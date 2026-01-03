Secretarul general al Guvernului, bilanţ la început de an. Ce crede că se putea face mai bine în 2025
PSNews.ro, 3 ianuarie 2026 16:10
Secretarul general al Guvernului, Ştefan Radu Oprea, afirmă, sâmbătă, că adăugarea de amendamente la Regulamentul SAFE, selecţia pentru conducerea AMEPIP şi înregistrarea mărcii BlueSpace Technology sunt doar câteva dintre reuşitele anului 2025. El apreciază însă că lista cu lucruri care puteau fi făcute mai bine ”este lungă”. Ştefan Radu Oprea vorbeşte despre realizările anului 2025 […] Articolul Secretarul general al Guvernului, bilanţ la început de an. Ce crede că se putea face mai bine în 2025 apare prima dată în PS News.
• • •
Secretarul general al Guvernului, bilanţ la început de an. Ce crede că se putea face mai bine în 2025 # PSNews.ro
Ministerul finanțelor a decis schimbări la nivelul conducerilor din vămile din România prin Autoritatea Vamală Română. Directorul general Alexandru Bogdan Bălan a dispus mai multe schimbări inclusiv la Iași. Astfel directorul general al Direcției Regională Vamală Iași este Elena Cotea, iar director adjunct Cătălin Suflet. La vama Sculeni director a fost numit Liviu Crăciunescu, iar […] Articolul Conducere nouă la Direcția Regională Vamală Iași. Cine sunt directorii numiţi apare prima dată în PS News.
Victor Negrescu: Economia României depinde de fondurile europene. Banii sunt mai scumpi ca oricând # PSNews.ro
Vicepreşedintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a declarat, la emisiunea Be Eu, de la Antena 3 CNN, că „fiecare negociere e crucială pentru România, economia României depinde de aceste fonduri europene”, în contextul în care „azi, banii sunt mai scumpi ca oricând, şi mai rar ca oricând”. „România are nevoie de bază: trebuie să asfaltăm drumuri, […] Articolul Victor Negrescu: Economia României depinde de fondurile europene. Banii sunt mai scumpi ca oricând apare prima dată în PS News.
R. Moldova. Se putea înfăptui Unirea în perioada 1990-1991? Radu Carp prezintă un volum care oferă multe răspunsuri # PSNews.ro
Radu Carp, profesor de relaţii internaţionale la Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii Bucureşti, notează, într-un mesaj postat pe Facebook, că a citit volumul “REPUBLICA MOLDOVA PE DRUMUL SUVERANITATII SI INDEPENDENTEI 1988 – 1991”, scris de Constantin Corneanu, iar acum are o cu totul altă imagine despre ce s-a întâmplat în perioada respectivă. Volumul oferă […] Articolul R. Moldova. Se putea înfăptui Unirea în perioada 1990-1991? Radu Carp prezintă un volum care oferă multe răspunsuri apare prima dată în PS News.
Poliţiştii au confiscat peste 4.300 de arme de foc deţinute ilegal în primele 11 luni ale anului trecut # PSNews.ro
Poliţiştii au confiscat, în primele 11 luni ale anului 2025, peste 4.300 de arme de foc deţinute ilegal, cu peste o mie mai mult faţă ded anul precedent. Au fost făcute peste 12.000 de controale în întreaga ţară. ”Poliţia Română, prin Direcţia Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, a desfăşurat acţiuni pentru depistarea persoanelor care deţin […] Articolul Poliţiştii au confiscat peste 4.300 de arme de foc deţinute ilegal în primele 11 luni ale anului trecut apare prima dată în PS News.
FOTO Capturarea președintelui Venezuelei, eveniment fără precedent. A apărut prima imagine cu Maduro capturat # PSNews.ro
Dacă informațiile confirmate până acum se dovedesc exacte, intervenția Statelor Unite în Venezuela marchează un moment fără precedent în istoria recentă. Trimiterea unei unități de elită Delta Force în inima capitalei Caracas și extragerea președintelui în funcție, Nicolás Maduro, împreună cu soția sa, reprezintă o acțiune care nu are echivalent direct în ultimele decenii, scrie […] Articolul FOTO Capturarea președintelui Venezuelei, eveniment fără precedent. A apărut prima imagine cu Maduro capturat apare prima dată în PS News.
Uniunea Europeană se delimitează de regimul de la Caracas. Reacții din marile capitale ale Europei # PSNews.ro
Uniunea Europeană a reacționat prudent, dar ferm, după atacul militar lansat de Statele Unite asupra Venezuelei și arestarea președintelui Nicolás Maduro. Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a declarat că Bruxelles-ul nu recunoaște legitimitatea liderului chavist, subliniind că Uniunea nu a validat rezultatul alegerilor prezidențiale din 2023. Potrivit șefei diplomației europene, UE […] Articolul Uniunea Europeană se delimitează de regimul de la Caracas. Reacții din marile capitale ale Europei apare prima dată în PS News.
Compania Nationala de Investitii Rutiere (CNIR) a anuntat lansarea licitatiei pentru proiectarea si executia Tronsonului 4 al Autostrazii „Unirii” Targu Neamt – Iasi – Ungheni. Este vorba despre ultimii aproximativ 15 kilometri ai autostrazii A8 pana la frontiera cu Republica Moldova, proiect ce urmeaza sa fie finantat prin Programul SAFE – Security Action for Europe. […] Articolul CNIR anunţă lansarea licitaţiei pentru Tronsonul final al A8 spre Ungheni apare prima dată în PS News.
Meteorologii sibieni avertizează că riscul de avalanşă cel mai mare risc din ţară, de gradul patru din cinci, este la peste 1.800 de metri în Munţii Făgăraş, în zona turistică Bâlea Lac, potrivit Agerpres. Avertizarea de risc mare, de gradul patru, de producere de avalanşe la mare altitudine în Munţii Făgăraş, la Bâlea Lac, este […] Articolul Avertisment: Riscul de avalanşă în Munţii Făgăraş, ridicat la gradul patru din cinci apare prima dată în PS News.
Apare Registrul național al comunităților de energie. Procedura de înregistrare, în consultare publică # PSNews.ro
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a lansat, în consultare publică, un proiect de ordin privind aprobarea Procedurii de înregistrare a comunităților de energie în Registrul național al comunităților de energie, marcând astfel o etapă importantă în operaționalizarea cadrului legal aplicabil comunităților de energie din surse regenerabile și comunităților de energie ale cetățenilor. […] Articolul Apare Registrul național al comunităților de energie. Procedura de înregistrare, în consultare publică apare prima dată în PS News.
R. Moldova. Autoritățile moldovene, fără o poziție clară privind acțiunile după căutarea internațională a lui Filat # PSNews.ro
Vlad Filat, fost premier al Moldovei, a fost condamnat de o instanță franceză la 2 ani de închisoare și o amendă de 100.000 de euro pentru spălare de bani. Nu au clarificat paşii După ce Biroul Interpol din Paris a emis o notificare de căutare internațională, autoritățile moldovene nu au clarificat pașii următori. Ministrul de […] Articolul R. Moldova. Autoritățile moldovene, fără o poziție clară privind acțiunile după căutarea internațională a lui Filat apare prima dată în PS News.
VIDEO Război în Venezuela? Dungaciu: „Trebuia să ne aşteptăm” / AUR își asumă proiectul de Securitate American # PSNews.ro
Analistul de politică externă Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, a declarat că americanii au vrut să facă “o operaţiune chirurgicală în Venezuela”. “Trebuia să ne aşteptăm că America va întreprinde acţiuni majore”, a afirmat el. “Război în Venezuela?”, scrie Dungaciu pe Facebook. “1. America își ia în serios Strategia de Securitate. America de Sud este cea mai […] Articolul VIDEO Război în Venezuela? Dungaciu: „Trebuia să ne aşteptăm” / AUR își asumă proiectul de Securitate American apare prima dată în PS News.
Protestele declanşate în Iran din cauza crizei economice au continuat vineri, pentru a şasea zi consecutiv, în mai multe oraşe ale ţării. S-a protestat inclusiv la Teheran, unde manifestanţii au reluat scandările împotriva Republicii Islamice şi a liderului suprem, Ali Khamenei. După două zile de relativă acalmie în capitală, protestatarii au ieşit din nou în […] Articolul VIDEO „Moarte dictatorului!” Iranienii au ieşit în stradă a şasea zi la rând apare prima dată în PS News.
Decizia Guvernului de a crea un organism consultativ pentru evaluarea legislației din domeniul justiției a ajuns în fața instanței. Constituirea Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției, hotărâtă de premierul Ilie Bolojan în luna decembrie, a fost contestată printr-o acțiune depusă la Curtea de Apel București, unde se solicită suspendarea executării actului administrativ. […] Articolul Curtea de Apel contestă măsura guvernului Bolojan luată după documentarul Recorder apare prima dată în PS News.
Ce scrie presa din Venezuela despre capturarea lui Maduro. Regimul recunoaşte că nu știe unde e liderul # PSNews.ro
Donald Trump a anunțat capturarea lui Nicolas Maduro și a soției sale, în urma unei operațiuni spectaculoase a Armatei americane în Venezuela. „Statele Unite ale Americii au efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei şi a liderului său, preşedintele Nicolas Maduro, care a fost capturat şi scos din ţară împreună cu soţia […] Articolul Ce scrie presa din Venezuela despre capturarea lui Maduro. Regimul recunoaşte că nu știe unde e liderul apare prima dată în PS News.
Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Prahova a anunţat, sâmbătă, că traficul este aglomerat pe DN 1. Cozi de klilometri sunt în zonele Comarnic, Bușteni și Sinaia. Mai multe echipaje sunt în zonele aglomerate pentru a preveni producerea evenimentelor rutiere. ”Poliţiştii Serviciului Rutier Prahova sunt prezenţi, încă de la primele ore ale dimineţii, în punctele cheie […] Articolul Cozi de kilometri pe DN1, în Prahova. Se recomandă rute alternative apare prima dată în PS News.
Peste 220 de localităţi din toată ţara, afectate de întreruperile de energie electrică provocate de viscol # PSNews.ro
Peste 220 de localităţi sunt afectate, sâmbătă, la nivel naţional, de întreruperile de energie electrică provocate de viscol, bilanţul Distribuţie Energie Electrică România arătând ca aproape 80.000 de utilizatori nu sunt alimentaţi. Cele mai mari probleme sunt în judeţele Alba, Mureş, Harghita şi Bihor. Potrivit datelor făcute publice de Distribuţie Energie Electrică România, sâmbătă, din […] Articolul Peste 220 de localităţi din toată ţara, afectate de întreruperile de energie electrică provocate de viscol apare prima dată în PS News.
Primarul din Drăgăşani a tăiat un brad de pe un mormânt ca să-l împodobească. „Reprezenta un pericol”. # PSNews.ro
Potrivit scrierilor religioase, cimitirul ar trebui să fie un loc cu verdeaţă unde nu există nici întristare, dar nici suspin şi, în plus, ceva mai multă linişte ca printre cei vii. Numai că în Cimitirul Eternitatea din Drăgăşani este un du-te-vino printre morminte, cum rar poţi vedea în alte locuri. După ce l-a relocat cu […] Articolul Primarul din Drăgăşani a tăiat un brad de pe un mormânt ca să-l împodobească. „Reprezenta un pericol”. apare prima dată în PS News.
„Ne-au atacat, dar nu ne vor supune”, a declarat, sâmbătă, ministrul Apărării din Venezuela. Ministrul Apărării din Venezuela, Vladimir Padrino López, a anunțat desfășurarea forțelor militare în toată țara într-un videoclip postat pe rețelele sociale sâmbătă dimineața. Mesajul vine după ce armata americană a efectuat atacuri asupra țării, scrie CBC News.com. Vladimir Padrino Lopez […] Articolul VIDEO Ministrul Apărării din Venezuela: Ne-au atacat, dar nu ne vor supune! apare prima dată în PS News.
Cetățenii americani care merg în Rusia, sfătuiți să își pregătească testamentul și dorințele funerare # PSNews.ro
Cetățenilor americani li se recomandă să nu călătorească în Rusia din cauza pericolelor asociate războiului dintre Rusia și Ucraina, a riscului de persecuție sau detenție ilegală de către forțele de securitate ruse, a aplicării arbitrare a legilor locale și a posibilității unor acte teroriste. „Cetățenii americani aflați în Rusia ar trebui să părăsească imediat țara”, […] Articolul Cetățenii americani care merg în Rusia, sfătuiți să își pregătească testamentul și dorințele funerare apare prima dată în PS News.
Impozitele pentru 2026 pentru bucureşteni. Proprietarul unui apartament cu trei camere a trăit șocul vieții sale # PSNews.ro
Bucureștenii au început să primească înștiințările de plată pentru impozitele locale din 2026, care sunt majorate. Sumele au fost deja actualizate de unele primării pe site-ul Ghişeul.ro, iar pe reţelele sociale oamenii și-au arătat nemulțumirea, prezentând concret cât le-au crescut cheltuielile. De altfel, unele impozite au crescut chiar și cu 80%. Proprietarul unui un apartament cu […] Articolul Impozitele pentru 2026 pentru bucureşteni. Proprietarul unui apartament cu trei camere a trăit șocul vieții sale apare prima dată în PS News.
Dacia, în elita mondială cu o mașină de „Mad Max”. Sandrider participă la celebrul Raliu Dakar # PSNews.ro
Modelul Dacia Sandrider beneficiază de o serie de îmbunătățiri esențiale pentru Raliul Dakar 2026, axate pe reducerea greutății, eficiența sistemului de răcire, ameliorarea vizibilității, fiabilitate și confortul pilotului, anunță un comunicat de presă. Dacia Sandriders se pregătesc să trăiască, pentru a doua oară, aventura supremă a sportului auto Startul în Raliul Dakar – prima etapă […] Articolul Dacia, în elita mondială cu o mașină de „Mad Max”. Sandrider participă la celebrul Raliu Dakar apare prima dată în PS News.
Maduro a fost arestat pentru a fi judecat în SUA, spune Marco Rubio. Venezuela cere dovezi că liderul trăieşte # PSNews.ro
Statele Unite l-au arestat pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro pentru a fi judecat în SUA, potrivit unui senator republican care afirmă că a vorbit cu secretarul de stat Marco Rubio, relatează CNN. „El m-a informat că Nicolás Maduro a fost arestat de personalul american pentru a fi judecat pe baza acuzaţiilor penale în Statele Unite […] Articolul Maduro a fost arestat pentru a fi judecat în SUA, spune Marco Rubio. Venezuela cere dovezi că liderul trăieşte apare prima dată în PS News.
Dan Motreanu anunţă suma totală primită de România de la UE. „Beneficiu net de 71 miliarde de euro” # PSNews.ro
Europarlamentarul liberal Dan Motreanu afirmă, sâmbătă, că, de la intrarea în UE şi până astăzi, România a primit 106 miliarde de euro de la UE şi a plătit 35 miliarde de euro, având un beneficiu net de 71 miliarde de euro. ”Apartenenţa ţării noastre la Uniunea Europeană le permite românilor să ducă o viaţă mai […] Articolul Dan Motreanu anunţă suma totală primită de România de la UE. „Beneficiu net de 71 miliarde de euro” apare prima dată în PS News.
Tragedia de la Crans-Montana. Avionul Spartan al MApN a plecat în Elveţia pentru a duce pacienţi în Franţa # PSNews.ro
Un avion C-27J Spartan al Forţelor Aeriene Române a plecat, vineri seară, în Elveţia, pentru a transporta şase pacienţi cu arsuri suferite în urma incendiului de la Crans-Montana la un spital din Franţa. MApN anunţă că misiunea umanitară are loc în baza cererii de asistenţă internaţională formulată de autorităţile elveţiene. Este vorba de Mecanismul European […] Articolul Tragedia de la Crans-Montana. Avionul Spartan al MApN a plecat în Elveţia pentru a duce pacienţi în Franţa apare prima dată în PS News.
„Majoritatea globală va condamna atacul asupra Venezuelei” Reacția Rusiei după capturarea lui Maduro # PSNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin s-a deplasat la Kremlin pentru a aborda evenimentele din Venezueala într-o serie de întâlniri cu ușile închise, informează agenția independentă Insider. Ministerul rus de Externe a condamnat „agresiunea militară” a Statelor Unite împotriva Venezuelei și a pledat pentru dialog pentru a preveni o escaladare suplimentară în regiune. „În situația actuală, este […] Articolul „Majoritatea globală va condamna atacul asupra Venezuelei” Reacția Rusiei după capturarea lui Maduro apare prima dată în PS News.
Iarnă grea în Alba. Zeci de mii de familii au rămas fără energie electrică din cauza viscolului # PSNews.ro
Zeci de mii de consumatori de energie electrică din judeţul Alba au rămas nealimentaţi, sâmbătă dimineaţă, în urma avariilor produse de viscol pe reţeaua de furnizare. Potrivit autorităţilor, viscolul puternic şi căderile masive de zăpadă au provocat avarii în mai multe zone. Aproximativ 23 de mii de consumatori au rămas nealimentaţi cu energie electrică. ”Au […] Articolul Iarnă grea în Alba. Zeci de mii de familii au rămas fără energie electrică din cauza viscolului apare prima dată în PS News.
Procedurile mecanismului de protecție civilă activate la Crans-Montana, create după Colectiv. Explicaţiile şefului DSU # PSNews.ro
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, spune că procedurile mecanismului european de protecție civilă, care au fost activate la Crans-Montana, au fost create după dezastrul din Clubul Colectiv, din Bucureşti. Raed Arafat a declarat că România ajută Elveția datorită activării Mecanismului european de protecția civilă. Arafat a arătat că multe dintre procedurile acestui […] Articolul Procedurile mecanismului de protecție civilă activate la Crans-Montana, create după Colectiv. Explicaţiile şefului DSU apare prima dată în PS News.
METEO Vremea rea continuă cel puţin până luni seară. Ninsori abundente, polei şi viscol. Avertizări cod galben # PSNews.ro
Meteorologii avertizează că vremea rea continuă cel puţin până luni seară. Sunt aşteptate ninsori, polei, dar şi viscol în zonele montane. La munte stratul nou de zăpadă poate ajunge la 50 de centimetri, iar în Transilvania şi Maramureş la 15 centimetri. Meteorologii au emis, sâmbătă, o nouă informare, valabilă până luni, la ora 20.00. ”Temporar […] Articolul METEO Vremea rea continuă cel puţin până luni seară. Ninsori abundente, polei şi viscol. Avertizări cod galben apare prima dată în PS News.
Deputatul USR și fost ministru al Economiei, Claudiu Năsui, a publicat pe Facebook un mesaj critic la adresa guvernului condus de Ilie Bolojan. El își exprimă opinia potrivit căreia politicile fiscale recente au afectat grav mediul de afaceri și populația. Declarațiile sale reprezintă o poziție politică asumată. Este formulată în contextul dezbaterilor privind deficitul bugetar […] Articolul Claudiu Năsui acuză: Guvernului Bolojan nu i-a păsat nici de firme nici de oameni apare prima dată în PS News.
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că ridicarea avioanelor de luptă F-16 în urma alertelor privind drone rusești în apropierea frontierei României a devenit o situație aproape obișnuită, în contextul atacurilor Rusiei asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. „S-au ridicat două avioane F-16 de la Fetești. Sunt proceduri clasice pe care specialiștii din Armata Română […] Articolul Drone rusești la granița României. Miruţă: Ridicările de F-16 sunt aproape zilnice apare prima dată în PS News.
Alertă în Venezuela: Forțele Speciale SUA ignoră apărarea antiaeriană, Maduro cere ajutorul Rusiei și Chinei # PSNews.ro
Statele Unite au lansat o operațiune militară de amploare în Venezuela. Capitala Caracas este survolată în aceste momente de elicoptere ale Forțelor pentru Operații Speciale (FOS) americane, la scurt timp după ce explozii puternice au zguduit principalele orașe ale țării. Regimul Maduro a confirmat atacul și a decretat stare de urgență națională. Imagini video care […] Articolul Alertă în Venezuela: Forțele Speciale SUA ignoră apărarea antiaeriană, Maduro cere ajutorul Rusiei și Chinei apare prima dată în PS News.
Zile de foc pentru diplomaţie. Ucraina îşi primeşte aliaţii la Kiev. Discuţii despre garanţiile de securitate # PSNews.ro
Sâmbătă are loc o întâlnire importantă în format hibrid, în Kiev. Consilieri pe probleme de securitate naţională din peste 10 ţări, plus „eurocraţii” din Comisia Europeană şi NATO, vor sosi la Kiev. Oficialii americani sunt aşteptaţi să participe virtual la întâlnire. În această întâlnire, vor fi stabilite aspecte legate de garanţiile de securitate şi ce […] Articolul Zile de foc pentru diplomaţie. Ucraina îşi primeşte aliaţii la Kiev. Discuţii despre garanţiile de securitate apare prima dată în PS News.
UPDATE VIDEO Venezuela atacată de SUA. Este stare de urgenţă. Trump: „Maduro a fost capturat şi scos din ţară” # PSNews.ro
UPDATE, ORA 11.46 Într-o postare pe Truth Social, preşedintele american Donald Trump confirmă, sâmbătă, că SUA au atacat Venezuela şi susţine că preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, şi soţia sa „au fost capturaţi şi scoşi din ţară”. „Statele Unite ale Americii au desfăşurat cu succes o operaţiune de amploare împotriva Venezuelei şi a liderului său, preşedintele […] Articolul UPDATE VIDEO Venezuela atacată de SUA. Este stare de urgenţă. Trump: „Maduro a fost capturat şi scos din ţară” apare prima dată în PS News.
România a fost în decembrie cea mai scumpă piață de energie din UE, chiar dacă prețurile spot au scăzut # PSNews.ro
România a fost în luna decembrie cea mai scumpă piață de energie din Uniunea Europeană. Deşi prețul mediu zilnic a scăzut la 117,65 euro/MWh de la 121,5 euro/MWh în noiembrie, relevă date analizate de Profit.ro. Și miercuri, 31 decembrie, România se număra printre piețele cu cea mai scumpă energie din UE. Preţul, de 101 euro/MWh. […] Articolul România a fost în decembrie cea mai scumpă piață de energie din UE, chiar dacă prețurile spot au scăzut apare prima dată în PS News.
Intrare liberă la Campionatul Mondial de Hochei U20 – Rezervă-ți locul acum la Berceni Arena! # PSNews.ro
Campionatul Mondial de Hochei U20 aduce, începând de mâine, 4, până pe 10 ianuarie, la Patinoarul Berceni Arena, stiluri de joc contrastante și obiective îndrăznețe. Biletele sunt gratuite, mai pot fi încă rezervate pentru meciurile din 5 ianuarie și zilele următoare, pe site-ul berceniarena.ro. Printre echipele participante la Campionatul Mondial de Hochei U20, este și […] Articolul Intrare liberă la Campionatul Mondial de Hochei U20 – Rezervă-ți locul acum la Berceni Arena! apare prima dată în PS News.
Într-o postare pe Truth Social, preşedintele american Donald Trump confirmă, sâmbătă, că SUA au atacat Venezuela şi susţine că preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, şi soţia sa „au fost capturaţi şi scoşi din ţară”. „Statele Unite ale Americii au desfăşurat cu succes o operaţiune de amploare împotriva Venezuelei şi a liderului său, preşedintele Nicolas Maduro, care […] Articolul Venezuela atacată de SUA. Trump anunţă că Maduro „a fost capturat şi scos din ţară” apare prima dată în PS News.
MAI: Aproape 90 de cazuri de acte românești falsificate pentru cetățeni din Ucraina, Rusia sau Moldova # PSNews.ro
În cadrul unui interviu la Antena 3 CNN, Bogdan Despescu, secretar de stat în MAI, a declarat că există peste 89 de cazuri de documente românești falsificate, pentru cetățeni din Ucraina, Rusia sau Moldova. Este vorba despre cărți de identitate sau pașapoarte falsificate. Au fost obținute în baza unor certificate de cetățenie sau stare civilă, […] Articolul MAI: Aproape 90 de cazuri de acte românești falsificate pentru cetățeni din Ucraina, Rusia sau Moldova apare prima dată în PS News.
PSD este partidul despre care s-a scris cel mai mult în sursele online și social media relevante, pe parcursul ultimului an. O arată datele agregate și analizate cu ajutorul NewsVibe, platformă AI de monitorizare media în timp real, Aproape 135.000 de mențiuni online au vizat PSD. Este urmat la o distanță considerabilă de PNL, cu […] Articolul TOP 5 partide în spațiul online românesc, în ultimul an. DIGITAL DUEL by NewsVibe apare prima dată în PS News.
Probleme la principalul site unde românii își plătesc taxele. Ghiseul.ro a cedat sub presiunea prea multor accesări # PSNews.ro
Site-ul ghiseul.ro a întâmpinat probleme tehnice și a căzut pentru mai multe momente în primele zile ale anului 2026. Platforma este folosită de români pentru a-și calcula noile taxe și impozite pe proprietăți, iar primele informații au stârnit reacții de uimire și revoltă în mediul online. Unii utilizatori și-au exprimat șocul față de creșterile semnificative […] Articolul Probleme la principalul site unde românii își plătesc taxele. Ghiseul.ro a cedat sub presiunea prea multor accesări apare prima dată în PS News.
Campionatul Mondial de Hochei U20, spectacol pe gheață la Patinoarul Berceni Arena – 4-10 ianuarie # PSNews.ro
Patinoarul Berceni Arena se pregătește pentru debutul Campionatului Mondial de Hochei U20, eveniment ce va reuni șase echipe internaționale între 4 și 10 ianuarie. După un an plin, în care patinoarul a devenit un loc viu, găzduind mii de copii la cursuri și tineri dornici de mișcare în weekenduri, arena trece acum la nivelul competițional […] Articolul Campionatul Mondial de Hochei U20, spectacol pe gheață la Patinoarul Berceni Arena – 4-10 ianuarie apare prima dată în PS News.
Două noi decese confirmate cu virusul gripal al fost confirmate în România săptămâna trecută, ceea ce ridică numărul deceselor la trei de la începutul sezonului. Potrivit INSP, în perioada 22-28 decembrie, au fost comunicate două decese noi confirmate cu virus gripal. De la începutul sezonului, au fost astfel înregistrate trei decese cu virus gripal: 2 tip […] Articolul Două noi decese cauzate de gripă în România. Anunțul INSP apare prima dată în PS News.
Fosta ministră a Dezvoltării și Turismului, Elena Udrea, a atacat la Înalta Curte de Casație și Justiție decizia Curții de Apel București prin care i-a fost respinsă cererea de recuperare a 900.000 de euro, parte din suma confiscată în dosarul Hidroelectrica, scrie Libertatea. Banii reprezintă valoarea pachetului majoritar de acțiuni la SC Editura Evenimentul Zilei […] Articolul Elena Udrea contestă la ICCJ confiscarea a 900.000 de euro din dosarul Hidroelectrica apare prima dată în PS News.
Fostul premier Marcel Ciolacu a publicat pe contul său de Instagram un mesaj ironic despre situația din anul 2025, care, din a doua jumătate, l-a avut ca premier pe Ilie Bolojan. Reacția vine după ce, în mesajul său de Anul Nou, Bolojan a caracterizat anul trecut ca fiind unul „dificil”, invocând măsurile economice luate. Ciolacu […] Articolul Ciolacu, mesaj ironic de Anul Nou: cocoșul jumulit al premierului Bolojan apare prima dată în PS News.
Au fost determinate câteva dintre naționalitățile victimelor, a precizat șeful poliției din Vaias, Frederic Gisler. Bilanțul răniților a crescut la 119, potrivit autorităților locale. Incendiul devastator din Crans-Montana s-a soldat cu peste 47 de morți. În cursul zilei de vineri, numărul răniților a crescut la 119, potrivit declarațiilor date de Mathias Reynard, șeful guvernului local din cantonul Valais, citat […] Articolul Bilanțul tragediei din Elveția. Numărul răniților a crescut. Naționalitățile victimelor apare prima dată în PS News.
Româncă furată de 34.000 de euro câștigați în Italia: hoții au acționat cu ajutorul unei angajate a băncii # PSNews.ro
O femeie din Buzău, care a muncit ani la rând în Italia și a reușit să economisească zeci de mii de euro, s-a trezit fără niciun ban în cont, după ce a fost victima unei escrocherii. Ancheta a scos la iveală că la comiterea fraudei au participat un român stabilit în Spania, alți doi bărbați […] Articolul Româncă furată de 34.000 de euro câștigați în Italia: hoții au acționat cu ajutorul unei angajate a băncii apare prima dată în PS News.
Statul român cere despăgubiri de peste 80 milioane euro pentru trenurile Alstom întârziate # PSNews.ro
La fix 2 ani de când pe liniile de cale ferată ar fi trebuit să circule 37 de rame Alstom Coradia Stream, în România au ajuns doar 10 unități dintre care doar șase au fost puse în circulație. Penalitățile pentru întârzieri calculate de experții contractați de statul român au depășit pragul de 415 milioane de […] Articolul Statul român cere despăgubiri de peste 80 milioane euro pentru trenurile Alstom întârziate apare prima dată în PS News.
Hidro Prahova: Interdicţiile privind consumul apei din 3 localităţi nu sunt situaţii noi. Problemele – de luni sau ani” # PSNews.ro
Compania Hidro Prahova S.A., cel mai mare furnizor de apă potabilă din judeţul Prahova, a transmis vineri, 2 ianuarie, că problemele legate de calitatea apei din localităţile Măneşti, Balta Doamnei şi Albeşti Paleologu nu sunt recente, ci persistă de luni sau chiar de ani de zile. Reacţia companiei vine după apariţia, începând cu 1 ianuarie […] Articolul Hidro Prahova: Interdicţiile privind consumul apei din 3 localităţi nu sunt situaţii noi. Problemele – de luni sau ani” apare prima dată în PS News.
Victor Ponta iese la atac: Niciun politician nu va folosi tragedia din Elveția în scopuri politice # PSNews.ro
Victor Ponta a răbufnit după tragedia din Elveția, în care zeci de oameni au murit, iar peste o sută au fost răniți. Incendiul din Crans Montana este asemănător cu cel din Colectiv. Atunci, lui Victor Ponta i s-a cerut demisia, iar premierul a părăsit funcția, ca gest de onoare. „Condoleanțe și solidaritate pentru toate victimele […] Articolul Victor Ponta iese la atac: Niciun politician nu va folosi tragedia din Elveția în scopuri politice apare prima dată în PS News.
Ministerul de Externe anunţă, vineri, că se află în contact cu familia unui cetăţean român presupus dispărut în urma incendiului din Elveţia. ”În legătură cu tragicul eveniment produs în Elveţia, în staţiunea Crans Montana, Ministerul Afacerilor Externe precizează că Ambasada României la Berna este în contact cu familia unui cetăţean român presupus dispărut în urma […] Articolul Român dat dispărut după incendiul din Elveția. MAE, în contact cu autoritățile locale apare prima dată în PS News.
