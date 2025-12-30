A fost votat bugetul Moldovei pentru 2026: deficit de 20,9 miliarde de lei / Peste 91% din buget provine din taxe și impozite
30 decembrie 2025
Aleșii poporului moldovean au adoptat luni, în lectura a doua, proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026, document care prevede creșteri ale veniturilor, majorări salariale și investiții sporite, dar și un deficit bugetar de 20,9 miliarde de lei, anunță Agenția de presă Rador, care citează Moldpres. Potrivit documentului votat, veniturile bugetului de stat sunt […]
Italienii, despre noua taxă turistică pentru vizitarea Bucureștiului: Orașul riscă să devină un „exercițiu fiscal costisitor" și să fie promovat prost
În anul 2026, călătorii care vizitează Bucureștiul vor fi obligați să plătească o nouă taxă turistică, în ciuda protestelor tot mai mari din partea industriei hoteliere, notează Euronews Italia, care semnalează felul în care a fost primit de industria turismului această decizie, transmite Agenția de presă Rador. Consiliul Local al Muncipiului București a publicat la […]
5 întrebări și mai multe răspunsuri după întrevederea Trump – Zelenski de la Mar a Lago / Centrala nucleară din Zaporojie un punct dfe cotitură în procesul de pace
Proiectul planului de pace pe care Volodimir Zelenski l-a adus în Florida pentru a i-l prezenta lui Donald Trump a fost descris de Kiev drept „cea mai bună încercare de a pune capăt războiului cu Rusia". Cele 20 de puncte anunțate săptămâna trecută după negocierile cu SUA constituie un plan care este „gata în proporție […]
O discuție cu Trump despre o posibilă grațiere a lui Netanyahu, negată de președintele Israelului / Soții Netanyahu sunt acuzați de luare de mită
Președintele israelian Isaac Herzog a negat luni afirmația lui Donald Trump conform căreia cei doi ar fi discutat despre cererea președintelui american de grațiere în legătură cu acuzațiile de corupție împotriva prim-ministrului israelian, notează Mediafax. Președintele american Donald Trump i-a scris lui Isaac Herzog în noiembrie, cerându-i să acorde o grațiere lui Benjamin Netanyahu în […]
Un chirurg, disperat de comportamentul aparţinătorilor: "Se vorbește tare la telefon, se râde zgomotos, iar după plecare găsim ambalaje și sticle aruncate" / Medicul Elian Al-Aqrabawi: „Regulile din spital nu sunt opționale!"
Chirurgul Elian Al-Aqrabawi, unul dintre cei mai apreciaţi medici din cadrul Secției de Chirurgie a Spitalului Județean de Urgență Reșița, lansează un apel public ferm după numeroase situații în care aparținători ai pacienților au încălcat flagrant regulile de igienă, de acces și de conduită medicală, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio Reșița. Medicul […]
Proteste de amploare în Iran după prăbușirea monedei naționale / Prețurile alimentelor au crescut cu 72%
Cele mai ample proteste din Iran din ultimii trei ani au izbucnit luni, după ce moneda țării a scăzut la un minim istoric față de dolarul american, iar șeful Băncii Centrale a demisionat, anunță Mediafax. Televiziunea de stat a relatat despre demisia lui Mohammad Reza Farzin, în timp ce comercianții și proprietarii de magazine s-au […]
Prim-ministrul Regatului Ţărilor de Jos – vizită în România/ Va merge la Baza Aeriană de la Câmpia Turzii
Prim-ministrul Regatului Ţărilor de Jos, Dick Schoof, se va afla marţi în România, ocazie cu care va vizita, împreună cu premierul Ilie Bolojan, trupele româneşti şi olandeze aflate la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu" de la Câmpia Turzii, transmite Agerpres. Potrivit Biroului de presă al Guvernului, prim-ministrul Ilie Bolojan va vizita marţi, începând cu […]
Un ONG contestă înființarea comitetului guvernamental pentru modificarea Legilor Justiției / Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept a contestat împreună cu Călin Georgescu anularea turului doi al alegerilor prezidențiale din 2024
Decizia de înființare a Comitetului pentru modificarea Legilor Justiției a fost atacată în contencios administrativ de Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept. Acest ONG este același care a contestat, împreună cu extremistul Călin Georgescu, anularea turului doi al alegerilor prezidențiale din 2024. Stire in curs de actualizare
Polonia își extinde programul spațial cu o asociere în participațiune cu Coreea de Sud în valoare de 3,3 miliarde de euro
Polonia a semnat un contract de mai multe miliarde de euro pentru dezvoltarea capacității interne de producție a rachetelor ghidate cu precizie pentru programul său de lansatoare multiple de rachete Homar-K, a anunțat luni Agenția de Armament de stat, conform Politico. Acordul în valoare de 14 miliarde de zloți (3,3 miliarde de euro), care extinde […]
O furtună violentă de iarnă agravează suferinţa a sute de mii de palestinieni din Fâşia Gaza, care a fost în mare parte distrusă în ultimii doi ani de lupte, transmite luni DPA, conform Agerpres. Multe dintre corturile în care oamenii se adăpostesc de frig şi ploaie au fost inundate, iar unele au fost sfâşiate de […]
Apele Române: Accesul la aplicaţia de dispecerat este reluat gradual, după atacul cibernetic din 20 decembrie
Accesul la aplicaţia economică, precum şi la aplicaţia de dispecerat, esenţială pentru monitorizarea situaţiilor hidrologice, este reluat gradual, la nivelul fiecărei Administraţii Bazinale de Apă, a anunţat, luni, Administraţia Naţională „Apele Române", afectată, în 20 decembrie, de un atac cibernetic, transmite Agerpres. „Procesul se desfăşoară cu respectarea paşilor stabiliţi de autorităţile competente, în vederea restaurării […]
Putin l-a informat pe Trump că atacul ucrainean asupra reşedinţei sale va conduce la revizuirea poziţiei sale privind încetarea războiului / Zelenski a negat categoric atacul / Trump s-a arătat nemulțumit de afirmațiile lui Putin
Preşedintele rus Vladimir Putin l-a informat luni pe Donald Trump că îşi va revizui poziţia şi angajamentul faţă de unele înţelegeri încheiate în etapa anterioară a negocierilor privind soluţionarea conflictului din Ucraina, a transmis Kremlinul, după ce Moscova a acuzat Kievul că a încercat să atace cu drone una dintre dintre reşedinţele lui Putin, atac […]
Preşedintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu publicat vineri, că Statele Unite au distrus săptămâna trecută o „mare instalaţie", în cadrul a ceea ce Washingtonul descrie drept operaţiuni militare împotriva traficului de droguri desfăşurat de Venezuela, dar nu a precizat dacă atacul a fost efectuat pe teritoriul acestei ţări, relatează luni agenţiile AFP şi […]
Guvernul german a condamnat luni comportamente „inacceptabile" în cadrul unui regiment de paraşutişti, unde soldaţii fac obiectul unor anchete pentru violenţe, comportament sexist, consum de droguri şi afişarea de simboluri ale extremei drepte, relatează AFP, conform Agerpres. Anchetele, care vizează membri ai Regimentului de paraşutişti 26 de la baza Zweibrucken, în sud-vestul Germaniei, în apropiere […]
Trump le-a spus reporterilor că e „foarte supărat" după afirmația Rusiei că Ucraina a vizat reședința lui Putin / Liderul american l-a primit la reședința sa pe premierul israelian Benjamin Netanyahu
Președintele Trump a declarat că este „foarte supărat" în legătură cu afirmațiile Rusiei potrivit cărora Ucraina ar fi încercat să atace una dintre reședințele președintelui Vladimir Putin din nordul Rusiei. Trump a făcut această precizare luni, după-masa, în timp ce vorbea cu reporterii, după ce l-a întâmpinat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la reședința sa […]
Guvernul Italiei a aprobat un decret pentru continuarea ajutorului militar către Ucraina, după o dispută în coaliţie
Guvernul italian a aprobat luni un decret ce autorizează continuarea ajutorului militar către Ucraina în 2026, în urma unui compromis în coaliţie după săptămâni de dezbateri care au scos în evidenţă divizările din interiorul cabinetului de dreapta condus de Giorgia Meloni în ce priveşte politica externă, transmit dpa şi Reuters. Italia este considerată unul dintre […]
Chișinăul face precizări oficiale după fostul premier Vlad Filat a ajuns pe lista Interpol
Fostul premier moldovean Vlad Filat ar putea ajunge în detenție în Republica Moldova, însă doar după pronunțarea unei sentințe definitive de către instanțele din Franța, relatează tv8.md. Până la acel moment, Filat se află în libertate și se poate deplasa fără restricții pe teritoriul țării. Totuși, acesta riscă să fie reținut dacă va călători într-un […]
Actorul american George Clooney, soţia sa, Amal Alamuddin Clooney, şi cei doi copii ai lor au primit cetăţenia franceză, conform unui decret de naturalizare publicat sâmbătă în Monitorul Oficial, transmite luni AFP, conform Agerpres. Dezvăluit de Paris Match, decretul se referă la cuplul de vedete şi la gemenii lor în vârstă de opt ani. Departe […]
Braţul armat al organizației teroriste Hamas afirmă că poporul palestinian nu va renunţa la arme dacă ocupaţia israeliană continuă
Brigăzile Ezzedin al-Qassam, braţul armat al Hamas, au afirmat luni că poporul palestinian „nu va renunţa la arme atât timp cât ocupaţia israeliană continuă" şi şi-a reafirmat „dreptul inerent" de a răspunde „crimelor" comise de Israel, pe care îl acuză că a încălcat armistiţiul în Fâşia Gaza, informează EFE, transmite Agerpres. Într-un videoclip distribuit pe […]
Funeraliile lui Brigitte Bardot vor avea loc miercuri, 7 ianuarie, la biserica Notre-Dame de l’Assomption din Saint-Tropez, în sudul Franţei, transmite luni AFP. Ceremonia va fi urmată de o înmormântare privată şi confidenţială, a declarat luni Fundaţia Brigitte Bardot pentru AFP, transmite Agerpres. Slujba de la biserică va fi transmisă pe ecranele din port şi […] © G4Media.ro.
Zelenski, explicații despre „una sau două probleme spinoase” la care s-a referit Trump la întâlnirea pe care au avut-o # G4Media
Președintele american Donald Trump a declarat că mai există „una sau două probleme spinoase”, în discuțiile pentru încheierea războiului din Ucraina, după întâlnirea avută duminică seara, în Florida, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. În declarația făcută reporterilor în această dimineață, Volodimir Zelenski a spus că problemele cheie se referă la centrala nucleară de la Zaporojie […] © G4Media.ro.
Premierul Ilie Bolojan și omologul său din Regatului Țărilor de Jos, Dick Schoof, vizită la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu”, de la Câmpia Turzii # G4Media
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, va vizita mâine, 30 decembrie 2025, începând cu ora 11:30, împreună cu Prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, Dick Schoof, trupele române și olandeze aflate la Baza Aeriană 71 „General Emanoil Ionescu”, de la Câmpia Turzii. Cei doi premieri vor avea și o întrevedere, pe agenda discuțiilor figurând stadiul cooperării bilaterale atât […] © G4Media.ro.
Patru judecători nominalizați de PSD, din care doi cu trecut militar, au luat CCR ostatică. Într-o mișcare fără precedent și care a scandalizat opinia publică, cei patru au blocat la propriu funcționarea instituției. Rămași fără argumente în dezbaterea despre reforma pensiilor magistraților, au fugit din sala de ședințe. De ce au făcut-o? Sunt ei atât […] © G4Media.ro.
Ministrul Nazare: România intră în 2026 cu finanţe publice mai bine echilibrate şi o bază sănătoasă pentru un buget responsabil # G4Media
România intră în 2026 cu finanţe publice mai bine echilibrate, venituri în creştere şi o bază sănătoasă pentru un buget responsabil şi echilibrat anul viitor, afirmă ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, potrivit Agerpres. „Execuţia bugetară pe primele 11 luni din 2025, publicată azi (luni. n.r.) de Finanţe, arată că deficitul a scăzut cu 0,74 puncte procentuale […] © G4Media.ro.
Preşedintele Somaliei, în vizită în Turcia marţi, la patru zile după ce Israelul a recunoscut noul stat Somaliland # G4Media
Preşedintele somalez Hassan Sheikh Mohamud va efectua marţi o vizită în Turcia, un aliat apropiat al ţării sale, la patru zile după ce Israelul a recunoscut Somaliland, transmite luni AFP, citând un anunţ al preşedinţiei de la Ankara, transmite Agerpres. ‘Discuţiile se vor referi, de asemenea, la situaţia actuală din Somalia în lupta contra terorismului, […] © G4Media.ro.
Camerele folosite de NASA pentru asamblarea sondelor spaţiale şi a tehnologiei care ajunge în spaţiul extraterestru şi pe alte planete ar trebui să fie sterile pentru a se evita contaminarea, însă oamenii de ştiinţă au descoperit nu mai puţin de 26 de noi specii de bacterii în aceste incinte, transmite luni Live Science, transmite Agerpres. […] © G4Media.ro.
Casa Albă a confirmat că Donald Trump și Vladimir Putin au purtat o convorbire telefonică, transmite SkyNews. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a postat pe rețelele de socializare că discuția dintre cei doi lideri a fost „pozitivă”. Anterior, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Trump și Putin vor […] © G4Media.ro.
Ministerul Culturii organizează o dezbatere pentru clarificări referitoare la concursul de proiecte de management de la Teatrul Național # G4Media
Ministerul Culturii îşi menţine deschiderea pentru organizarea, marţi, la sediul ministerului, a unei întâlniri cu caracter public referitoare la concursul de proiecte de management pentru Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti, transmite Agerpres. Potrivit paginii de Facebook a ministerului, în cadrul întâlnirii se doreşte aducerea de clarificări „în condiţii de echilibru şi corectitudine faţă de […] © G4Media.ro.
Se lansează licitația pentru Drumul Expres Suceava – Siret, care va lega sud-estul Europei de Ucraina / Finanțarea e asigurată prin programul SAFE # G4Media
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) informează că a lansat licitația pentru Drumul Expres Suceava-Siret, care va lega sud-estul Europei de Ucraina. Directorul CNAIR, Cristian Pistol spune că a transmis la Agenția Națională pentru Achiziții Publice documentația contractelor necesare proiectării şi execuţiei celor două loturi de aproximativ 43 kilometri. Fiind vorba de un […] © G4Media.ro.
BREAKING Rusia susține fără dovezi că Ucraina a încercat să atace o reședință a lui Putin și anunță că își modifică poziția în negocierile de pace # G4Media
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni că Ucraina ar fi încercat să atace reşedinţa preşedintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod şi că, prin urmare, poziţia de negociere a Moscovei se va schimba, transmite Agerpres. Lavrov nu a prezentat probe. Anunțul Rusiei vine la doar câteva ore după ce președinții Volodimir Zelenski și […] © G4Media.ro.
Crăciunul înseamnă mai mult decât sărbătoare – înseamnă grijă, solidaritate și responsabilitate față de comunitate. În spiritul acestor valori, ARCMEDIA, cel mai mare grup de publishing din România, a oferit cadouri de Crăciun copiilor nevoiași din Aninoasa, Ploiești, Balotești și Argeș dar și din comunități sprijinite de Fundația Sfântul Francisc din Covasna, aducând un strop […] © G4Media.ro.
Toate sărbătorile legale din 2026 în România: zile libere, sărbători religioase și weekenduri prelungite ideale pentru mini-vacanțe # G4Media
Anul 2026 aduce mai multe zile libere pentru români, incluzând sărbători religioase importante, dar și zile naționale și laice, informează Mediafax. O parte dintre acestea cad aproape de începutul sau sfârșitul săptămânii, creând condiții ideale pentru mini-vacanțe. Lista completă a zilelor libere legale din 2026: 1 ianuarie (joi) – Anul Nou 2 ianuarie (vineri) – […] © G4Media.ro.
Bulgaria primește aproximativ 1,47 miliarde Euro în baza celei de-a treia cereri de plată din PNRR # G4Media
Bulgaria a primit aproximativ 1,47 miliarde de euro de la Comisia Europeană pentru a treia cerere de plată în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a anunţat luni biroul de presă al Guvernului de la Sofia, transmite BTA conform Agerpres. Plata a fost efectuată după ce Comisia Europeană a concluzionat că Bulgaria a […] © G4Media.ro.
Incursiune culinară / Un meniu gourmet pentru masa de Revelion, într-o notă exclusiv contemporană # G4Media
Nu trebuie să rămânem ancorați strict în tradiția mesei de sărbătoare cu salată de boeuf, tobă, sarmale sau caltaboși. În context rural, aceste preparate aveau sensul lor: erau pregătite după sacrificarea porcului de Ignat și conservate pentru mai mult timp, conform metodelor tradiționale. În mediul urban, putem respecta spiritul sărbătorilor păstrând ca preparat principal o […] © G4Media.ro.
Pugilistul Anthony Joshua a fost implicat luni într-un accident de circulație în Nigeria, transmite BBC. Incidentul s-a soldat cu decesul a două persoane, adaugă sursa citată. Sportivul britanic a suferit răni ușoare. Accidentul a avut loc pe suprafața statului Ogun. În vârstă de 36 de ani, dublul campion mondial la categoria grea a fost rănit […] © G4Media.ro.
Victorie în instanță pentru iubitorii de animale din Craiova: „Legea Olguței”, care limita numărul de câini și pisici, suspendată de Tribunal / HCL-ul din 27 noiembrie, blocat până la judecarea procesului pe fond # G4Media
Iubitorii de animale din Craiova au obținut o victorie importantă în instanță. Tribunalul Dolj a decis, în această dimineață, suspendarea Hotărârii de Consiliu Local (HCL) adoptate pe 27 noiembrie, care limita numărul de animale de companie în apartamentele din municipiu. Decizia instanței este valabilă până la judecarea cauzei pe fond. HCL-ul care limita la 2 câini […] © G4Media.ro.
Ministrul Culturii, legat de modificările propuse la Legea dreptului de autor: Artiștii vor putea câștiga mai mult # G4Media
Ministrul Culturii, Andras Demeter, afirmă, că prin modificările propuse de Ministerul Culturii (MC) la Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, autorii şi artiştii nu vor avea nimic de pierdut şi chiar pot câştiga mai mult, transmite Agerpres. Precizările ministrului Culturii survin unor opinii pro şi contra modificărilor propuse de MC la […] © G4Media.ro.
Imigraţia dinspre Franţa a crescut cu 45% în 2025, informează Ministerului Imigraţiei şi Integrării din Israel # G4Media
Numărul imigranţilor evrei originari din Franţa sosiţi în Israel a crescut cu peste 45% în acest an comparativ cu 2024, a anunţat luni Ministerul israelian al Imigraţiei şi Integrării, evocând în special o creştere a antisemitismului în Hexagon, transmite AFP conform Agerpres. Din cei aproximativ 21.900 de imigranţi sosiţi în Israel în 2025 din peste […] © G4Media.ro.
În România, întrebarea „când nu se fac nunți?” apare aproape mereu dintr-un motiv simplu: cununia religioasă are rânduieli clare (posturi, sărbători mari), iar majoritatea cuplurilor își aleg data în funcție de ele. Mai jos ai un ghid practic pentru 2026, cu perioadele în care nu se fac nunți și ferestrele cele mai bune în care […] © G4Media.ro.
Aeroportul Cluj ar putea ajunge la autonomie energetică, din 2027 / Se construiește un parc fotovoltaic pe o suprafață de 8 hectare # G4Media
Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj (regie aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj) a semnat Contractul de Finanțare nr. 8/ 23.12.2025 pentru realizarea obiectivului de investiții Parc fotovoltaic, scrie ActualdeCluj.ro. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană din Fondul pentru Modernizare prin Programul cheie 9: Eficiență energetică în transporturi – reducerea emisiilor de CO2 prin eficiență energetică și noi tehnologii în transporturi. […] © G4Media.ro.
Fostul primar din comuna ieșeană Rediu scapă de dosarul de la DNA, după ce ar fi luat prin șantaj 2 ha de teren cu doar 3.000 de lei # G4Media
Un grup de locatari din comuna Rediu se luptă de 5 ani să anuleze o autorizație ilegală dată de fostul edil al comunei Rediu, Vasile Haidău. Instanța a decis pe 22 decembrie că acțiunea locatarilor s-a prescris și nu va mai analiza fondul, deși procesul a fost marcat de mai multe tipuri de întârzieri: protestul […] © G4Media.ro.
Festival de critici pe contul de facebook al lui Sorin Grindeanu după boicotul judecătorilor CCR: Dragă Sorin, de ce nu ieși public să condamni comportamentul celor 4 judecători CCR, care își fac programul după dictare? Chiar nu înțelegi că veți ajunge la 3%? # G4Media
Zeci de internauți au postat luni comentarii critice față de PSD la o postare mai veche a lui Sorin Grindeanu. Oamenii i-au reproșat șefului PSD faptul că cei patru judecători nominalizați de PSD din CCR au boicotat o decizie legată de reforma pensiilor magistraților. Internauții l-au criticat pe Grindeanu și pentru lipsa unei reacții față […] © G4Media.ro.
Parchetul General susține că are nevoie de 30 de zile ca să răspundă la o întrebare simplă: A deschis sau nu dosar penal ca urmare a dezvăluirilor magistraților din documentarul Recorder? # G4Media
Parchetul General susţine că are nevoie de 30 de zile pentru a răspunde solicitării G4Media.ro care a adresat o întrebare simplă: dacă procurorii au deschis dosar penal în urma aspectelor semnalate de magistraţii din documentarul Recorder. „Întrucât lucrarea necesită un interval de timp mai mare pentru soluţionare, în temeiul art. 7 alin. 1 din Legea […] © G4Media.ro.
Deputata PNL Raluca Turcan anunță un proiect prin care să se modifice legea de funcționare a CCR # G4Media
În contextul amânării deciziei privind pensiile speciale, deputata PNL Raluca Turca anunță că va iniția un proiect prin care să fie modificată legea de funcționare a Curții Constituționale a României (CCR). „Modul în care 4 judecători CCR sfidează o țară întreagă mă determină să inițiez o amplă modificare a legii de funcționare a CCR. Voi […] © G4Media.ro.
Ex-președintele legislativului din Găgăuzia, localizat. Ministrul de Interne din Moldova: În acest moment putem spune doar că persoana s-a deplasat în direcția regiunii transnistrene # G4Media
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitrii Constantinov, după ce a fost condamnat pe 26 decembrie la 12 ani de închisoare, s-a deplasat în direcția regiunii transnistrene. Informația a fost confirmată pentru presă de către Ministra Afacerilor Interne din Republica Moldova, Daniella Misail-Nichitin, înainte de ședința Guvernului, conform newsmaker.md. „Conform dosarului de căutare, la […] © G4Media.ro.
Realitatea din paddock: Verstappen, ales cel mai bun pilot din 2025 de șefii echipelor din F1 # G4Media
Max Verstappen (RedBull Racing) a fost ales pentru al cincilea an consecutiv cel mai bun pilot de pe grila de start de către șefii echipelor din Formula 1, transmite Racingnews365.com. Ferrari schimbă totul pentru 2026: Două versiuni ale mașinii de F1 încă din start Al doilea în ierarhia finală după etapa din Abu Dhabi (la […] © G4Media.ro.
BREAKING Deficitul bugetar după 11 luni a ajuns la 6,4% din PIB, semnificativ mai mic decât anul trecut # G4Media
Deficitul bugetar pe primele 11 luni ale anului este de de 121,77 mld lei, adică 6,4% din PIB, în scădere cu 0,74 puncte față de deficitul înregistrat în aceeași perioadă a anului 2024, de 7,15% din PIB, a anunțat luni Ministerul Finanțelor. Reamintim că Guvernul României a convenit cu Comisia Europeană o țintă de deficit […] © G4Media.ro.
Fostul șef al companiei de stat ELCEN, trimis în judecată de DNA. El a acuzat că a primit mită 40.000 de lei # G4Media
Claudiu Crețu, fostul șef al companiei de stat ELCEN, a fost trimis luni în judecată de DNA. Procurorii îl acuză că ar fi primit mită 40.000 de lei. El este sub control judiciar. Procurorii DNA l-au percheziționat în 10 septembrie pe Crețu, pe care îl acuzau la acel moment că ar fi primit mită 1,5 […] © G4Media.ro.
Zelenski: Ucraina dorește garanții de securitate din partea SUA pe 30–50 de ani. Trump „se va gândi la asta” # G4Media
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Kievul își dorește garanții de securitate din partea Statelor Unite pe o perioadă de 30–40–50 de ani, având în vedere că actualele angajamente discutate sunt insuficiente în contextul războiului de lungă durată cu Rusia, transmite grupul media ucrainean pravda.com. Declarațiile au fost făcute în timpul unei conversații online […] © G4Media.ro.
„Sabotorii” de la CCR nu se lasă: Cristian Deliorga a solicitat concediu de odihnă, inclusiv în ziua pentru care s-a amânat decizia privind pensiile speciale, în speranța că blochează din nou decizia # G4Media
Imediat după ce ședința de luni de la CCR a fost anulată ca urmare a boicotului făcut de patru judecători, unul dintre aceștia din urmă, Cristian Deliorga, a depus o cerere pentru efectuarea a opt zile din concediul de odihnă pe anul 2026, în perioada 5-16 ianuarie 2026, au declarat pentru G4Media surse apropiate acestei […] © G4Media.ro.
