de aur nu este aici, ci „urmează să vină”, poate „în șase luni sau un an”, după cum … The post Trump a promis o „epocă de aur” pentru economia SUA. Unde este, de fapt? appeared first on spotmedia.ro.
09:20
Decizia șefilor lui Inter cu privire la Cristi Chivu, după eșecul dramatic din Supercupă # SportMedia
Cristi Chivu a fost învins pe banca lui Inter de Bologna, la lovituri de departajare, în semifinalele Supercupei Italiei, scor 1-1 după 90 de minute și 2-3 la penaltiuri. Dar conducerea lui Inter ia o decizie pozitivă pentru român. Își menține ferma încredere în el, căci Inter e lider în Serie A și e aproape … The post Decizia șefilor lui Inter cu privire la Cristi Chivu, după eșecul dramatic din Supercupă appeared first on spotmedia.ro.
09:20
România, pe ultimul loc în UE la utilizarea inteligenței artificiale generative. Dar avem și un specific, neobișnuit # SportMedia
România se situează pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește utilizarea inteligenței artificiale generative, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. În anul 2025, doar 17,8% dintre românii cu vârste între 16 și 74 de ani au folosit instrumente de inteligență artificială, un procent semnificativ sub media europeană și mult inferior … The post România, pe ultimul loc în UE la utilizarea inteligenței artificiale generative. Dar avem și un specific, neobișnuit appeared first on spotmedia.ro.
Ieri
03:20
Decembrie vine cu un paradox ambalat frumos în beteală: e luna în care „trebuie” să fim fericiți, conectați, generoși, plini de energie și recunoștință – deși, pe dinăuntru, mulți dintre noi simt exact opusul. E o lună frumoasă, dar intensă. Încărcată. Suprastimulantă. Și poate chiar obositoare, mai ales pentru cei trecuți de 35 de ani, … The post Ce nu se vede în fotografiile de Crăciun appeared first on spotmedia.ro.
03:20
Dieta nordică, bogată în pește, legume, fructe de pădure, leguminoase și cereale integrale, poate reduce efectele dăunătoare ale diabetului de tip 2 și ale bolilor de ficat, sugerează cercetările. Oamenii de știință suedezi au descoperit, în urma monitorizării a peste 100 de persoane, că acest plan alimentar a îmbunătățit controlul glicemiei la pacienții cu diabet … The post Dieta nordică: Ce au descoperit cercetătorii după un an de alimentație în stil viking appeared first on spotmedia.ro.
03:20
De ce unii oameni aleargă spre pericol. Psihologia eroismului, explicată după atacul de la Bondi Beach # SportMedia
Imaginile cu oameni obișnuiți care au încercat să oprească atacatorii în timpul masacrului de la Bondi Beach au fost urmărite de milioane de persoane în întreaga lume. Ele pot crea impresia că, în situații extreme, majoritatea oamenilor reacționează instinctiv și curajos. În realitate, spun experții, eroii sunt rari, iar reacția dominantă a oamenilor în fața … The post De ce unii oameni aleargă spre pericol. Psihologia eroismului, explicată după atacul de la Bondi Beach appeared first on spotmedia.ro.
03:20
Primarilor care n-au cheltuit toți banii pe târguri de Crăciun le mai rămâne ceva și pentru noaptea dintre ani. Minutul de foc de artificii ajunge să coste cât salariul pe o lună al unui funcționar public, cu tot cu taxe. Așa se „toacă” sute de mii de lei din bani publici, în doar câteva clipe. … The post Cum „ard” primăriile bani de Revelion: aproape 1.800 de euro minutul de artificii appeared first on spotmedia.ro.
