Apel de urgență al președintelui Columbiei: cere convocarea ONU pentru situația din Venezuela

Tineri din medii defavorizate pot obţine finanţarea costurilor şcolii de şoferi prin programul „Permis pentru viitor”, ajuns la cea de-a 11-a ediţie, organizat pe bază de concurs de proiecte, potrivit unui comunicat al companiei MOL România. Solicitările de finanţare se depun online sau prin poştă până în 27 ianuarie 2026. Prin programul Permis pentru viitor […]