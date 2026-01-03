China condamnă acțiunea SUA din Venezuela și acuză că încalcă dreptul internațional
TeleM Iași , 3 ianuarie 2026 19:20
Un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe a declarat sâmbătă că China este...
• • •
Acum 15 minute
19:20
Acum 30 minute
19:10
Acțiunea SUA din Venezuela pregătită minuțios de serviciile secrete și trupele de elită americane # TeleM Iași
O unitate de operațiuni speciale de elită a armatei americane, cunoscută sub numele de Delta...
Acum o oră
19:00
Donald Trump despre situația din Venezuela: “Noi vom conduce țara și vom asigura o tranziție justă!” # TeleM Iași
Statele Unite ale Americii au lansat vineri noaptea o operațiune militară de amploare în Venezuela,...
Acum 2 ore
18:30
Victor Ponta: “România este condusă de o rețea de ipocriți care îneacă țara în propagandă, manipulează și controlează prin ONG-uri și mișcări civice!” # TeleM Iași
Victor Ponta are un discurs critic amplu la adresa evoluțiilor recente din politica internațională și,...
Acum 6 ore
14:40
Un act de agresiune armată al Statelor Unite împotriva Venezuelei provoacă profundă îngrijorare și condamnare,...
Acum 8 ore
13:00
Botoșani | Tânăr săltat de polițiști după ce se plimba pe o stradă din Trușești cu o cagulă pe față și un pistol în mână # TeleM Iași
Joi seara, polițiștii Secției de Poliție Rurală nr.3 Hlipiceni au identificat pe un drum sătesc,...
12:40
La Punctele de Trecere a Frontierei de la Abita si Sculeni se mențin valorile de...
12:20
Nicolás Maduro este un politician venezuelean și actualul președinte al Venezuelei, aflat la putere din...
12:10
Donald Trump a anunțat că președintele Venezuelei, Nicolas Maduro a fost capturat și scos din țară # TeleM Iași
Președintele Donald Trump a anunțat că SUA au efectuat un „atac la scară largă împotriva...
11:50
A fost scandal azi noapte la Aeroportul Iasi fiind implicat un sofer de ride sharing...
Acum 12 ore
11:00
Aseara, la ora 19:45, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Galați au fost sesizați, prin apel...
11:00
Neamț | Doi adulți și trei copii au fost răniți într-un accident produs dimineață în comuna Pipirig # TeleM Iași
În această dimineață, la ora 07:26, prin apel la 112 a fost anunțat un accident...
10:50
2025 a fost un an agricol normal, cu producții bune. Rămâne presiunea pe prețuri din cauza cerealelor ucrainene # TeleM Iași
2025 a adus pentru agricultura românească un echilibru rar întâlnit în ultimii ani. După sezoane...
10:40
Zi de foc pentru salvamontiștii din întreaga țară. În Vrancea, două persoane au căzut cu ATV-ul la intrarea în Cheile Tișiței # TeleM Iași
Zi de foc pentru salvamontiștii din întreaga țară solicitați sa intervină la un număr extrem...
10:30
Un incendiu de proporții s-a produs azi noapte în localitatea Buimăceni, comuna Albești. Un depozit...
10:20
Mai multe explozii au zguduit capitala Venezuelei, Caracas. Nicolas Maduro susține că este o agresiune militară foarte gravă din partea SUA # TeleM Iași
Guvernul Venezuelei a condamnat ceea ce a numit o „agresiune militară foarte gravă" din partea...
Ieri
19:00
Ucraina anunță pentru următoarele zile o provocare a Rusiei cu victime civile semnificative. SUA și-a actualizat avertismentul de călătorie privind Rusia # TeleM Iași
Serviciului de Informații Externe al Ucrainei a anuntat ca Rusia continuă o operațiune specială menită...
18:50
În cursul zilei de astăzi, pompierii militari ieșeni au intervenit la un accident rutier produs...
18:30
În legătură cu tragicul eveniment produs în Elveția, în stațiunea Crans Montana, Ministerul Afacerilor Externe...
17:40
17:30
Departamentul pentru Situații de Urgență, prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei" al județului...
17:20
Dimitrie-Cristian Fodor și-a descoperit pasiunea pentru bioinginerie încă din adolescență, fascinat de modul în care...
16:50
2025 a fost un an bun pentru Aeroportul Iași, cu destinații noi și mai multi pasageri decât în 2024 # TeleM Iași
Aeroportul Iași a încheiat anul 2025 cu rezultate bune, marcând o perioadă de dezvoltare și...
16:20
Moarte misterioasa într-o familie din Vrancea. Un tânăr plecat la muncă în Germania și dat dispărut de familie a murit # TeleM Iași
Un tanar de numai 22 ani din satul Argea, comuna Ploscuțeni a murit, la cateva...
15:50
Dacia Sandriders, merge cu totul în căutarea succesului în Raliul Dakar și aduce o mașină...
15:20
O aeronavă românească va transporta 6 tineri cu arsuri grave în urma exploziei din Crans Montana, pe ruta Lausanne – Paris # TeleM Iași
În contextul incendiului produs într-un club din stațiunea de schi Crans-Montana, cantonul Valais, din Confederația...
15:20
La Catedrala Mitropolitană din Iași au început pregătirile pentru ziua de prăznuire a Botezului Domnului # TeleM Iași
Începând de maine vor fi pregătite şi aşezate în curtea Ansamblului Mitropolitan vasele pentru Aghiazma...
15:10
Bacău | Peste 5 milioane de euro pentru modernizarea podului dintre Târgu Trotuș și Tuta # TeleM Iași
Autoritățile locale din comuna Târgu Trotuș au lansat o procedură amplă de achiziție publică ce...
14:40
Investiție de aproape 9 milioane de lei pentru consolidarea și modernizarea unui bloc cu risc seismic din Tomești # TeleM Iași
Primăria comunei Tomești a lansat o procedură de achiziție publică pentru un proiect amplu de...
14:20
Ministerul Finanțelor a încheiat anul cu rezultate pe care, Alexandru Nazare le consideră solide, menite...
14:10
Turkish Airlines alocă 2,3 miliarde de dolari pentru construcția celui mai mare terminal de marfă din lume # TeleM Iași
Compania aeriană națională a Turciei a anunțat astazi că va construi cel mai mare terminal...
13:50
O aeronavă C-27 J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat...
13:30
Mesaj RO-ALERT în judetul Tulcea după un nou atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre # TeleM Iași
Sistemul de supraveghere al Ministerului Apărării Naționale a identificat drone aeriene lansate de Federația Rusă...
13:20
A murit Ioan Ouatu, fostul șef al DGIPI Neamț și fondatorul primului liceu particular din România # TeleM Iași
S-a stins din viata Ioan Ouatu, cunoscut în spațiul public din județul Neamț ca fost...
13:00
În cursul zilei de astăzi, în Munții Făgăraș, zona Bâlea Lac, s-a produs o avalanșă...
12:50
80 răniți în explozia din Crans Montana sunt în stare critică. Elveția a transferat pacienți în Polonia, Italia, Franța sau Germania # TeleM Iași
Identificarea victimelor este în curs de desfășurare. „Avem mulți răniți grav, mulți cu arsuri grave",...
12:10
ANM a emis o alerta meteorologica valabila in mai multe judete din tara de viscol,...
12:10
Procurorii DIICOT Iași au dispus reținerea a 2 inculpați, cu vârstele de 39 și 64...
12:00
În prima zi a anului, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție...
11:30
Mesaj dureros in prima zi a anului al fiului lui Dumitru Tinu, fostul director al...
10:50
Infernul de la barul „Le Constellation" din Crans-Montana, Valais, va rămâne în istorie ca una...
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Ambasadei României în Confederaţia Elveţiană, s-a autosesizat în urma...
12:30
Un accident rutier s-a produs la orele amiezii în Grajduri. Un autoturism a părăsit carosabilul,...
12:20
Zeci de persoane au murit și peste 100 au fost rănite într-un bar din stațiunea elvețiană Crans Montana # TeleM Iași
Zeci de persoane au fost ucise și aproximativ 100 de alte persoane au fost grav...
12:20
Primul bebeluș născut în 2024 fost un băiețel, la fel ca în doi din ultimii...
12:00
Militarii Detașamentului de pompieri Rădăuți, împreună cu lucrătorii Serviciilor Voluntar pentru Situații de Urgență din...
12:00
Serbia se pregătește să reintroducă serviciul militar obligatoriu, a anunțat președintele Aleksandar Vucic, conform presei...
11:50
România a ridicat dimineața două aeronave F-16 după ce au avut loc noi atacuri cu drone la granița cu Ucraina # TeleM Iași
In prima zi a anului a avut loc noi atacuri cu drone efectuate de forțele...
11:50
Bulgaria a renunțat la moneda națională, leva, în speranța de a-și consolida legăturile economice cu...
11:40
În aceasta dimineata, la ora 02.56, un localnic din orașul Bicaz a informat, prin apel...
