Cristian Geambașu A înțeles Țicu?
Golazo.ro, 3 ianuarie 2026 15:40
Noul fundaș stânga al lui Dinamo, singurul transfer de până acum al roș-albilor, are în spate un calvar, dar și un coșmar pe care l-a provocat unui coleg de generație.
Acum 10 minute
15:50
Eissat, cu Dinamo în Antalya Lotul lui Kopic pentru cantonamentul de iarnă » Apariție surprinzătoare: „E un tânăr de perspectivă” # Golazo.ro
Dinamo București se va pregăti pentru reluarea sezonului de Liga 1 într-un cantonament organizat în Turcia, în Antalya.
Acum 30 minute
15:40
Acum o oră
15:20
Pleacă Tudose și Caio? Bogdan Andone, detalii despre cei mai curtați jucători de la FC Argeș: „Avem niște oferte concrete” # Golazo.ro
Bogdan Andone, antrenorul lui FC Argeș, a oferit câteva declarații înainte de plecarea în cantonament. A vorbit despre adversarii pe care îi va întâlni în Turcia, dar mai ales despre situația lui Caio Ferreira și a lui Mario Tudose.
15:10
„Vă rog să nu mă abandonați” Suspendat de un an, Mykhailo Mudryk le-a transmis un mesaj fanilor lui Chelsea # Golazo.ro
Mykhailo Mudryk (24 de ani), atacantul celor de la Chelsea, le-a transmis un mesaj fanilor grupării londoneze.
Acum 2 ore
14:50
Chelsea, ca FCSB? Enzo Maresca a ales să demisioneze, deranjat de ce se întâmpla la clubul londonez # Golazo.ro
Enzo Maresca (45 de ani) s-a despărțit de Cheslea chiar în prima zi din 2026.
14:30
Radu Naum, scrisoare către un dispărut: Mirel, (formula „Dragă Mirel” dar ar fi fost prea convivială).
14:10
Rapid vrea un golgheter Suma pe care trebuie să o plătească giuleștenii pentru atacantul brazilian dorit de Gâlcă # Golazo.ro
Rapid ar dori să-l transfere pe atacantul Andre Clovis, de la formația din liga a doua portugheză Academico Viseu.
14:00
Cum se prezintă Rapid în Antalya Trei absenți din lotul lui Costel Gâlcă pentru cantonamentul din Turcia. Câți jucători are la dispoziție # Golazo.ro
Rapid București se pregătește pentru startul cantonamentului din Antalya.
Acum 4 ore
13:10
Gabi Ruse, pe tabloul principal la Brisbane Românca a obținut calificarea după ce a câștigat setul decisiv cu 6-0! # Golazo.ro
Gabriela Ruse a obținut, sâmbătă, calificarea pe tabloul principal al turneului WTA 500 de la Brisbane, după 3-6, 6-4, 6-0 cu Zeynep Sonmez.
13:00
Și-a lovit colegul la antrenament VIDEO: Reacție neașteptată a portarului care a primit gol de la jumătatea terenului # Golazo.ro
Diogo Costa (26 de ani), goalkeeper-ul lui Porto, a avut o reacție de frustrare după golul încasat de la Rodrigo Mora, colegul său de 18 ani.
12:30
Șumudică și-a găsit echipă Tehnicianul român îl va avea adversar pe Cristiano Ronaldo. Și o misiune foarte complicată # Golazo.ro
Marius Șumudică (54 de ani) ar urma să semneze cu Al-Okhdood, penultima clasată din prima ligă a Arabiei Saudite.
12:10
Unde merge Coubiș AC Milan i-a stabilit viitorul fundașului dorit de Dinamo » Destinația: România # Golazo.ro
Andrei Coubiș ar putea ajunge în Liga 1 în perioada de mercato din această iarnă. AC Milan plănuiește să-l aducă înapoi de la Sampdoria pe jucătorul crescut în propria academie și să-l vândă apoi către Universitatea Cluj.
12:00
Joao Felix, luat la palme FOTO: Haos total la ultimul meci jucat de Al Nassr » Prima înfrângere după 8 partide # Golazo.ro
Al Ahli - Al Nassr 3-2. Joao Felix (26 de ani), jucătorul oaspeților, a fost implicat într-o bătaie pe teren la finalul partidei. Și a fost lovit.
Acum 6 ore
11:40
Ilie Dumitrescu se implică în fotbal Și-a anunțat revenirea după aproape 16 ani: „Asta vreau să fac. Cred că va ieși anul ăsta” # Golazo.ro
Ilie Dumitrescu (56 de ani), fost component al „Generației de Aur”, a dezvăluit că pune la cale un proiect prin care dorește să îi ajute pe tinerii fotbaliști.
11:30
CFR Cluj, în pericol Clubul din Gruia riscă să nu ia licența UEFA: „Îmi fac griji, ne luptăm din răsputeri” # Golazo.ro
CFR Cluj se confruntă cu mari probleme în această iarnă, clubul fiind în pericol să nu obțină licența UEFA.
11:00
„Nu sunt necesare astfel de meciuri” Iga Swiatek a criticat „Bătălia sexelor” și a găsit soluția pentru un tenis mai atractiv: „Evenimente ca acesta” # Golazo.ro
Iga Swiatek a venit cu o serie de critici cu privire la meciul dintre Nick Kyrgios și Aryna Sabalenka, cunoscut drept „Bătălia Sexelor”.
10:40
Dinamo insistă pentru Blănuță Negocierile cu Dinamo Kiev sunt în toi » Pretențiile „câinilor” și dorința lui Igor Surkis # Golazo.ro
Dinamo insistă pentru împrumutul lui Vladislav Blănuță (23 de ani), atacantul lui Dynamo Kiev.
10:20
CFR Cluj negociază rezilierea contractelor a trei jucători din defensivă. Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele clujenilor, a declarat că vrea să aducă alți jucători în schimb.
10:00
Horațiu Moldvan în Liga Campionilor? O echipă importantă din Europa vrea să obțină semnătura portarului român # Golazo.ro
Horațiu Moldovan (27 de ani) s-ar putea despărți de Real Oviedo în această fereastră de transferuri.
Acum 8 ore
09:40
Sinuciderea instagramabilă face tot mai multe victime în cea mai narcisistă perioadă din istoria omenirii. Tehnologia ne-a oferit selfie-ul, rețelele de socializare platforma, iar goana noastră după validare ne face tot mai vulnerabili, uneori ajungându-se la nenorociri precum cea de la Crans-Montana.
Acum 24 ore
23:30
Meci încins pentru Istvan Kovacs Arbitrul român a stârnit controverse în Emirate, după ce a anulat un gol și a dat un roșu + alte șase „galbene” în prelungiri # Golazo.ro
„Centralul” român Istvan Kovacs (41 de ani) a fost în centrul atenției în Emiratele Arabe Unite, după ce a oficiat partida Al Ain – Al Sharjah, încheiată 1-0.
22:40
„Au fost cele mai grele zile” Florin Tănase a vorbit despre cel mai dificil moment trăit la FCSB în 2025 » Ce spune despre retragere # Golazo.ro
Florin Tănase (31 de ani), jucătorul celor de la FCSB, a vorbit despre cel mai dificil episod trăit în 2025. Fotbalistul a vorbit și despre planurile sale de viitor, în contextul unei posibile retrageri din activitate.
21:50
Dinamo, încă un transfer în vizor Un fotbalist din Superliga le-a atras interesul „câinilor” » Jucătorul este dorit și de o rivală # Golazo.ro
Anderson Ceara (26 de ani), mijlocașul dreapta de la Csikszereda, a intrat în atenția celor de la Dinamo. Fotbalistul sud-american este unul dintre cei mai eficienți jucători ai formației din Miercurea Ciuc.
21:10
CFR Cluj pregătește o nouă lovitură După Louis Munteanu, DC United ar vrea încă un titular de la formația din Gruia # Golazo.ro
Meriton Korenica (29 de ani), piesă de bază în echipa CFR Cluj, s-ar afla pe radarul lui DC United, club din MLS care l-a transferat recent și pe Louis Munteanu (23 de ani).
20:20
„Ne-am dori oricând să se întoarcă” Denis Alibec, înapoi la Farul? Gică Popescu: „Cine nu și-ar dori un jucător ca el?” # Golazo.ro
Gică Popescu (58 de ani), a vorbit despre situația lui Denis Alibec (34 de ani) și a transmis clar că „marinarilor” le-ar plăcea să-l vadă din nou pe vârf în tricoul alb-albastru.
19:30
Ce își dorește Mihai Stoica Oficialul FCSB-ului, mesaj cu miză sportivă pentru 2026: „Supercupa, abolirea regulii U21, record negativ de RMN-uri” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a început anul cu o listă clară de obiective și dorințe pentru 2026.
18:50
Fanii își pot lua rămas-bun Dinamo anunță un eveniment simbolic înainte de demolarea vechiului stadion: „Nimeni nu va pleca cu mâna goală” # Golazo.ro
Dinamo pregătește un eveniment special înainte de demolarea stadionului din Ștefan cel Mare. Momentul va marca oficial începutul lucrărilor pentru noua arenă, evaluată la aproximativ 172 de milioane de euro.
18:20
Sportivi răniți sau decedați Incendiul de Revelion, în clubul din Crans-Montana, a lăsat în urmă o tragedie imensă # Golazo.ro
O petrecere de Anul Nou s-a transformat într-o tragedie de proporții la Crans-Montana, una dintre cele mai cunoscute stațiuni montane din Elveția.
17:50
Debut programat pentru Louis Atacantul român și-a aflat programul de pregătire la DC United. Câte meciuri are până la confruntarea cu Turcia # Golazo.ro
Louis Munteanu va lua parte alături de D.C. United la Coachella Valley Invitational 2026, turneu de presezon în care formația americană va întâlni Portland Timbers pe 7 februarie și Minnesota United FC pe 11 februarie.
17:10
Oportunități pe piața transferurilor Lewandowski, Bernardo Silva și Maignan, în ultimele 6 luni de contract + Alte staruri, în aceeași situație # Golazo.ro
Mai multe nume importante de la cluburi mari din Europa au intrat în ultimele 6 luni de contract începând cu data de 1 ianuarie.
17:00
Un egiptean la Barcelona Catalanii s-ar fi înțeles cu un atacant de doar 18 ani care va juca la Barça Atletic # Golazo.ro
Barcelona ar fi ajuns la un acord cu Al Ahly, campioana Egiptului, pentru împrumutul atacantului Hamza Abdelkarim.
16:20
Transfer de top la Râmnicu Vâlcea Echipa de handbal feminin a semnat cu o campioană mondială: „Sunt foarte entuziasmată” # Golazo.ro
Emilie Arntzen (32 de ani) este noua jucătoare a celor de la SCM Râmnicu Vâlcea.
16:00
Critici la adresa Cupei Africii Jucătorul naționalei calificate în optimi e revoltat: „Sunt încă de negăsit” # Golazo.ro
Cedric Bakambu, atacantul Republicii Democrate Congo, a criticat dur organizarea Cupei Africii pe Națiuni.
Ieri
15:30
Dinamo a transferat un „câine” adevărat Aplicația clubului a picat, după imaginea postată cu jucătorul, din arhiva personală a acestuia # Golazo.ro
Fostul fundaș al Petrolului vine în scopul întăririi flancului stâng al „câinilor”, alături de Raul Opruț.
15:10
Wildcard pentru Venus Williams Americanca va deveni cea mai în vârstă jucătoare prezentă la Australian Open # Golazo.ro
Venus Williams a primit o invitație la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului.
14:50
Superliga, în cantonament Cluburile din Liga 1 încep pregătirea pentru a doua parte a sezonului. Craiova a plecat deja în Antalya » Programul amicalelor # Golazo.ro
Cluburile din Liga 1 se pregătesc pentru începerea cantonamentului din această iarnă.
14:40
Achitat! Fostul proprietar al lui Dallas Mavericks a scăpat de acuzațiile de fraudă cu criptomonede # Golazo.ro
Mark Cuban (67 de ani), fostul proprietar majoritar al clubului Dallas Mavericks, a fost achitat într-un presupus caz de fraudă cu criptomonede.
14:10
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre Ionuț Stroe, care contestă „Legea Novak”.
13:40
Probleme pentru Marius Ștefănescu Fostul jucător de la FCSB nu ar mai fi dorit la Konyaspor » Ce variante de transfer există # Golazo.ro
Marius Ștefănescu (27 de ani) nu a avut parte de o primă jumătate de sezon prea fericită în Super Liga Turciei.
13:20
Un an dificil pentru Morata Atacantul lui Como nu a avut mari realizări în 2025, dar vede și partea bună: „Am învățat asta” # Golazo.ro
Alvaro Morata (33 de ani), atacantul lui Como, spune că 2025 nu a fost un an reușit pentru el nici pe plan personal, nici pe plan profesional.
13:00
El decide soarta lui Drăguș pentru barajul cu Turcia Jurist american cu experiență în administrațiile Obama și Clinton judecă apelul FRF # Golazo.ro
Prezența lui Denis Drăguș în barajul cu Turcia va fi decisă de Comisia de Apel FIFA.
12:50
„Incredibil de neprofesionist” Paul Scholes, despre cel mai dezamăgitor transfer al lui United: „Nu putea trimite dincolo de jumătatea terenului” # Golazo.ro
Paul Scholes (51 de ani), fostul mare jucător de la Manchester United, a numit unul dintre cei mai slabi jucători trecuți pe la clubul englez.
12:30
S-a gândit la retragere Stefanos Tsitsipas, chinuit de problemele medicale: „M-am speriat foarte tare” # Golazo.ro
Stefanos Tsitsipas s-a gândit să se retragă din activitate din cauza problemelor medicale.
12:30
Dinamo, primul transfer în 2026 „Câinii” aduc întăriri în defensivă » Detalii despre contract # Golazo.ro
Valentin Țicu (25 de ani) a ajuns la o înțelegere cu Dinamo pentru transferul la formația din „Ștefan cel Mare”.
11:40
Motociclete confiscate de FBI FOTO: Modele pilotate de Rossi și Marquez, în colecția unui campion olimpic, acum în top 10 cei mai căutați infractori din lume # Golazo.ro
Autoritățile locale din Mexic au confiscat, la finalul anului 2025, o colecție impresionantă de motociclete, care i-ar fi aparținut lui Ryan James Wedding, un fost atlet olimpic canadian.
11:20
Sergio Ramos, investitor la Sevilla? Fundașul vrea să salveze clubul » Ce s-a întâmplat cu oferta inițială primit de andaluzi # Golazo.ro
Sergio Ramos (39 de ani) ar avea în plan să devină investitor la FC Sevilla, clubul la care a fost format și de la care a ajuns la Real Madrid.
10:40
Tănase, vital pentru FCSB? Un fost internațional crede că plecarea mijlocașului ar afecta mult jocul echipei: „E un lider” # Golazo.ro
Ciprian Marica (40 de ani) a vorbit despre importanța lui Florin Tănase (31 de ani) în jocul campioanei.
10:30
Propunere pentru Liga 1 Sorin Cârțu contestă „Ordinul Novak” și regula U21 și vine cu o nouă variantă # Golazo.ro
Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al Craiovei, nu este de acord cu „ordinul Novak” și cu impunerea regulii U21 și are o altă propunere pentru Liga 1.
09:50
„Nu era de FCSB” Basarab Panduru s-a convins de jucătorul pe care campioana României l-a cedat după doar 15 meciuri # Golazo.ro
Fostul internațional Basarab Panduru a vorbit despre perioada petrecută de Andrei Gheorghiță la FCSB.
09:50
„Arsuri grave” Un jucător din Ligue 1, rănit în incendiul din Crans-Montana, din noaptea de Revelion „A fost transportat cu elicopterul în Germania” # Golazo.ro
Tahirys Dos Santos (19 ani), jucător legitimat la Metz, a fost prins în incendiul din Crans-Montana, Elveția, izbucnit în noaptea de Revelion.
