Horoscop 29 decembrie 2025. Zodiile care prind curaj pentru un nou început
ObservatorNews, 28 decembrie 2025 07:50
Horoscop 29 decembrie 2025. Ziua aduce claritate, stabilitate și decizii inspirate pentru multe zodii. Fie că vorbim de relații, planuri personale sau echilibru emoțional, astrele susțin inițiativele hotărâte și dialogul sincer. Află ce îți rezervă horoscopul.
• • •
Acum 15 minute
08:20
Fotbalist de 18 ani, înjunghiat pe o stradă din Napoli. Atacatorii, doi minori, ar fi avut ţinta plănuită # ObservatorNews
Bruno Petrone, un fotbalist de 18 ani, a fost înjunghiat de o bandă din Napoli. Doi atacatori minori s-au predat. Starea lui este gravă.
Acum 30 minute
08:10
O femeie din Sibiu, acuzată că şi-a ucis mama pentru moştenire, cu ajutorul unei asistente medicale # ObservatorNews
O femeie ar fi angajat o asistentă medicală pentru a-i administra mamei sale un sedativ care să îi provoace moarte. Fapta s-a petrecut la domiciliul victimei din Sibiu. Ulterior, cele două femei au asfixiat-o pe victimă cu o pernă pentru a fi sigure că o să moară. După decesul mamei, fiica a intrat în posesia bunurilor moştenite pe care le-a vândut şi s-a mutat în Dubai.
08:10
CCR urmează să se pronunțe duminică asupra sesizării ÎCCJ privind legea pensiilor magistraților. Proiectul, parte din pachetul de reforme asumat de Guvern, a fost declarat anterior neconstituțional din cauza lipsei avizului CSM. Noul text, din nou contestat, stabilește condițiile de pensionare și modul de calcul al pensiilor de serviciu.
Acum o oră
07:50
07:40
Lavrov: Zelenski și aliații occidentali "nu sunt pregătiţi să se angajeze în discuţii constructive" # ObservatorNews
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat într-un interviu pentru agenția TASS că Rusia nu crede că administrația ucraineană condusă de Volodimir Zelenski și partenerii săi occidentali sunt dispuși să participe la negocieri reale și constructive, conform News.ro.
Acum 12 ore
21:50
Premierul Canadei, după discuţia cu Zelenski: "Este nevoie de o Rusie pregătită să coopereze" # ObservatorNews
Premierul Canadei, Mark Carney, a condamnat sâmbătă "barbaria" atacurilor ruse survenite vineri noaptea asupra Kievului. El a insistat asupra faptului că orice acord de pace în Ucraina va avea nevoie de "o Rusie pregătită să coopereze", relatează France Presse, citată de Agerpres.
21:20
Marea Britanie va lansa, în primăvara anului viitor, un program militar de un an, ca parte a eforturilor de a stimula recrutarea și de a reconecta tinerii cu apărarea. Anunțul a fost făcut sâmbătă de guvernul britanic.
21:20
Putin spune că Ucraina nu se grăbeşte să soluţioneze paşnic conflictul: "Atunci vom acţiona pe cale armată" # ObservatorNews
Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat, sâmbătă, că dacă Ucraina nu doreşte să soluţioneze paşnic conflictul cu Rusia, atunci Moscova va rezolva toate obiectivele "operaţiunii militare speciale" prin forţă.
20:30
Supă cremă din "ciorbă transformată". Ce preparate ne recomandă bucătarii să facem din mâncarea de la Crăciun # ObservatorNews
A trecut Crăciunul, dar în multe case frigiderele tot pline sunt. În aceste condiții apare, inevitabil, o întrebare: ce facem cu toată mâncarea rămasă? Pentru unii o problemă, pentru alții o provocare. Chefii vin cu câteva idei prin care putem transforma sau recicla friptura și prăjiturile în noi preparate delicioase.
20:30
Ultima strigare pentru rezervările de Revelion. Cât a ajuns să coste masa de Anul Nou la un restaurant # ObservatorNews
Au mai rămas câteva zile până de Revelion, așa că localurile se pregătesc pentru petreceri. Și încearcă să vândă bilete, pe ultima sută de metri. Dacă de obicei locurile erau deja ocupate, acum încă mai sunt bilete la cele mai multe evenimente. Prețurile încep de la câteva sute de lei și ajung și până la două mii de lei de persoană, la restaurantele exclusiviste.
20:20
Târgurile de Crăciun din Capitală încep să se închidă. Comercianții raportează încasări cu 30% mai mari # ObservatorNews
Dacă vă doriți să ajungeți la târgurile de Crăciun din Capitală, ar fi cazul să vă grăbiți. Cele din București încep să se închidă rând pe rând, însă multe dintre târgurile din țară rămân deschise și după Anul Nou.
20:20
Praga, Berlin, Milano sau Londra rămân destinații accesibile pentru noaptea de Revelion, cu condiția de a fi flexibile datele de plecare, orașul ales și tipul de cazare. Diferența de preț poate fi semnificativă în funcție de aceste elemente.
20:10
Alaiuri de colindători cu urși, capre și căiuți au umplut străzile din Suceava: Încercăm să păstrăm tradițiile # ObservatorNews
Străzile din Suceava s-au umplut de muzică, dans și culoare. Zeci de alaiuri au colindat orașul şi l-au îmbrăcat în sărbătoare. Căiuţii, caprele sau urşii au vrut să arate cum se păstreaza tradiţiile de sărbători. Toţi s-au prins în joc, urători şi localnici, la cel mai mare festival de datini şi obiceiuri.
20:10
"Bun venit la balamuc". Chinul şoferilor care şi-au încercat norocul pe DN1 după Crăciun # ObservatorNews
A început şi tradiţionala aglomeraţie de pe Valea Prahovei. S-au pierdut ore în ambuteiaje, între staţiuni, pentru şoferii care au plecat la pânz spre case. Poliţiştii au încercat să dirijeze traficul, dar au fost şi ei depăşiţi de balamucul de pe DN1.
20:00
Povestea incredibilă a unui bărbat care a câştigat la Loto, de Crăciun, după care a fost jefuit de prieteni # ObservatorNews
Un premiu de 25.000 de euro la loteria de Crăciun din Spania a fost cu ghinion pentru câştigător. Trei indivizi, pe care victima îi considera prieteni, l-au răpit și l-au torturat ca să-i fure banii. Bărbatul a apucat să-i trimită mesaj iubitei, iar femeia a chemat poliţia. Acum, cei trei agresori sunt în arest și riscă 6 ani de închisoare.
19:50
Incident şocant în Statele Unite. Un bărbat a furat o maşină de poliţie în plină zi # ObservatorNews
Incident şocant în Statele Unite. Un bărbat a furat o maşină de poliţie în plină zi. Individul se plimba pe jos pe o autostradă aglomerată din Seattle, când o maşina de poliţie a venit să-l escorteze în afara carosabilului.
19:50
Zăpadă puțină, dar distracție mare: stațiunile cu pârtii deschise pentru începători # ObservatorNews
A nins de Crăciun, dar nu suficient ca pârtiile să se deschidă în toată ţara. Zăpada artificială este din belşug însă. Mai multe staţiuni şi-au deschis porţile, în special pentru începători. La Topliţa şi la Homorod, familiile s-au distrat la săniuş ori au apelat la instructori pentru a-i învăţa pe cei mici să schieze.
19:40
Zelenski scoate asul din mânecă acasă la Trump. Cu ce propunere s-a dus preşedintele Ucrainei la negocieri # ObservatorNews
Noapte de foc în Ucraina. Rusia a bombardat masiv Kievul cu drone şi rachete balistice. Atacul, care s-a soldat cu zeci de victime, vine chiar înainte de discuţiile dintre Zelenski şi Trump din Florida.
19:40
Locul din România lovit de "uraganul de iarnă". Vântul a bătut în rafale puternice de până la 180 km/h # ObservatorNews
Au fost vijelii cu putere de uragan la munte. Pe creste, în Hunedoara, vântul a bătut cu rafale de 180 de kilometri la oră. Iar la Sinaia, zeci de copaci și stâlpi de electricitate au fost doborâți de rafale. Unul dintre arbori s-a prăbușit peste o mașină aflată în mers. Cei trei oameni din autoturism au fost scoși de martori în siguranță. De mâine, vremea rea se extinde în toată țara. Va fi cod portocaliu de vânt puternic în 20 de județe.
Acum 24 ore
19:30
Mărturii despre comisarul acuzat că ar fi fost prădător sexual la Şcoala de Poliţie Câmpina: "Se auzeau vorbe" # ObservatorNews
Scandal sexual la școala de poliție din Câmpina! Un comisar-șef este acuzat că a hărțuit și a abuzat sexual un elev de 20 de ani. Băiatul a reușit să scape doar după ce i-a promis polițistului că se va întoarce pentru favoruri sexuale când se va simți pregătit. Ofițerul de 49 de ani este acum arestat preventiv și acuzat de tentativă de viol.
19:00
Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, anunţă că este însărcinată cu al doilea copil # ObservatorNews
Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a anunțat vineri că este însărcinată cu al doilea copil.
19:00
Tragedie în Vaslui. Doi copii s-au înecat în acumularea Tăcuta, după ce gheaţa pe care traversau s-a rupt # ObservatorNews
Echipele de intervenție de la Detașamentul Vaslui caută, sâmbătă seară, doi copii, un minor cu vârsta de 12 ani şi sora sa în vârstă de 14 ani care s-ar fi înecat în acumularea Tăcuta, după ce gheața pe care o traversau s-a rupt. Copiii ar fi făcut parte dintr-un grup de colindători. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vaslui, polițiștii au luat legătura cu părinții celor doi copii, care au spus că nu i-au mai văzut pe aceștia de la ora 15:15.
17:50
Un cutremur cu magnitudinea 7,0 a avut loc sâmbătă seara, la aproximativ 32 de km în largul orașului de coastă Yilan din nord-estul Taiwanului, a anunțat administrația meteorologică a insulei.
17:40
O avarie s-a produs sâmbătă în Capitală. Mulți bucureșteni au rămas fără apă caldă și căldură. Termoenergetica anunță că avaria va fi remediată în cursul zilei, însă anunță că ar putea dura până la 24 de ore până când apa și căldura vor ajunge complet la robinete și calorifere.
17:40
Trenul care traversează 3 țări și 8 fusuri orare, cea mai lungă rută feroviară din lume # ObservatorNews
Calea ferată Transsiberiană leagă Rusia, Mongolia și China în 7 zile. Cel mai lung tren din lume parcurge 9.258 km și traversează 8 fusuri orare, informează publicaţia internaţională Express.
17:30
Trump: "Democraţii sunt cei care au colaborat cu Epstein. Să publicăm toate numele, să-i acoperim de ruşine!" # ObservatorNews
Preşedintele american Donald Trump cere Departamentului Justiţiei să-i "acopere de ruşine" pe democraţii care au colaborat cu Jeffrey Epstein publicând documente despre defunctul infractor sexual, după ce ultimele dezvăluiri, publicate marţi, conţin numeroase trimiteri la Donald Trump, detaliind zboruri ale acestuia cu avionul privat al finanţistului newyorkez.
17:20
Vremea de mâine 28 decembrie. Urmează rafale de vânt şi ninsori viscolite. Maxime de 7 grade # ObservatorNews
Vremea se înrăutățește semnificativ în România, cu ninsori viscolite, vânt puternic și temperaturi negative în mare parte din țară. Regiunile din nord, centru, est și zona montană vor fi cele mai afectate, cu rafale care pot depăși 100 km/h și strat consistent de zăpadă. În restul teritoriului, vântul va accentua senzația de frig, iar pe alocuri se vor semnala polei și ghețuș.
17:10
CCR anunţă duminică decizia privind pensiile speciale ale magistraţilor, după sesizarea ÎCCJ # ObservatorNews
Curtea Constituţională a României (CCR) va decide mâine, pe 28 decembrie, soarta pensiilor speciale ale magistraţilor. Înalta Curte de Casație și Justiție sesizase CCR cu privire la Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Proununţarea pe sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților a fost amânată pe data de 10 decembrie.
17:10
Mai mulţi copaci din Sinaia au fost doborâţi de vântul puternic. Pompierii continuă intervenţiile # ObservatorNews
Mai mulți copaci au căzut în Sinaia, vineri şi sâmbătă, unde încă sunt intensificări ale vântului.
17:00
Curtea Constituţională a României (CCR) va decide mâine, pe 28 decembrie, soarta pensiilor speciale ale magistraţilor. Înalta Curte de Casație și Justiție sesizase CCR cu privire la Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Proununţarea pe sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților a fost amânată pe data de 10 decembrie.
16:30
Atac cibernetic, denumit "Gentlemen" la Complexul Energetic Oltenia. Compania a sesizat DIICOT # ObservatorNews
Complexul Energetic Oltenia a fost ținta unui atac cibernetic de tip ransomware, denumit "Gentlemen", care a afectat parțial activitatea companiei. Incidentul a fost identificat vineri, în jurul orei 01:40, au anunțat sâmbătă oficialii Complexului Energetic Oltenia.
16:20
Războiul ascuns al Poloniei. Lupta cu traficanţii Sinaloa trimişi să inunde Europa cu metamfetamină # ObservatorNews
Polonia, noul front al traficului de droguri. Polonia a devenit ținta unei ample operațiuni internaționale după ce autoritățile au confirmat prezența unor chimiști ai cartelului mexican Sinaloa, trimiși să producă metamfetamină pe teritoriul țării. Ancheta, denumită „Projekt Chemik”, este coordonată de serviciile de informații poloneze, cu sprijinul DEA din Statele Unite ale Americii.
16:20
Vreme severă în toată ţara. Ministrul Mediului a convocat Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă # ObservatorNews
Ministerul Mediului a convocat Comitetul ministerial pentru situații de urgență, după ce ANM a emis avertizări Cod Galben și Cod Portocaliu de vreme severă. Autoritățile avertizează asupra unui episod de iarnă autentică, cu vânt extrem de puternic, ninsori viscolite și vizibilitate redusă.
15:40
Turiștii aleg Delfinariul în locul plimbărilor pe plajă. Viitorul spectacolelor, însă, rămâne incert în 2026 # ObservatorNews
Frigul îi ține pe turiști departe de malul mării, iar în căutare de activități, mulți dintre ei se îndreaptă către delfinariu. Viitorul acestuia este, însă, incert. Contractul cu ucrainenii care au adus delfinii la noi este pe final, iar conducerea caută soluții astfel încât spectacolele să continue și anul viitor.
15:40
Nou scandal de corupţie la Kiev. Agenţia anticorupţie a Ucrainei acuză mai mulţi parlamentari de luare de mită # ObservatorNews
Agenţia anticorupţie a Ucrainei, NABU, a acuzat sâmbătă mai mulţi deputaţi că au acceptat mită în schimbul voturilor din parlament. NABU a încercat să percheziţioneze sediile comisiilor parlamentare din Kiev, dar a fost împiedicată de forţele de securitate, scrie AFP, citată de Agerpres.
15:20
Fostul premier al R. Moldova, Vlad Filat, dat în urmărire internaţională pentru spălare de bani # ObservatorNews
Biroul Central Internaţional INTERPOL Paris a emis un mandat de arestare internaţional pe numele fostului prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat. Acesta a fost condamnat recent, în Franţa, la doi ani de închisoare. Solicitarea privind mandatul a fost iniţiată pe 26 decembrie, iar informaţia a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către Inspectoratul General al Poliţiei. Potrivit Constituţiei Republicii Moldova, cetăţenii moldoveni nu pot fi extrădaţi sau expulzaţi de pe teritoriul ţării, notează NewsMaker.md, citat de News.ro.
15:20
Accident rutier cu cel puţin 67 de maşini în Japonia. Două persoane au murit, 26 au fost rănite # ObservatorNews
Cel puţin două persoane au murit, iar alte 26 au fost rănite, cinci grav, într-un accident rutier în care au fost implicate 67 de maşini, pe autostrada Kan-Etsu, la Minakami, în Japonia, la începutul vacanţei de Anul Nou.
15:00
Zelenski se îndreaptă spre SUA, pentru discuţii cu Donald Trump pe tema acordului de pace # ObservatorNews
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski va purta discuţii cu aliaţi europeni în timpul unei escale în Canada, a anunţat acesta sâmbătă, într-o conversaţie cu reporterii prin intermediul unei aplicaţii de mesagerie, în timp ce se afla în drum spre Statele Unite, unde urmează să se întâlnească duminică cu preşedintele american Donald Trump.
14:50
Noi dezvăluiri din dosarul Epstein: Milionarul nu a fost supravegheat în mod adecvat înainte de moarte # ObservatorNews
Noile documente publicate de Departamentul de Justiţie al SUA referitoare la Jeffrey Epstein includ noi detalii despre moartea sa în închisoare şi indică faptul că infractorul sexual condamnat nu a fost supravegheat în mod adecvat, în ciuda riscului de sinucidere.
14:50
Petreceri de Revelion, la reducere. Localurile vând bilete pe ultima sută de metri la preţ redus # ObservatorNews
Reduceri nu sunt doar în magazine, ci şi la petrecerile de Revelion. Localurile încearcă să vândă bilete, pe ultima sută de metri, bilete care în anii trecuţi erau deja epuizate. Distracţia din Noaptea dintre Ani costă în funcţie de meniu sau de spectacolul oferit, iar discounturile sunt generoase.
14:20
Suntem la un pas de epidemie de super-gripă. Spitalele sunt arhipline, peste 70 de oameni vin zilnic la camera de gardă. Ce-i mai greu încă nu a trecut. Specialiştii vorbesc despreun vârf al îmbolnăvirilor în aproximativ două săptămâni.
14:00
Caz șocant în Republica Moldova: Fermier de 59 de ani, criminal în serie. Cadavrele erau date porcilor # ObservatorNews
Caz şocant în Republica Moldova. Un presupus criminal în serie, fermier de 59 de ani, a fost ridicat de poliţişti şi e acuzat că ar fi ucis mai multe persoane.
14:00
Vinurile sunt nelipsite de pe masa festivă, zilele acestea, dar ştim cum se beau ele, de fapt? Se spune că vinul potrivit este acela care deschide papilele gustative şi potenţează gustul mâncărurilor, iar în funcţie de ce fel de mâncare avem pe masă ar trebui să ştim ce fel de vin se potriveşte.
13:50
Trei femei, înjunghiate de un individ necunoscut, în timp ce aşteptau metroul, în Franţa # ObservatorNews
Panică în transportul public din Franţa! Trei femei au fost înjunghiate cu un cuţit în timp ce aşteptau metroul.
13:30
Un incendiu violent a izbucnit noaptea trecută la o locuință din județul Hunedoara. Flăcările au cuprins rapid acoperișul casei și au pus în pericol alte clădiri din apropiere, iar pompierii din Deva au intervenit ore în șir pentru a limita dezastrul.
13:30
Ofițerul acuzat de tentativă de viol la Școala de Poliție Câmpina a fost arestat preventiv pentru 30 de zile # ObservatorNews
Scandal sexual la Şcoala de Poliţie din Câmpina. Un ofiţer de 49 de ani a fost arestat preventiv după ce ar fi încercat să violeze un elev chiar în instituţie. Tânărul de 20 de ani acuză că angajatul Şcolii i-ar fi rupt pantalonii şi că a scăpat din biroul lui doar pentru că a promis că va reveni mai târziu.
12:40
Tânăr român, arestat la Giurgiu pentru trafic de migranţi. Transporta trei egipteni și un sirian # ObservatorNews
Un cetățean român în vârstă de 21 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru trafic de migranți, după ce polițiștii de frontieră au descoperit în autoturismul său patru cetățeni străini fără documente legale de călătorie.
12:30
Jaf incredibil dat de un român la fabrica de motociclete Ducati. Aproape a pus frână programului de curse # ObservatorNews
Un hoţ român aproape a pus frână programului de curse al faimosului producător de motociclete Ducati. Omul a furat piese în valoare de 200.000 euro.
12:30
Deşi suntem încă în plină vacanţă şcolară, cursurile urmând a se relua de joi, 8 ianuarie 2026, suntem convinşi că mulţi elevi, dar şi părinţi ai acestora se gândesc, deja, la data în care ar urma să încaseze alocaţiile în ianuarie 2026.
12:00
Pentru că luna decembrie este, în general, o lună a cheltuielilor, suntem convinşi că o mulţime de români abia aşteaptă să încaseze salariul sau pensia pe luna ianuarie 2026, pentru a se recupera din punct de vedere financiar.
