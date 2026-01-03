Cel mai precis horoscop pentru 2026 pentru toate zodiile. Ce te așteaptă în dragoste, sănătate și finanțe?
Click.ro, 3 ianuarie 2026 06:40
Anul 2026 aduce schimbări și oportunități pentru fiecare semn zodiacal. Horoscopul acestui an te poate ghida în luarea deciziilor importante, în plan personal și profesional.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 10 minute
07:10
Cea mică bancnotă din lume a fost emisă în România. Cât valorează acum și ce dimensiune rară are # Click.ro
Această bancnotă a fost emisă într-un moment de criză majoră pentru România, când viitorul țării noastre era mai tulbure ca niciodată. Însă, în cele din urmă, mica bancnotă de 10 bani, emisă în anul 1917, a ajuns faimoasă în toată lumea și a ajuns chiar și în Cartea Recordurilor.
Acum o oră
06:40
Cel mai precis horoscop pentru 2026 pentru toate zodiile. Ce te așteaptă în dragoste, sănătate și finanțe? # Click.ro
Anul 2026 aduce schimbări și oportunități pentru fiecare semn zodiacal. Horoscopul acestui an te poate ghida în luarea deciziilor importante, în plan personal și profesional.
Acum 2 ore
06:10
Surpriză în topul celor mai frumoase plaje din lume în 2026. Locul al doilea este ocupat de o destinație aflată la câteva ore de România # Click.ro
Pentru că începutul de an este momentul ideal pentru planificarea și rezervarea vacanțelor, îți prezentăm clasamentul celor mai frumoase plaje din lume. Aceste destinații oferă peisaje de vis care transformă orice concediu într-o amintire de neuitat, așa că pune-le pe lista ta!
05:40
Când vor ajunge zilele să aibă 25 de ore. Motivul pentru care timpul pe Pamânt va fi diferit # Click.ro
Poate că s-a mai întâmplat să auzim că Pământul va avea, cândva, zile de 25 de ore. Acest lucru nu este o metaforă, ci un detaliu complet adevărat, cauzat de încetinirea lentă a rotației planetei.
Acum 4 ore
05:10
Dacă ai picioare reci tot timpul, faci o greșeală. Acest aliment ți-o va rezolva în doar câteva zile # Click.ro
Senzația constantă de picioare reci sau tălpi reci nu ține întotdeauna de temperatura ambientală. Chiar și într-o cameră caldă, în timpul zilei, picioarele pot rămâne reci, iar acest lucru poate indica o circulație sanguină deficitară.
Acum 8 ore
01:10
„Apa japoneză” pentru slăbit elimină grăsimea de pe burtă, coapse și șolduri. Cum se prepară # Click.ro
Gestionarea greutății rămâne un obiectiv dificil pentru multe persoane, adesea însoțit de frustrări și încercări eșuate. În timp ce multe soluții comerciale promit rezultate rapide prin suplimente sau diete drastice, „apa japoneză” se impune ca o alternativă naturală și accesibilă.
00:40
Descoperirea inedită făcută de arheologi în Pompei. Un mister vechi de mii de ani a fost rezolvat # Click.ro
O descoperire inedită a fost făcută de arheologi la Pompei, unde a fost scos la lumină un șantier antic, rămas intact în urma erupției Vezuviului. Acum, acest șantier poate dezvălui un secret pe care experții au încercat să îl dezlege de zeci de ani.
00:10
Ce obiecte e bine să ai in casă în luna ianuarie. Experții în feng shui spun că țin bolile la distanță și te ajută să ai noroc la bani # Click.ro
Luna ianuarie este considerată, în feng shui, o perioadă de reset energetic. După agitația sărbătorilor, casa are nevoie de echilibru, curățare și obiecte care să susțină sănătatea, armonia și stabilitatea financiară.
2 ianuarie 2026
23:40
Mihai Trăistariu dă jos burtica, după Sărbători: „Bem apă și nu mâncăm nimic 72 de ore.” Cum slăbim sănătos? Avertismentul nutriționiștilor # Click.ro
Mihai Trăistariu dă jos burtica, după Crăciun: „Bem apă și nu mâncăm nimic 72 de ore”. Avertismentul nutriționiștilor: „Evitați înfometarea!” Cum slăbim, de fapt, sănătos?
Acum 12 ore
23:10
4 zodii care vor avea revelații emoționale puternice după Luna Plină din ianuarie 2026. Ei sunt nativii care își schimbă destinul # Click.ro
Primul eveniment lunar important al anului 2026 aduce oportunități emoționale și revelații intuitive pentru anumite semne zodiacale. Luna Plină în Rac, cunoscută și ca Luna Lupului, cade pe 3 ianuarie 2026 și va influența profund viața personală, familia, relațiile și echilibrul interior al Gemenilo
22:40
Surpriză totală pentru un bucureștean. Cât trebuie să plătească impozitul pentru un apartament cu 3 camere: „Fix de Revelion au afișat” # Click.ro
Anul 2026 a început cu surprize neplăcute pentru mulți proprietari de apartamente din Capitală. Odată cu afișarea noilor impozite locale pe platforma Ghișeul.ro, tot mai mulți bucureșteni descoperă că au de plătit sume considerabil mai mari față de anul trecut.
22:10
Viața secretă a lui Putin. Ce ascunde președintele Rusiei, cum trăiesc copiii săi și ce proprietăți opulente deține # Click.ro
Vladimir Putin se află la cârma Rusiei de peste 25 de ani, iar în tot acest timp el a încercat mereu să își țină viața personală cât mai secretă. Detaliile despre acesta apar foarte rar, fie prin intermediul propagandei de stat, fie în urma unor investigații jurnalistice.
21:40
Testul de inteligență pe care face furori la începutul anului 2026. Gasește în doar 20 de secunde cele trei bufnițe ascunse în imagine # Click.ro
Este o provocare care poate părea, la prima vedere, destul de simplă. Însă, imediat ce vom încerca să o rezolvăm ne vom da seama că ea este, de fapt, mult mai dificilă decât părea la prima vedere.
21:10
Secretul longevității dezvăluit de un medic psihiatru în vârstă de 93 de ani: „Am renunțat voluntar” # Click.ro
Doctorul Lee Si-hyeong este un psihiatru în vârstă de 93 de ani, care continuă să meargă la muncă și să se bucure de o sănătate de invidiat, chiar și la vârsta înaintată la care a ajuns.
20:10
Zodiile care vor scăpa de probleme și vor avea o perioadă de aur pe toate planurile, între 3 si 19 ianuarie # Click.ro
Primele săptămâni ale anului 2026 aduc vești bune pentru anumite zodii. Între 3 și 19 ianuarie, Gemenii, Leii și Peștii vor experimenta o perioadă favorabilă în toate domeniile: dragoste, carieră, finanțe și sănătate.
19:10
Fiecare decizie pe care o luăm modelează calitatea vieții noastre. Uneori, fără să ne dăm seama, putem adopta comportamente care ne sabotează fericirea, sănătatea și echilibrul.
Acum 24 ore
18:00
Cu cât se scumpesc chiriile în acest an. Orașul din România unde chiriașii scot cu 100 de euro mai mult din buzunar # Click.ro
Pe lângă scumpirile la carburanți, alcool și tutun, anul acesta proprietarii de locuințe vor plăti impozite mai mari, iar chiriașii vor resimți în mod direct efectele.
17:40
Victor Socaciu și Vasile Șeicaru au fost prieteni sau rivali? Marina Almășan: „Cancanurile din culise le știu doar eu...” Din ce cauză se încingeau spiritele, de fapt? # Click.ro
Victor Socaciu și Vasile Șeicaru, prieteni sau rivali? Marina Almășan dă din casă: „Să nu păstram amintirea cancanurilor din culise.” De la ce se încingeau spiritele, de fapt?
17:10
Dorințele ascunse ale bărbaților. Ce își doresc cu adevărat, dar rareori spun cu voce tare # Click.ro
În spatele imaginii de om puternic, sigur pe el și mereu „în control”, mulți bărbați ascund nevoi emoționale profunde despre care se vorbește prea puțin.
17:10
Jane Seymour, fosta Bond Girl, a spus cum își păstrează vitalitatea la aproape 75 de ani: „Sunt foarte activă sexual” # Click.ro
La aproape 75 de ani, Jane Seymour demonstrează că vârsta este doar un număr. Fosta „Bond Girl” a făcut declarații surprinzătoare despre viața sa intimă, susținând că viața ei sexuală este mai pasională ca oricând.
16:10
Român de 18 ani, dat dispărut în clubul care a ars în Crans Montana. Ce spune Ministerul Român de Externe # Click.ro
Un român de 18 ani cu dublă cetățenie, care trăia în Elveția cu familia, a participat la petrecerea din clubul care a ars în stațiunea elvețiană Crans-Montana. El este dat dispărut de familie și nu se știe nimic despre el. MAE confirmă dispariția adolescentului.
16:00
Laura Cosoi este iar însărcinată. Actrița o să devină mamă pentru a cincea oară. „Mulțumim, Doamne, pentru darul primit” # Click.ro
Laura Cosoi începe anul 2026 cu una dintre cele mai emoționante vești. Chiar în ziua în care a împlinit 43 de ani, actrița a dezvăluit că este însărcinată și că, în doar câteva luni, familia ei se va mări din nou.
15:20
Andreea Bănică, mesaj tranșant pentru femeile care îi critică alegerile vestimentare: „Nu voi lăsa niciodată pe nimeni să...” # Click.ro
Andreea Bănică (47 de ani) a reacționat după valul de critici primite la adresa ținutelor sexy pe care le poartă. Cântăreața le-a transmis un mesaj dur celor care consideră că alegerile sale vestimentare nu mai sunt potrivite vârstei sale.
15:10
Marina Almășan iubește din nou, la 59 de ani! Prima ei declarație despre Sorin Mărcuș, bărbatul care i-a cucerit inima: „Într-un moment în care viața mea părea o corabie în derivă...” # Click.ro
Marina Almășan iubește din nou, la 59 de ani! Prima declarație despre Sorin Mărcuș, bărbatul care i-a cucerit inima: „„Într-un moment în care viața mea părea o corabie în derivă...”
15:10
Ultimele vești din stațiunile de la munte. Pârtiile din Sinaia închise din cauza vântului și restricţii pe drumul spre Rânca # Click.ro
La Sinaia autoritățile au închis domeniul schiabil de la 1400 de metri în sus deși a nins din abundență. La Rânca polițiștii rutieri au decis să închidă drumul spre stațiune din cauza aglomerației, astfel că nu mai pot ajunge în stațiune decât turiștii care au cazări acolo.
14:50
Drone de luptă detectate la granița României. RO-ALERT a trimis un mesaj de avertizare locuitorilor din Tulcea # Click.ro
Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj de avertizare prin RO-ALERT vineri, după ce Statul Major al Forțelor Aeriene a detectat prezența unor drone de luptă în apropierea graniței cu Ucraina.
14:40
Două orașe românești, în clasamentul celor mai sigure locuri din lume. Dan Negru: „Am rămas gură cască” # Click.ro
Dan Negru (54 de ani) se află zilele acestea în vacanță în Doha, oraș considerat unul dintre cele mai sigure locuri de pe planetă. Din capitala Qatarului, realizatorul TV a aflat că și România stă neașteptat de bine la acest capitol.
14:30
Avalanșă de mari proporții în Munții Făgăraș, declanșată de doi schiori. Zăpada a ajuns până la Bâlea Lac # Click.ro
În cursul zilei de astăzi, 2 ianuarie, în Munții Făgăraș, în zona Bâlea Lac, s-a produs o avalanșă de mari dimensiuni, declanșată accidental de doi schiori aflați în perimetrul cunoscut sub denumirea „Balcoane”. Masa de zăpadă s-a deplasat pe o distanță de peste 300 de metri.
14:30
România oferă sprijin Elveției. Șase tineri răniți grav în explozia din Crans-Montana vor fi transportați cu un avion militar românesc în spitale din Paris # Click.ro
România și-a arătat solidaritatea după incendiul devastator din stațiunea elvețiană Crans-Montana, care a avut loc în noaptea de Revelion. Șase tineri grav răniți, cu arsuri severe, vor fi transportați cu o aeronavă militară românească către spitale din Paris, pentru îngrijiri medicale de urgență.
14:10
Motivul pentru care este posibil să te doară picioarele sau să simți o greutate inexplicabilă. Poate fi vorba de o urgență medicală # Click.ro
O senzație aparent banală de durere sau greutate în picioare poate ascunde o problemă serioasă: tromboza venoasă profundă (TVP).
14:00
Ținuta spectaculoasă pe care Gabriela Oțil a purtat-o de Revelion. Soția prezentatorului de la „Neatza” a făcut senzație în Maldive # Click.ro
Gabriela Prisăcariu Oţil, în vârstă de 33 de ani, impresionează la fiecare apariție, însă la trecerea dintre ani parcă s-a întrecut pe sine. De Revelion, fotomodelul a strălucit într-o ținută transparentă, care i-a evidențiat silueta perfectă, trasă prin inel.
13:50
Rețeta delicioasă perfectă pentru luna ianuarie. Cum se pregătesc rapid spaghetele cu ton # Click.ro
De-a lungul lunii decembrie, cei mai mulți oameni uită de dietă și savurează preparate tradiționale delicioase, indiferent de cât de grele și pline de calorii sunt. Din fericire, există o rețetă delicioasă la care puteți apela în ianuarie, pentru a reveni la o dietă sănătoasă!
13:50
Reîncălzești aceste alimente? Experții avertizează: ești mai expus riscurilor decât crezi # Click.ro
Încălzirea alimentelor este o practică obișnuită în majoritatea gospodăriilor, însă nu toate alimentele reacționează la fel.
13:40
Fiul Elodiei Ghinescu a avut trei nume de familie, în acte. Cum a fost posibil, de fapt? Mama avocatei plânge de dorul lui: „E un băiat frumos, are privirea Elodiei” # Click.ro
Fiul Elodiei Ghinescu a avut trei nume de familie, în acte. Cum a fost posibil, de fapt? Mama avocatei plânge de dorul lui: „Nu știu unde să-l caut. E un băiat tare frumos, are privirea Elodiei”
13:20
Horoscop sâmbătă, 3 ianuarie. O zodie se luptă cu singurătatea, iar Racii evadează într-o călătorie magică # Click.ro
Horoscop sâmbătă, 3 ianuarie. O zodie se luptă cu singurătatea, iar Racii evadează într-o călătorie magică.
13:10
Mesajul medicului român care a salvat un pacient la trecerea dintre ani. Viciul care distruge vieți: „Adevărul dur” # Click.ro
În noaptea de Revelion, când petrecerile erau în toi, un cardiolog din București a depus toate eforturile pentru a salva viața unei persoane aflată în stare critică. Operația a fost un succes, iar la final, medicul a transmis un mesaj important!
13:00
Coșmarurile pot fi mai nocive pentru sănătate decât fumatul. Ce descoperire inedită au făcut experții britanici # Click.ro
Cu toții știm cât de neplăcute pot fi coșmarurile, însă un studiu din Marea Britanie arată că ele pot fi și foarte periculoase pentru sănătate. În unele cazuri, impactul pe care aceste vise îl pot avea asupra organismului nostru poate fi chiar mai sever decât fumatul.
12:50
Meteorologii au emis avertizări de vreme rea pentru mai multe regiuni ale țării, intrând în vigoare de vineri, 2 ianuarie, până sâmbătă, 3 ianuarie 2026.
12:40
Pompierii au intervenit, vineri dimineaţă, pentru a salva două persoane care au căzut în râul Olt, în zona localităţii Dobroteasa. Un bărbat de 65 de ani a fost scos imediat de către echipajele de intervenţie, iar al doilea – de 28 de ani - a fost scos după câteva minute, în stare de inconştienţă.
12:20
Coincidență dureroasă pentru Loredana Groza. Tatăl ei a murit înaintea unui moment important # Click.ro
Loredana Groza, în vârstă de 55 de ani, trece prin clipe grele după decesul tatălui său. Această pierdere imensă din viața artistei a survenit printr-o ironie a sorții, chiar în prag de sărbătoare.
12:20
Primul mesaj al Marianei Moculescu, pentru fiica ei, în 2026: „O rog să nu mă uite niciodată! I-am dăruit un tată celebru!” Nidia a moștenit frumusețea bunicii. FOTO # Click.ro
DRAFT. Primul mesaj al Marianei Moculescu, pentru fiica Nidia, în 2026: „O rog să nu mă uite niciodată! I-am dăruit un tată celebru!”
12:00
Mesajul unei românce, care s-a născut în Haiti, persoanelor care o atacă pentru culoarea pielii: „Identitatea culturală nu se măsoară în sânge” # Click.ro
O tânără româncă născută în Haiti și crescută în România, care locuiește în prezent în Zanzibar, a vorbit deschis despre ce înseamnă să fii român. Viața pe mai multe continente nu i-a știrbit legătura cu țara pe care o consideră „acasă”.
11:50
Tânăra superbă din România care lucrează la o fermă de 1.000 de hectare: „Nu este doar un loc de muncă” # Click.ro
Paula Corlat, o studentă în vârstă de numai 20 de ani din județul Iași, demonstrează că ambiția și pasiunea pot conduce la realizări impresionante. În ciuda vârstei pe care o are, tânăra deja lucrează 1.000 de hectare, alături de tatăl și fratele ei.
11:40
Mărturiile cutremurătoare ale tinerilor care au supraviețuit incendiului din Crans-Montana: „Flăcările s-au răspândit în câteva secunde”. Miracolul care i-a salvat viața lui Oscar # Click.ro
Incendiul devastator din stațiunea de schi Crans-Montana, în noaptea de Anul Nou, soldat cu peste 40 de morți și 115 răniți, a lăsat în urmă zeci de tineri marcați pe viață. Supraviețuitorii au povestit clipele de coșmar prin care au trecut în încercarea disperată de a se salva din calea flăcărilor.
11:00
Țara din Europa care interzice reclamele la produse de tip „junk food” pe timpul zilei. Cum motivează autoritățile decizia luată # Click.ro
Reclamele la produse de tip „junk food” urmează să fie interzise pe parcursul zilei, într-o țară europeană. Aceste alimente sunt considerate a fi nesănătoase datorită conținutului ridicat de zahăr, grăsimi saturate și sare pe care îl conțin.
10:50
Fiica marelui actor Tommy Lee Jones, găsită moartă într-o cameră de hotel. Victoria avea 34 de ani # Click.ro
Victoria Jones, fiica actorului american Tommy Lee Jones, a fost găsită moartă într-o cameră de hotel din San Francisco, la primele ore ale dimineții de Anul Nou. Tânăra avea 34 de ani.
10:50
Air fryerele au câștigat rapid popularitate datorită gătitului rapid și mai sănătos, dar nu toate preparatele sunt potrivite pentru această metodă.
10:40
La final de an, Andreea Raicu și-a făcut timp să reflecte asupra momentelor care i-au adus recunoștință în 2025.
10:30
La 79 de ani, Saveta Bogdan a cântat, de Revelion, ca să-și plătească facturile: „Nu vreau banii fiicei din America.” Ce pensie are artista? # Click.ro
La 79 de ani, Saveta Bogdan a cântat, de Revelion, ca să-și plătească facturile: „Nu vreau banii fiicei din America.” Ce pensie are artista?
10:20
Prima jumătate a lunii ianuarie aduce o răcire semnificativă a vremii în mare parte din România, potrivit celei mai recente prognoze publicate de Administrația Națională de Meteorologie pentru intervalul 5 ianuarie – 2 februarie.Prima jumătate a lunii ianuarie aduce o răcire semnificativă a vremii î
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.