Românii de la Carmistin, liderul cărnii de pasăre, iau un credit record – zf.ro
Economica.net, 22 decembrie 2025 09:20
Carmistin, liderul cărnii de pasăre deţinut de familia Paraschiv, a luat un credit sindicalizat de 500 mil. euro. Este cea mai mare finanţare privată pentru o companie de acest tip, arată Zf.ro.
Acum 10 minute
09:40
Cea mai mare centrală din lume va fi repornită, în Japonia, după 15 ani de la dezastru # Economica.net
Japonia a făcut luni ultimul pas pentru a permite repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume, după ce regiunea Niigata a votat pentru reluarea operaţiunilor, un moment de cotitură în revenirea ţării la energia nucleară, la aproape 15 ani de la dezastrul de la Fukushima, informează Reuters, citată de Agerpres.
09:40
Bani pentru baterii de stocare a energiei în Valea Jiului. Credit de la Unicredit pentru Renew Acad # Economica.net
RenewAcad anunță semnarea unui acord de finanțare cu UniCredit Bank pentru dezvoltarea proiectelor de stocare a energiei Petrila 1 și Petrila 2, marcând prima etapă a unui program extins de investiții în tranziția energetică și revitalizarea zonei industriale din Petrila.
Acum 30 minute
09:20
Acum o oră
08:50
Estonia cumpără lansatoare de rachete de la firma sud-coreeană Hanwha în valoare de 290 de milioane de euro. Hanwa face fabrică de bindate în România # Economica.net
Estonia a anunţat duminica aceasta că a semnat un acord pentru achiziţionarea a cel puţin şase lansatoare de rachete fabricate în Coreea de Sud, informează luni dpa, citată de Agerpres.
Acum 2 ore
08:40
O explozie urmată de un incendiu s-a produs luni dimineaţă dimineaţă, într-un bloc din municipiul Focşani.
08:00
Presiunea în creștere asupra furnizorilor auto ar putea declanșa un val de falimente în 2026 # Economica.net
După ce au disponibilizat peste 60.000 de angajați în America de Nord și Europa în acest an, furnizorii auto se pregătesc pentru un 2026 dificil. Concedierile și restructurările de activitate vor continua.
Acum 12 ore
23:10
Pace în Ucraina? Delegaţiile americană şi ucraineană salută discuţii „productive şi constructive” la Miami # Economica.net
Delegaţiile americană şi ucraineană au salutat duminică, într-un comunicat comun, discuţii "productive şi constructive" în cadrul negocierilor organizate la Miami, în prezenţa aliaţilor europeni, în vederea încheierii războiului din Ucraina, informează AFP, Reuters şi EFE.
22:10
Garda de Coastă americană este în urmărirea unui petrolier în apele din apropierea Venezuelei, în ceea ce ar fi a doua astfel de operaţiune în acest weekend şi a treia în mai puţin de două săptămâni dacă va fi încununată de succes, relatează Reuters, citând oficiali de la Washington.
21:50
Raiffeisen Bank a început să vândă polițe RCA direct din aplicație. Banca Transilvania are deja acest serviciu # Economica.net
Raiffeisen Bank și-a anunțat clienții printr-o informare direct în aplicația de Smart Mobile că își vor putea cumpăra o asigurare de răspundere civilă auto (RCA) direct din aplicația telefonului. Totodată ei vor putea rambursa anticipat creditele și suna în Call Center de pe Smart Mobile.
21:50
Viorel Eremia, BYD România: Avem peste 2.000 de comenzi și sperăm ca programul ”Rabla” să ne ajute și pe noi să fim acolo în față # Economica.net
Cel mai mare producător auto din China, BYD, a vândut în România peste 1.300 de vehicule din luna mai, de când a intrat pe piața locală, până în prezent și mizează pe programul Rabla pentru a accelera livrările în perioada următoare, a declarat Viorel Eremia, Regional Sales Manager România al companiei BYD.
21:40
Digi Spania anunță că nu va majora prețurile la tarifele sale în 2026, distanțându-se astfel de principalii săi competitori, care le vor majora cu aproximativ 4%, conform anunțului făcut de directorul general al companiei, Marius Vărzaru.
21:40
Gigantul american adus în România de doi milionari locali de top a făcut prima tranzacție. Autonom Protect al fraților Ștefan, cu Narcis Păvălașcu CEO, a emis prima poliță pentru Accelerant – CONFIRMARE # Economica.net
Accelerant, grup american cu active de miliarde de dolari, a emis prima poliță de asigurare în România, prin intermediul Autonom Protect Greece, companie fondată în Grecia de frații Marius și Dan Ștefan. Economica anunța zilelele trecute parteneriatul care vine cu o premieră pentru piața din România. Produsul vândut de americani este căutat în disperare de constructori.
Acum 24 ore
20:30
Atac cibernetic asupra unor staţii de lucru şi servere ce aparţin ANAR şi a 10 administraţii bazinale de apă # Economica.net
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) a fost notificat duminică cu privire la un atac cibernetic de tip ransomware asupra mai multor staţii de lucru şi servere care aparţin Administraţiei Naţionale Apele Române şi a unui număr de 10 (din 11) administraţii bazinale de apă din ţară, inclusiv Oradea, Cluj, Iaşi, Siret, Buzău.
20:00
Ciucu a prezentat la Guvern situaţia financiară ‘extrem de gravă’ de la PMB: Vor urma reforme în Bucureşti # Economica.net
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă că i-a informat duminică pe premierul Ilie Bolojan şi pe ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, cu privire la situaţia financiară "extrem de gravă" în care se află Primăria Municipiului Bucureşti.
18:20
Producţia de gaze a scăzut cu 1,2% în primele 10 luni din 2025; importurile s-au majorat cu 65,2% (INS) # Economica.net
Producţia de gaze naturale utilizabile a României a fost, în primele zece luni din 2025, de 6,21 milioane tone echivalent petrol, cu 74.400 tep sub cea din perioada similară a anului trecut (minus 1,2%), conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS).
18:10
Banii, bucuria, bunătatea și zăpada – ce le lipsește românilor de Crăciun. Și ce fac românii de Crăciun # Economica.net
79% dintre români își planifică din timp achiziția cadourilor de Crăciun. Doar 10% se declară a fi „Grinch”, cel care detestă să facă daruri, iar 5% afirmă că nu împodobesc bradul. Banii (22%), bucuria (7%), bunătatea (4%) și zăpada (3%) sunt lucruri care le lipsesc românilor de Crăciun, potrivit unei cercetări de piață a Ipsos
16:40
Pentru noaptea dintre ani, cazarea la cel mai scump hotel din România pornește de la 800 de euro în funcție de camera aleasă. Pentru cină, hotelul organizează petrecerea de Revelion la restaurantul SASS din cadrul clădirii, unde prețul este de 1.900 de lei/persoană.
15:20
Kremlinul spune că perspectivele de pace nu sunt îmbunătăţite de schimbările Uniunii Europene şi Ucrainei la propunerile SUA # Economica.net
Principalul consilier pe probleme de politică externă al preşedintelui rus Vladimir Putin, Iuri Uşakov, afirmă că modificările aduse de europeni şi Ucraina propunerilor SUA de încetare a războiului din Ucraina nu au îmbunătăţit perspectivele de pace, relatează Reuters.
15:20
Românii simt că vine un an greu. Cei mai mulți opresc cheltuielile, majoritate strâng bani penru zile negre. Ce urmează # Economica.net
Majoritatea românilor afirmă ca taie din cheltuieli și că strâng bani atât cât pot pentru zile negre. Încrederea în economie nu arată deloc bine, iar anul 2026 are mari șanse să fie cel mai greu de după criza din 2009.
15:00
Nicuşor Dan: Au fost extrem de puţini magistraţi care şi-au exprimat intenţia să vină la discuţii # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, duminică, că au fost extrem de puţini magistraţi care şi-au exprimat intenţia să vină la discuţii, faţă de cei 1.000 care au semnat mesaj de susţinere pentru magistraţii care au avut curajul să facă dezvăluiri în reportajul Recorder despre problemele din sistemul judiciar şi că există o teamă în rândul acestora că participarea la o astfel de întâlnire ar putea avea repercursiuni.
13:50
PMB: Ciprian Ciucu, întâlnire la Guvern cu premierul Ilie Bolojan şi ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare # Economica.net
Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, va avea o întâlnire duminică, la ora 16.00, la Guvern, cu premierul Ilie Bolojan şi cu ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, pe tema situaţiei financiare a Primăriei Municipiului Bucureşti, informează PMB.
12:50
Piaţa berii se va contracta cu 2-5% în 2025, ajungând la un minim istoric (estimări) # Economica.net
Piaţa berii probabil că va închide anul 2025 cu o scădere de 2%, poate chiar 5%, ajungând la un minim istoric, iar efectele vor însemna taxe şi impozite colectate la bugetul statului mai mici cu 50 de milioane de euro şi o posibilă pierdere de aproape 400 de locuri de muncă în sectoarele conexe, respectiv agricultură, HoReCa, a declarat, pentru AGERPRES, directorul general al Asociaţiei Berarii României, Constantin Bratu.
12:40
ONRC: 6.507 de firme şi PFA au intrat în insolvenţă în primele 11 luni din 2025, în scădere cu 0,15% # Economica.net
Numărul societăţilor comerciale şi al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvenţă în primele 11 luni din 2025 a fost de 6.507, în scădere cu 0,15% faţă de perioada similară din 2024, când au fost înregistrate 6.517 insolvenţe, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).
12:10
MIE:România are, în prezent, doar câteva proiecte de hidrogen verde aflate în execuţie sau cu finanţări ferme # Economica.net
România are, în acest moment, doar câteva proiecte de hidrogen verde aflate în execuţie sau cu finanţări ferme, OMV Petrom, Elektra Invest, Cluj-Napoca şi Delgaz Grid fiind singurii jucători care au trecut de la intenţii, la implementare, potrivit Asociaţiei Energia Inteligentă.
11:50
Popa (BNR): Volumul creditelor neperformante externalizate până în luna septembrie era de 351,6 milioane lei # Economica.net
Volumul creditelor neperformante externalizate până în luna septembrie era de 351,6 milioane lei, iar în anul 2024 se situa la 231,8 milioane lei (companii nefinanciare şi populaţie), a declarat, pentru AGERPRES, Cristian Popa, membru în Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR).
11:30
Bursa de la Bucureşti a câştigat peste opt miliarde de lei la capitalizare, în această săptămână # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a câştigat 8,36 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 1,64%, în această săptămână, în timp ce valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a scăzut cu 29,25 milioane de lei (-7,28%), în comparaţie cu săptămâna anterioară.
10:20
Razboi China Japonia Phenianul afirmă că ambiţiile nucleare ale Japoniei trebuie împiedicate „cu orice preţ” # Economica.net
Coreea de Nord avertizează că ambiţiile nucleare ale Japoniei "trebuie împiedicate cu orice preţ", conform agenţiei oficiale de ştiri KCNA, după ce un oficial japonez a sugerat că ţara ar trebui să deţină arme nucleare, relatează AFP.
10:00
Victime ale lui Epstein şi congresmeni denunţă publicarea doar parţială a dosarului de către administraţia Trump # Economica.net
Victime ale agresorului sexual american decedat Jeffrey Epstein şi membri ai Congresului au criticat dur sâmbătă administraţia preşedintelui Donald Trump pentru publicarea doar parţială a uriaşului dosar, din care au fost editate documente şi au fost eliminate fotografii după ce au fost divulgate, relatează AFP, citatată de Agerpres.
Ieri
09:00
Cum merge construcția uneia dintre cele mai mari instalații de stocare a energiei din România, cea de la Iaz, în Caraș-Severin. Bateriile sunt deja puse # Economica.net
Instalația de stocare a energiei în baterii (BESS) Iaz este un proiect de baterii de 98,617 MW, construit special pentru stabilitatea rețelei și răspuns rapid. Investiția a fost începută în martie 2025, iar la această dată bateriile sunt deja montate, după cum arată un material video postat de constructor zilele trecute.
20 decembrie 2025
21:40
SUA au propus organizarea primelor negocieri faţă în faţă dintre Ucraina şi Rusia din ultimele şase luni, la Miami, unde vor avea loc noi discuţii ce vizează încheierea războiului, a afirmat sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite AFP.
21:30
Cum ar trebui să arate lămâile și portocalele ca să merite să le cumpărăm din magazin. Declarație interesantă a șefului ANPC, nimeni nu s-ar fi gândit # Economica.net
Paul Anghel, director general în Direcţia Generală Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) atrage atenţia că lǎmâile sub 45 mm diametru şi portocalele sub 60 mm diametru sunt considerate furaj animalier, în orice ţară civilizată, iar în multe hiper/super marketuri sunt oferite consumatorilor şi prezentate ca fiind toate CALITATEA I, scrie agenția de presă News.ro.
21:30
Uber România, obligată să plătească drepturi de autor de milioane de lei pentru muzica din mașină # Economica.net
Uber trebuie să plătească despăgubiri semnificative pentru utilizarea muzicii în mașinile care efectuează cursele de ride sharing, potrivit unei hotărâri judecătorești, care a stabilit că difuzarea operelor muzicale în aceste vehicule reprezintă comunicare publică și intră sub incidența drepturilor de autor.
21:20
Nicuşor Dan: Preşedintele recâştigă dreptul de a sesiza CCR pe o lege, chiar şi după ce a fost reexaminată de Parlament # Economica.net
Preşedintele României are dreptul de a sesiza CCR cu privire la o lege pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar şi după ce aceasta a fost reexaminată de Parlament, a anunţat, sâmbătă, şeful statului, Nicuşor Dan, citat de Agerpres.
21:20
“Nu mai e nevoie de creșteri de taxe”, ne liniștește un cunoscut economist, consilier al lui Bolojan # Economica.net
Economistul Ionuţ Dumitru, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a declarat sâmbătă că, dacă ne uităm pe cele două pachete de măsuri care au fost aprobate, ele împreună aduc un efect bugetar de circa 3,6% din PIB, arătând că în momentul de faţă nu crede că sunt necesare măsuri suplimentare pentru a putea ajusta deficitul bugetar în 2026. El a mai spus că efectul creşterii de TVA este în linie cu aşteptările, iar măsurile luate îşi fac efectele, potrivir agenției de presă News.ro.
19:50
Primarul general Ciprian Ciucu consideră că ELCEN trebuie să vină la Primăria Capitalei, pentru că principalul său client este PMB.
17:20
Ciprian Ciucu: Cheltuielile PMB sunt de circa 8 mld. lei, iar bugetul actual este de 5 mld. lei # Economica.net
Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, este de părere că bugetul Capitalei este prost construit structural şi instituţional și poate fi corectat doar prin reforme şi punerea în practică a referendumului iniţiat de Nicuşor Dan.
17:00
VIDEO Autostrada Bucureștiului A0: Umbrărescu a adus șenilate la Cernica, pe lotul 4 Nord # Economica.net
Pasionații de infrastructură au postat imagini noi cu lotul 4 Nord din Autostrada Bucureștiului A0, unde cel mai mare constructor român de autostrăzi a adus șenilate pentru lucrări la cea mai dificilă structură de pe A0, viaductul peste Lacul Cernica.
16:10
Potrivit Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, populaţia poate achiziţiona, începând din acest an, lemn pentru foc prin magazinul online romsilva.store, simplificând astfel accesul la această resursă şi procesul de achiziţie.
15:30
Ministru german: Chiar dacă unele decizii privind industria auto sunt amânate, „viitorul mobilităţii este electric” # Economica.net
După propunerea UE de a relaxa noile limite privind emisiile de CO2 pentru maşini, ministrul german de Finanţe, Lars Klingbeil, a avertizat producătorii auto ai ţării să nu fie prea dependenţi de motoare pe combustie.
14:50
35 de tone de articole pirotehnice au fost confiscate de polițiști doar în ultimele trei luni # Economica.net
Aproape 35 de tone de articole pirotehnice au fost indisponibilizate de poliţişti până în prezent, în urma acţiunilor întreprinse în cadrul planului „Pirotehnic”.
14:20
Nicușor Dan: Am primit de la magistraţi sute de pagini de materiale relevante despre problemele din Justiţie # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a primit de la magistraţi sute de pagini de materiale „relevante” despre problemele din Justiţie, iar consultările de luni de la Cotroceni vor avea loc în mai multe runde de discuţii - atât cu grupuri de magistraţi care doresc să participe împreună, cât şi individual.
14:10
Producătorul elveţian de lenjerie Calida a închis firma din România. A avut 93 de angajaţi # Economica.net
Grupul elveţian Calida, producător de lenjerie de corp, cunoscut la nivel mondial prin marca cu acelaşi nume Calida, precum şi prin cele două mărci de lenjerie intimă de lux Aubade şi Cosabella, a închis sucursala din România, potrivit deciziei companiei-mamă, consultată de Economica.net în Monitorul Oficial.
13:30
Consiliul Judeţean (CJ) Prahova a anunţat repunerea în funcţiune a celui de-al doilea hidroagregat al hidrocentralei de la Paltinu, după finalizarea lucrărilor de decolmatare şi curăţare.
13:20
Ghetele de baschet „Grinch”, ale lui Kobe Bryant, scoase la licitaţie pentru minim 10 mil. USD # Economica.net
Legendarele ghete de baschet Nike Kobe 6 „Grinch”, purtate de Kobe Bryant în meciul de Crăciun din 2010 împotriva echipei Miami Heat a lui LeBron James, au fost scoase la licitaţie.
12:30
ROMPAN: În perioada sărbătorilor, patiserii vor scoate pe piaţă peste şapte milioane de cozonaci. Majorările de preț cu 20% – 30% nu sunt justificate # Economica.net
Patiserii vor scoate pe piaţă peste şapte milioane de cozonaci în perioada Sărbătorilor de Iarnă la preţuri cu 12% mai mari decât anul trecut, în contextul creşterii taxelor şi al majorării preţurilor la energie şi combustibili, susţine preşedintele Patronatului Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase (ROMPAN), Aurel Popescu.
12:10
Elon Musk, deja cel mai bogat om de pe planetă, a obţinut vineri un nou câştig enorm, după ce Curtea Supremă din Delaware a revenit asupra deciziei care l-a privat de pachetului său de remunerare de 55 miliarde de dolari, acordat de Tesla în 2018 ca stimulent pentru directorul său general.
12:10
Asociaţia Română a Cărnii: După un 2025 dificil, urmează un 2026 chiar mai complicat # Economica.net
Industria de procesare a cărnii din România s-a confruntat în 2025 cu una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, consideră directorul executiv al Asociaţiei Române a Cărnii (ARC), Dana Tănase.
11:10
VIDEO „Colosseumul” României: Cum arată lucrările la cea mai mare sală polivalentă din țară, construită la Brașov # Economica.net
Pasionații de infrastructură au postat imagini noi cu lucrările la Sala Polivalentă Brașov, care va fi cea mai mare din țară. Aceștia au comparat noua clădire cu faimoasa arenă emblematică a Romei antice, Colosseum.
10:50
Vicepremierul Marian Neacşu va conduce grupul de lucru pentru dezvoltarea conexiunii sistemelor electroenergetice ale României, Ungariei și Austriei # Economica.net
Vicepremierul Marian Neacşu va coordona Grupul de lucru pentru îmbunătăţirea conectivităţii transfrontaliere, care are ca obiectiv elaborarea unui proiect de memorandum privind negocierea extinderii conexiunii transfrontaliere între sistemele electroenergetice naţionale ale României, Austriei şi Ungariei, în scopul echilibrării deficitelor temporare de energie.
10:40
Bulgaria modernizează infrastructura feroviară din nordul țării, cu accent în zona Ruse și a viitorului pod peste Dunăre # Economica.net
Guvernul bulgar a aprobat finanţarea UE pentru construirea unui terminal intermodal în Ruse. Valoarea proiectului este de aproape 60 de milioane de euro.
