Israelul îl acuză pe Mamdani de antisemitism în prima sa zi de primar al New York-ului
News.ro, 3 ianuarie 2026 06:40
Ministerul de Externe al Israelului l-a acuzat pe noul primar al New York-ului, Zohran Mamdani, că a turnat „benzină antisemită peste un foc deschis” după ce a anulat un ordin recent al fostului primar Eric Adams, relatează The Guardian.
Acum 30 minute
07:00
Tesla pierde poziţia de lider pe piaţa vehiculelor electrice în faţa BYD, pe fondul concurenţei şi al expirării stimulentelor fiscale din SUA # News.ro
Tesla a cedat în 2025 poziţia de cel mai mare producător mondial de vehicule electrice în faţa rivalului chinez BYD, după ce vânzările sale anuale au scăzut pentru al doilea an consecutiv. Declanşatorii principali au fost intensificarea concurenţei, expirarea creditelor fiscale pentru vehicule electrice în Statele Unite şi un recul de imagine al brandului, transmite Reuters.
07:00
Rusia a transmis o solicitare diplomatică prin care cere SUA să înceteze urmărirea unui petrolier care se îndrepta iniţial spre Venezuela # News.ro
Rusia a depus o solicitare diplomatică oficială prin care cere Statelor Unite să înceteze urmărirea unui petrolier care se îndrepta iniţial spre Venezuela şi care a evitat custodia SUA timp de aproape două săptămâni, au declarat pentru CNN două surse familiarizate cu această chestiune. Demersul, transmis către Departamentul de Stat în ajunul Anului Nou, vine în momentul în care nava, numită Bella 1, a apărut în registrul oficial al navelor din Rusia sub un nou nume.
06:50
Tragedia de la Crans-Montana. Apel emoţionant pentru informaţii despre o tânără dispărută: „Sunaţi-mă, sunaţi-l pe bunicul” # News.ro
Un bărbat în vârstă, Pierre Pralong, solicită informaţii despre nepoata sa, Emilie, în vârstă de 22 de ani, despre care nu mai ştie nimic de la incendiul de la barul Le Constellation din Crans-Montana, Elveţia. Bunicul a lansat un apel sincer către martori, îndemnând pe oricine are informaţii despre tânără să îl sune, relatează CNN.
Acum o oră
06:40
06:20
Bursele europene au închis vineri pe creştere, conduse de sectorul tehnologic; FTSE 100 din Marea Britanie a atins pentru prima dată pragul de 10.000 de puncte # News.ro
Pieţele bursiere europene au încheiat sesiunea de vineri pe plus, impulsionate în special de acţiunile din sectorul tehnologic, în timp ce indicele principal al Marii Britanii, FTSE 100, a depăşit pentru prima dată în istorie nivelul simbolic de 10.000 de puncte, confirmând startul solid din 2026, după un an 2025 foarte bun, relatează CNBC.
Acum 2 ore
06:10
Sâmbătă, la Kiev, au loc noi negocieri între Ucraina şi aliaţii săi europeni şi americani cu privire la un eventual acord pentru a pune capăt războiului cu Rusia, care şi-a anunţat intenţia de a-şi „înăspri” poziţia. Consilierii de securitate ai ţărilor europene aliate Kievului urmează să se întâlnească la Kiev cu oficialii ucraineni, cu participarea prin videoconferinţă a unei echipe americane, relatează AFP.
Acum 8 ore
00:10
Echipa spaniolă Rayo Vallecano, cu Andrei Raţiu titular, a terminat la egalitate vineri seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea Getafe, în etapa a 18-a din La Liga.
00:10
Intervenţie a echipajelor ISU în municipiul Braşov, după ce un stâlp a fost doborât de vântul puternic # News.ro
Un stâlp a fost doborât, vineri seară, de vântul puternic, pe Calea Feldioarei din municipiul Braşov, un sens de mers fiind blocat. Echipajele ISU intervin cu două autospeciale.
00:00
Compania Tarom anunţă că sunt aşteptate întârzieri sau anulări de zboruri pe aeroportul Amsterdam Schiphol, din cauza ninsorilor şi a condiţiilor de givraj # News.ro
Compania Tarom anunţă că, sâmbătă, sunt aşteptate întârzieri sau anulări de zboruri pe aeroportul Amsterdam Schiphol, din cauza ninsorilor şi a condiţiilor de givraj. Pasagerii sunt sfătuiţi să verifice statusul zborului înainte de a porni spre aeroport, să ia în calcul timp suplimentar pentru procedurile de aeroport, să urmărească mesajele transmise de companie.
2 ianuarie 2026
23:50
Zelenski îl schimbă din funcţie pe ministrul apărării, fostul premier Denîs Smîhal, şi îl numeşte pe Oleh Ivaşcenko la conducerea serviciului de informaţii al armatei # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus vineri numirea prim-viceprim-ministrului Mîhailo Fedorov în funcţia de ministru al apărării, deţinută în prezent de fostul premier Denîs Şmîhal. De asemenea, el l-a numit pe şeful Serviciului de Informaţii Externe, Oleh Ivaşcenko, în funcţia şef al serviciului militar de informaţii, în locul lui Kirilo Budanov, care va deveni şef al administraţiei prezidenţiale, relatează Reuters.
23:50
Echipa italiană AC Milan a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia Cagliari, în etapa a 18-a din Serie A. Cu această victorie, milanezii trec, momentan, pe prima poziţie în clasament.
23:40
Emil Boc a postat un videoclip în care curăţă de zăpadă trotuarul din faţa Primăriei Cluj-Napoca: Vă invităm să o faceţi în faţa caselor dumneavoastră... sănătate, mişcare, nu ne accidentăm dacă îngheaţă şi avem un oraş curat - VIDEO # News.ro
Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, a postat, vineri seară, un videoclip în care apare în timp ce curăţă de zăpadă, cu o lopată, trotuarul din faţa clădirii instituţiei, îndemnându-i pe localnici să facă acelaşi lucru în faţa caselor lor. ”Vă invităm să o faceţi în faţa caselor dumneavoastră... sănătate, mişcare, nu ne accidentăm dacă îngheaţă şi avem un oraş curat”, a afirmat Boc.
23:30
Botoşani: Incendiu puternic la un depozit de materiale combustibile, un service auto şi o vopsitorie/ Există riscul ca flăcările să se extindă la casele din apropiere - VIDEO # News.ro
Un puternic incendiu a izbucnit, vineri seara, la un depozit, un service auto şi o vopsitorie din judeţul Botoşani, acolo intervenind mai multe echipaje de pompieri. Incendiul se manifestă pe o suprafaţă de 250 de metri pătraţi şi există riscul ca flăcările să se extindă la casele din apropiere.
23:20
Sindromul de ochi uscat este o afecţiune frecventă, care nu provoacă doar disconfort, ci poate afecta suprafaţa oculară şi vederea dacă nu este tratată. Un nou studiu sugerează că buna funcţionare a glandelor lacrimale depinde de un proces celular fundamental, responsabil de eliminarea componentelor deteriorate din interiorul celulelor.
Acum 12 ore
22:50
Şase persoane, transportate la spital după ce două autoturisme s-au ciocnit, pe DN 25, în judeţul Galaţi # News.ro
Şase persoane au fost transportate la spital, vineri seară, după ce două autoturisme s-au ciocnit, pe DN 25, în localitatea Umbrăreşti Deal din judeţul Galaţi. Victimele au între 12 şi 37 de ani.
22:40
Meteorologii au atras atenţia, vineri, că în Munţii Făgăraş, la altitudini mai mari de 1.800 de metri, riscul avalanşă este unul mare, fiind încadrat la gradul 4 din 5. Ninsorile din aceste zile şi vântul puternic fac ca stratul de zăpadă de la suprafaţă să aibă aderenţă scăzută la cel inferior şi rezistenţă slabă, astfel că se pot declanşa avalanşe de dimensiuni medii sau mari. Riscul de avalanşă este însemnat şi în Munţii Bucegi, în Carpaţii Orientali, în Munţii Ţarcu-Godeanu şi Parâng-Şureanu, la altitudini mari.
22:30
Trei persoane au murit şi mai multe au fost rănite în urma unei serii de avalanşe produse în Italia # News.ro
O serie de avalanşe în Alpii italieni au ucis două persoane şi au rănit mai multe altele, vineri, vântul puternic împiedicând operaţiunile de salvare, relatează Reuters. Separat, în regiunea Veneto din nord-estul Italiei, o avalanşă pe versantul Vajo Gabene din Dolomiţi a ucis un schior în vârstă de 50 de ani, a informat agenţia de ştiri italiană ANSA. Echipele de salvare au ajuns la el cu elicopterul, dar nu au reuşit să-l salveze.
22:30
Fotbal: Guardiola i-a întrebat, ironic, pe ziarişti: „Vreţi să mă concediaţi, deja? Am un salariu foarte mare...” # News.ro
Întrebat vineri, la o conferinţă de presă, despre o posibilă plecare de la Manchester City, Pep Guardiola a răspuns printr-o ironie şi şi-a afirmat intenţia de a-şi onora contractul, valabil până în vara anului 2027.
22:00
Departamentul de Justiţie al SUA a anunţat vineri că a dejucat un presupus plan al unui bărbat din Carolina de Nord de a comite în noaptea de Revelion un atac inspirat de ISIS folosind cuţite şi ciocane, relatează Reuters.
21:40
Un cutremur puternic a zguduit sudul Mexicului întrerupând conferinţa de presă a preşedintei: un mort şi 12 răniţi - VIDEO # News.ro
Un cutremur puternic a zguduit sudul Mexicului vineri, provocând panică în rândul a milioane de oameni după sărbătorile de Anul Nou şi întrerupând pentru scurt timp conferinţa de presă zilnică a preşedintei Claudia Sheinbaum, relatează Reuters şi AFP.
21:30
Schioarea Katharina Liensberger, campioană mondială în 2021 şi medaliată cu argint la slalom în 2022, s-a accidentat la genunchiul drept în timpul antrenamentului de vineri. Ea va lipsi până la finalul sezonului.
21:30
21:10
UPDATE - Intervenţie a pompierilor pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o boxă din pasajul subteran din zona centrală a municipiului Târgu Mureş/ O persoană, găsită în stop cardio-respirator, a murit # News.ro
Pompierii din Târgu Mureş au intervenit, vineri seară, pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o boxă din pasajul subteran din zona centrală a municipiului. O persoană a fost găsită în stop cardio-respirator, fiind făcute manevre de resuscitare. Ulterior, victima a fost declarată decedată.
21:00
Incendiu într-o cameră a unui fost hotel din Râmnicu Vâlcea, folosit ca locuinţe de serviciu pentru cetăţeni străini/ Peste 30 de persoane au ieşit din clădire sau au fost evacuate # News.ro
Un incendiu a izbucnit, vineri seară, într-o cameră a unui fost hotel din Râmnicu Vâlcea, folosit în prezent ca locuinţe de serviciu pentru cetăţeni străini. Peste 30 de persoane au ieşit singure din clădire sau au fost evacuate, toate refuzând evaluarea medicală.
20:30
Şoferul maşinii lui Anthony Joshua, pus sub acuzare după moartea a doi dintre apropiaţii pugilistului # News.ro
Poliţia nigeriană a anunţat, vineri, punerea sub acuzare a şoferului vehiculului în care se afla Anthony Joshua în momentul accidentului în care au murit doi dintre apropiaţii săi.
20:20
Tragedia de la Crans-Montana - MApN: Un avion C-27J Spartan a plecat în Elveţia, pentru a transporta şase pacienţi cu arsuri la un spital din Franţa # News.ro
Un avion C-27J Spartan al Forţelor Aeriene Române a plecat, vineri seară, în Elveţia, pentru a transporta şase pacienţi cu arsuri suferite în urma incendiului de la Crans-Montana la un spital din Franţa, anunţă Ministerul Apărării Naţionale (MApN). Misiunea umanitară are loc în baza cererii de asistenţă internaţională formulată de autorităţile elveţiene, prin intermediul Mecanismului European de Protecţie Civilă.
20:20
Fotbalistul portughez Diogo Rodrigues (26 ani) este, oficial, noul component al echipei Petrolul. Ultima dată la Zimbru Chişinău, Rodrigues a semnat, cu FC Petrolul Ploieşti, un acord valabil până la finalul sezonului 2026-2027.
20:10
Rusia a atacat oraşul Harkov cu rachete balistice. Cel puţin 25 de persoane au fost rănite # News.ro
Rachete ruseşti au lovit vineri un bloc de apartamente cu mai multe etaje în Harkov, în nord-estul Ucrainei, lăsând clădirea în ruine şi rănind cel puţin 25 de persoane, au declarat oficialii, relatează Reuters.
19:40
Intervenţie a pompierilor pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o boxă din pasajul subteran din zona centrală a municipiului Târgu Mureş/ O persoană, găsită în stop cardio-respirator # News.ro
Pompierii din Târgu Mureş intervin, vineri seară, pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o boxă din pasajul subteran din zona centrală a municipiului. O persoană a fost găsită în stop cardio-respirator, fiind făcute manevre de resuscitare.
19:20
Clubul italian Juventus Torino a anunţat vineri că l-a numit pe Marco Ottolini în funcţia de director sportiv al grupării piemonteze.
18:50
Tragedia de la Crans-Montana. Incendiul a izbucnit aparent din cauza artificiilor, anunţă procurorul elveţian. Bilanţul oficial este de cel puţin 40 de morţi şi 119 răniţi. Zeci de victime luptă pentru viaţa lor # News.ro
Procurorul general din Valais, Beatrice Pilloud, a declarat vineri că incendiul din barul din Crans-Montana, soldat cu pare să fi izbucnit din cauza „artificiilor puse pe sticle de şampanie care au fost ţinute prea aproape de tavan”, relatează The Guardian şi Reuters.
18:40
UPDATE - Covasna: Accident în care au fost implicate patru autoturisme, pe DN 11 Braşov – Târgu Secuiesc, în zona localităţii Chichiş/ Traficul este blocat # News.ro
Un accident în care au fost implicate patru autoturisme a avut loc, vineri, pe DN 11 Braşov – Târgu Secuiesc, în zona localităţii Chichiş din judeţul Covasna. În urma accidentului, două persoane sunt asistate medical la faţa locului. Traficul este oprit pe ambele sensuri de mers.
18:30
18:30
Câinele poliţist Şuier, care a fost numit la un moment dat emblema Ministerului Afacerilor Interne (MAI) şi care a ”ieşit la pensie” în urmă cu aproximativ un an, a murit. Şuier a fost elev al Centrului Chinologic din Sibiu şi, fiind specializat în detectarea substanţelor interzise, a fost prezent la mai multe festivaluri şi evenimente publice ale MAI.
18:20
Portarul Fabio şi-a prelungit contractul cu Fluminense. La 45 de ani, el este jucătorul cu cele mai multe meciuri oficiale disputate din istoria fotbalului # News.ro
Clubul brazilian Fluminense a anunţat, joi, prelungirea cu doi ani a contractului portarului său Fabio, în vârstă de 45 de ani.
Acum 24 ore
18:10
Traficul rutier este foarte aglomerat, vineri seară, pe DN 7 - Valea Oltului, unde ninge puternic şi se intervine cu utilaje pentru deszăpezire, anunţă reprezentanţii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova.
17:40
Salvamont Vrancea anunţă vineri că două persoane au căzut cu ATV-ul la intrarea în Cheile Tişiţei. Salvamontiştii au intervenit pentru recuperarea victimelor, care au fost transportate la spital.
17:40
Un incendiu s-a produs, vineri, la o locuinţă din municipiul Craiova, o persoană fiind găsită decedată în interior.
17:30
Mureş: Un bărbat a căzut sub gheaţa râului Mureş, în municipiul Târgu Mureş / A fost salvat de un pompier scafandru, care a intrat în apă pentru a-l scoate # News.ro
Un bărbat a căzut sub gheaţa râului Mureş, în municipiul Târgu Mureş, după ce intrase pentru a-şi salva câinele. Acesta a fost scos din apă de un pompier scafandru. Bărbatul era în şoc hipotermic şi a fost preluat de ambulanţa de terapie intensivă mobilă de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Mureş. Starea victimei este stabilă.
17:20
CNAIR avertizează că pe mai multe drumuri din Oltenia se semnalează fenomenul de ploaie îngheţată / Recomandări pentru şoferi # News.ro
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizează că pe mai multe drumuri din Oltenia se semnalează fenomenul de ploaie îngheţată. Compania vine şi cu recomandări pentru şoferi, să reducă viteza la minimum, să păstreze distanţă mare faţă de alte vehicule, să evite frânările şi manevrele bruşte şi să folosească frâna de motor.
17:20
JO de iarnă 2026: Kirsty Coventry confirmă: „Rusia nu va participa la Milano-Cortina nici măcar în cazul unui armisitiţiu cu Ucraina” # News.ro
Kirsty Coventry, preşedintele Comitetului Internaţional Olimpic, a anunţat vineri că decizia de a exclude Rusia de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026 nu va schimbată în nicio situaţie. Sportivii ruşi vor putea participa sub un steag neutru.
17:10
Trafic îngreunat pe DJ 184, în localitatea Cavnic, ca urmare a numărului ridicat de autoturisme care se deplasează spre pârtiile de schi / Autorităţile recomandă rute alternative # News.ro
Traficul auto este îngreunat, vineri, pe DJ 184, în localitatea Cavnic, ca urmare a numărului ridicat de autoturisme care se deplasează spre pârtiile de schi şi din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, respectiv ninsoarea, înregistrată pe anumite sectoare de drum. Autorităţile recomandă utilizarea rutei alternative D.N. 18 (Pasul Gutâi), în vederea scăderii timpilor de aşteptare în coloană.
17:10
Donald Trump a reafirmat vineri că este „în perfectă stare de sănătate”, asigurând că a trecut din nou „cu brio” un examen cognitiv, în timp ce starea de sănătate a preşedintelui aproape octogenar continuă să alimenteze dezbaterea publică în Statele Unite, relatează AFP.
17:00
Valentin Ţicu, din postura de jucător liber de contract, a semnat cu Dinamo o înţelegere valabilă până la sfârşitul sezonului actual, cu opţiune de prelungire din partea clubului pentru încă trei sezoane, până la 30.06.2029.
16:30
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, misiune de sprijin pentru comunităţile din judeţul Braşov afectate de întreruperea furnizării apei potabile, în urma unui incident ecologic / Aproximativ 11.000 de consumatori sunt afectaţi, din 4 localităţi # News.ro
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a efectuat o misiune de sprijin pentru comunităţile din judeţul Braşov afectate de întreruperea furnizării apei potabile, în urma unui incident ecologic produs la sursa de captare. Astfel, până în acest moment a fost distribuită o cantitate de 4.000 de litri de apă. Aproximativ 11.000 de consumatori sunt afectaţi în acest moment, din toate cele 4 localităţile.
16:20
Şansele de încetare a războiului în 2026 sunt „zero”, estimează fostul şef al diplomaţiei ucrainene Dmitri Kuleba # News.ro
Fostul ministru de externe al Ucrainei Dmitri Kuleba consideră că războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu se va încheia în 2026, iar şansele ca până la sfârşitul iernii să se ajungă la un armistiţiu sunt nule, relatează UNIAN, care citează un interviu pe care fostul şef al diplomaţiei l-a publicat pe canalul său de YouTube.
16:20
Superstarul din UFC, Alex Pereira, şi luptătoarea Tracy Cortez şi-au oficializat relaţia joi, pe conturile lor de Instagram.
15:40
Ministerul de Externe, în contact cu familia unui cetăţean român presupus dispărut în urma incendiului din Elveţia # News.ro
Ministerul de Externe anunţă, vineri, că se află în contact cu familia unui cetăţean român presupus dispărut în urma incendiului din Elveţia.
15:30
UPDATE - Volodimir Zelenski îl alege pe Kirilo Budanov, şeful serviciilor militare de informaţii, pentru a fi cel mai important consilier al său, în locul lui Andrii Iermak / Ucrainenii îl privesc ca pe un erou, ruşii îl urăsc. Cine este Kiril Budanov # News.ro
Preşedintele ucrainean a anunţat vineri că l-a ales pe generalul Kirilo Budanov, şeful serviciului de informaţii al armatei (GUR), pentru a-l înlocui pe Andrii Iermak, şeful cancelariei prezidenţiale, care a demisionat la sfârşitul lunii noiembrie pe fondul unui scandal de corupţie.
15:30
Dani Alves a devenit coproprietar al clubului SC Sao Joao de Ver, din Divizia a III-a portugheză # News.ro
Daniel Alves, fostul fundaş dreapta al FC Barcelona, care ar putea reveni pe terenul de fotbal, a anunţat, joi, că a devenit coproprietar al SC Sao Joao de Ver, un club din Divizia a III-a portugheză.
