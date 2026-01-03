ANM a emis o prognoză specială pentru București, valabilă până pe 5 ianuarie. Cum va fi vremea în Capitală înainte de Bobotează
Gândul, 3 ianuarie 2026 10:50
Administrația Națională de Meteorologie a emis, sâmbătă, 3 ianuarie, o informare de precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului și viscol la munte, valabilă în următoarele două zile. De asemenea, pentru Capitală, a fost dată o prognoză specială, valabilă până în data de 5 ianuarie. Astfel, sâmbătă și duminică, 4 ianuarie, vremea […]
• • •
Acum 5 minute
11:20
Explozii în Venezuela. Trump ordonă lovituri militare aeriene în Caracas. Maduro instituie starea de urgență. Casa ministrului Apărării, bombardată # Gândul
11:20
Apel de urgență al președintelui Columbiei: cere convocarea ONU pentru situația din Venezuela # Gândul
Președintele Columbiei a transmis sâmbătă dimineață, pe platforma X, un mesaj alarmant în contextul exploziilor raportate în capitala Venezuelei, Caracas. Liderul de la Bogota a cerut convocarea de urgență a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, subliniind necesitatea unei evaluări internaționale a acțiunilor pe care le consideră agresive la adresa statului vecin. Mesajul președintelui […]
Acum 10 minute
11:10
Acum 30 minute
11:00
Probleme de trafic în mai multe județe: DN 73A, închis între Predeal și Râșnov / Copac căzut pe DN 75, în județul Alba # Gândul
Ninsorile abundente din ultimele ore au creat probleme serioase pe mai multe artere rutiere din țară. Circulația este oprită sâmbătă pe DN 73A, între Predeal și Râșnov, pentru intervenția utilajelor de deszăpezire, dar și pe DN 75, în județul Alba, după ce un copac s-a prăbușit pe carosabil. În același timp, autoritățile din Maramureș atrag […]
11:00
Un curier polonez a refuzat să livreze un colet de Revelion. Motivul, „Pur și simplu mi-a fost milă de…” # Gândul
Un curier dintr-o localitate rurală din Polonia a stârnit o dezbatere aprinsă pe internet, chiar înainte de Revelion, după ce a refuzat să livreze un colet cu artificii unui cunoscut. Motivația lui: animalele care, spune el, ajung să sufere în fiecare an din cauza zgomotelor puternice. Povestea, spusă chiar de curier pe rețelele sociale, a […]
10:50
Acum o oră
10:40
Câți bani a făcut un șofer de Bolt și Uber în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi, dacă a meritat sau nu” # Gândul
Un șofer român de Bolt și Uber a dezvăluit câți bani se pot câștiga într-o noapte de Revelion. Povestea lui a devenit virală pe Instagram, fiind urmărită de zeci de mii de oameni. Într-o postare detaliată, șoferul a explicat cheltuielile și strategiile sale pentru seara dintre ani, preia Adevărul. Șoferul se lansează în cursă. „Revelion […]
10:30
10:30
Dinamoviștii au plecat în cantonamentul din Antalya! Cine e noutatea din lot și ce spune Zeljko Kopic despre transferuri # Gândul
Dinamo a plecat sâmbătă, 3 ianuarie, în Antalya, unde va avea loc cantonamentul de iarnă. La ora 8:00 lotul era la aeroport și lipsește doar portarul Devis Epassy, care e la Cupa Africii. Valentin Țicu, noutatea din lotul roș-alb, e alături de „câini” în delegația ce face deplasarea în Antalya. Prezent este și Leam Eissat, […]
10:30
Val de majorări la impozitele locale în 2026. Cât ajung să plătească românii în marile orașe # Gândul
De la 1 ianuarie 2026, impozitele locale pe locuințe au crescut considerabil în majoritatea orașelor mari din România, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru companii. Modificările vin ca urmare a noii grile de valori impozabile introduse prin Pachetul 2 de măsuri fiscale, ceea ce a dus, în multe cazuri, la majorări de 70–80% față […]
10:30
La înmormântarea tatălui său, Loredana a oferit de pomană covrigi, prosoape, pachete consistente cu mâncare și sticle cu apă, respectând tradiția creștină. Gestul a fost făcut încă de la biserică, pentru toți cei care au venit să îi aducă un ultim omagiu lui Vasile Groza, dar și pentru sufletul celui trecut la cele veșnice. Vasile […]
Acum 2 ore
10:20
10:20
Sistemele europene de pensii se confruntă cu presiuni tot mai mari, pe fondul îmbătrânirii populației. Ideea creșterii vârstei de pensionare după 67 de ani revine în dezbaterea publică. În Germania, se discută din nou dacă actualul sistem de pensii mai poate fi susținut pe termen lung. Consiliul Economic al Uniunii Creștin-Democrate (CDU) a cerut public, […]
10:10
10:10
Rapid face primul transfer din 2026. Dan Șucu a plătit 100.000 de euro pentru atacantul care va fi împrumutat din Spania # Gândul
Rapid este pe punctul de a face primul transfer din 2026. Clubul giuleștean a ajuns la un acord pentru împrumutul atacantului Daniel Paraschiv, de la Real Oviedo. Paraschiv va evoluat în tricoul „alb-vișiniu” cel puțin până la finalul sezonului. Paraschiv merge în cantonamentul din Antalya Potrivit PROSPORT, care citează surse din anturajul clubului Rapid, patronul […]
09:40
09:30
După o lună ianuarie care se anunță a fi neobișnuit de blândă, cu precipitații scăzute, sub media perioadei, iarna pare că își va intra în drepturi începând cu februarie 2026. Iar meteorologii Accuweather avertizează că debutul ultimei luni de iarnă va aduce o schimbare radicală de vreme, cu ninsori și temperaturi negative accentuate. Până atunci, […]
Acum 4 ore
09:20
ARCMEDIA, nr. 1 detașat în clasamentul grupurilor de presă, la nivel național, în luna decembrie # Gândul
ARCMEDIA, cel mai mare grup de publishing din România, a fost în luna decembrie 2025, liderul absolut al internetului în România. Potrivit cifrelor furnizate prin intermediul SATI (Studiul de Audiență și Trafic de Internet), la nivelul grupurilor de presă, ARCMEDIA a obținut prima poziție, devansând cu mult grupurile Ringier, DIGI România, Intact Media Group sau […]
08:50
Iuliu Mureșan, președintele de la CFR Cluj, a anunțat că echipa riscă să nu ia licența UEFA dacă nu plătește o parte din datorii până la 15 ianuarie. CFR Cluj va lua șapte milioane de euro de pe urma transferului lui Louis Munteanu, dar banii intră în club în rate. Formațai din Gruia trebuie să […]
08:40
Centrul Infotrafic: se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale # Gândul
Potrivit datelor transmise de Centrul Infotrafic, sâmbătă dimineața, 3 ianuarie 2026, se circulă în condiții de iarnă pe A1 și A10, dar și pe drumuri naționale din mai multe județe. Astfel, se circulă în condiții de iarnă pe autostrada A1, atât pe tronsonul București-Pitești, între kilometrii 134-149, cât și pe întreg tronsonul Râmnicu Vâlcea-Deva. În […]
08:00
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.409. Rusia anunță „eliberarea” a 9 localități din regiunile Harkov, Zaporojie și Donețk # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 3 ianuarie 2026, în a 1.409-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Loviturile asupra orașelor și infrastructurii din Ucraina sunt prezentate de Rusia drept „eliberări”, într-un discurs oficial care justifică atacurile ca răspuns defensiv. Ce localități au fost cucerite de ruși Autoritățile de la Moscova au […]
07:50
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 819. O nouă tragedie în Gaza: bunică și nepot de 5 ani, arși de vii într-un cort, în timp ce găteau # Gândul
O bunică și nepotul ei în vârstă de numai 5 ani au murit arși de vii în Fâșia Gaza, după ce cortul în care locuiau a luat foc în timpul pregătirii mesei. Tragedia are loc pe fondul condițiilor tot mai dificile în care trăiesc mii de palestinieni adăpostiți în locuințe improvizate. Incendiul s-a produs într-un […]
Acum 6 ore
07:20
3 Ianuarie, calendarul zilei: Victoria Principal împlinește 76 de ani, Mel Gibson 70. Michael Schumacher face 57 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 3 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Victoria Principal, născută pe 3 ianuarie 1950 în Tokyo, Japonia, este o actriță și antreprenoare americană, cunoscută în special pentru rolul ei emblematic Pamela Barnes Ewing din Dallas (1978–1991), unul dintre cele […]
06:40
Zelenski propune un nou ministru la Apărare pe durata discuțiilor de pace Washington DC – Moscova. Politicianul, un fost ministru la Digitalizare # Gândul
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a propus pe vicepremierul Mykhailo Fedorov pentru funcția de ministru al Apărării. Acesta a fost ministru al transformării digitale. Zelenski a declarat vineri că Mykhailo Fedorov ar urma să preia conducerea Ministerului Apărării, înlocuindu-l pe Denys Șmîhal, aflat în funcție de mai puțin de șase luni. Numirea trebuie aprobată de Parlamentul ucrainean, […]
06:00
Un expert în educație critică reforma pe „persoană fizică” din școala românească: „Degeaba faci o ciorbă bună, dacă pui foarte multă sare. Învățământul intră șubrezit în 2026” # Gândul
Ovidiu Pânișoară, expert în educație, susține, într-un interviu pentru Gândul că anul 2025 a fost unul extrem de dificil pentru învățământul românesc, un domeniu aflat în primele rânduri ale reformei de austeritate a Guvernului Bolojan. Interlocutorul Gândul recunoaște că nu are mari așteptări în ceea ce privește școala românească, punctând că, în opinia sa, învățământul […]
05:40
Gândul a aflat care ar fi cauza incredibilă a deraierii trenului de metrou din noaptea de Revelion, de pe Magistrala 4. Mecanicii au fost suspendați pe perioada anchetei # Gândul
Surse Metrorex au dezvăluit în exclusivitate pentru Gândul care este cauza probabilă a deraierii trenului de metrou IVA din noaptea de Revelion. Vechi de aproximativ 40 de ani, trenul care a sărit de pe șine ar fi avut o problemă la roți. Incidentul s-a petrecut la trecerea peste un macaz, care, potrivit surselor Gândul, era […]
Acum 8 ore
05:10
Catastrofa de la Crans-Montana, ziua 3. Întreaga Europă este alături de Elveția. Investigarea cauzei declanșării incendiului abia începe # Gândul
Incendiul devastator de la barul „Le Constellation” din Crans-Montana, Valais, a prococat 40 de morți și 119 de răniți. 71 dintre persoanele rănite sunt cetățeni elvețieni. 14 răniți sunt cetățeni francezi, 11 sunt cetățeni italieni, 4 sunt cetățeni sârbi. De asemenea, printre răniți se află un belgian, un bosniac, 1 finlandez, 1 luxemburghez, un polonez […]
Acum 12 ore
00:50
Emil Boc a ieșit noaptea să dea la lopată: „Haideți să ne curățăm trotuarele”. Ce i-au răspuns clujenii # Gândul
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a ieșit noaptea să dea la lopată, a filmat momentul și l-a postat pe Facebook, alături de un îndemn pentru locuitorii orașului: „Haideți să ne curățăm trotuarele!”. „Dragi clujeni, Iarna aduce frumusețe, dar și responsabilitate. Așa cum ne bucurăm de fulgi, trebuie să avem grijă și de siguranța celor din […]
00:10
Unde a petrecut Revelionul Gigi Becali și ce a cerut de mâncare în primele ore ale anului 2026 # Gândul
Patronul echipei de fotbal FCSB, Gigi Becali, a petrecut noaptea de Revelion la Poiana Brașov, dar cumpăna dintre ani l-a prins la biserica din localitate, rugându-se alături de călugări. Cazat la unul dintre hotelurile deținute de fostul pătron al Rapidului, George Copos, Gigi Becali a fost însoțit de familie, Mihai Stoica și Teia Sponte. „Colegi” […]
2 ianuarie 2026
23:30
Mai multe zone din România sunt afectate de ploaia înghețată, un fenomen meteo periculos pentru șoferi. Cum trebuie reacționat în trafic # Gândul
Mai multe zone din România se confruntă cu fenomene meteo extreme, cum ar fi vânt puternic, ninsori, dar și ploi înghețate, în special în Oltenia. În acest context, șoferii trebuie să respecte regulile de circulație și să adapteze viteza la condițiile de drum. Într-o postare pe pagina de Facebook, Direcția Regională de Drumuri și Poduri […]
22:40
Suspiciune de crimă la Corbeanca. Un bătrân a fost găsit mort, cu urme de violență pe corp. Fiul victimei a fost reținut de polițiști # Gândul
O familie din Corbeanca, județul Ilfov, se confruntă în aceste zile cu o adevărată tragedie după ce un bărbat în vârstă ar fi fost ucis. Victima fusese adusă acasă de la azilul de bătrâni pentru a fi împreună cu familia de sărbători. Corpul bărbatului a fost găsit vineri de un membru al familiei, cu leziuni […]
Acum 24 ore
22:10
Cu cât se scumpesc chiriile din România, în 2026. Orașul în care clienții ar putea plăti și cu 100 de euro mai mult # Gândul
Pe lângă scumpirile la carburanți, alcool și tutun sau majorarea impozitelor locale, anul acesta și chiriașii vor resimți în mod direct efectele acestor măsuri. Concret, în 2026, chiria devine mai scumpă, iar experții imobiliari atrag atenția că procentul de majorare variază de la un județ la altul. Estimările arată o creștere medie între 5-15% pentru […]
22:10
Conferința președintei Mexicului a fost întreruptă de un cutremur de 6,5 grade. Bilanț: 1 mort și 12 răniți # Gândul
Un cutremur cu magnitudinea de 6.5 grade pe scara Richter s-a produs la o adâncime de 35 de km, lovind statul mexican Guerrero de pe coasta Pacificului și stârnind panică în rândul a milioane de oameni care celebrau a doua zi a Anului Nou. Serviciul Seismologic Național a înregistrat 151 de replici de intensitate slabă. […]
21:50
Misiune umanitară a Forțelor Aeriene Române în Elveția. Șase pacienți răniți în club, transportați la un spital din Paris cu o aeronavă C-27J Spartan # Gândul
O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat – vineri seara – din Baza 90 Transport Aerian Otopeni spre Elveția, pentru a transporta șase pacienți cu arsuri către un spital din Paris, Franța, anunță Ministerul Apărării Naționale (MApN). „O aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni […]
21:30
Ministrul Apărării spune că ajutorul de 50 de milioane de euro pentru Ucraina este în interesul securității naționale a României # Gândul
Ministrul Apărării, Radu Miruță, spune că suma de 50 de milioane de euro alocată de România pentru sprijinirea Ucrainei nu afectează alte domenii publice și nu reprezintă o suplimentare bugetară. Oficialul a subliniat că decizia este în interesul securității naționale a României. Radu Miruță a explicat că cele 50 de milioane de euro alocate pentru […]
21:10
Mai multe avalanșe au ucis două persoane și au rănit alte câteva în nordul Italiei. Salvatorii se luptă cu furtunile puternice # Gândul
O serie de avalanșe în Alpii italieni au ucis o femeie de 50 de ani și un schior alpinist și au rănit mai multe persoane. Vânturile puternice și ninsorile abundente îi împiedică pe salvatori în operațiunile de salvare. Primul accident, în care o femeie de origine germană și-a pierdut viața, s-a produs lângă bivuacul Bonelli […]
20:40
Ce spune proprietarul barului care a luat foc în Elveția despre controale: „A fost inspectat de 3 ori în 10 ani” # Gândul
Apar noi detalii în cazul incendiului de la barul din Crans Montana. Patronul locației din stațiunea elvețiană, unde au murit 47 de persoane și peste 100 au fost rănite, spune că locația a fost inspectată „de 3 ori în 10 ani”. Jacques Moretti, proprietarul barului Le Constellation din stațiunea elvețiana Crans-Montana, a declarat pentru presa […]
20:20
Ţara europeană în care mamele care lucrează primesc un bonus generos. Despre ce sumă este vorba și în ce condiții se acordă # Gândul
Italia continuă să sprijine și în 2026 mamele care lucrează prin așa-numitul „bonus mamme lavoratrici” (Working Mothers’ Bonus/Bonusul pentru mamele care lucrează). Ajutorul ajunge la 720 de euro net pe an, mai mult decât anul trecut, iar condițiile rămân aceleași: un venit din muncă sub 40.000 de euro pe an; cel puțin 2 copii în […]
19:20
Ce a pățit o femeie după ce a aruncat în mare mai multe sticle cu mesaje în interior. „Voiam doar un pic de romantism” # Gândul
Lorraine Forbes, o britanică de 58 de ani din orașul Eastbourne, a aruncat în mare mai multe sticle cu mesaje romantice în interior, scrise de mână, care să ajungă la cât mai multă lume. O lună mai târziu, însă, una dintre ele s-a întors la ea, dar cu o amendă neașteptată, potrivit publicației germane Frankfurter […]
19:00
Mesajul lui Călin Georgescu după tragedia de la Crans Montana: „Să ne rugăm împreună pentru cei plecați dintre noi” # Gândul
Călin Georgescu a transmis un mesaj de condoleanțe și solidaritate după tragedia produsă în stațiunea Crans-Montana pe pagina personală de Facebook. Acesta vorbește despre fragilitatea vieții și îi îndeamnă pe oameni să se roage pentru victime. În postarea publicată pe rețelele sociale, Călin Georgescu și-a adresat gândurile și rugăciunile către familiile afectate de explozia barului […]
19:00
ATENŢIE! Trafic blocat pe DN 67C, sectorul Novaci – Rânca. DRDP Craiova: „Facem apel la şoferii care au autovehicule parcate să le mute” # Gândul
Valorile foarte ridicate de trafic au condus la blocarea circulației rutiere pe DN 67C, între Novaci și Rânca. Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova face apel către conducătorii auto care au autovehiculele parcate pe partea carosabilă să le mute de urgență, pentru a permite deblocarea traficului și intervenția utilajelor de deszăpezire. În prezent, utilajele […]
18:50
A murit „Șuier”, celebrul câine-polițist retras din activitate în urmă cu aproape un an. „A fost mai mult decât un partener de intervenție” # Gândul
Câinele-polițist Șuier a murit pe 1 ianuarie, la vârsta de 10 ani, la aproape un an după ce a fost retras din activitat.. El fusese luat în îngrijire de polițistul cu care a făcut echipă în ultimii 3 ani de misiuni. Centrul Chinologic Sibiu și Poliția Română au anunțat vineri, 2 ianuarie, că celebrul câine […]
17:50
Vortex polar 2026. Avertismentul meteorologilor pentru luna ianuarie. Ce se va întâmpla în Europa # Gândul
Ultima prognoză meteo arată că vortexul polar a fost puternic perturbat în stratosferă din cauza unui fenomen rar. Meteorologii au observat o „încălzire stratosferică bruscă” care este în desfășurare. „Vortexul Polar” este denumirea dată circulației curenților de aer de iarnă în emisferele nordice și sudice. Arată ca un „ciclon” cu un nucleu rece. Rolul Vortexului […]
17:30
DSU intervine în Brașov după ce 11.000 de oameni din 4 localități au rămas fără apă potabilă # Gândul
Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat, vineri, că a efectuat o misiune de sprijin pentru comunitățile din județul Brașov afectate de întreruperea apei potabile. Aproximativ 11.000 de oameni din patru localități au rămas fără apă potabilă în urma unui incident ecologic. DSU, prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al judeţului Braşov, anunţă […]
17:10
„Permis pentru viitor”. Școală de șoferi gratuită pentru tinerii din medii defavorizate. Ce categorii pot fi obținute # Gândul
Tineri din medii defavorizate pot obţine finanţarea costurilor şcolii de şoferi prin programul „Permis pentru viitor”, ajuns la cea de-a 11-a ediţie, organizat pe bază de concurs de proiecte, potrivit unui comunicat al companiei MOL România. Solicitările de finanţare se depun online sau prin poştă până în 27 ianuarie 2026. Prin programul Permis pentru viitor […]
17:00
Elveția mulțumește pentru sprijinul internațional. Ce a transmis ministrul de Externe Ignazio Cassis # Gândul
Autoritățile elvețiene au transmis, vineri, un mesaj de recunoștință comunității internaționale pentru sprijinul oferit după tragedia produsă în stațiunea Crans-Montana. Ministrul de Externe al Elveției, Ignazio Cassis, a transmis condoleanțe familiilor victimelor și a subliniat importanța solidarității arătate de statele partenere în aceste momente dificile. Mesaj de solidaritate transmis de șeful diplomației elvețiene Într-o postare […]
17:00
Rușii au atacat centrul Harkovului cu rachete „Iskander”. 19 oameni, inclusiv un copil de șase luni, au fost răniți # Gândul
Forțele ruse au lovit, vineri, o clădire rezidențială înaltă din orașul Harkov, relatează RBC-Ukraine. Cel puțin 19 persoane au fost rănite. Volodimir Zelenski solicită mai mult sprijin pentru apărarea antiaeriană. Surse ucrainene spun că două rachete balistice Iskander-M au lovit o clădirea cu cinci etaje din districtul Kyivskyi din Harkov. „Inamicul a efectuat un atac […]
16:50
Un francez stabilit în Brașov se plânge de prețurile din România: „Mă gândesc serios să mă întorc în țara mea” # Gândul
O postare apărută recent pe Reddit a stârnit zeci de reacții după ce un cetățean francez, stabilit în România de aproape cinci ani, a comparat costul vieții din Brașov cu cel din Toulouse. Francezul, ajuns în țară din vara anului 2021, a explicat în detaliu situația sa insuportabilă, spunând că țara noastră a ajuns mai […]
16:40
Hidro Prahova transmite că problemele legate de calitatea apei din trei localități nu sunt recente:”Persistă de luni sau ani” # Gândul
Hidro Prahova, cel mai mare furnizor de apă potabilă din judeţul Prahova, informează că problemele legate de calitatea apei în localităţile Măneşti, Balta Doamnei şi Albeşti Paleologu nu sunt recente. Compania precizează că problemele datează de ani și a subliniat că, în condiţiile în care ele se menţin, este obligată să anunţe interdicţiile pe site-ul […]
