Peste 300.000 de sticle de agheasmă, pregătite de voluntarii Arhiepiscopiei Tomisului pentru Bobotează: „Este o plăcere”
StirileProtv.ro, 3 ianuarie 2026 07:50
La Arhiepiscopia Tomisului, voluntarii lucrează fără oprire pentru a întâmpina cum se cuvine sărbătoarea Botezului Domnului.Sunt pregătite peste 300.000 de sticle, în care credincioșii vor primi agheasma mare de Bobotează.
• • •
