„Omul invizibil” din dosarele Epstein. E-mailuri care ar putea duce la prințul Andrew zguduie din nou Casa Regală
StirileProtv.ro, 24 decembrie 2025 07:20
În cel mai recent set de documente din dosarele Epstein apare un schimb de e-mailuri între Ghislaine Maxwell şi o persoană semnată „A”, salvată ca „Omul invizibil”, despre care se crede că este fostul duce de York, prințul Andrew.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 5 minute
07:50
Locul unde sărbătorile par desprinse dintr-un film SF. O grădina botanică uimește vizitatorii cu decorul de Crăciun # StirileProtv.ro
Unul dintre cele mai frumoase decoruri de Crăciun poate fi admirat în San Francisco. Grădina botanică de acolo a fost îmbrăcată în straie de sărbătoare și pare că e desprinsă dintr-un film SF.
07:50
O locuință din Vâlcea a fost mistuită de flăcări în prag de sărbători. Focul ar fi pornit de la coșul de fum necorespunzător # StirileProtv.ro
Flăcări violente au pus stăpânire, marți după-amiază, pe o locuință din județul Vâlcea.
Acum 15 minute
07:40
Subprefectul de Olt, sub control judiciar după ce ar fi tras cu Kalașnikovul într-un poligon MApN. Nu mai poate ocupa funcția # StirileProtv.ro
Suspectați că ar fi tras cu arme Kalașnikov fără drept, într-un poligon al Ministerului Apărării, prefectul și subprefectul județului Olt au fost audiați până târziu în noapte.
07:40
141 de milioane de lei, despăgubiri necesare pentru construirea Magistralei 4 de metrou, Gara de Nord - Gara Progresul # StirileProtv.ro
Executivul a aprobat, în şedinţa de marţi seara, prin hotărâre, amplasamentul lucrărilor de extindere a Magistralei 4 de metrou, Secţiunea Gara de Nord - Gara Progresul.
Acum 30 minute
07:30
Papa Leon al XIV-lea lansează un apel la toți liderii să facă pace de o zi în toată lumea: ”Măcar în această sărbătoare!” # StirileProtv.ro
Papa Leon al XIV-lea cere un armistiţiu de o zi, de Crăciun, în întreaga lume, spunând că regretă faptul că „Rusia pare să fi respins solicitarea de armistiţiu”.
07:30
Un camion încărcat cu lemne a luat foc pe un drum din județul Neamț. Șoferul a dat alarma la 112 # StirileProtv.ro
S-a dat alarma marți, pe un drum din județul Neamț, după ce un camion încărcat cu lemne a fost cuprins de flăcări.
07:30
Scene violente în Iași. O ceartă în trafic între doi șoferi a degenerat într-o bătaie surprinsă de o cameră de bord # StirileProtv.ro
O șicanare în traficul din Iași s-a încheiat la spital pentru un bărbat de 34 de ani, care a fost bătut în plină stradă de un altul, de 31 de ani.
07:30
Surpriză în SUA. Un raport oficial arată o creștere economică. PIB-ul a avansat cu 4,3% în trimestrul al treilea # StirileProtv.ro
Economia SUA a înregistrat o expansiune cu mult peste estimări în trimestrul al treilea al anului, potrivit unui raport întârziat publicat marţi de Departamentul Comerţului.
Acum o oră
07:20
„Omul invizibil” din dosarele Epstein. E-mailuri care ar putea duce la prințul Andrew zguduie din nou Casa Regală # StirileProtv.ro
În cel mai recent set de documente din dosarele Epstein apare un schimb de e-mailuri între Ghislaine Maxwell şi o persoană semnată „A”, salvată ca „Omul invizibil”, despre care se crede că este fostul duce de York, prințul Andrew.
07:20
Catedrala Națională, redeschisă până pe 8 ianuarie 2026. Care este programul de vizitare # StirileProtv.ro
Catedrala Naţională este deschisă de miercuri până pe 8 ianuarie 2026, conform unei informări transmise de Biroul de Presă al Patriarhiei Române.
07:10
Zelenski: SUA vor un acord final de pace. Ucraina cooperează deplin și avertizează că Rusia nu trebuie să saboteze diplomația # StirileProtv.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat că Statele Unite își doresc încheierea unui acord final de pace, după raportul prezentat de negociatorii ucraineni conduși de Rustem Umerov în urma discuțiilor cu emisarii americani.
Acum 12 ore
23:20
Șeful Statului Major din Libia, Mohamed Al-Haddad, a murit după ce avionul în care se afla s-a prăbușit în Turcia # StirileProtv.ro
Şeful Statului Major al forţelor libiene a murit într-un "accident" de avion în timp ce pleca de la Ankara, în Turcia, unde s-a aflat într-o vizită, a anunţat marţi seara prim-ministrul libian Abdelhamid Dbeibah, notează AFP.
23:00
Nazare: Consultările pentru bugetul pentru 2026 încep din ianuarie. Deficitul înregistrat în noiembrie este de 6,4% # StirileProtv.ro
Primele consultări pentru elaborarea bugetului pentru anul 2026 vor începe în luna ianuarie, a anunțat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
22:30
Taylor Swift a donat 1 milion de dolari pentru combaterea foametei în SUA, înainte de Crăciun # StirileProtv.ro
Cântăreaţa americană Taylor Swift a donat 1 milion de dolari către organizaţia nonprofit Feeding America, principala reţea de combatere a foametei în Statele Unite, transmite marţi agenţia EFE., potrivit Agerpres.
22:20
E oficial. Valoarea punctului în ambulatoriu va fi majorată de la 1 ianuarie 2026, confirmă Ministrul Sănătății # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat marţi seara că valoarea punctului în ambulatoriu creşte la 6,5 lei, cu aplicare de la 1 ianuarie 2026.
22:00
Serele și solariile românilor rămân neimpozitate. Anunțul ministrului Agriculturii # StirileProtv.ro
Serele și solariile folosite de fermieri și din gospodăriile populației nu vor fi supuse impozitării, a anunțat marți ministrul Agriculturii, Florin Barbu.
22:00
Unul dintre creatorii jocului „Call of Duty”, Vince Zampella, a murit într-un accident de maşină. Momentul a fost filmat # StirileProtv.ro
Vince Zampella, co-creatorul popularei serii de jocuri video Call of Duty, a murit într-un accident de mașină în California, la vârsta de 55 de ani.
21:50
Milioane de piese de pe Spotify ar fi fost copiate de un grup de activiști. Ce vor face cu melodiile # StirileProtv.ro
Un grup de activiști susține că a extras milioane de piese de pe Spotify și se pregătește să le publice online.
21:30
Horoscop 24 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu bucurie. O să ne dăm peste cap să facem lucruri bune și frumoase, ca să ne placă nouă, în primul rând, și apoi celorlalți, să fie o masă festivă pe cinste!
21:00
Actorul Russell Brand, vizat de două noi acuzații de viol și agresiune sexuală. Faptele ar fi fost comise în 2009 # StirileProtv.ro
Actorul şi comediantul Russell Brand, în vârstă de 50 de ani, se confruntă cu două noi acuzaţii formulate de două femei, de viol, respectiv de agresiune sexuală, fapte care, potrivit poliţiei britanice, ar fi fost comise în 2009, transmite agenţia EFE.
20:50
Primele imagini cu tavanul prăbușit la piscina interioară a hotelului din Sibiu. Poliția a deschis o anchetă | VIDEO # StirileProtv.ro
Primele imagini cu tavanul căzut de la piscina hotelului din Sibiu au apărut în presa locală. Șapte persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma incidentului.
20:20
Prefectul și subprefectul de Olt, audiați de procurorii militari după ce au tras cu arme Kalașnikov într-un poligon MApN # StirileProtv.ro
Prefectul și subprefectul județului Olt au fost ridicați marți după-amiază din birourile lor de procurorii militari pentru a fi audiați în legatură cu o tragere cu arme Kalașnikov, pe care cei doi au făcut-o într-un poligon al MApN.
20:20
Chestionar CSM: 98% dintre judecători resimt presiuni publice. Unul singur spune că a fost mutat pentru a permite prescripția # StirileProtv.ro
Peste 98% dintre judecătorii care au răspuns chestionarului online privind problemele din justiție au simțit, în ultimul an, o campanie publică împotriva sistemului judiciar, iar 67% dintre aceștia susțin pozițiile publice ale CSM.
20:20
Cât îi costă pe români Crăciunul în 2025. O familie ajunge să plătească și peste 2.000 de lei # StirileProtv.ro
Costul total al Crăciunului în 2025 poate atinge uşor pragul de 500 de euro, respectiv 2.500 de lei, o creştere considerabilă faţă de 2024, arată o analiză realizată de CC Tax Advisory.
19:50
Continuă călătoria noastră culinară, prin Europa. Dacă în Oltenia, multe mese au în centru legumele, în Transilvania, afumăturile și tocănițele sunt de bază.
19:40
Dyker Heights, cartierul din Brooklyn transformat într-un tărâm de Crăciun. Localnicii investesc aici zeci de mii de dolari # StirileProtv.ro
În Brooklyn există un loc în care Crăciunul nu este doar sărbătorit, ci pus în scenă. O tradiție începută în anii '80 s-a transformat într-un adevărat fenomen turistic care atrage anual vizitatori din toată lumea.
19:40
Tot mai mulți români vor să afle ora nașterii pentru a ști ce le rezervă astrele. Un spital a introdus o „taxă de astrogramă” # StirileProtv.ro
Tot mai mulți români se adresează maternităților cu o cerere neobișnuită: vor să afle cu exactitate ora și minutul la care s-au născut.
19:30
Mărturiile dezertorilor ucraineni care își riscă viața traversând munții în România. Cine sunt „îngerii” de la graniță # StirileProtv.ro
După aproape patru ani de război, Ucraina se confruntă cu o criză de personal, încercând să mențină o linie de front de peste 1.000 km în fața trupelor rusești.
19:30
Sondaj. Șase din zece români cred că justiția este controlată politic și nu le-ar face dreptate # StirileProtv.ro
Un sondaj de opinie recent arată că justiția din România se confruntă și cu o criză de încredere. 6 din 10 români consideră că acest domeniu este controlat politic.
19:20
Coastele de porc bine făcute sunt preferatele multora când vine vorba de o masă sățioasă, dar obținerea acelei texturi fragede, unde carnea se desprinde ușor de pe os, poate părea o provocare.
19:20
Cum să speli corect bradul de Crăciun artificial. Pași esențiali înainte de a-l împodobi # StirileProtv.ro
Bradul artificial este o investiție pe termen lung, dar adună foarte mult praf și acarieni cât timp stă depozitat în cutie sau în debara.
19:20
Enrique Iglesias și Anna Kournikova au devenit părinți pentru a patra oară. Prima imagine cu bebelușul. FOTO # StirileProtv.ro
Cântăreţul Enrique Iglesias şi fosta jucătoare de tenis Anna Kournikova au anunţat naşterea celui de-al patrulea copil al lor, care a venit pe lume la 17 decembrie, transmite agenţia EFE.
19:00
„Reforma” de la Parlament: Deputații și-au votat singuri un buget cu 12% mai mare pentru anul viitor # StirileProtv.ro
Deputații au votat marţi, în plen bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2026. USR a anunţat că a votat împotriva bugetului considerând nejustificată creşterea sumelor alocate pentru anumite cheltuieli.
Acum 24 ore
18:50
Cum poate fi suspendat preşedintele României. Ce prevede Constituţia și câte voturi are, de fapt, „polul suveranist” # StirileProtv.ro
Președintele României poate fi suspendat din funcție la solicitarea a o treime din numărul total al parlamentarilor și cu votul majorității aleșilor din Legislativ, dacă a încălcat Constituția.
18:20
Proiectul pentru prevenirea violenţei domestice a fost votat în Senat. Ce vor fi obligate să facă autorităţile locale # StirileProtv.ro
Deputatul PNL Alina Gorghiu declară, marţi, că proiectul care modifică legislaţia privind prevenirea şi combaterea violenţei domestice a fost votat în Senat şi merge la Camera Deputaţilor, for decizional.
18:00
Un primar din Bistrița-Năsăud acuză un consilier că s-ar fi branșat ilegal curent pentru a alimenta ferma sa de vaci # StirileProtv.ro
Primarul comunei Teaca din județul Bistrița-Năsăud susține că un consilier local s-ar fi branșat ilegal la rețeaua de iluminat stradal, pentru a alimenta cu energie electrică ferma sa de vaci.
18:00
SUA triplează bonusul pentru migranţii care aleg să plece de bunăvoie. Câți bani vor primi # StirileProtv.ro
Guvernul SUA a triplat stimulentul financiar acordat migranților ilegali care aleg să părăsească benevol țara înainte de 31 decembrie, a anunțat luni Departamentul pentru Securitate Internă (DHS), care va achita și zborurile lor de întoarcere.
17:30
CGMB a aprobat majorarea taxelor pentru 2026. Impozitele pe locuințe în București aproape se dublează # StirileProtv.ro
Consilierii CGMB au aprobat marți proiectul de hotărâre care stabilește nivelul impozitelor și taxelor locale în București începând din 2026.
17:30
Italia a amendat Ryanair cu peste 255 de milioane de euro pentru că ar fi blocat accesul agenţiilor de voiaj # StirileProtv.ro
Italia a amendat Ryanair cu peste 255 de milioane de euro, cu privire la abuz de poziţie dominantă - prin împiedicarea accesului agenţiilor de voiaj la serviciile sale, relatează AFP.
17:30
Accident în lanț pe A7, la o oră după ce a fost inaugurat tronsonul Focșani - Adjud # StirileProtv.ro
Un accident grav rutier s-a produs la aproximativ o oră după ce a fost inaugurat tronsonul Focșani - Adjud, din Autostrada A7.
17:20
Sora lui Messi a suferit un accident la Miami şi şi-a anulat nunta cu doar câteva zile înainte de ceremonie # StirileProtv.ro
María Sol Messi, sora mai mică a lui Leo Messi, se află în recuperare după ce a suferit un accident de maşină la Miami.
17:20
Cine a fost de vină pentru incendiul devastator de la „Ferma Dacilor”, în care au murit 8 persoane, inclusiv fiul patronului # StirileProtv.ro
Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova a anunţat finalizarea cercetărilor în dosarul "Ferma Dacilor" cu privire la împrejurările în care a avut loc incendiul din data de 26 decembrie 2023, în urma căruia au decedat opt persoane.
17:10
David Popovici, între cei mai buni sportivi din Balcani în 2025. Înotătorul român a fost inclus în top 10 BTA # StirileProtv.ro
Înotătorul român David Popovici, dublu campion mondial la Singapore, a fost inclus între cei mai buni zece sportivi din Balcani în 2025, la cea de-a 52-a ediţie a anchetei organizate de agenţia bulgară de ştiri BTA.
17:00
ANAF începe executarea silită a acțiunilor Gabriel Resources la Roșia Montană pentru recuperarea a aproape 47 milioane de lei # StirileProtv.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală pune în aplicare executarea silită a acțiunilor deținute de Gabriel Resources la RMGC pentru datorii de aproape 47 milioane de lei
16:50
Subestimata „Capitală a Crăciunului” din Europa. Târguri fermecătoare, prețuri accesibile și puțini turiști # StirileProtv.ro
„Capitala Crăciunului” din Europa are unele dintre cele mai subestimate târguri de sărbători și o atmosferă festivă autentică, fără aglomerația din alte destinații populare.
16:40
Chitaristul Brian May a dezvăluit o piesă Queen necunoscută publicului. Piesa va fi inclusă într-o reeditare din 2026, VIDEO # StirileProtv.ro
Chitaristul trupei Queen, Brian May, a dezvăluit luni o piesă inedită a legendarului grup britanic, care nu fusese inclusă pe al doilea album al trupei, în cadrul unei emisiuni la postul de radio Planet Rock.
16:40
Un bărbat s-a deghizat în livrator de mâncare şi a intrat într-o locuinţă din Cluj-Napoca. Ce a urmat # StirileProtv.ro
Un bărbat a fost arestat preventiv după ce, la începutul lunii noiembrie, s-a deghizat în livrator de mâncare şi a intrat într-o locuinţă din municipiul Cluj-Napoca, de unde a furat un seif în care se aflau 40.000 de euro.
16:40
Explozie violentă lângă Paris. Trei copii și mama lor au fost grav răniți după ce o clădire rezidențială a fost distrusă # StirileProtv.ro
Trei copii şi un adult au fost grav răniţi într-o explozie puternică dintr-o clădire rezidenţială din apropiere de Paris, au anunţat autorităţile marţi, relatează dpa.
16:30
Un susţinător al lui Georgescu a fost condamnat pentru lovirea unui jandarm la protestul ”turul 2 înapoi” din februarie # StirileProtv.ro
Un susţinător al lui Călin Georgescu a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucureşti la doi ani de închisoare cu suspendare pentru ultraj, după ce a lovit un jandarm în faţă la protestul „turul 2 înapoi”, organizat pe 10 februarie.
16:10
Mai multe autoare, educație media și inteligență artificială. Ce aduce nou programa de Limba română pentru clasa a IX-a # StirileProtv.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a publicat, marţi, variantele revizuite de programe pentru Limba şi literatura română, clasa a IX-a, învăţământ liceal.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.