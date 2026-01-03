Tragedia de la Crans-Montana. Avionul Spartan al MApN a plecat în Elveţia pentru a duce pacienţi în Franţa
PSNews.ro, 3 ianuarie 2026 14:00
Un avion C-27J Spartan al Forţelor Aeriene Române a plecat, vineri seară, în Elveţia, pentru a transporta şase pacienţi cu arsuri suferite în urma incendiului de la Crans-Montana la un spital din Franţa. MApN anunţă că misiunea umanitară are loc în baza cererii de asistenţă internaţională formulată de autorităţile elveţiene. Este vorba de Mecanismul European […] Articolul Tragedia de la Crans-Montana. Avionul Spartan al MApN a plecat în Elveţia pentru a duce pacienţi în Franţa apare prima dată în PS News.
Primarul din Drăgăşani a tăiat un brad de pe un mormânt ca să-l împodobească. „Reprezenta un pericol”. # PSNews.ro
Potrivit scrierilor religioase, cimitirul ar trebui să fie un loc cu verdeaţă unde nu există nici întristare, dar nici suspin şi, în plus, ceva mai multă linişte ca printre cei vii. Numai că în Cimitirul Eternitatea din Drăgăşani este un du-te-vino printre morminte, cum rar poţi vedea în alte locuri. După ce l-a relocat cu […] Articolul Primarul din Drăgăşani a tăiat un brad de pe un mormânt ca să-l împodobească. „Reprezenta un pericol”. apare prima dată în PS News.
„Ne-au atacat, dar nu ne vor supune”, a declarat, sâmbătă, ministrul Apărării din Venezuela. Ministrul Apărării din Venezuela, Vladimir Padrino López, a anunțat desfășurarea forțelor militare în toată țara într-un videoclip postat pe rețelele sociale sâmbătă dimineața. Mesajul vine după ce armata americană a efectuat atacuri asupra țării, scrie CBC News.com. Vladimir Padrino Lopez […] Articolul VIDEO Ministrul Apărării din Venezuela: Ne-au atacat, dar nu ne vor supune! apare prima dată în PS News.
Cetățenii americani care merg în Rusia, sfătuiți să își pregătească testamentul și dorințele funerare # PSNews.ro
Cetățenilor americani li se recomandă să nu călătorească în Rusia din cauza pericolelor asociate războiului dintre Rusia și Ucraina, a riscului de persecuție sau detenție ilegală de către forțele de securitate ruse, a aplicării arbitrare a legilor locale și a posibilității unor acte teroriste. „Cetățenii americani aflați în Rusia ar trebui să părăsească imediat țara”, […] Articolul Cetățenii americani care merg în Rusia, sfătuiți să își pregătească testamentul și dorințele funerare apare prima dată în PS News.
Impozitele pentru 2026 pentru bucureşteni. Proprietarul unui apartament cu trei camere a trăit șocul vieții sale # PSNews.ro
Bucureștenii au început să primească înștiințările de plată pentru impozitele locale din 2026, care sunt majorate. Sumele au fost deja actualizate de unele primării pe site-ul Ghişeul.ro, iar pe reţelele sociale oamenii și-au arătat nemulțumirea, prezentând concret cât le-au crescut cheltuielile. De altfel, unele impozite au crescut chiar și cu 80%. Proprietarul unui un apartament cu […] Articolul Impozitele pentru 2026 pentru bucureşteni. Proprietarul unui apartament cu trei camere a trăit șocul vieții sale apare prima dată în PS News.
Dacia, în elita mondială cu o mașină de „Mad Max”. Sandrider participă la celebrul Raliu Dakar # PSNews.ro
Modelul Dacia Sandrider beneficiază de o serie de îmbunătățiri esențiale pentru Raliul Dakar 2026, axate pe reducerea greutății, eficiența sistemului de răcire, ameliorarea vizibilității, fiabilitate și confortul pilotului, anunță un comunicat de presă. Dacia Sandriders se pregătesc să trăiască, pentru a doua oară, aventura supremă a sportului auto Startul în Raliul Dakar – prima etapă […] Articolul Dacia, în elita mondială cu o mașină de „Mad Max”. Sandrider participă la celebrul Raliu Dakar apare prima dată în PS News.
Maduro a fost arestat pentru a fi judecat în SUA, spune Marco Rubio. Venezuela cere dovezi că liderul trăieşte # PSNews.ro
Statele Unite l-au arestat pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro pentru a fi judecat în SUA, potrivit unui senator republican care afirmă că a vorbit cu secretarul de stat Marco Rubio, relatează CNN. „El m-a informat că Nicolás Maduro a fost arestat de personalul american pentru a fi judecat pe baza acuzaţiilor penale în Statele Unite […] Articolul Maduro a fost arestat pentru a fi judecat în SUA, spune Marco Rubio. Venezuela cere dovezi că liderul trăieşte apare prima dată în PS News.
Dan Motreanu anunţă suma totală primită de România de la UE. „Beneficiu net de 71 miliarde de euro” # PSNews.ro
Europarlamentarul liberal Dan Motreanu afirmă, sâmbătă, că, de la intrarea în UE şi până astăzi, România a primit 106 miliarde de euro de la UE şi a plătit 35 miliarde de euro, având un beneficiu net de 71 miliarde de euro. ”Apartenenţa ţării noastre la Uniunea Europeană le permite românilor să ducă o viaţă mai […] Articolul Dan Motreanu anunţă suma totală primită de România de la UE. „Beneficiu net de 71 miliarde de euro” apare prima dată în PS News.
„Majoritatea globală va condamna atacul asupra Venezuelei” Reacția Rusiei după capturarea lui Maduro # PSNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin s-a deplasat la Kremlin pentru a aborda evenimentele din Venezueala într-o serie de întâlniri cu ușile închise, informează agenția independentă Insider. Ministerul rus de Externe a condamnat „agresiunea militară” a Statelor Unite împotriva Venezuelei și a pledat pentru dialog pentru a preveni o escaladare suplimentară în regiune. „În situația actuală, este […] Articolul „Majoritatea globală va condamna atacul asupra Venezuelei” Reacția Rusiei după capturarea lui Maduro apare prima dată în PS News.
Iarnă grea în Alba. Zeci de mii de familii au rămas fără energie electrică din cauza viscolului # PSNews.ro
Zeci de mii de consumatori de energie electrică din judeţul Alba au rămas nealimentaţi, sâmbătă dimineaţă, în urma avariilor produse de viscol pe reţeaua de furnizare. Potrivit autorităţilor, viscolul puternic şi căderile masive de zăpadă au provocat avarii în mai multe zone. Aproximativ 23 de mii de consumatori au rămas nealimentaţi cu energie electrică. ”Au […] Articolul Iarnă grea în Alba. Zeci de mii de familii au rămas fără energie electrică din cauza viscolului apare prima dată în PS News.
Procedurile mecanismului de protecție civilă activate la Crans-Montana, create după Colectiv. Explicaţiile şefului DSU # PSNews.ro
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, spune că procedurile mecanismului european de protecție civilă, care au fost activate la Crans-Montana, au fost create după dezastrul din Clubul Colectiv, din Bucureşti. Raed Arafat a declarat că România ajută Elveția datorită activării Mecanismului european de protecția civilă. Arafat a arătat că multe dintre procedurile acestui […] Articolul Procedurile mecanismului de protecție civilă activate la Crans-Montana, create după Colectiv. Explicaţiile şefului DSU apare prima dată în PS News.
METEO Vremea rea continuă cel puţin până luni seară. Ninsori abundente, polei şi viscol. Avertizări cod galben # PSNews.ro
Meteorologii avertizează că vremea rea continuă cel puţin până luni seară. Sunt aşteptate ninsori, polei, dar şi viscol în zonele montane. La munte stratul nou de zăpadă poate ajunge la 50 de centimetri, iar în Transilvania şi Maramureş la 15 centimetri. Meteorologii au emis, sâmbătă, o nouă informare, valabilă până luni, la ora 20.00. ”Temporar […] Articolul METEO Vremea rea continuă cel puţin până luni seară. Ninsori abundente, polei şi viscol. Avertizări cod galben apare prima dată în PS News.
Deputatul USR și fost ministru al Economiei, Claudiu Năsui, a publicat pe Facebook un mesaj critic la adresa guvernului condus de Ilie Bolojan. El își exprimă opinia potrivit căreia politicile fiscale recente au afectat grav mediul de afaceri și populația. Declarațiile sale reprezintă o poziție politică asumată. Este formulată în contextul dezbaterilor privind deficitul bugetar […] Articolul Claudiu Năsui acuză: Guvernului Bolojan nu i-a păsat nici de firme nici de oameni apare prima dată în PS News.
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că ridicarea avioanelor de luptă F-16 în urma alertelor privind drone rusești în apropierea frontierei României a devenit o situație aproape obișnuită, în contextul atacurilor Rusiei asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. „S-au ridicat două avioane F-16 de la Fetești. Sunt proceduri clasice pe care specialiștii din Armata Română […] Articolul Drone rusești la granița României. Miruţă: Ridicările de F-16 sunt aproape zilnice apare prima dată în PS News.
Alertă în Venezuela: Forțele Speciale SUA ignoră apărarea antiaeriană, Maduro cere ajutorul Rusiei și Chinei # PSNews.ro
Statele Unite au lansat o operațiune militară de amploare în Venezuela. Capitala Caracas este survolată în aceste momente de elicoptere ale Forțelor pentru Operații Speciale (FOS) americane, la scurt timp după ce explozii puternice au zguduit principalele orașe ale țării. Regimul Maduro a confirmat atacul și a decretat stare de urgență națională. Imagini video care […] Articolul Alertă în Venezuela: Forțele Speciale SUA ignoră apărarea antiaeriană, Maduro cere ajutorul Rusiei și Chinei apare prima dată în PS News.
Zile de foc pentru diplomaţie. Ucraina îşi primeşte aliaţii la Kiev. Discuţii despre garanţiile de securitate # PSNews.ro
Sâmbătă are loc o întâlnire importantă în format hibrid, în Kiev. Consilieri pe probleme de securitate naţională din peste 10 ţări, plus „eurocraţii” din Comisia Europeană şi NATO, vor sosi la Kiev. Oficialii americani sunt aşteptaţi să participe virtual la întâlnire. În această întâlnire, vor fi stabilite aspecte legate de garanţiile de securitate şi ce […] Articolul Zile de foc pentru diplomaţie. Ucraina îşi primeşte aliaţii la Kiev. Discuţii despre garanţiile de securitate apare prima dată în PS News.
UPDATE VIDEO Venezuela atacată de SUA. Este stare de urgenţă. Trump: „Maduro a fost capturat şi scos din ţară” # PSNews.ro
UPDATE, ORA 11.46 Într-o postare pe Truth Social, preşedintele american Donald Trump confirmă, sâmbătă, că SUA au atacat Venezuela şi susţine că preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, şi soţia sa „au fost capturaţi şi scoşi din ţară”. „Statele Unite ale Americii au desfăşurat cu succes o operaţiune de amploare împotriva Venezuelei şi a liderului său, preşedintele […] Articolul UPDATE VIDEO Venezuela atacată de SUA. Este stare de urgenţă. Trump: „Maduro a fost capturat şi scos din ţară” apare prima dată în PS News.
România a fost în decembrie cea mai scumpă piață de energie din UE, chiar dacă prețurile spot au scăzut # PSNews.ro
România a fost în luna decembrie cea mai scumpă piață de energie din Uniunea Europeană. Deşi prețul mediu zilnic a scăzut la 117,65 euro/MWh de la 121,5 euro/MWh în noiembrie, relevă date analizate de Profit.ro. Și miercuri, 31 decembrie, România se număra printre piețele cu cea mai scumpă energie din UE. Preţul, de 101 euro/MWh. […] Articolul România a fost în decembrie cea mai scumpă piață de energie din UE, chiar dacă prețurile spot au scăzut apare prima dată în PS News.
Intrare liberă la Campionatul Mondial de Hochei U20 – Rezervă-ți locul acum la Berceni Arena! # PSNews.ro
Campionatul Mondial de Hochei U20 aduce, începând de mâine, 4, până pe 10 ianuarie, la Patinoarul Berceni Arena, stiluri de joc contrastante și obiective îndrăznețe. Biletele sunt gratuite, mai pot fi încă rezervate pentru meciurile din 5 ianuarie și zilele următoare, pe site-ul berceniarena.ro. Printre echipele participante la Campionatul Mondial de Hochei U20, este și […] Articolul Intrare liberă la Campionatul Mondial de Hochei U20 – Rezervă-ți locul acum la Berceni Arena! apare prima dată în PS News.
Într-o postare pe Truth Social, preşedintele american Donald Trump confirmă, sâmbătă, că SUA au atacat Venezuela şi susţine că preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, şi soţia sa „au fost capturaţi şi scoşi din ţară”. „Statele Unite ale Americii au desfăşurat cu succes o operaţiune de amploare împotriva Venezuelei şi a liderului său, preşedintele Nicolas Maduro, care […] Articolul Venezuela atacată de SUA. Trump anunţă că Maduro „a fost capturat şi scos din ţară” apare prima dată în PS News.
MAI: Aproape 90 de cazuri de acte românești falsificate pentru cetățeni din Ucraina, Rusia sau Moldova # PSNews.ro
În cadrul unui interviu la Antena 3 CNN, Bogdan Despescu, secretar de stat în MAI, a declarat că există peste 89 de cazuri de documente românești falsificate, pentru cetățeni din Ucraina, Rusia sau Moldova. Este vorba despre cărți de identitate sau pașapoarte falsificate. Au fost obținute în baza unor certificate de cetățenie sau stare civilă, […] Articolul MAI: Aproape 90 de cazuri de acte românești falsificate pentru cetățeni din Ucraina, Rusia sau Moldova apare prima dată în PS News.
PSD este partidul despre care s-a scris cel mai mult în sursele online și social media relevante, pe parcursul ultimului an. O arată datele agregate și analizate cu ajutorul NewsVibe, platformă AI de monitorizare media în timp real, Aproape 135.000 de mențiuni online au vizat PSD. Este urmat la o distanță considerabilă de PNL, cu […] Articolul TOP 5 partide în spațiul online românesc, în ultimul an. DIGITAL DUEL by NewsVibe apare prima dată în PS News.
Probleme la principalul site unde românii își plătesc taxele. Ghiseul.ro a cedat sub presiunea prea multor accesări # PSNews.ro
Site-ul ghiseul.ro a întâmpinat probleme tehnice și a căzut pentru mai multe momente în primele zile ale anului 2026. Platforma este folosită de români pentru a-și calcula noile taxe și impozite pe proprietăți, iar primele informații au stârnit reacții de uimire și revoltă în mediul online. Unii utilizatori și-au exprimat șocul față de creșterile semnificative […] Articolul Probleme la principalul site unde românii își plătesc taxele. Ghiseul.ro a cedat sub presiunea prea multor accesări apare prima dată în PS News.
Campionatul Mondial de Hochei U20, spectacol pe gheață la Patinoarul Berceni Arena – 4-10 ianuarie # PSNews.ro
Patinoarul Berceni Arena se pregătește pentru debutul Campionatului Mondial de Hochei U20, eveniment ce va reuni șase echipe internaționale între 4 și 10 ianuarie. După un an plin, în care patinoarul a devenit un loc viu, găzduind mii de copii la cursuri și tineri dornici de mișcare în weekenduri, arena trece acum la nivelul competițional […] Articolul Campionatul Mondial de Hochei U20, spectacol pe gheață la Patinoarul Berceni Arena – 4-10 ianuarie apare prima dată în PS News.
Două noi decese confirmate cu virusul gripal al fost confirmate în România săptămâna trecută, ceea ce ridică numărul deceselor la trei de la începutul sezonului. Potrivit INSP, în perioada 22-28 decembrie, au fost comunicate două decese noi confirmate cu virus gripal. De la începutul sezonului, au fost astfel înregistrate trei decese cu virus gripal: 2 tip […] Articolul Două noi decese cauzate de gripă în România. Anunțul INSP apare prima dată în PS News.
Fosta ministră a Dezvoltării și Turismului, Elena Udrea, a atacat la Înalta Curte de Casație și Justiție decizia Curții de Apel București prin care i-a fost respinsă cererea de recuperare a 900.000 de euro, parte din suma confiscată în dosarul Hidroelectrica, scrie Libertatea. Banii reprezintă valoarea pachetului majoritar de acțiuni la SC Editura Evenimentul Zilei […] Articolul Elena Udrea contestă la ICCJ confiscarea a 900.000 de euro din dosarul Hidroelectrica apare prima dată în PS News.
Fostul premier Marcel Ciolacu a publicat pe contul său de Instagram un mesaj ironic despre situația din anul 2025, care, din a doua jumătate, l-a avut ca premier pe Ilie Bolojan. Reacția vine după ce, în mesajul său de Anul Nou, Bolojan a caracterizat anul trecut ca fiind unul „dificil”, invocând măsurile economice luate. Ciolacu […] Articolul Ciolacu, mesaj ironic de Anul Nou: cocoșul jumulit al premierului Bolojan apare prima dată în PS News.
Au fost determinate câteva dintre naționalitățile victimelor, a precizat șeful poliției din Vaias, Frederic Gisler. Bilanțul răniților a crescut la 119, potrivit autorităților locale. Incendiul devastator din Crans-Montana s-a soldat cu peste 47 de morți. În cursul zilei de vineri, numărul răniților a crescut la 119, potrivit declarațiilor date de Mathias Reynard, șeful guvernului local din cantonul Valais, citat […] Articolul Bilanțul tragediei din Elveția. Numărul răniților a crescut. Naționalitățile victimelor apare prima dată în PS News.
Româncă furată de 34.000 de euro câștigați în Italia: hoții au acționat cu ajutorul unei angajate a băncii # PSNews.ro
O femeie din Buzău, care a muncit ani la rând în Italia și a reușit să economisească zeci de mii de euro, s-a trezit fără niciun ban în cont, după ce a fost victima unei escrocherii. Ancheta a scos la iveală că la comiterea fraudei au participat un român stabilit în Spania, alți doi bărbați […] Articolul Româncă furată de 34.000 de euro câștigați în Italia: hoții au acționat cu ajutorul unei angajate a băncii apare prima dată în PS News.
Statul român cere despăgubiri de peste 80 milioane euro pentru trenurile Alstom întârziate # PSNews.ro
La fix 2 ani de când pe liniile de cale ferată ar fi trebuit să circule 37 de rame Alstom Coradia Stream, în România au ajuns doar 10 unități dintre care doar șase au fost puse în circulație. Penalitățile pentru întârzieri calculate de experții contractați de statul român au depășit pragul de 415 milioane de […] Articolul Statul român cere despăgubiri de peste 80 milioane euro pentru trenurile Alstom întârziate apare prima dată în PS News.
Hidro Prahova: Interdicţiile privind consumul apei din 3 localităţi nu sunt situaţii noi. Problemele – de luni sau ani” # PSNews.ro
Compania Hidro Prahova S.A., cel mai mare furnizor de apă potabilă din judeţul Prahova, a transmis vineri, 2 ianuarie, că problemele legate de calitatea apei din localităţile Măneşti, Balta Doamnei şi Albeşti Paleologu nu sunt recente, ci persistă de luni sau chiar de ani de zile. Reacţia companiei vine după apariţia, începând cu 1 ianuarie […] Articolul Hidro Prahova: Interdicţiile privind consumul apei din 3 localităţi nu sunt situaţii noi. Problemele – de luni sau ani” apare prima dată în PS News.
Victor Ponta iese la atac: Niciun politician nu va folosi tragedia din Elveția în scopuri politice # PSNews.ro
Victor Ponta a răbufnit după tragedia din Elveția, în care zeci de oameni au murit, iar peste o sută au fost răniți. Incendiul din Crans Montana este asemănător cu cel din Colectiv. Atunci, lui Victor Ponta i s-a cerut demisia, iar premierul a părăsit funcția, ca gest de onoare. „Condoleanțe și solidaritate pentru toate victimele […] Articolul Victor Ponta iese la atac: Niciun politician nu va folosi tragedia din Elveția în scopuri politice apare prima dată în PS News.
Ministerul de Externe anunţă, vineri, că se află în contact cu familia unui cetăţean român presupus dispărut în urma incendiului din Elveţia. ”În legătură cu tragicul eveniment produs în Elveţia, în staţiunea Crans Montana, Ministerul Afacerilor Externe precizează că Ambasada României la Berna este în contact cu familia unui cetăţean român presupus dispărut în urma […] Articolul Român dat dispărut după incendiul din Elveția. MAE, în contact cu autoritățile locale apare prima dată în PS News.
Autorităţile din judeţul Vâlcea au închis, sâmbătă după amiază, drumul care duce către staţiunea Vârful lui Roman, zonă care atrage numeroşi turişti. Interdicţia a fost impusă în condiţiile în care în zona montană a localităţii Horezu ninge abundent iar vântul viscoleşte zăpada. Anterior, Poliţia a permis accesul către acea zonă doar pentru autovehiculele echipate pentru […] Articolul VIDEO Încă un drum închis din cauza viscolului. Anunț de ultimă oră de la Poliție apare prima dată în PS News.
Toni Neacșu: Guvernul a preluat rolul real de legiuitor, Parlamentul a devenit o cameră de validare # PSNews.ro
Avocatul Toni Neacșu susține că anul 2025 a evidențiat o inversare a rolurilor constituționale între Parlament și Guvern, Guvernul exercitând de facto puterea legislativă, iar Parlamentul devenind, în mare parte, o instituție decorativă. Conform articolului 61 din Constituție, „Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării”, iar Guvernul ar […] Articolul Toni Neacșu: Guvernul a preluat rolul real de legiuitor, Parlamentul a devenit o cameră de validare apare prima dată în PS News.
Fostul şef al diplomaţiei ucrainene Dmitri Kuleba: Şansele de încetare a războiului în 2026 sunt „zero” # PSNews.ro
Fostul ministru de externe al Ucrainei Dmitri Kuleba consideră că războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu se va încheia în 2026, iar şansele ca până la sfârşitul iernii să se ajungă la un armistiţiu sunt nule, relatează UNIAN, care citează un interviu pe care fostul şef al diplomaţiei l-a publicat pe canalul său de YouTube. „Trebuie […] Articolul Fostul şef al diplomaţiei ucrainene Dmitri Kuleba: Şansele de încetare a războiului în 2026 sunt „zero” apare prima dată în PS News.
VIDEO, FOTO Cum arată și cât costă Wuling Binguo EV, cea mai ieftină mașină electrică din lume # PSNews.ro
Într-o piață auto chineză în plină expansiune cu vehicule electrice, SAIC-GM-Wuling dezvăluie versiunea 2025 a modelului său Binguo EV, o mașină electrică de oraș care își propune să democratizeze mobilitatea cu emisii zero, cu un preț deosebit de competitiv. SAIC-GM-Wuling (SGMW) este o societate mixtă tripartită înființată în 2002, rezultatul unei alianțe între gigantul chinez […] Articolul VIDEO, FOTO Cum arată și cât costă Wuling Binguo EV, cea mai ieftină mașină electrică din lume apare prima dată în PS News.
Incident ecologic în județul Brașov. 11.000 de oameni au rămas fără apă potabilă. DSU intervine # PSNews.ro
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a efectuat o misiune de sprijin pentru comunităţile din judeţul Braşov afectate de întreruperea furnizării apei potabile, în urma unui incident ecologic produs la sursa de captare. Astfel, până în acest moment a fost distribuită o cantitate de 4.000 de litri de apă. Aproximativ 11.000 de consumatori sunt afectaţi în […] Articolul Incident ecologic în județul Brașov. 11.000 de oameni au rămas fără apă potabilă. DSU intervine apare prima dată în PS News.
De la 1 ianuarie, într-un oraș din România taxa de salubrizare crește de la 170 de lei la 288 de lei pe persoană pe an, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 70%. Pentru o familie cu doi copii, suma anuală depășește 1.100 de lei doar pentru colectarea gunoiului menajer, conform digi24.ro. Este vorba de […] Articolul Orașul unde taxa pe gunoi crește cu 70%. Ce mesaj transmit localnicii revoltați apare prima dată în PS News.
Scandal de corupție la Kiev: fost ministru ucrainean, acuzat că a subevaluat terenuri pentru un proiect rezidențial # PSNews.ro
Anchetatorii anticorupție din Ucraina au anunțat miercuri finalizarea investigației într-un dosar de corupție care îl vizează pe fostul viceprim-ministru Oleksii Cernîșov. Acesta a deținut anterior funcția de ministru al Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor și este acuzat de implicare într-o amplă schemă imobiliară din Kiev. Concluziile anchetei arată că un dezvoltator imobiliar ar fi pus la punct un mecanism […] Articolul Scandal de corupție la Kiev: fost ministru ucrainean, acuzat că a subevaluat terenuri pentru un proiect rezidențial apare prima dată în PS News.
Pe cine a ales Zelenski pentru a fi cel mai important consilier al său, în locul lui Andrii Iermak # PSNews.ro
Preşedintele ucrainean a anunţat vineri că l-a ales pe generalul Kirilo Budanov, şeful serviciului de informaţii al armatei (GUR), pentru a-l înlocui pe Andrii Iermak, şeful cancelariei prezidenţiale, care a demisionat la sfârşitul lunii noiembrie pe fondul unui scandal de corupţie. Preşedintele Ucrainei a declarat vineri că i-a oferit funcţia de şef al cabinetului prezidenţial […] Articolul Pe cine a ales Zelenski pentru a fi cel mai important consilier al său, în locul lui Andrii Iermak apare prima dată în PS News.
Fără ghișee la Sectorul 4: plățile către bugetul local se fac exclusiv online, pentru al șaselea an la rând # PSNews.ro
Pentru al șaselea an consecutiv, toate plățile datorate bugetului local al Sectorului 4 se efectuează exclusiv online, prin ordin de plată sau la aparatele SelfPay, evitându-se, așadar, aglomerația și timpii pierduți la cozi în fața ghișeelor. Contribuabilii din Sectorul 4 al Capitalei, persoane fizice și juridice, pot efectua, începând cu data de 02 ianuarie 2026, […] Articolul Fără ghișee la Sectorul 4: plățile către bugetul local se fac exclusiv online, pentru al șaselea an la rând apare prima dată în PS News.
Un număr record de afaceri au pus lacătul pe ușă în 2025. În ce oraș s-au închis cele mai multe firme # PSNews.ro
Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în primele 11 luni din anul 2025 a fost de 17.661, în creştere cu 5,42% comparativ cu perioada similară din 2024, conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). Cele mai multe companii care şi-au suspendat activitatea au fost din Bucureşti, respectiv 2.157 (număr în creştere cu […] Articolul Un număr record de afaceri au pus lacătul pe ușă în 2025. În ce oraș s-au închis cele mai multe firme apare prima dată în PS News.
Ruptură totală la New York: Mamdani revocă din prima zi aplicarea definiției antisemitismului și ordinele pro-Israel # PSNews.ro
Noul primar al New Yorkului și-a început mandatul prin revocarea modului de definire a antisemitismului la nivelul administrației orașului și a măsurilor pro-Israel impuse de predecesorul său, potrivit Mediafax. În chiar prima zi de mandat, primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a revocat aplicarea definiției antisemitismului formulată de Alianța Internațională pentru Comemorarea Holocaustului (IHRA) și […] Articolul Ruptură totală la New York: Mamdani revocă din prima zi aplicarea definiției antisemitismului și ordinele pro-Israel apare prima dată în PS News.
În 2025, Patinoarul Berceni Arena a devenit dintr-o destinație sportivă, un spațiu al comunității # PSNews.ro
Anul 2025 a transformat Berceni Arena dintr-o destinație sportivă într-un veritabil spațiu al comunității, unde pasiunea pentru gheață s-a împletit armonios cu educația și spiritul de echipă. Prin programul „Creștem Campioni”, sute de copii au descoperit aici curajul primilor pași pe patine, transformând arena într-un loc de învățare și disciplină. De la sesiunile de […] Articolul În 2025, Patinoarul Berceni Arena a devenit dintr-o destinație sportivă, un spațiu al comunității apare prima dată în PS News.
VISA arată că 2026 va depăși 2025 în privința evoluției plăților digitale. De la cumpărături cu agenţi AI la progrese majore în utilizarea stablecoin, anul viitor va depăşi 2025 – deja un an excepţional – în ceea ce priveşte evoluţia plăţilor digitale, arată un studiu VISA. Va crește comerțul cu agenți AI, iar stablecoin-urile își […] Articolul Începutul sfârșitului pentru banii cash: 2026 va fi anul exploziei plăților digitale apare prima dată în PS News.
Bloomberg: Cei mai bogați 500 de oameni ai lumii au devenit și mai bogați. Câștiguri record în 2025 # PSNews.ro
Creșterea piețelor financiare și entuziasmul legat de inteligența artificială au adus un an excepțional miliardarilor lumii, cu averi împinse la maxime istorice. Cei mai bogați 500 de oameni ai planetei au înregistrat în 2025 cel mai bun an din istorie în ceea ce privește creșterea averilor, arată datele Indicelui Bloomberg al Miliardarilor. Evaluarea arată o creștere fără […] Articolul Bloomberg: Cei mai bogați 500 de oameni ai lumii au devenit și mai bogați. Câștiguri record în 2025 apare prima dată în PS News.
Nu putem ști cu exactitate cum va arăta anul 2026, dar un lucru rămâne sigur: politica nu se oprește niciodată. Alegerile schimbă guverne, războaiele redesenează granițe, pandemiile zguduie viața cotidiană, iar organismul fragil al democrației rămâne într-o agitație continuă. În astfel de momente, lectura devine o formă de orientare — un mod de a privi […] Articolul Politico: Cele 13 cărți care te vor ajuta să supraviețuiești în 2026 apare prima dată în PS News.
Nou mesaj Ro-Alert în Tulcea. Drone la granița cu România. Avioane F-16, ridicate de la Fetești # PSNews.ro
Autoritățile au emis vineri un nou mesaj Ro-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, după ce au fost detectate drone la granița cu România. Sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au identificat, sâmbătă, drone aeriene lansate de Federația Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre, aflate în apropierea frontierei cu România. În urma […] Articolul Nou mesaj Ro-Alert în Tulcea. Drone la granița cu România. Avioane F-16, ridicate de la Fetești apare prima dată în PS News.
Turiştii aflaţi pe Valea Prahovei pot urca, sâmbătă, cu instalaţiile de transport pe cablu doar până la cota 1400 din Bucegi. Instalaţiile are urcă la cota 2000 şi care deservesc domeniul schiabil al staţiunii Sinaia sunt oprite, din cauza vântului puternic. Instalaţiile de transport pe cablu care urcă la cota 2000 din munţii Bucegi şi […] Articolul Domeniul schiabil din Sinaia, închis din nou din cauza vântului puternic apare prima dată în PS News.
