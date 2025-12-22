Sondaj CURS - Intenţie de vot la alegerile parlamentare - AUR - 35%, urmat de PSD, la diferenţă de 10 procente / Care este situaţia în ceea ce priveşte încrederea în personalităţi politice
News.ro, 22 decembrie 2025 10:30
AUR conduce detaşat în intenţiile de vot la alegerile parlamentare, cu un scor de 35%, urmat de PSD, cu 22%, relevă un sondaj CURS realizat în luna decembrie.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
10:50
Timiş: Un şofer care făcea drifturi într-o parcare din Lugoj a intrat cu maşina în vitrina unui magazin # News.ro
Un şofer de 20 de ani care făcea drifturi cu maşina în parcarea unui magazin din municipiul Lugoj a intrat cu autovehiculul în vitrina supermarketului, provoând pagube materiale. Poliţiştii i-au aplicat o amendă de 2.835 lei şi i-au suspendat permisul de conducere pentru 4 luni.
Acum 10 minute
10:40
Timiş: Un şofer are făcea drifturi într-o parcare din Lugoj, a intrat cu maşina în vitrina unui magazin # News.ro
Un şofer de 20 de ani care făcea drifturi cu maşina în parcarea unui magazin din municipiul Lugoj a intrat cu autovehiculul în vitrina supermarketului, provoând pagube materiale. Poliţiştii i-au aplicat o amendă de 2.835 lei şi i-au suspendat permisul de conducere pentru 4 luni.
Acum 30 minute
10:30
Un general de la Statul Major rus, Fanil Sarvarov, ucis în explozia unei maşini în sudul Moscovei. Comitetul rus de anchetă acuză ”serviciile speciale ucrainene” # News.ro
Un general din cadrul Statul major rus a fost ucis luni dimineaţa în explozia unei maşini, în sudul Moscovei, anunţă Comitetul rus de anchetă, care precizează că urmăreşte o pistă ucraineană, relatează AFP.
10:30
Sondaj CURS - Intenţie de vot la alegerile parlamentare - AUR - 35%, urmat de PSD, la diferenţă de 10 procente / Care este situaţia în ceea ce priveşte încrederea în personalităţi politice # News.ro
AUR conduce detaşat în intenţiile de vot la alegerile parlamentare, cu un scor de 35%, urmat de PSD, cu 22%, relevă un sondaj CURS realizat în luna decembrie.
10:30
Arbitrul George Cătălin Roman va conduce la centru partida Universitatea Craiova – Csikszereda, care se va disputa astăzi, de la ora 20.00, în etapa a 21-a a Superligii. Este ultimul meci din acest an din principalul eşalon fotbalistic din România.
10:20
Sondaj CURS - Intenţie de vot la alegerile parlamentare - AUR - 35%, urmat de PSD, la diferenţă de 10 procente / Care esti situaţia în ceea ce priveşte încrederea în personalităţi politice # News.ro
AUR conduce detaşat în intenţiile de vot la alegerile parlamentare, cu un scor de 35%, urmat de PSD, cu 22%, relevă un sondaj CURS realizat în luna decembrie.
Acum o oră
10:10
Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociaţiei CFA România a crescut cu 6,8 puncte în luna noiembrie. Analiştii financiari anticipează o depreciere a leului în următorul an şi un deficit bugetar de 6,7% # News.ro
Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociaţiei CFA România a crescut cu 6,8 puncte în luna noiembrie. aproximativ 77% dintre participanţi anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni. Pentru anul 2026, deficitul bugetar anticipat este de 6,7%.
10:10
Monitorul Social: România, cel mai scăzut consum de fructe şi legume din Uniunea Europeană, în pofida potenţialului agricol ridicat/ Aproape trei sferturi dintre români nu mănâncă deloc astfel de alimente # News.ro
România are una dintre cele mai scăzute rate de consum de fructe şi legume din Uniunea Europeană, deşi are un potenţial agricol ridicat: aproape 75% dintre români nu consumă nici măcar o porţie de legume sau fructe pe zi, iar 24% declară că mănâncă între o porţie şi patru porţii zilnic. Doar 2,4% dintre români consumă cinci porţii de legume şi fructe pe zi, aşa cum recomandă Organizaţia Mondială a Sănătăţii. În acelaşi timp, deşi România are 8,1% din terenul arabil utilizat în UE şi 4,2% din populaţia Uniunii, contribuie cu doar 1,9% la producţia anuală de legume proaspete şi 5,4% la producţia de fructe, ceea ce alimentează dependenţa de importuri şi preţuri mai ridicate pentru consumatori cu venituri mici, arată datele Eurostat prelucrate de Monitorul Social, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung România.
10:00
Nicki Minaj îi laudă pe Trump şi JD Vance la o conferinţă organizată de Erika Kirk, spunând că le poartă „cel mai mare respect”/ VIDEO # News.ro
Cântăreaţa de rap Nicki Minaj i-a lăudat pe preşedintele Donald Trump şi pe vicepreşedintele JD Vance în timpul apariţiei sale surpriză la conferinţa AmericaFest organizată, duminică, de Turning Point USA, potrivit Fox News.
10:00
Miriam Bulgaru a urcat o poziţie şi este pe locul 200 în clasamentul WTA dat publicităţii luni.
10:00
Maratonul „Crăciunul iubirii la DIVA” are loc în perioada 22-28 decembrie, anunţând o săptămână specială dedicată venirii Moşului. Postul de televiziune difuzează filme pentru pasionaţii de poveşti de dragoste, decoraţiuni şi tradiţii de Crăciun, inclusiv premiere de la ora 14.00 şi 20.00.
Acum 2 ore
09:50
Un general de la Statul Major rus, Fanil Sarvarov, ucis în explozia unei maşini în sudul Moscovei. Comitetul rus de anchetă acuză ”speviciile speciale ucrainene” # News.ro
Un general de la Statul major rus a fost ucis luni dimineaţa în explozia unei maşini, în sudul Moscovei, anunţă Comitetul rus de anchetă, care precizează că urmăreşte o pistă ucraineană, relatează AFP.
09:30
Statele Unite au urmărit o a treia navă, în cadrul unei blocade impuse de către Washington petrolierelor cu legături cu Venezuela, a declarat AFP un oficial american, confirmând dezvăluiri de presă cu privire la o urmărire în Caraibe, relatează AFP.
09:20
Box office nord-american: „Avatar: Fire and Ash” a debutat cu încasări de 88 de milioane de dolari în SUA/ VIDEO # News.ro
„Avatar: Fire and Ash”, regizat de James Cameron, a înregistrat încasări de 88 de milioane de dolari la debutul său în box office-ul nord-american. Este un început decent, deşi reprezintă o scădere semnificativă faţă de weekendul de lansare al sequel-ului din 2022, „Avatar: The Way of Water”, care a înregistrat încasări de 134 de milioane de dolari, potrivit Variety.
Acum 4 ore
08:30
O explozie urmată de un incendiu s-a produs luni dimineaţă dimineaţă, într-un bloc din municipiul Focşani.
08:30
Creditarea de consum din Spania atinge un maxim al ultimilor aproape 18 ani, pe fondul avansului economic # News.ro
Creditarea de consum din Spania a ajuns la niveluri nemaiîntâlnite dinaintea crizei financiare globale, reflectând atât soliditatea economiei spaniole, cât şi reorientarea băncilor de la creditele ipotecare către împrumuturi mai profitabile, dar mai riscante, potrivit datelor şi declaraţiilor din sector, citate de Reuters.
07:40
Preţul aurului a atins luni 4.383,76 dolari pe uncie, depăşind recordul din octombrie, investitorii anticipând noi scăderi ale ratei dobânzii de către Rezerva Federală Americană (Fed) în anul viitor, relatează AFP.
07:30
Ministrul israelian al Afacerilor Externe, Gideon Saar, a făcut apel la evreii din ţările occidentale să se stabilească în Israel pentru a scăpa de creşterea antisemitismului, la o săptămână după atacul asupra unei sărbători evreieşti din Sydney, care a făcut 15 morţi, informează AFP.
07:20
Banca italiană UniCredit a anunţat vineri că a emis prima sa notă structurată tokenizată destinată investitorilor privaţi, la doar o săptămână după ce a lansat prima miniobligaţiune tokenizată, în parteneriat cu banca de stat Cassa Depositi e Prestiti, relatează Reuters.
07:00
Poliţia australiană consideră că cei doi atacatori implicaţi în atentatul antisemit de pe plaja Bondi din Sydney s-au antrenat în Australia înainte de masacrul din 14 decembrie, care s-a soldat cu 15 victime, potrivit unor documente judiciare dezvăluite luni.
Acum 6 ore
06:40
Partidul Popular (PP, conservator) a câştigat din nou, duminică, alegerile regionale din Extremadura, în vestul Spaniei, un scrutin marcat de înfrângerea socialiştilor prim-ministrului Pedro Sanchez, implicaţi în scandaluri, şi de o nouă ascensiune a extremei drepte, relatează AFP.
06:20
130 de elevi nigerieni răpiţi în noiembrie dintr-o şcoală catolică în Nigeria au fost eliberaţi # News.ro
Cei 130 de elevi nigerieni răpiţi în noiembrie dintr-o şcoală catolică în Nigeria au fost eliberaţi, a declarat, duminică, purtătorul de cuvânt al preşedintelui Bola Tinubu, după una dintre cele mai mari răpiri în masă din ultimii ani din această ţară, relatează Reuters.
06:00
Actorul James Ransone, cunoscut pentru rolurile din „The Wire” şi „It: Chapter Two”, s-a sinucis. El avea 46 de ani # News.ro
Actorul James Ransone s-a sinucis, potrivit medicului legist din Los Angeles County. El avea 46 de ani, informează NBC News.
06:00
Preşedintele Nicuşor Dan îi primeşte la Cotroceni pe magistraţii care vor să discute public despre problemele din justiţie / Discuţiile confidenţiale cu cei care nu au dorit să participe la întâlnire, reprogramate # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte, luni, cu reprezentanţii magistraţilor care doresc să îi expună problemele din sistem, el afirmând că va fi o discuţie publică, cu reprezentanţii care doresc să transmită un mesaj. Şeful statului a anunţat că mulţi dintre magistraţi nu au dorit să vină la această întâlnire, astfel că toate discuţiile private în regim de confidenţialitate vor fi reprogramate la o altă dată. Şeful statului a anunţat că va iniţia în luna ianuarie un referendum în rândul corpului magistraţilor, cu întrebarea: ”CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar”? iar dacă răspunsul e că nu reprezintă interesul public, ”CSM va pleca de urgenţă”.
06:00
Moţiunea simplă AUR împotriva ministrului Justiţiei, la vot, luni, în plenul Camerei Deputaţilor / Ministrul Radu Marinescu, invitat şi la Ora Guvernului, de către USR / Senatul dezbate moţiunea împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu # News.ro
Moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Justiţiei urmează să fie dezbătută şi supusă votului, luni, în plenul Camerei Deputaţilor, de la ora 15.00. Ministrul Radu Marinescu este invitat şi la Ora Guvernului, de către USR, de la ora 16.00, pentru a da explicaţii despre situaţia din sistem. De asemenea, în Senat, de la ora 16.00, va fi dezbătută moţiunea depusă de AUR împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, intitulată ”România are prea mult noroc pentru a mai avea nevoie de politicieni mediocri”. Culpa morală şi eşecul politic al ministrului Cătălin Marian Predoiu”.
06:00
Comunitatea Declic protestează luni în faţa Palatului Cotroceni, în ziua în care şeful statului discută cu magistraţii nemulţumiţi de starea justiţiei: ”Colindăm, justiţia să reparăm!” # News.ro
Comunitatea Declic organizează, luni, de la ora 9.30, în faţa Palatului Cotroceni, ”protestul colind": ,,Colindăm, justiţia să reparăm!", arătând că acţiunea care are loc în contextul în care Administraţia Prezidenţială a anunţat discuţii extinse cu magistraţii, după dezvăluirile despre mecanismele obscure prin care marile dosare de corupţie sunt tergiversate până la prescripţie sau sunt pur şi simplu blocate.
05:40
Departamentul de Justiţie a repus fotografia în care apare Trump pe site-ul web al dosarelor Epstein # News.ro
Departamentul de Justiţie afirmă că o fotografie conţinând o imagine a preşedintelui Donald Trump, care a fost eliminată din arhiva dosarelor Epstein, a fost repusă în baza de date online.
05:20
CEO-ul Stellantis avertizează că investiţiile în Europa sunt puse în pericol de noul pachet auto al UE # News.ro
Directorul general al Stellantis, Antonio Filosa, a declarat că noul pachet de măsuri pentru industria auto, prezentat săptămâna aceasta de Uniunea Europeană, pune în pericol investiţiile producătorilor în regiune, potrivit unui interviu acordat Financial Times.
05:20
SUA şi Ucraina au avut întâlniri „productive şi constructive” la Miami, afirmă negociatorii celor două părţi # News.ro
Delegaţia Ucrainei a avut întâlniri „productive şi constructive” cu negociatorii americani şi europeni în weekend, au declarat şeful ucrainean pentru securitate naţională, Rustem Umerov, şi emisarul special al SUA, Steve Witkoff, relatează CNN.
05:10
Agenţia Spaţială a SUA a comandat sateliţi în valoare de 3,5 miliarde de dolari pentru avertizare şi apărare antirachetă # News.ro
Agenţia pentru Dezvoltare Spaţială a Statelor Unite, structură aflată în subordinea Forţelor Spaţiale americane, a încheiat acorduri în valoare totală de aproximativ 3,5 miliarde de dolari pentru construirea a 72 de sateliţi militari, destinaţi sistemelor de avertizare, urmărire şi apărare antirachetă, relatează Reuters.
Acum 12 ore
00:10
Meciul FCSB – Rapid: Jandarmii au aplicat sancţiuni contravenţionale de 100.000 de lei organizatorului. A fost sancţionată şi firma de pază # News.ro
Jandarmeria Capitalei anunţă că a aplicat 17 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 124.450 de lei, la meciul din Superligă FCSB – Rapid, scor 2-1.
00:10
Echipa italiană Atalanta Bergamo a învins duminică seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia Genoa, patronată de Dan Şucu, în etapa a 16-a din Serie A.
00:00
Comerţul britanic, în declin înainte de Crăciun; comercianţii anticipează un început slab de an, arată datele CBI # News.ro
Retailerii din Marea Britanie au raportat o scădere accentuată a vânzărilor înainte de Crăciun şi sunt tot mai pesimişti în privinţa perspectivelor pentru începutul anului 2026, potrivit unui sondaj publicat de Confederation of British Industry (CBI), citate de Reuters.
00:00
Meciul FCSB-Rapid: Elias Charalambous – E devreme să vorbim de puncte, de distanţe. Sunt doar 8 puncte până la lider. Totul se joacă # News.ro
Elias Charalambous, antrenorul echipei FCSB, recunoaşte că nu s-a supărat pe Bîrligea după ce atacantul roş-albaştrilor a avut un moment de nervozitate când a fost înlocuit.
00:00
Fostul judecător Cristi Danileţ: Când ai magistraţi terorizaţi in instanţe şi parchete, magistraţi cărora le este frică să se întâlnească fie şi cu preşedintele României, înseamnă că CSM şi-a greşit menirea / Magistraţii nu sunt şi nu se simt protejaţi # News.ro
Fostul judecător Cristi Danileţ afirmă că, atunci când sunt magistraţi terorizaţi in instanţe şi parchete, magistraţi cărora le este frică să se întâlnească fie şi cu preşedintele României, înseamnă că CSM şi-a greşit menirea. Magistraţii nu sunt şi nu se simt protejaţi”, conchide el într-o postare pe Facebook.
21 decembrie 2025
23:40
Israelul a aprobat o propunere pentru 19 noi colonii evreieşti în Cisiordania ocupată, în contextul în care guvernul continuă să promoveze o campanie intensă de construcţii în teritoriu, ceea ce reprezintă o ameninţare suplimentară la adresa posibilităţii creării unui stat palestinian, relatează The Guardian.
23:40
Meciul FCSB-Rapid: Costel Gâlcă – Trebuie să schimbăm echipa, să vină jucători noi, dacă ne dorim să ne batem la obiectivele pe care le avem # News.ro
Costel Gâlcă, antrenorul echipei Rapid, este convins că dacă doresc titlul, giuleştenii trebuie să facă achiziţii în iarnă.
23:30
Directorul general al Roche avertizează că preţurile viitoare ale medicamentelor ar putea creşte în Elveţia după acordul cu SUA # News.ro
Directorul general al grupului farmaceutic elveţian Roche, Thomas Schinecker, a declarat că acordurile încheiate între companiile farmaceutice şi Washington pentru reducerea preţurilor medicamentelor în Statele Unite vor duce, cel mai probabil, la scumpirea noilor tratamente în Elveţia, relatează CNBC.
23:00
Meciul FCSB – Rapid: Dobre: Consider că la Hromada a fost penalti, dar asta este. L-am şi rugat pe Istvan Kovacs să vadă faza la monitor... # News.ro
Fotbalistul rapidist Alexandru Dobre a declarat, duminică seară, după meciul cu FCSB, scor 1-2, că Istvan Kovacs ar fi trebuit să acorde penalti pentru Rapid în minutul 90+4, după un contact în careu între Şut şi Hromada.
23:00
Nimeni nu moare de „bătrâneţe”? Ce arată autopsiile despre cauzele de deces la persoanele vârstnice # News.ro
De ce „bătrâneţea” nu apare niciodată ca diagnostic real la autopsie? Studiile de autopsie pun sub semnul întrebării felul în care înţelegem îmbătrânirea. Deşi este frecvent invocată în limbajul curent, „bătrâneţea” nu apare aproape niciodată ca o cauză reală de deces atunci când cauza morţii este analizată riguros. Datele din studii de autopsie arată că decesul survine aproape întotdeauna în urma unor boli sau insuficienţe de organ clar identificabile, chiar şi la vârste foarte înaintate la persoane considerate anterior sănătoase, o constatare care pune sub semnul întrebării modul în care este înţeles şi studiat procesul de îmbătrânire.
22:50
Înlăturarea fotografiilor din dosarele Epstein „nu are nicio legătură” cu Trump, spune procurorul general adjunct Todd Blanche # News.ro
Procurorul general adjunct al SUA, Todd Blanche, a declarat că înlăturarea fotografiilor din dosarele Jeffrey Epstein publicate vineri, inclusiv a uneia cu Donald Trump, „nu are nicio legătură” cu preşedintele şi a susţinut că imaginile vor fi probabil reîncărcate după ce se va stabili dacă necesită redactare, relatează The Guardian.
22:30
Darius Olaru a declarat, duminică seară, după meciul FCSB – Rapid, scor 2-1, că el şi colegii săi au meritat victoria şi se bucură că au încheiat anul astfel.
22:10
Superliga: Victorie pentru FCSB, 2-1 cu Rapid, şi roş-albaştrii mai speră la prezenţa în play-off # News.ro
Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Rapid, în etapa a 21-a din Superligă.
22:10
Tudorel Toader: Simplul fapt că preşedintele vrea să fie jucător, am înţeles, dar trebuie să joace pe terenul Constituţiei / Vrea să ne arate că avem o altă revoluţie, pentru binele public, dar nu se încadrează în paradigma constituţională # News.ro
Fostul ministru al Justiţiei Tudorel Toader a declarat, duminică, despre iniţiativa anunţată de şeful statului privind un referendum în rândul magistraţilor, despre CSM, că simplul fapt că preşedintele vrea să fie jucător, a înţeles, dar trebuie să joace pe terenul Constituţiei. Potrivit lui Tudorel Toader, preşedintele ”vrea să ne arate că avem o altă revoluţie, pentru binele public, dar nu se încadrează în paradigma constituţională”.
22:00
Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a dispus duminică, pe teren propriu, scor 2-0, de gruparea Panathinaikos Atena, în etapa a 15-a din campionatul Greciei.
Acum 24 ore
21:50
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a discutat, duminică, cu preşedintele american Donald Trump despre eforturile pentru un „sfârşit just şi durabil” al războiului din Ucraina, a anunţat biroul lui Starmer din Downing Street într-un comunicat, potrivit Reuters.
21:50
Jucătorul american de tenis Learner Tien s-a impus duminică în finala turneului Next Gen ATP Finals, după ce l-a învins pe belgianul Alexander Blockx.
21:30
Augustin Zegrean: Nu avem, spre regretul preşedintelui, referendum pe meserii. Nu ştiu cum s-au gândit cei de la Cotroceni să îl facă, nu este posibil / Despre întâlnirea lui Nicuşor Dan cu magistraţii: Informală, în afara Constituţiei # News.ro
Fostul judecător al Curţii Constituţională Augustin Zegrean a declarat, duminică, după anunţul preşedintelui Nicuşor Dan privind iniţierea unui referendum în rândul magistraţilor, privind activitatea CSM, că nu avem, spre regretul preşedintelui, referendum pe meserii şi nu ştie cum s-au gândit cei de la Cotroceni să îl facă, dar nu este posibil. Despre întâlnirea lui Nicuşor Dan cu magistraţii, de luni, Zegrean a arătat că este informală, în afara Constituţiei şi în afara legii.
21:20
Ministrul Educaţiei, întrebat dacă intenţionează să plece din funcţie, în 2026: Este un lucru la care gândesc în aceste zile / N-am şi nu vizez carieră politică. Cred că mi-am adus contribuţia şi am tot amânat plecarea de foarte multe ori # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a fost întrebat la TVR INFO dacă se gândeşte să plece din funcţie, în 2026, el afirmând că ”este un lucru la care se gândeşte în aceste zile. Ministrul a mai declarat că nu are şi nu vizează o carieră politică şi crede că şi-a adus contribuţia şi a tot amânat plecarea de foarte multe ori. Potrivit ministrului, ar trebui să fie un ministru care va lucra la bugetul pe anul viitor.
21:20
Echipa germană Bayern Munchen s-a impus duminică, în deplasare, scor 4-0, în faţa formaţiei Heidenheim, în etapa a 15-a din Bundesliga.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.