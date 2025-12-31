Kosovo: Partidul de guvernământ câștigă alegerile, Albin Kurti rămâne premier 4 ani

20:00

O mamă a trei copii, Tatiana, este suspectată a fi victimă în cazul oribil din Anenii Noi, unde disparițiile nu au fost investigate activ. Ancheta poliției vizează minimum trei victime, cu probe ridicate de la ferma suspectului, în timp ce fiul său a fost reținut în legătură cu crimele. Autoritățile continuă investigațiile. O femeie mamă …