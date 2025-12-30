A fost votat bugetul Moldovei pentru 2026: deficit de 20,9 miliarde de lei / Peste 91% din buget provine din taxe și impozite

15:20

Max Verstappen (RedBull Racing) a fost ales pentru al cincilea an consecutiv cel mai bun pilot de pe grila de start de către șefii echipelor din Formula 1, transmite Racingnews365.com. Ferrari schimbă totul pentru 2026: Două versiuni ale mașinii de F1 încă din start Al doilea în ierarhia finală după etapa din Abu Dhabi (la […] © G4Media.ro.