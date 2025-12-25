Jandarmul din Bacău care păstrează vii tradițiile românești prin dans
TeleM Iași , 25 decembrie 2025 13:40
Plutonier adjutant Cristian Blănaru, jandarm din Bacău, îmbină curajul și devotamentul în slujba comunității, cu... Articolul Jandarmul din Bacău care păstrează vii tradițiile românești prin dans apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 15 minute
13:50
Icoana Nașterii Domnului este una dintre cele mai importante reprezentări ale artei sacre creștine, având... Articolul Simbolistica Icoanei Nașterii Domnului apare prima dată în TeleM Regional.
13:50
Moș Crăciun este personajul cel mai îndrăgit și așteptat în luna decembrie, de Sărbători. Puțini... Articolul Povestea lui Mos Craciun! apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 30 minute
13:40
13:40
Pentru mulți dintre noi, sarbatorile de iarna înseamnă bucurie și petreceri cu artificii spectaculoase. În... Articolul Cum protejăm animalele în perioada sărbătorilor? apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 2 ore
12:50
ISU Vaslui a fost solicitat joi să intervină pentru scoaterea unei femei căzute într-o fântână... Articolul Femeie blocată într-o fântână adâncă de 15 metri, într-un sat din Vaslui apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 4 ore
11:30
La Iași, povestea lui Andrei Emanuel Vasile arată ce înseamnă cu adevărat empatia și devotamentul.... Articolul Polițistul ieșean care ajută persoanele cu deficiențe de auz apare prima dată în TeleM Regional.
11:20
Crăciun la distanță: cum schimbă migrația tradițiile și reîntâlnirile familiilor românești # TeleM Iași
În pragul sărbătorilor de Crăciun, casele din România se umplu de miros de cozonac, luminițe... Articolul Crăciun la distanță: cum schimbă migrația tradițiile și reîntâlnirile familiilor românești apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Polonia cumpără un combinat siderurgic care poate produce blindaj pentru tancuri. Uzina falimentase sub conducerea Liberty, care are combinatul de la Galați # TeleM Iași
Ministerul Apărării din Polonia preia un combinat siderurgic care poate produce oțel blindat pentru tancuri... Articolul Polonia cumpără un combinat siderurgic care poate produce blindaj pentru tancuri. Uzina falimentase sub conducerea Liberty, care are combinatul de la Galați apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Primul oraș din România cu tren suspendat. Un ONG anunță că va face studiul de prefezabilitate # TeleM Iași
Asociația HaiCăSePoate va semna pe 24 ianuarie 2026 contractul pentru elaborarea studiului de prefezabilitate al... Articolul Primul oraș din România cu tren suspendat. Un ONG anunță că va face studiul de prefezabilitate apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Creştinii prăznuiesc naşterea lui Iisus Hristos, sărbătoare cu tradiţii religioase, obiceiuri populare şi superstiţii. Naşterea... Articolul Tradiții și superstiții de Crăciun apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 6 ore
09:50
Moş Crăciun a venit mai repede pentru deputaţi. Parlamentarii şi-au dat singuri mai mulţi bani pentru 2026 # TeleM Iași
Moş Crăciun a ajuns mai repede la deputaţi şi a venit cu sacul plin. Aleşii... Articolul Moş Crăciun a venit mai repede pentru deputaţi. Parlamentarii şi-au dat singuri mai mulţi bani pentru 2026 apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Un tânăr de 25 de ani a fost găsit înjunghiat pe stradă, în Vaslui. Este în stare gravă # TeleM Iași
Un bărbat a fost găsit înjunghiat, miercuri seară, pe marginea unui drum din judeţul Vaslui.... Articolul Un tânăr de 25 de ani a fost găsit înjunghiat pe stradă, în Vaslui. Este în stare gravă apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Accident cu cinci răniți în judeţul Vaslui. Două mașini s-au ciocnit frontal și au fost distruse # TeleM Iași
Cinci persoane au fost rănite, fiind transportate la spital, miercuri seară, în urma unui accident... Articolul Accident cu cinci răniți în judeţul Vaslui. Două mașini s-au ciocnit frontal și au fost distruse apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Papa Leon al XIV-lea, apel la pace și compasiune în prima sa liturghie de Crăciun la Vatican # TeleM Iași
Papa Leon al XIV-lea a făcut miercuri seară apel la compasiune şi pace globală în... Articolul Papa Leon al XIV-lea, apel la pace și compasiune în prima sa liturghie de Crăciun la Vatican apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Recomandările Poliției Române privind folosirea petardelor. Unde sunt interzise și ce sancțiuni riscă cei care încalcă legea # TeleM Iași
Poliţia Română vine miercuri cu recomandări privind folosirea materialelor pirotehnice şi explică în ce situaţii... Articolul Recomandările Poliției Române privind folosirea petardelor. Unde sunt interzise și ce sancțiuni riscă cei care încalcă legea apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 24 ore
19:00
În perioada sărbătorilor de iarnă, jandarmii montani din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel... Articolul Jandarmii montani sunt la datorie și în perioada sărbătorilor de iarnă apare prima dată în TeleM Regional.
18:50
Intervin pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare și două ambulanțe SMURD, cu sprijinul a... Articolul Accident rutier cu patru victime, în municipiul Rădăuți. O persoană a murit apare prima dată în TeleM Regional.
14:20
Au fost făcute achiziții încă din vară la prețuri competitive, astfel încât să nu avem... Articolul Bogdan Ivan: România are depozitele de gaze naturale pregătite pentru iarnă apare prima dată în TeleM Regional.
14:20
Patru persoane au fost rănite în două accidente rutiere produse la amiază în județul Botoșani # TeleM Iași
Un accident rutier a avut loc la amiaza pe DJ 208 C, între localitățile Baisa... Articolul Patru persoane au fost rănite în două accidente rutiere produse la amiază în județul Botoșani apare prima dată în TeleM Regional.
14:20
De astăzi, toate loturile montane ale Autostrăzii A8 au contracte de supervizare a lucrărilor # TeleM Iași
Compania Națională de Investiții Rutiere a desemnat, astăzi, Asocierea Activ Proiectare Infrastructură S.R.L. (Lider)- Emay... Articolul De astăzi, toate loturile montane ale Autostrăzii A8 au contracte de supervizare a lucrărilor apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
11:20
Pe final de an, Guvernul a adoptat “Ordonanța Trenuleț” pentru reducerea chltuielilor bugetare # TeleM Iași
Pe final de an, Guvernul a reglementat un set de măsuri fiscal-bugetare necesare pentru stimularea... Articolul Pe final de an, Guvernul a adoptat “Ordonanța Trenuleț” pentru reducerea chltuielilor bugetare apare prima dată în TeleM Regional.
10:50
În perioada 24 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026, sălile reprezentative din Palatul Culturii –... Articolul Programul muzeelor ieșene de sărbători apare prima dată în TeleM Regional.
10:40
Omul de afaceri gălățean Corneliu Istrate, fondatorul grupului de firme Vega Holding, a încetat din... Articolul A murit Corneliu Istrate, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri gălățeni apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
Statul face primul pas pentru închiderea a 3 depozite neconforme de deșeuri municipale din zona Moldovei # TeleM Iași
Administrația Fondului pentru Mediu a semnat contractul privind elaborarea studiilor de fezabilitate pentru închiderea și... Articolul Statul face primul pas pentru închiderea a 3 depozite neconforme de deșeuri municipale din zona Moldovei apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
Printre problemele invocate de magistraţi într-un chestionar inițiat de Secția pentru judecători a CSM se... Articolul Magistrații reclamă existența unui sistem oligarhic la vârful justiției apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
CSM a publicat rezultatele parţiale ale unui chestionar în rândul magistraţilor despre probleme din justiţie # TeleM Iași
Consiliul Superior al Magistraturii a publicat aseară rezultatele parţiale ale unui chestionar în rândul magistraţilor... Articolul CSM a publicat rezultatele parţiale ale unui chestionar în rândul magistraţilor despre probleme din justiţie apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Un incendiu a izbucnit la acoperișul unei case din municipiul Rădăuți, mobilizând de urgență forțele... Articolul Incendiu la acoperișul unei locuințe din municipiul Rădăuți, fără victime apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Daniel David a demisionat din funcţia de ministru al Educaţiei. Spune că nu îl mai... Articolul Ce nume sunt vehiculate pentru Ministerul Educației, după demisia lui Daniel David apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Hidroelectrica intra în parteneriat cu gigantul francez EDF pentru relansarea proiectului hidrocentralei Tarnița # TeleM Iași
Proiectul hidrocentralei cu acumulare prin pompaj Tarnița-Lăpuștești, una dintre cele mai vechi inițiative de infrastructură... Articolul Hidroelectrica intra în parteneriat cu gigantul francez EDF pentru relansarea proiectului hidrocentralei Tarnița apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
În liniștea bisericilor, culoarea devine rugăciune. Vasile Gheorghiță, pictor de biserici, spune că fiecare lucrare... Articolul Vasile Gheorghiță, pictorul care slujește prin culoare apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Botoșani | Primarul comunei Drăgușeni a fost suspendat din funcție după ce a fost arestat preventiv # TeleM Iași
Primarul comunei Drăgușeni, Eugen Nechita, a fost suspendat din funcție după ce a fost arestat... Articolul Botoșani | Primarul comunei Drăgușeni a fost suspendat din funcție după ce a fost arestat preventiv apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
În perioada sărbătorilor de iarnă, mesele festive se transformă adesea într-un simbol al abundenței și... Articolul Atenție la risipa alimentară de sărbători! apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
În fiecare an, sărbătoarea Nașterii Domnului aduce în casele creștinilor bucurie, lumină și speranță. Dar,... Articolul Nașterea Domnului, adevărata lumină a Crăciunului apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Accident cu victime azi noapte în Lunca Cetățuii. Un șofer a fugit de la locul accidentului # TeleM Iași
Un grav accident rutier s-a produs azi noapte in Lunca Cetatuii. Doua autoturisme au intrat... Articolul Accident cu victime azi noapte în Lunca Cetățuii. Un șofer a fugit de la locul accidentului apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Într-o tara în care pentru mulți copii sărbătorile înseamnă lumină, daruri și căldură, există și... Articolul Abandonat de tată, dar nu de speranță apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Mesajul de sărbători al deputatului ieșean, Bogdan Cojocaru: “Gândurile mele se îndreaptă către ieșenii de pretudinteni!” # TeleM Iași
In prag de sarbatori, deputatul iesean, Bogdan Cojocaru a transmis un mesaj pentru ieseni, in... Articolul Mesajul de sărbători al deputatului ieșean, Bogdan Cojocaru: “Gândurile mele se îndreaptă către ieșenii de pretudinteni!” apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Sfârșitul de an se apropie, iar românii caută soluții pentru ca masa și atmosfera din... Articolul Cum să impresionezi la masa de sărbători? apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Sărbătorile de iarnă sunt despre lumină, speranță și solidaritate, iar polițiștii din Pașcani au ales... Articolul Polițiștii din Pașcani au adus spiritul Crăciunului în casele celor nevoiași apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Potrivit inițiatorilor unui proiect de lege în acest sens, panourile publicitare amplasate în spațiul public... Articolul Publicitatea stradală la jocurile de noroc ar putea fi interzisă apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Anunțul e valabil pentru sudul și estul României. Meteorologi au instituit cod galben de ninsori... Articolul De Crăciun, vremea se va răci semnificativ, susțin meteorologii apare prima dată în TeleM Regional.
09:10
Un accident rutier s-a produs în localitatea Stroiești, UAT Todirești, unde un microbuz care efectua... Articolul Accident rutier în Stroiești: microbuz implicat, două persoane transportate la spital apare prima dată în TeleM Regional.
09:10
Detașamentul de Pompieri Vaslui a intervenit în această după-amiază pe DN 24, pe raza localității... Articolul Accident rutier pe DN 24, la Costești. Două persoane transportate la spital apare prima dată în TeleM Regional.
09:00
Guvernul a adoptat ordonanța în baza căreia va alcătui bugetul de stat pentru anul viitor # TeleM Iași
Ordonanța are mai multe prevederi, printre care și cea care impune înghețarea salariilor bugetarilor și... Articolul Guvernul a adoptat ordonanța în baza căreia va alcătui bugetul de stat pentru anul viitor apare prima dată în TeleM Regional.
09:00
Începând cu 9 ianuarie, Catedrala Națională va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare. Patriarhia Română... Articolul Catedrala Națională, redeschisă zilnic publicului până pe 8 ianuarie 2026 apare prima dată în TeleM Regional.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
Accident rutier pe breteaua A7, în apropiere de Adjud: patru victime transportate la spital # TeleM Iași
Trei echipaje din cadrul Secției de Pompieri Adjud, împreună cu o autospecială de stingere, o... Articolul Accident rutier pe breteaua A7, în apropiere de Adjud: patru victime transportate la spital apare prima dată în TeleM Regional.
13:20
Palatul Culturii din Iași rămâne deschis vizitatorilor și în perioada sărbătorilor de iarnă, între 24... Articolul Palatul Culturii Iași, deschis vizitatorilor de sărbători apare prima dată în TeleM Regional.
13:20
În perioada sărbătorilor de iarnă, medicii UPU-SMURD Iași recomandă o serie de măsuri pentru prevenirea... Articolul Recomandări de la medicii UPU-SMURD Iași pentru sărbători apare prima dată în TeleM Regional.
13:20
Pepiniera Silvică Galata, aparținând Direcției Silvice Iași, rămâne deschisă și în această perioadă pentru ieșenii... Articolul Brazi de Crăciun de vânzare la Pepiniera Silvică Galata apare prima dată în TeleM Regional.
13:20
Începând de mâine, vremea în regiunea Moldovei va intra într-un proces accentuat de răcire, apropiindu-se... Articolul Zăpadă de Crăciun în regiunea Moldovei apare prima dată în TeleM Regional.
13:20
Spitalul Județean de Urgență Bacău intră într-o nouă etapă de dezvoltare, după ce în această... Articolul Investiție majoră la Spitalul Județean din Bacău apare prima dată în TeleM Regional.
