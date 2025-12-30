Incendiu la o cabană din județul Cluj / O femeie de aproximativ 80 de ani a fost găsită carbonizată

16:50

Ministrul Culturii, Andras Demeter, afirmă, că prin modificările propuse de Ministerul Culturii (MC) la Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, autorii şi artiştii nu vor avea nimic de pierdut şi chiar pot câştiga mai mult, transmite Agerpres. Precizările ministrului Culturii survin unor opinii pro şi contra modificărilor propuse de MC la […] © G4Media.ro.