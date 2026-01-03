Filmul complet al atacului SUA din Venezuela. Expert: "Asistăm la o nouă operaţiune militară specială"
ObservatorNews, 3 ianuarie 2026 19:20
Statele Unite au lansat azi-noapte cea mai mare operaţiune militară din America Latină în ultimii 36 de ani. Elicopterele au bombardat capitala Venezuelei, iar trupele speciale l-au capturat pe preşedintele Nicolas Maduro şi l-au scos din ţară. Intervenţia a lăsat în urmă mai mulţi morţi şi răniţi. Washingtonul îl acuză pe liderul de la Caracas că ar conduce un cartel periculos care vinde droguri în America. Guvernul său susţine, însă, că Statele Unite vor să pună mâna pe rezervele de petrol ale ţării.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 5 minute
19:30
Prima măsură anunţată de Trump după atacul din Venezuela: companiile petroliere americane intră în ţară # ObservatorNews
Donald Trump a anunţat că marile companii petroliere americane vor opera în Venezuela pentru a ajuta ţara să îşi revină din punct de vedere economic. Şi a dat noi detalii despre operaţiunea militară în timpul căreia a fost capturat liderul de la Caracas.
19:30
Şi-a ucis tatăl în bătaie, pe care îl adusese de la azil de Revelion. A stat cu cadavrul două zile în casă # ObservatorNews
Crimă cu sânge rece într-un complex rezidenţial de lângă Bucureşti. Un fost bodyguard este suspectat de poliţişti că şi-ar fi ucis tatăl de Revelion şi a stat două zile în casă cu trupul neînsufleţit al acestuia. Cadavrul a fost descoperit de soţia lui, care a chemat imediat poliţia. Bărbatul îşi adusese tatăl acasă de la azilul unde locuia tocmai ca să fie împreună de Anul Nou.
Acum 15 minute
19:20
Filmul complet al atacului SUA din Venezuela. Expert: "Asistăm la o nouă operaţiune militară specială" # ObservatorNews
Statele Unite au lansat azi-noapte cea mai mare operaţiune militară din America Latină în ultimii 36 de ani. Elicopterele au bombardat capitala Venezuelei, iar trupele speciale l-au capturat pe preşedintele Nicolas Maduro şi l-au scos din ţară. Intervenţia a lăsat în urmă mai mulţi morţi şi răniţi. Washingtonul îl acuză pe liderul de la Caracas că ar conduce un cartel periculos care vinde droguri în America. Guvernul său susţine, însă, că Statele Unite vor să pună mâna pe rezervele de petrol ale ţării.
Acum 2 ore
18:20
Logodnici au murit în două accidente de motocicletă diferite, la doar câteva ore distanţă, în Spania # ObservatorNews
Împreună şi dincolo de moarte. Doi logodnici au murit în două accidente de motocicletă diferite, la doar câteva ore distanţă unul de celălalt, în Spania.
Acum 4 ore
17:30
Povestea jurnalistului care l-a sunat pe Trump la 4:30 dimineaţa: aşa a fost confirmat atacul din Venezuela # ObservatorNews
Un jurnalist de la The Times a fost primul care a obţinut confirmarea oficială a atacului SUA asupra Venezuelei. Tyler Pager este jurnalist The Times acredidat la Casa Albă şi a fost primul care l-a sunat pe Donald Trump după ce a aflat, pe surse, că SUA a atacat Venezuela.
17:20
Un vlogger din Olanda, după ce a văzut Sibiul: "Nu mergeți în România, e atât de periculos!" # ObservatorNews
Deşi România are în lume încă o reputaţie proastă, străinii care vin aici ca turişti ajung uşor să se convingă de contrariu. Luke Patrickk Hoogmoed, un vlogger de călătorie din Olanda, a ales să viziteze Sibiul şi a ajuns la concluzia că oraşele din ţara noastră sunt foarte sigure.
17:10
Drumul spre Poiana Brașov, acoperit de zăpadă. Un autobuz rămas blocat a fost împins de pasageri # ObservatorNews
Circulația se desfășoară cu dificultate pe drumul către Poiana Brașov, unde zăpada depusă pe carosabil a creat probleme serioase șoferilor. Un autobuz a rămas împotmolit, iar mai mulți călători au fost nevoiți să coboare pentru a împinge vehiculul, în timp ce utilajele de deszăpezire intervin în zonă.
16:30
Medvedev: "Doar armele nucleare garantează protecţia unei ţări". Reacţia Chinei după situaţia din Venezuela # ObservatorNews
Doar arsenalul nuclear poate garanta "protecţia fiabilă" a unei ţări, a declarat sâmbătă fostul preşedinte rus şi actualul secretar adjunct al Consiliului de Securitate, Dmitri Medvedev, comentând situaţia din Venezuela, transmite EFE, citată de Agerpres.
16:10
Câine surprins pe gheața Dâmboviței, în ploaie și frig: ASPA și pompierii au intervenit fără succes # ObservatorNews
Un câine care rătăcea în dimineața de 3 ianuarie pe pojghița de gheață formată pe Dâmbovița, a pus pe jar autoritățile din București. Prin ploaia măruntă, mai mulți angajați de la ASPA și de la pompieri au încercat să-l prindă, însă fără succes.
16:10
"Nu știm dacă mai trăiește". Apelul disperat al unei mame care îşi caută fiul după tragedia din Crans-Montana # ObservatorNews
Arthur Brodard. Un nume simplu care pentru o mamă înseamnă totul. Copilul ei s-a aflat în noaptea de Revelion în barul Constellation, din Crans-Montana. Astăzi îl caută cu disperare şi cu speranţă în suflet că poate încă mai este în viaţă şi se află printre răniţi.
16:00
Trump, pus la zid chiar de americani pentru operaţiunea din Venezuela: "Război ilegal" şi "Aventură stupidă" # ObservatorNews
Senatori democraţi au condamnat sâmbătă atacurile aeriene asupra teritoriului venezuelean ordonate de preşedintele american Donald Trump şi au avertizat că nu există niciun motiv pentru a începe un război cu ţara latino-americană, informează EFE, citată de Agerpres.
15:50
Trei vulpi, surprinse în centrul Capitalei de camerele de supraveghere ale Muzeului "Grigore Antipa" # ObservatorNews
Trei vulpi au fost surprinse de camerele de supraveghere ale Muzeului Național de Istorie Naturală "Grigore Antipa", chiar în centrul Capitalei. Imaginile, făcute publice de reprezentanții instituției, sunt prezentate ca o oportunitate de educație științifică privind biodiversitatea urbană, specialiștii subliniind că apariția acestor animale în mediul urban nu este un fenomen izolat.
15:40
Scufundat în urmă cu zeci de ani pentru a fi construit un baraj, un sat din Portugalia iese la suprafaţă o dată pe an, atunci când e secetă sau barajul este golit pentru lucrări de întreţinere. Localnicii spun că încă se mai aud pași noaptea - chiar și când lacul este plin.
Acum 6 ore
15:00
Momentul în care o maşină condusă de un ucrainean băut şi fără permis zboară peste un alt autoturism # ObservatorNews
Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs pe 1 ianuarie, în jurul orei, la intersecția dintre Bulevardul Uverturii și Aleea Mănăstirea Sihăstria, din Capitală. Bărbatul care a provocat accidentul este un ucrainean care era băut şi conducea fără permis.
15:00
BBC: Capturarea lui Maduro, un eveniment fără precedent în istoria modernă. Delta Force ar fi fost implicată # ObservatorNews
Donald Trump a anunţat că preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a fost capturat de trupele speciale americane, alături de soţia sa. Potrivit primelor informaţii familia prezidenţială ar fi fost scoasă din Venezuela pe calea aerului. Deocamdată, nicio autoritate din Venezuela nu a confirmat sau infirmat un asemenea scenariu.
15:00
"Avea părul şi jumătate din față arse". Mărturisirea unui tânăr care şi-a salvat iubita din barul morţii # ObservatorNews
Flăcări. Ţipete. Apoi întunericul. Filippo Bonifacio își amintește momentul în care viața i s-a schimbat radical, noaptea incendiului de la Le Constellation, din Crans-Montana, unde partenera sa Eleonora Palmieri, în vârstă de 29 de ani, a fost grav rănită.
14:20
Au fost identificate primele 4 victime după incendiul din Crans Montana. Trupurile, predate familiilor # ObservatorNews
Poliția elvețiană a identificat primele patru persoane care și-au pierdut viața în incendiul izbucnit într-un bar din stațiunea montană Crans-Montana, în noaptea de Revelion. Este vorba despre două fete, în vârstă de 21 și 16 ani, și doi băieţi, de 18 și 16 ani, toţi cetăţeni elveţieni. Trupurile lor neînsuflețite au fost predate familiilor, scrie BBC.
14:20
Brad de pe un mormânt din Drăgășani, tăiat de primărie și folosit ca pom de Crăciun în centrul oraşului # ObservatorNews
Un brad plantat pe un mormânt din Drăgăşani, judeţul Vâlcea, a fost tăiat de primărie și dus în centrul orașului, unde a fost împodobit ca pom de Crăciun. Totul s-a întâmplat fără acordul familiei defunctului.
14:20
Judeţele unde viscolul a lăsat zeci de mii de oameni fără curent electric. Peste 220 de localităţi, afectate # ObservatorNews
Viscolul puternic a lăsat fără energie electrică zeci de mii de oameni din întreaga țară. Peste 220 de localități sunt afectate de pene de curent, iar aproape 80.000 de utilizatori nu sunt alimentați, cele mai grave situații fiind raportate în județele Alba, Mureș, Harghita și Bihor, scrie News.ro. Echipele de intervenție au lucrat pe parcursul nopții și continuă intervențiile pentru remedierea avariilor.
14:10
Cronologia unui conflict anunţat. Cum au degenerat tensiunile dintre Washington și Caracas # ObservatorNews
SUA au atacat sâmbătă Venezuela şi l-au capturat pe preşedintele Nicolas Maduro, care a fost scos din ţară, a declarat preşedintele Donald Trump. Statele Unite nu au mai intervenit atât de direct în America Latină de la invazia din Panama din 1989, când l-au dat jos de la putere pe liderul militar Manuel Noriega.
13:40
Haos în nordul ţării în urma ninsorilor abundente. Tânăr cu probleme cardiace, dus la ambulanţă cu şenilata # ObservatorNews
Iarna grea din zona de munte face dificilă şi intervenţia echipajelor de salvare. Şi sunt oameni care au nevoie de ajutor în aceste zile. Într-o localitate din Bistriţa Năsăud, un tânăr de 28 de ani, cu probleme cardiace, a fost adus la ambulanţă cu o şenilată. Accesul în zonă nu se putea face altfel.
13:40
Topul fraudelor online în 2025. Cum ajung conturile personale pe mâna hackerilor şi cum ne putem proteja # ObservatorNews
Şi-acum despre un fenomen care ia amploare şi devine tot mai greu de controlat, furturile online. Oamenii se trezesc că își pierd conturile fără să facă nimic. O parolă mai slabă poate fi singura greşeală, şi un cont de e-mail e preluat în câteva minute. Odată cu el, informaţii personale preţioase ajung la hoţi.
Acum 8 ore
13:20
630 de kilometri de cale ferată vor fi reabilitați în 2026. Pe ce rute vom circula mai rapid cu trenul # ObservatorNews
2026 pare a fi anul sectorului feroviar. Oficialii din domeniul infrastructurii au anunţat că sunt planificate modernizări de sute de kilometri de cale ferată, dar și eliminarea restricțiilor de viteză pe anumite segmente.
13:00
Noi detalii despre crima de Revelion din Corbeanca. Fiul victimei, reţinut de poliţişti # ObservatorNews
Suspiciune de crimă în Corbeanca. Un bătrân a fost găsit mort, cu urme de violență pe corp. Fiul victimei a fost reținut de polițiști. Victima fusese adusă acasă de la azilul de bătrâni pentru a fi împreună cu familia de sărbători.
12:40
Trump anunţă capturarea şi evacuarea din ţară a lui Maduro, după o noapte de explozii în Caracas # ObservatorNews
Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, şi soţia sa, au fost capturaţi de americani. Anunţul a fost făcut în urmă cu puţin timp, chiar de către Donald Trump. Şi vine după o noapte de foc în capitala Caracas. Trump nu a oferit alte detalii, urmează o conferinţă de presă peste câteva ore. Iar guvernul venezuelean nu a confirmat, deocamdată, informaţiile. Atacurile au avut loc după ce Washingtonul a acuzat Venezuela că trimite cantităţi imense de droguri în America, iar zeci de bărci ale traficanţilor au fost aruncate în aer.
11:40
Un șofer aflat sub influența alcoolului a pus în pericol siguranța oamenilor care se aflau pe o pârtie improvizată din Pasul Vâlcan, după ce a intrat cu mașina pe un drum județean închis circulației pe timp de iarnă, scrie Mediafax. Bărbatul, în vârstă de 56 de ani, a fost oprit de polițiști și s-a ales cu dosar penal.
Acum 12 ore
11:30
Cine este Mihailo Fedorov, omul pe care Zelenski îl doreşte ca viitor ministru al Apărării # ObservatorNews
Președintele Zelenski a propus numirea lui Mihailo Fedorov, în vârstă de 34 de ani, ca ministru al apărării, în locul lui Denîs Șmîhal, care a ocupat funcția mai puțin de șase luni. Fedorov este viceprim-ministru și ministru al transformării digitale și singurul ministru din echipa lui Zelenski din 2019 care a rămas prin toate remanierile guvernamentale.
11:20
Vreme rea până luni seară: Ninsori, polei, viscol, zăpadă până la 15 cm în Transilvania și Maramureș # ObservatorNews
Meteorologii avertizează că vremea rea continuă cel puţin până luni seară, fiind aşteptate ninsori, polei, dar şi viscol în zonele montane. La munte stratul nou de zăpadă poate ajunge la 50 de centimetri, iar în Transilvania şi Maramureş la 15 centimetri.
11:00
Un adolescent român a rămas fără o mână în Italia, după ce explozia unei petarde în noaptea de Anul Nou # ObservatorNews
Revelionul a adus din nou tragedii în Italia, în ciuda interdicțiilor privind folosirea petardelor. O persoană a murit, sute au fost rănite, iar printre victime se numără și cetățeni români. Un băiat român de 17 ani a rămas fără mâna stângă după explozia unei petarde, în timp ce un bărbat de 63 de ani a murit chiar din cauza unui dispozitiv pirotehnic primit cadou, potrivit Mediafax. Autoritățile italiene vorbesc despre un bilanț grav, cu numeroși minori printre răniți.
09:50
Anul 2026 sub lupă: Cine supraviețuiește politic și ce riscuri amenință economia globală - POLITICO # ObservatorNews
Jurnaliștii POLITICO analizează marile necunoscute ale anului 2026 și estimează șansele celor mai importante scenarii globale, de la soarta războiului din Ucraina și stabilitatea piețelor financiare, până la supraviețuirea politică a unor lideri precum Donald Trump, Benjamin Netanyahu sau Viktor Orban și rezultatul alegerilor de la mijloc de mandat din Statele Unite.
09:50
Capitala Venezuelei, zguduită de explozii în toiul nopţii, pe fondul escaladării tensiunilor cu SUA # ObservatorNews
Cel puţin şapte explozii şi zgomotul unor aeronave care au survolat la joasă altitudine au fost auzite în cursul nopţii de sâmbătă, în capitala Venezuelei, Caracas, informează AP. Incidentul a provocat panică în mai multe cartiere, însă, până în acest moment, autorităţile nu au oferit explicaţii oficiale privind cauza deflagraţiilor.
09:20
Un curier din Polonia a refuzat să livreze un colet de Revelion şi a explicat de ce: "A crezut că glumesc" # ObservatorNews
Un curier dintr-o localitate rurală din Polonia a stârnit o dezbatere aprinsă pe internet, chiar înainte de Revelion, după ce a refuzat să livreze un colet cu artificii unui cunoscut. Motivația lui: animalele care, spune el, ajung să sufere în fiecare an din cauza zgomotelor puternice. Povestea, spusă chiar de curier pe rețelele sociale, a adunat mii de reacții și opinii împărțite.
09:10
Câţi bani a făcut un şofer de Bolt din Bucureşti în noaptea de Revelion: "Concluzia o trageţi voi" # ObservatorNews
Noaptea de Revelion rămâne, an de an, una dintre cele mai profitabile perioade pentru șoferii de ride-sharing din România. Un șofer de Bolt a povestit recent, într-o postare pe Instagram, cât a reușit să câștige într-o singură seară, în intervalul 31 decembrie 2024 - 1 ianuarie 2025.
08:50
Horoscop 4 ianuarie 2026. O zi în care astrele vă ajută să rezolvaţi sarcini restante.
08:40
Prăpăd după un incendiu la un depozit auto din Botoşani. Focul ar fi pus din răzbunare # ObservatorNews
Un incendiu violent a făcut prăpăd aseară la un depozit auto dintr-o comună din judeţul Botoşani. Flăcările uriaşe ameninţau să se apropie şi de casele oamenilor, iar operaţiunea de stingere a fost anevoiasă. Anchetatorii iau în calcul ipoteza ca focul să fi fost pus intenţionat. Suspect este un bărbat, care ar fi vrut să se răzbune.
08:40
Un bărbat din Târgu Mureş a murit intoxicat cu fum într-o boxă, după ce a aprins un foc ca să se încălzească # ObservatorNews
Gestul disperat de a se încălzi i-a fost fatal unui bărbat din Târgu Mureș. Într-o boxă din centrul orașului, acesta a aprins mai multe materiale textile, iar fumul degajat l-a intoxicat, potrivit Mediafax. Deși pompierii au intervenit rapid, iar medicii au încercat să-l resusciteze, bărbatul nu a mai putut fi salvat. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.
08:20
Crimă în noaptea de Revelion, în Ilfov. Un bărbat, suspect că şi-ar fi ucis tatăl după ce au rămas singuri # ObservatorNews
Un bărbat din comuna Corbeanca, judeţul Ilfov e bănuit că şi-a omorât tatăl în noaptea dintre ani. Victima a fost găsită ieri fără suflare şi cu urme de violenţă pe corp. Familia a fost cea care a alertat autoritățile.
08:20
Cum se apără patronul barului care a ars în Crans Montana: Locaţia a fost controlată de 3 ori în 10 ani # ObservatorNews
Noi detalii cutremurătoare ies la iveală după incendiul devastator din clubul elveţian din Crans Montana. Patronul barului a vorbit pentru prima dată cu presa şi se apără - spune că locaţia a fost controlată de 3 ori în 10 ani. Imaginile de groază surprinse de tineri în timpul inferului confirmă şi principala ipoteză. Aceea că focul a pornit de la artificiile ataşate la sticlele de şampanie, care au ajuns prea aproape de tavan. Printre cei dispăruţi în incendiu se află, din păcate, şi un român. Un tânăr de 18 ani, despre care mama lui nu mai ştie nimic de aproape trei zile.
08:00
Schimbări la vârful puterii la Kiev. Budanov, funcție-cheie în Administrația Prezidențială, Ivașcenko la GUR # ObservatorNews
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat vineri numirea actualului director al Direcţiei Generale de Informaţii a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR), Kiril Budanov, drept nou şef al Cancelariei Prezidenţiale. De asemenea, l-a numit pe şeful serviciului de informaţii externe, Oleg Ivaşcenko, în funcţia de nou şef al serviciului de informaţii militare.
08:00
În 2026 economisirea ar trebui să intre în rutina fiecărui român, indiferent de veniturile pe care le câştigă, spun specialiştii. Primul pas este să puneţi bani deoparte într-un fond de urgenţă, după care să vă analizaţi atent cheltuielile.
07:50
Iarna face ravagii în România: ninsori, viscol şi drumuri blocate în toată ţara. Când se încălzeşte din nou # ObservatorNews
Vremea rea a făcut prăpăd şi ieri în mai multe judeţe din ţară! Zăpada care s-a depus pe carosabil le-a dat mari bătăi de cap şoferilor care fie se întorc acasă, fie îşi continuă vacanţa. Multe autoturisme au derapat şi au ieşit de pe carosabil, iar viscolul din zona montană a dus la închiderea mai multor staţiuni turistice. Urmează un weekend cu precipitaţii în toată ţara.
07:30
Pericol extrem din cauza viscolului puternic. Urmează un weekend cu ploi şi vreme geroasă în toată ţara # ObservatorNews
Vremea de iarnă continuă şi astăzi, aşa că mare atenţie dacă vă aventuraţi spre munte. La această oră sunt în vigoare mai multe coduri de vânt puternic, în mai multe zone din ţară.
Acum 24 ore
22:00
Ministrul Apărării: Banii daţi Ucrainei sunt în interesul securității naționale a României # ObservatorNews
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că cele 50 de milioane de euro acordate Ucrainei fac parte din bugetul existent al ministerului și nu reprezintă o suplimentare de fonduri. Oficialul a explicat că ajutorul este acordat printr-un mecanism transparent, coordonat de NATO și Statele Unite, și că această decizie este în interesul securităţii naţionale a României.
21:30
Miruță, despre alertele cu drone ruseşti de la graniţa cu România: Ridicările de F-16 sunt aproape zilnice # ObservatorNews
Ridicarea avioanelor de luptă F-16 de la Fetești a devenit o procedură aproape zilnică, pe fondul alertelor legate de drone rusești în apropierea graniței României, scrie Mediafax. Ministrul Apărării, Radu Miruță, spune că situația este extrem de sensibilă în zona de frontieră cu Ucraina, mai ales în dreptul porturilor de la Dunăre, iar deciziile sunt luate în timp real, în coordonare cu structurile NATO, pentru a preveni orice încălcare a spațiului aerian românesc.
21:20
Proteste violente în Iran din cauza scumpirilor. SUA au avertizat că ar putea interveni în ajutorul populaţiei # ObservatorNews
Proteste violente în Iran împotriva scumpirilor. Localnicii ies în stradă de cinci zile şi cer schimbarea regimului. Cel puţin şapte oameni au murit în ciocnirile cu forţele de ordine care au arestat peste 100 de localnici. Autorităţile, spun însă, că imaginile cu proteste sunt create de inteligenţa artificială.
21:00
Avem şanse să nu mai fim europenii care aruncă cea mai multă mâncare la gunoi. Tot mai multă lume transformă fripturile şi cozonacii de prisos în preparate ingenioase. Bucătarii vin şi ei cu idei, de pildă pizza făcută din pâinea şi aperitivele rămase de la Revelion.
20:50
De la sarmale, la sushi sau şaorma. Fast-food-urile şi restaurantele chinezeşti au făcut cu greu faţă comenzilor pentru clienţii care au vrut să schimbe meniul.
20:50
Supereroi, regizori de top și povești legendare. Ce filme vor domina cinema-ul în 2026 # ObservatorNews
2026 se anunţă unul răsunător din punct de vedere cinematografic. Ne vom bucura de producţii remarcabile care promit să domine box office-ul. Reprezentanţii industriei aşteaptă încasări de miliarde mai ales de la filmele cu supereroi dar şi de la continuări ale unor pelicule celebre.
20:40
Incendiul din Elveţia a şocat întreaga lume, aşa cum se întâmpla şi acum 11 ani după Colectiv. Cele două tragedii au cauze identice. Nerespectarea legii de către patroni, care au antifonat cu materiale inflamabile, şi neglijenţa autorităţilor au dus la pierderea a zeci de vieţi. Ca şi în Capitală, cele mai multe victime sunt tineri, care nu s-au gândit o secundă că întreaga clădire se poate transforma într-un adevărat infern în numai 2 minute.
20:30
Unde își încarcă românii bateriile la început de an. Cozi la patinoare, piscine şi centre SPA # ObservatorNews
După zilele cu mese bogate și ore întregi de stat pe canapea, lumea stă la coadă la patinoare şi piscine. Părinţi şi copii simt nevoia să facă mişcare, iar cei care stau aproape de graniţa de vest dau o fugă la celebrele băi termale din Ungaria.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.