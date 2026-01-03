Tatuajele pot afecta sistemul imunitar. Ce au descoperit cercetătorii
Adevarul.ro, 3 ianuarie 2026 19:30
Tot mai mulți oameni aleg tatuajele fără să se gândească la ce se întâmplă după ce cerneala intră în piele. Studii recente arată că efectele pot merge dincolo de estetică.
Data de 3 ianuarie s-a dovedit, de-a lungul timpului, una nefavorabilă pentru o parte dintre adversarii Statelor Unite.
Blackout în sud-vestul Berlinului. Peste 45.000 de gospodării, mii de firme, comunicațiile şi serviciile de urgenţă, afectate de pana de curent. Autorităţile anchetează un posibil sabotaj # Adevarul.ro
O pană de curent de proporții a lăsat fără electricitate peste 45.000 de locuințe și 2.200 de firme din sud-vestul Berlinului, paralizând, pe lângă activitățile cotidiene, și comunicațiile telefonice și accesul la servicii esențiale.
Prima imagine cu președintele Nicolas Maduro, la bordul USS Iwo Jima, după ce a fost capturat de forțele americane # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a publicat o nouă imagine pe platforma sa, Truth Social, despre care afirmă că îl arată pe președintele venezuelean Nicolás Maduro la bordul navei USS Iwo Jima.
Rusia cere SUA eliberarea lui președintelui Nicolás Maduro. Moscova respinge informațiile privind fuga vicepreședintelui Delcy Rodríguez # Adevarul.ro
Ministerul rus de Externe a cerut oficial Statelor Unite să-l elibereze pe președintele venezuelean Nicolás Maduro și pe soția acestuia, Cilia Flores, după ce cei doi au fost reținuți în urma operațiunii militare americane desfășurate în Venezuela.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, susține sâmbătă seară o conferință de presă de la reședința sa din Mar-a-Lago, după ce SUA au anunțat liderul venezuelean Nicolás Maduro a fost capturat într-o operațiune complexă desfășurată de forțele speciale și armata SUA.
Diana Șocoacă, solicitare către Trump privind „eliberarea de îndată” a lui Nicolás Maduro # Adevarul.ro
Partidul S.O.S. România, prin președintele Diana Iovanovici-Șoșoacă, a transmis printr-un comunicat de presă un apel public către Statele Unite ale Americii să înceteze „escaladarea militară” în Venezuela.
María Corina Machado: „A sosit timpul libertății”. Opoziția venezueleană se declară pregătită să preia puterea după capturarea lui Maduro # Adevarul.ro
Lidera opoziției venezuelene și laureată a Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, a declarat că Venezuela intră într-un „moment istoric al libertății”, după ce președintele Nicolás Maduro a fost capturat de forțele americane în urma unei operațiuni militare desfășurate în cursul dimineț
Antarctica se încălzește mai rapid decât se estima. Studiul care confirmă această concluzie # Adevarul.ro
Un studiu chinez a confirmat clar că schimbările climatice cauzate de activitatea umană vor afecta Antarctica mai rapid decât se credea anterior.
Sute de zboruri spre și dinspre Caraibe au fost anulate sau reprogramate, în urma restricțiilor impuse de FAA asupra spațiului aerian din anumite zone ale regiunii, după atacurile militare ale SUA în Venezuela.
Afacerea care câștigă teren în România. O familie întoarsă din Germania a făcut profit dintr-o cultură atipică: „Devin rapid o necesitate în alimentație” # Adevarul.ro
După ani buni de muncă în Germania, o familie de români a decis să se întoarcă acasă și să pună pe picioare o afacere inedită, care prinde tot mai mult teren.
China a condamnat ferm operațiunea militară lansată de președintele american Donald Trump împotriva Venezuelei și „acțiunile îndreptate împotriva președintelui altei țări”.
Proprietarii barului unde au murit 40 de tineri sunt anchetați penal. Care sunt acuzațiile # Adevarul.ro
Autoritățile elvețiene au lansat o anchetă penală împotriva proprietarilor barului din Crans-Montana, unde cel puțin 40 de persoane au fost ucise într-un incendiu devastator în timpul petrecerii de Revelion.
O cameră video cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de încălcări ale legii rutiere în doar patru zile # Adevarul.ro
O cameră video cu inteligență artificială a înregistrat în patru zile peste 1.000 de încălcări ale codului rutier privind folosirea telefonului mobil la volan și depășirea limitelor de viteză.
Trump a urmărit operațiunea de capturare a lui Maduro din conacul său din Mar-a-Lago: „I-au eliminat în câteva secunde, n-am mai văzut așa ceva” # Adevarul.ro
Trump a urmărit operațiunea militară dintr-o cameră din conacul său din Mar-a-Lago, Florida, înconjurat de personal militar și de informații.
Angajații care primesc timp liber şi bani să stea cu prietenii, într-o ţară UE. Cum funcţionează „ora prieteniei” # Adevarul.ro
Un lanț de farmacii din UE testează „ora prieteniei”, oferind angajaților timp liber şi peste 90 de euro pentru a-și întări legăturile sociale.
Capturați în pijamale. Nicolas Maduro și soția sa, ridicați din dormitor în timpul operațiunii americane în Venezuela # Adevarul.ro
Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, și soția sa, Cilia Flores, au fost scoși din dormitorul lor de forțele americane în timpul operațiunii care a dus la capturarea lor, potrivit a două surse familiarizate cu desfășurarea evenimentelor.
Povestea cuplului care a supraviețuit 66 de zile pe mare, pe o plută de cauciuc. Barca lor a fost scufundată de balene # Adevarul.ro
William și Simone Butler se aflau la aproape 2000 de km de coasta Costa Rica când barca lor a fost scufundată de balene.
Preşedintele columbian Gustavo Petro a anunţat sâmbătă că a ordonat desfăşurarea de trupe la graniţa cu Venezuela, în urma atacurilor aeriene lansate de SUA asupra ţării vecine, relatează AFP.
Culisele conflictului dintre Valentin Ceaușescu și Gică Popescu. Au vrut să-l aresteze pe fostul căpitan al României, în urma transferului eșuat la Steaua: „Eram dezertor” # Adevarul.ro
Gică Popescu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați fotbaliști români din toate timpurile.
ANAF va anula și în acest an datoriile la buget atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice.
Miza din spatele intervenției SUA în Venezuela. Atacul e despre America, nu despre Maduro # Adevarul.ro
Adevărata miză a Venezuelei nu este Caracasul, nici Maduro, nici măcar petrolul. Miza este definiția puterii americane în secolul XXI și răspunsul, încă deschis, la întrebarea dacă dominația poate fi menținută prin șoc sau doar printr-o ordine pe care alții aleg să o urmeze.
Bronzatul la solar produce mutaţii în ADN și aproape triplează riscul de cancer de piele avertizează un studiu recent # Adevarul.ro
Bronzatul artificial reprezintă un risc major pentru sănătate, susţin specialiştii într-un studiu recent care arată, pentru prima dată, cum expunerea la solar provoacă mutații în ADN și crește semnificativ riscul de cancer de piele.
Cum ne promovează țara un vlogger olandez după ce a vizitat-o: „Nu mergeți în România, e atât de periculos!” # Adevarul.ro
După o plimbare pe străzile Sibiului, vloggerul Luke Patrickk Hoogmoed i-a îndemnat şi pe alţii să-i urmeze exemplul.
Ziua din 2026 când soarele va apune în timpul unei eclipse. Astronom: „Apusul va fi mai spectaculos decât toate celelalte” # Adevarul.ro
Astronomul Adrian Șonka a dezvăluit într-un mesaj publicat pe Facebook data când va avea loc cel mai spectaculos apus de Soare din 2026.
SUA au anunțat acuzațiile pentru care va fi judecat Maduro. Declarațiile procurorului general # Adevarul.ro
Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, şi soţia sa, Cilia Flores, „vor face faţă în curând mâniei depline a justiţiei americane pe pământ american”, a anunțat sâmbătă procurorul general al SUA, Pam Bondi, pe platforma X, potrivit dpa.
Trei vulpi, surprinse în centrul Bucureștiului. Specialiștii explică apariţia acestora în mediul urban # Adevarul.ro
Trei vulpi au fost surprinse de camerele de supraveghere în zona Muzeului Antipa, chiar în centrul Bucureștiului, imaginile stârnind reacții și întrebări legate de apariția animalelor sălbatice în inima Capitalei.
Luni, marți și miercuri sunt impuse restricții de trafic pe DN7 Piteşti-Râmnicu Vâlcea-Vestem, anunță Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale.
Băuturile care fac bine inimii: antioxidanții și fibrele din sucurile naturale te pot ajuta să-ți menții colesterolul la valori normale # Adevarul.ro
Consumul zilnic de anumite băuturi naturale, precum sucul de portocale, prune, sfeclă, roșii sau cireșe amare, poate ajuta la menținerea unui colesterol sănătos și oferă, în același timp, antioxidanți, vitamine și fibre esențiale pentru sănătatea inimii și a sistemului cardiovascular.
Începe aventura americană! Ajuns în MLS, Louis Munteanu impresionează din prima zi la DC United: „L-au primit foarte bine” # Adevarul.ro
Louis Munteanu este foarte aproape de un nou capitol important în carieră.
Cine este Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro, capturată de forțele americane. Cum s-a cunoscut cu liderul Venezuelei # Adevarul.ro
Soția președintelui venezuelean Nicolas Maduro, Cilia Flores, a ajuns în centrul atenției internaționale după ce președintele american Donald Trump a anunțat că liderul de la Caracas și Prima Doamnă a Venezuelei au fost capturați.
Operațiune militară a SUA împotriva Venezuelei. Apărarea antiaeriană de producție rusă, neutralizată # Adevarul.ro
Primele imagini apărute din Caracas sugerează că livrările recente de sisteme rusești suplimentare de apărare antiaeriană către Venezuela nu au reușit să oprească atacurile.
Analist CNN: Operațiunea SUA din Venezuela s-a desfășurat cu o viteză și precizie impresionante, posibil cu implicarea forțelor speciale # Adevarul.ro
Operațiunea desfășurată de Statele Unite în Venezuela, în noaptea de vineri spre sâmbătă, pare să fi avut loc cu o „viteză impresionantă” și cu un nivel ridicat de precizie.
Declinul imperiului Gazprom: gigantul rus renunță la clădiri de birouri și active imobiliare de top după pierderi uriașe # Adevarul.ro
Gazprom, una dintre cele mai mari companii energetice din Rusia, scoate la vânzare mai multe proprietăți imobiliare corporative, inclusiv clădiri de birouri și centre de afaceri, în contextul în care compania se confruntă cu pierderi semnificative și restructurări de personal.
Ryanair pregătește tăieri de rute: România, printre primele țări afectate. Două orașe pe listă # Adevarul.ro
Compania aeriană low-cost Ryanair analizează suspendarea mai multor rute operate de pe aeroportul Charleroi–Bruxelles Sud, ca reacție la creșterea taxelor aeroportuare din Belgia.
Secretarul general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, afirmă că anul 2025 a adus mai multe realizări importante pentru administrația publică, dar recunoaște că există și o listă lungă de lucruri care ar fi putut fi făcute mai bine.
Cum l-au capturat SUA pe Maduro. Operațiune cu elicoptere Chinook şi forțe speciale de elită # Adevarul.ro
SUA au desfășurat o amplă operaţiune militară în Venezuela în noaptea de vineri spre sâmbătă cu un amplu dispozitiv aerian cu elicoptere şi forţe speciale de elită, care a dus la capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro şi evacuarea acestuia din ţară pe cale aeriană.
Democrații americani îl avertizează pe Zelenski: garanțiile promise de Trump ar putea fi lipsite de substanță # Adevarul.ro
Un fost consilier pentru securitate națională al vicepreședintei SUA Kamala Harris avertizează că o eventuală înțelegere de pace bazată pe cedări teritoriale din partea Ucrainei, în schimbul unor garanții de securitate oferite de președintele american Donald Trump, ar reprezenta o eroare strategică
Reacția șefei diplomației europene după atacul SUA din Venezueala:UE nu recunoaște „legitimitatea” lui Maduro # Adevarul.ro
Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a declarat că Bruxelles-ul îl consideră pe Nicolás Maduro „lipsit de legitimitate” ca președinte al Venezuelei, întrucât UE nu i-a recunoscut victoria în alegerile din 2023.
Bărbatul care a salvat 10 tineri din iadul dezlănțuit de la barul Le Constellation, după apelul fiicei: „Am spart ușa și au căzut peste mine trupuri” # Adevarul.ro
Un gest de curaj și noroc a făcut diferența între viață și moarte pentru zece tineri prinși într-un incendiu devastator la barul Le Constellation, de Anul Nou. Paolo Campolo, un bărbat de 55 de ani, a povestit cum apelul disperat al fiicei sale i-a permis să intervină la timp.
Statele Unite nu au mai intervenit atât de direct în America Latină din 1989, când au invadat Panama pentru a-l înlătura pe liderul militar de atunci, Manuel Noriega.
3 suplimente pe care ar trebui să le luați la momentul potrivit pentru rezultate mai bune # Adevarul.ro
Momentul în care iei unele suplimente contează pentru a obține absorbția și eficiența maximă. Iată trei dintre cele mai importante suplimente și sfaturi pentru administrarea lor.
Femeia misterioasă cu cască neagră, suspectată de declanșarea focului în barul din Crans-Montana # Adevarul.ro
Anchetatorii suspectează implicarea unei femei misterioase cu cască neagră, surprinsă ținând o sticlă cu artificii aproape de tavan, care ar fi putut declanșa focul și a provocat astfel unul dintre cele mai grave incendii din istoria recentă a Elveției.
Numărul doi al diplomației americane: „Maduro va răspunde pentru crimele sale în fața sistemului judiciar” # Adevarul.ro
Secretarul de stat adjunct al SUA, Christopher Landau, a declarat că președintele venezuelean Nicolás Maduro, care a fost capturat de soldații americani în această dimineață devreme, „va răspunde în sfârșit pentru crimele sale în fața legii”.
Autoritățile elvețiene au identificat primele patru victime ale incendiului produs în noaptea de Revelion în barul Le Constellation, din orașul montan Crans-Montana, cantonul Valais. Este vorba despre două femei, în vârstă de 16 și 21 de ani, și doi bărbați, de 16 și 18 ani.
Președintele rus Vladimir Putin s-a deplasat la Kremlin pentru a aborda evenimentele din Venezueala într-o serie de întâlniri cu ușile închise, informează agenția independentă Insider.
Start perfect în 2026! Gabriela Ruse strălucește la Brisbane: două seturi câștigate cu 6-0 și tabloul principal asigurat # Adevarul.ro
Gabriela Ruse continuă să impresioneze în 2026, calificându-se pe tabloul principal la Brisbane după o revenire spectaculoasă.
Pe rețelele sociale au apărut imagini ce arată un incendiu uriaș în portul venezuelean La Guaira, situat la mai puțin de 16 kilometri nord de centrul Caracasului. Statele Unite au lansat atacuri aeriene asupra Venezuelei, vizând baze militare din interiorul țării.
Trafic aglomerat pe DN 1 în județul Prahova: coloane de mașini la Comarnic, Bușteni și Sinaia # Adevarul.ro
IPJ Prahova anunță, sâmbătă, că traficul pe DN 1 – E60 este intens, în special pe sensul de deplasare către Brașov, din cauza creșterii valorilor de trafic specifice începutului de an. Coloanele de mașini se formează în Comarnic (aproximativ 7 km), Sinaia (4 km) și Bușteni (3 km).
Decizia lui Jeff Bezos de a părăsi Washingtonul provoacă o gaură de aproape un miliard de dolari în bugetul statului și stârnește dezbateri fiscale # Adevarul.ro
Jeff Bezos este atât de bogat încât mutarea sa din Seattle în Florida a lăsat bugetul statului Washington cu un deficit uriaș de aproape 1 miliard de dolari și a declanșat dezbateri privind impozitele pe avere
