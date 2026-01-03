Atacul din Venezuela, a şasea intervenţie a SUA în America Latină, în 75 de ani

23:40

Barul din staţiunea de schi elveţiană Crans-Montana care a fost distrus în noaptea de Anul Nou de un incendiu devastator a fost verificat "de trei ori în zece ani" şi "totul s-a făcut conform normelor", a asigurat proprietarul şi administratorul său în presa elveţiană - transmite France Presse. Potrivit autorităţilor din Valais, printre persoanele identificate se numără 71 de elveţieni, 14 francezi, 11 italieni, patru sârbi, precum şi un bosniac, un belgian, un luxemburghez, un polonez şi un portughez. În cazul a 14 răniţi, naţionalitatea nu a fost încă stabilită.