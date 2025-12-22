Departamentul de Justiţie a repus fotografia în care apare Trump pe site-ul web al dosarelor Epstein
News.ro, 22 decembrie 2025 05:40
Departamentul de Justiţie afirmă că o fotografie conţinând o imagine a preşedintelui Donald Trump, care a fost eliminată din arhiva dosarelor Epstein, a fost repusă în baza de date online.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 15 minute
06:00
Actorul James Ransone, cunoscut pentru rolurile din „The Wire” şi „It: Chapter Two”, s-a sinucis. El avea 46 de ani # News.ro
Actorul James Ransone s-a sinucis, potrivit medicului legist din Los Angeles County. El avea 46 de ani, informează NBC News.
06:00
Preşedintele Nicuşor Dan îi primeşte la Cotroceni pe magistraţii care vor să discute public despre problemele din justiţie / Discuţiile confidenţiale cu cei care nu au dorit să participe la întâlnire, reprogramate # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte, luni, cu reprezentanţii magistraţilor care doresc să îi expună problemele din sistem, el afirmând că va fi o discuţie publică, cu reprezentanţii care doresc să transmită un mesaj. Şeful statului a anunţat că mulţi dintre magistraţi nu au dorit să vină la această întâlnire, astfel că toate discuţiile private în regim de confidenţialitate vor fi reprogramate la o altă dată. Şeful statului a anunţat că va iniţia în luna ianuarie un referendum în rândul corpului magistraţilor, cu întrebarea: ”CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar”? iar dacă răspunsul e că nu reprezintă interesul public, ”CSM va pleca de urgenţă”.
06:00
Moţiunea simplă AUR împotriva ministrului Justiţiei, la vot, luni, în plenul Camerei Deputaţilor / Ministrul Radu Marinescu, invitat şi la Ora Guvernului, de către USR / Senatul dezbate moţiunea împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu # News.ro
Moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Justiţiei urmează să fie dezbătută şi supusă votului, luni, în plenul Camerei Deputaţilor, de la ora 15.00. Ministrul Radu Marinescu este invitat şi la Ora Guvernului, de către USR, de la ora 16.00, pentru a da explicaţii despre situaţia din sistem. De asemenea, în Senat, de la ora 16.00, va fi dezbătută moţiunea depusă de AUR împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, intitulată ”România are prea mult noroc pentru a mai avea nevoie de politicieni mediocri”. Culpa morală şi eşecul politic al ministrului Cătălin Marian Predoiu”.
06:00
Comunitatea Declic protestează luni în faţa Palatului Cotroceni, în ziua în care şeful statului discută cu magistraţii nemulţumiţi de starea justiţiei: ”Colindăm, justiţia să reparăm!” # News.ro
Comunitatea Declic organizează, luni, de la ora 9.30, în faţa Palatului Cotroceni, ”protestul colind": ,,Colindăm, justiţia să reparăm!", arătând că acţiunea care are loc în contextul în care Administraţia Prezidenţială a anunţat discuţii extinse cu magistraţii, după dezvăluirile despre mecanismele obscure prin care marile dosare de corupţie sunt tergiversate până la prescripţie sau sunt pur şi simplu blocate.
Acum o oră
05:40
Departamentul de Justiţie a repus fotografia în care apare Trump pe site-ul web al dosarelor Epstein # News.ro
Departamentul de Justiţie afirmă că o fotografie conţinând o imagine a preşedintelui Donald Trump, care a fost eliminată din arhiva dosarelor Epstein, a fost repusă în baza de date online.
05:20
CEO-ul Stellantis avertizează că investiţiile în Europa sunt puse în pericol de noul pachet auto al UE # News.ro
Directorul general al Stellantis, Antonio Filosa, a declarat că noul pachet de măsuri pentru industria auto, prezentat săptămâna aceasta de Uniunea Europeană, pune în pericol investiţiile producătorilor în regiune, potrivit unui interviu acordat Financial Times.
05:20
SUA şi Ucraina au avut întâlniri „productive şi constructive” la Miami, afirmă negociatorii celor două părţi # News.ro
Delegaţia Ucrainei a avut întâlniri „productive şi constructive” cu negociatorii americani şi europeni în weekend, au declarat şeful ucrainean pentru securitate naţională, Rustem Umerov, şi emisarul special al SUA, Steve Witkoff, relatează CNN.
Acum 2 ore
05:10
Agenţia Spaţială a SUA a comandat sateliţi în valoare de 3,5 miliarde de dolari pentru avertizare şi apărare antirachetă # News.ro
Agenţia pentru Dezvoltare Spaţială a Statelor Unite, structură aflată în subordinea Forţelor Spaţiale americane, a încheiat acorduri în valoare totală de aproximativ 3,5 miliarde de dolari pentru construirea a 72 de sateliţi militari, destinaţi sistemelor de avertizare, urmărire şi apărare antirachetă, relatează Reuters.
Acum 8 ore
00:10
Meciul FCSB – Rapid: Jandarmii au aplicat sancţiuni contravenţionale de 100.000 de lei organizatorului. A fost sancţionată şi firma de pază # News.ro
Jandarmeria Capitalei anunţă că a aplicat 17 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 124.450 de lei, la meciul din Superligă FCSB – Rapid, scor 2-1.
00:10
Echipa italiană Atalanta Bergamo a învins duminică seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia Genoa, patronată de Dan Şucu, în etapa a 16-a din Serie A.
00:00
Comerţul britanic, în declin înainte de Crăciun; comercianţii anticipează un început slab de an, arată datele CBI # News.ro
Retailerii din Marea Britanie au raportat o scădere accentuată a vânzărilor înainte de Crăciun şi sunt tot mai pesimişti în privinţa perspectivelor pentru începutul anului 2026, potrivit unui sondaj publicat de Confederation of British Industry (CBI), citate de Reuters.
00:00
Meciul FCSB-Rapid: Elias Charalambous – E devreme să vorbim de puncte, de distanţe. Sunt doar 8 puncte până la lider. Totul se joacă # News.ro
Elias Charalambous, antrenorul echipei FCSB, recunoaşte că nu s-a supărat pe Bîrligea după ce atacantul roş-albaştrilor a avut un moment de nervozitate când a fost înlocuit.
00:00
Fostul judecător Cristi Danileţ: Când ai magistraţi terorizaţi in instanţe şi parchete, magistraţi cărora le este frică să se întâlnească fie şi cu preşedintele României, înseamnă că CSM şi-a greşit menirea / Magistraţii nu sunt şi nu se simt protejaţi # News.ro
Fostul judecător Cristi Danileţ afirmă că, atunci când sunt magistraţi terorizaţi in instanţe şi parchete, magistraţi cărora le este frică să se întâlnească fie şi cu preşedintele României, înseamnă că CSM şi-a greşit menirea. Magistraţii nu sunt şi nu se simt protejaţi”, conchide el într-o postare pe Facebook.
21 decembrie 2025
23:40
Israelul a aprobat o propunere pentru 19 noi colonii evreieşti în Cisiordania ocupată, în contextul în care guvernul continuă să promoveze o campanie intensă de construcţii în teritoriu, ceea ce reprezintă o ameninţare suplimentară la adresa posibilităţii creării unui stat palestinian, relatează The Guardian.
23:40
Meciul FCSB-Rapid: Costel Gâlcă – Trebuie să schimbăm echipa, să vină jucători noi, dacă ne dorim să ne batem la obiectivele pe care le avem # News.ro
Costel Gâlcă, antrenorul echipei Rapid, este convins că dacă doresc titlul, giuleştenii trebuie să facă achiziţii în iarnă.
23:30
Directorul general al Roche avertizează că preţurile viitoare ale medicamentelor ar putea creşte în Elveţia după acordul cu SUA # News.ro
Directorul general al grupului farmaceutic elveţian Roche, Thomas Schinecker, a declarat că acordurile încheiate între companiile farmaceutice şi Washington pentru reducerea preţurilor medicamentelor în Statele Unite vor duce, cel mai probabil, la scumpirea noilor tratamente în Elveţia, relatează CNBC.
23:00
Meciul FCSB – Rapid: Dobre: Consider că la Hromada a fost penalti, dar asta este. L-am şi rugat pe Istvan Kovacs să vadă faza la monitor... # News.ro
Fotbalistul rapidist Alexandru Dobre a declarat, duminică seară, după meciul cu FCSB, scor 1-2, că Istvan Kovacs ar fi trebuit să acorde penalti pentru Rapid în minutul 90+4, după un contact în careu între Şut şi Hromada.
23:00
Nimeni nu moare de „bătrâneţe”? Ce arată autopsiile despre cauzele de deces la persoanele vârstnice # News.ro
De ce „bătrâneţea” nu apare niciodată ca diagnostic real la autopsie? Studiile de autopsie pun sub semnul întrebării felul în care înţelegem îmbătrânirea. Deşi este frecvent invocată în limbajul curent, „bătrâneţea” nu apare aproape niciodată ca o cauză reală de deces atunci când cauza morţii este analizată riguros. Datele din studii de autopsie arată că decesul survine aproape întotdeauna în urma unor boli sau insuficienţe de organ clar identificabile, chiar şi la vârste foarte înaintate la persoane considerate anterior sănătoase, o constatare care pune sub semnul întrebării modul în care este înţeles şi studiat procesul de îmbătrânire.
22:50
Înlăturarea fotografiilor din dosarele Epstein „nu are nicio legătură” cu Trump, spune procurorul general adjunct Todd Blanche # News.ro
Procurorul general adjunct al SUA, Todd Blanche, a declarat că înlăturarea fotografiilor din dosarele Jeffrey Epstein publicate vineri, inclusiv a uneia cu Donald Trump, „nu are nicio legătură” cu preşedintele şi a susţinut că imaginile vor fi probabil reîncărcate după ce se va stabili dacă necesită redactare, relatează The Guardian.
22:30
Darius Olaru a declarat, duminică seară, după meciul FCSB – Rapid, scor 2-1, că el şi colegii săi au meritat victoria şi se bucură că au încheiat anul astfel.
Acum 12 ore
22:10
Superliga: Victorie pentru FCSB, 2-1 cu Rapid, şi roş-albaştrii mai speră la prezenţa în play-off # News.ro
Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Rapid, în etapa a 21-a din Superligă.
22:10
Tudorel Toader: Simplul fapt că preşedintele vrea să fie jucător, am înţeles, dar trebuie să joace pe terenul Constituţiei / Vrea să ne arate că avem o altă revoluţie, pentru binele public, dar nu se încadrează în paradigma constituţională # News.ro
Fostul ministru al Justiţiei Tudorel Toader a declarat, duminică, despre iniţiativa anunţată de şeful statului privind un referendum în rândul magistraţilor, despre CSM, că simplul fapt că preşedintele vrea să fie jucător, a înţeles, dar trebuie să joace pe terenul Constituţiei. Potrivit lui Tudorel Toader, preşedintele ”vrea să ne arate că avem o altă revoluţie, pentru binele public, dar nu se încadrează în paradigma constituţională”.
22:00
Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a dispus duminică, pe teren propriu, scor 2-0, de gruparea Panathinaikos Atena, în etapa a 15-a din campionatul Greciei.
21:50
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a discutat, duminică, cu preşedintele american Donald Trump despre eforturile pentru un „sfârşit just şi durabil” al războiului din Ucraina, a anunţat biroul lui Starmer din Downing Street într-un comunicat, potrivit Reuters.
21:50
Jucătorul american de tenis Learner Tien s-a impus duminică în finala turneului Next Gen ATP Finals, după ce l-a învins pe belgianul Alexander Blockx.
21:30
Augustin Zegrean: Nu avem, spre regretul preşedintelui, referendum pe meserii. Nu ştiu cum s-au gândit cei de la Cotroceni să îl facă, nu este posibil / Despre întâlnirea lui Nicuşor Dan cu magistraţii: Informală, în afara Constituţiei # News.ro
Fostul judecător al Curţii Constituţională Augustin Zegrean a declarat, duminică, după anunţul preşedintelui Nicuşor Dan privind iniţierea unui referendum în rândul magistraţilor, privind activitatea CSM, că nu avem, spre regretul preşedintelui, referendum pe meserii şi nu ştie cum s-au gândit cei de la Cotroceni să îl facă, dar nu este posibil. Despre întâlnirea lui Nicuşor Dan cu magistraţii, de luni, Zegrean a arătat că este informală, în afara Constituţiei şi în afara legii.
21:20
Ministrul Educaţiei, întrebat dacă intenţionează să plece din funcţie, în 2026: Este un lucru la care gândesc în aceste zile / N-am şi nu vizez carieră politică. Cred că mi-am adus contribuţia şi am tot amânat plecarea de foarte multe ori # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a fost întrebat la TVR INFO dacă se gândeşte să plece din funcţie, în 2026, el afirmând că ”este un lucru la care se gândeşte în aceste zile. Ministrul a mai declarat că nu are şi nu vizează o carieră politică şi crede că şi-a adus contribuţia şi a tot amânat plecarea de foarte multe ori. Potrivit ministrului, ar trebui să fie un ministru care va lucra la bugetul pe anul viitor.
21:20
Echipa germană Bayern Munchen s-a impus duminică, în deplasare, scor 4-0, în faţa formaţiei Heidenheim, în etapa a 15-a din Bundesliga.
21:20
Echipa italiană AC Fiorentina a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 5-1, formaţia Udinese, la care portarul român Răzvan Sava a intrat în minutul 7.
21:10
Ministrul Educaţiei, întrebat dacă se gândeşte să plece din funcţie, în 2026: Este un lucru la care gândesc în aceste zile / N-am şi nu vizez carieră politică. Cred că mi-am adus contribuţia şi am tot amânat plecarea de foarte multe ori # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a fost întrebat la TVR INFO dacă se gândeşte să plece din funcţie, în 2026, el afirmând că ”este un lucru la care se gândeşte în aceste zile. Ministrul a mai declarat că nu are şi nu vizează o carieră politică şi crede că şi-a adus contribuţia şi a tot amânat plecarea de foarte multe ori. Potrivit ministrului, ar trebui să fie un ministru care va lucra la bugetul pe anul viitor.
20:50
Logan Assignon, de la US Chauvigny, a fost eliminat, duminică, în chiar primul minut al meciului cu Montreuil RC, din Cupa Franţei. Eliminarea lui Assignon s-a produs după doar 13 secunde trecute din partidă.
20:40
Protest în Serbia faţă de presiunea guvernului asupra universităţilor de stat. Manifestaţia, după ce la Novi Pazar participanţii la protestele din Novi Sad şi-au pierdut statutul de student sau postul de lector # News.ro
Câteva mii de activişti din toată Serbia s-au alăturat duminică protestelor studenţilor din sud-vestul ţării, manifestând împotriva a ceea ce ei descriu ca fiind presiunea guvernului asupra universităţilor de stat, relatează Reuters.
20:40
Secţia pentru judecători a CSM: Referendumul propus de preşedinte nu este prevăzut de dispoziţiile legale în cadrul niciunei profesii / CSM nu va tolera nicio formă de ingerinţă, directă sau indirectă, în activitatea autorităţii judecătoreşti # News.ro
Secţia pentru judecători a CSM vine, duminică seară, cu o reacţie oficială, după anunţul făcut de preşedintele Nicuşor Dan, privind iniţierea unui referendum în rândul corpului magistraţilor. CSM arată că acest referendum ppropus de preşedinte nu este prevăzut de dispoziţiile legale în cadrul niciunei profesii şi nu va tolera nicio formă de ingerinţă, directă sau indirectă, în activitatea autorităţii judecătoreşti.
20:10
Cluj: Locatarii unui bloc din Dej, nevoiţi să iasă din locuinţe, duminică seară, din cauza unui incendiu # News.ro
Un incendiu a izbucnit, duminică seară, într-un bloc din municipiul Dej, 12 locatari autoevacuându-se din cauza fumului. Incendiul a fost stins de către pompieri, aceştia stabilind că focul a pornit, cel mai probabil, de la un scurtcircuit.
20:00
Atac cibernetic de tip ransomware asupra mai multor staţii de lucru şi servere care aparţin Administraţiei Naţionale Apele Române / Afectate, şi 10 din 11 administraţii bazinale de apă din ţară, inclusiv Oradea, Cluj, Iaşi, Siret, Buzău # News.ro
Un atac cibernetic de tip ransomware a avut loc asupra mai multor staţii de lucru şi servere care aparţin Administraţiei Naţionale Apele Române şi a unui număr de 10, din 11 administraţii bazinale de apă din ţară, inclusiv Oradea, Cluj, Iaşi, Siret, Buzău, anunţă Apele Române, care precizează că a fost transmisă o notă de răscumpărare din partea atacatorilor, care solicită să fie contactaţi într-un termen de 7 zile. Compania aminteşte că politica şi recomandarea strictă din partea DNSC este ca victimele atacurilor de tip ransomware să nu contacteze şi să nu negocieze cu atacatorii cibernetici, pentru a nu se încuraja şi a nu se finanţa acest fenomen infracţional.
19:50
Situaţie bizară la bordul unui avion easyJet: O familie britanică a fost acuzată că a adus la bord un cadavru # News.ro
Un avion easyJet pe ruta Malaga - Londra Gatwick a fost recent scena unui incident bizar. Mai mulţi pasageri au acuzat o familie britanică de faptul că a urcat la bord cu cadavrul bunicii, o femeie de 89 de ani, pretinzând că aceasta dormea, relatează presa internaţională.
19:50
Alin Ene (CSM): Nu există niciun temei de drept care să permită preşedintelui ţării organizarea unui "referendum în cadrul corpului magistraţilor" pentru "plecarea CSM" / E ca şi cum Justiţia ar organiza un referendum pentru demiterea Preşedintelui # News.ro
Judecătorul Alin Ene, membru în Consiliul Superior al Magistraturii, declară duminică seară că nu există niciun temei de drept care să permită preşedintelui ţării organizarea unui "referendum în cadrul corpului magistraţilor" pentru "plecarea CSM" şi, pentru a înţelege mai usor încălcarea separaţiei puterilor în stat, e ca şi cum Justiţia ar organiza un referendum naţional pentru demiterea Preşedintelui ori pentru dizolvarea Parlamentului.
19:30
Echipa spaniolă FC Barcelona a învins duminică, în deplasare, scor 2-0, formaţia Villarreal, în etapa a 17-a din La Liga.
19:20
36 DE ANI DE LA REVOLUŢIE - Petre Roman: Am sperat la mai mult / Nu am reuşit să construim o politică devotată oamenilor şi interesului naţional, în apărarea interesului naţional # News.ro
Fostul prim-ministru Petre Roman constată, la 36 de la Revoluţie, că o „umbră” asupra politicienilor din ultimele decenii este legată de faptul că nu au reuşit să construiască „o politică devotată oamenilor şi interesului naţional, în apărarea interesului naţional”.
19:20
Ciucu spune că i-a informat pe premier şi pe ministrul de Finanţe cu privire la situaţia financiară extrem de gravă a Primăriei Capitalei / Evident, nu voi aştepta doar soluţii de la Guvern! Vor urma reforme în Bucureşti, să nu aveţi nicio îndoială! # News.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu spune că i-a informat pe premierul Ilie Bolojan şi pe ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, cu privire la situaţia financiară extrem de gravă a Primăriei Bucureşti, el arătând că nu va aştepta doar soluţii de la Guvern şi vor urma reforme în Bucureşti. Primarul a anunţat că în întâlnire au stabilit, pe termen foarte scurt, pentru ca Termoenergetica să nu intre în incapacitate de plată de plată în luna ianuare, ca Guvernul să creeze un spaţiu suplimentar pentru un împrumut modic. În plus, s-a discutat şi despre un mecanism prin care PMB să preia Elcen pe parcursul anului viitor, cât mai repede.
19:20
Reuters: Serviciile secrete americane spun că obiectivele lui Putin sunt neschimbate - capturarea întregii Ucraine şi revendicarea unor părţi din Europa care au aparţinut blocului sovietic / "Ţările baltice cred că ele sunt primele" # News.ro
Rapoartele serviciilor secrete americane continuă să avertizeze că preşedintele rus Vladimir Putin nu a renunţat la obiectivele sale de a captura întreaga Ucraină şi de a revendica părţi din Europa care au aparţinut fostului imperiu sovietic, au declarat şase surse familiarizate cu serviciile secrete americane, pe fondul negocierilor pentru încheierea războiului, care ar lăsa însă Rusia cu mai puţin teritoriu decât şi-ar dori, relatează Reuters.
18:50
AUR cere instituţiilor abilitate sesizarea CCR cu privire la un conflict juridic de natură constituţională între Preşedintele României şi puterea judecătorească, după anunţul lui Nicuşor Dan privind iniţierea unui referendum în rândul magistraţilor # News.ro
AUR solicită preşedinţilor celor două Camere, primului-ministru şi preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii să sesizeze CCR pe tema încălcării principiului separaţiei puterilor în stat, arătând că anunţul făcut de preşedintele Nicuşor Dan, privind organizarea unui aşa-zis referendum în interiorul corpului magistraţilor, reprezintă o nouă şi gravă interferenţă a politicului în justiţie.
18:40
Sibiu: Accident rutier în care sunt implicate zece persoane dintre care şapte minori. Autorităţile au declanşat planul roşu de intervenţie - FOTO # News.ro
Un accident rutier în care a fost implicate zece persoane, dintre care şapteminori, a avut loc în Sibiu, în localitatea Brateiu. Autorităţile au declanşat planul roşu intervenţie
18:40
Coreea de Sud vrea submarine nucleare, cu sprijinul lui Donald Trump, pentru a contrabalansa China şi Coreea de Nord # News.ro
Coreea de Sud intenţionează să intre în clubul restrâns al statelor care operează submarine cu propulsie nucleară, după ce a primit sprijinul explicit al preşedintelui american Donald Trump, într-o mişcare cu implicaţii majore pentru securitatea regională din Asia-Pacific şi pentru alianţa dintre Seul şi Washington, relatează CNN.
18:30
Echipa Universitatea Cluj a învins duminică, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Farul Constanţa, în etapa a 21-a din Superligă.
18:00
Coadă de maşini pe o lungime de 11 kilometri, la coborârea de pe autostrada A1, între Timiş şi Hunedoara, acolo unde lipseşte o bucată de autostradă / Rute alternative - VIDEO # News.ro
Inspectoratul de Poliţie al judeţului Timiş face unele recomandări de rute alternative, având în vedere că pe DN68A, drumul care preia întregul trafic de pe autostradă, între Timiş şi Hunedoara, din cauza lipsei unei bucăţi de circa 10km de autostradă, s-a format o coadă de maşini de 11 km.
17:50
FC Barcelona: Josko Gvardiol şi Alessandro Bastoni, doriţi pentru întărirea flancului defensiv # News.ro
FC Barcelona anticipează deja sezonul viitor, iar zvonurile în jurul apărării sale centrale se înmulţesc, mai ales de când Ronald Araujo a fost nevoit să ia o pauză din motive de sănătate mintală.
17:50
Franţa va construi un nou portavion, pentru a-şi consolida puterea maritimă, anunţă Macron # News.ro
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a confirmat duminică planurile de construire a unui nou portavion, mai mare şi mai modern, care va înlocui actualul portavion Charles de Gaulle şi va întări capacitatea Franţei ca putere maritimă, relatează Reuters.
17:30
SUA interceptează o nouă navă în apropierea Venezuelei, pe fondul blocadei anunţate de Donald Trump # News.ro
Statele Unite au interceptat o nouă navă în largul coastelor Venezuelei, în ape internaţionale, au declarat duminică pentru Reuters doi oficiali americani, marcând a doua astfel de operaţiune desfăşurată în acest weekend, relatează Reuters.
17:20
Emil Hurezeanu, despre fostul preşedinte Klaus Iohannis: Când vrei să fii secretar general al NATO, nu apelezi la ambasadele României şi la consilieri # News.ro
Fostul ministru al Afacerilor Externe Emil Hurezeanu spune că nu ştie cât de mult şi-a dorit cu adevărat fostul preşedinte Klaus Iohannis să fie secretar general al Alianţei Nord Atlantice, Hurezeanu considerând greşită tactica fostului şef al statului de a apela la ambasadele României şi la consilieri pentru a obţine funcţia de la NATO, obţinută, în cele din urmă, de Mark Rutte.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.