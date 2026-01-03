Absentă de la Australian Open, revenită cu imagini pe social media în 2026 » Bianca Andreescu, transformare fizică totală
Bianca Andreescu nu va participa la ediția din acest an de la Australian Open. Reprezentanta Canadei, cu origini în România, este însă tot mai activă pe rețelele de socializare. Bianca Andreescu trage tare să revină în circuit. Se antrenează de câteva săptămâni, dar nu e la nivelul optim pentru a concura la Australian Open. În prima zi a anului, Bianca a petrecut alături de mai multe prietene. Imaginile au fost savurate de fanii de pe Instagram.FOTO. ...
În Grupa C de la United Cup, la Perth, veteranul Stan Wawrinka (40 de ani, locul 157 ATP) a început anul 2026 cu un meci extrem de complicat, care a durat peste trei ore, în fața francezului cu 10 ani mai tânăr Arthur Rinderknech (30 de ani, locul 29 ATP). Elvețianul s-a impus dramatic, după două seturi decise în tiebreak, scor 5-7, 7-6 (5), 7-6 (5). ...
Celta Vigo, victorie răsunătoare cu Ionuț Radu în poartă » Românul a reușit o serie istorică # Gazeta Sporturilor
Ionuț Radu (28 de ani) a fost integralist în Celta Vigo - Valencia 4-1, meci din etapa 18 a campionatului Spaniei. Portarul român a fost învins pentru prima dată după 344 de minute în care păstrase intactă poarta galicienilor. Celta Vigo își continuă forma excelentă în campionat, unde este neînvinsă începând din decembrie (3 victorii, un egal).Astăzi, cu Ionuț Radu în poartă, galicienii au trecut la scor de Valencia, 4-1. ...
Ca-n Vestul sălbatic: fratele antrenorului lui Cagliari, împușcat! » Gianluca Pisacane, rănit cu două gloanțe # Gazeta Sporturilor
La câteva ore după ce Cagliari, echipa pe care o antrenează, a pierdut primul meci jucat în Serie A în 2026, 0-1 cu AC Milan, Fabio Pisacane a avut un necaz și în familie. Fratele și tatăl i-au fost atacați în Napoli, primul fiind rănit cu două focuri de armă!2026 a început șocant pentru Fabio Pisacane. Tehnicianul de 39 de ani al lui Cagliari a înregistrat primul eșec în noul an, fiind învins la limită de golul marcat de Rafael Leao. ...
După ce l-au bătut pe Ronaldo, englezul Toney și colegii au dansat pe o manea românească # Gazeta Sporturilor
După victoria cu Al Nassr-ul lui Cristiano Ronaldo, în vestiarul lui Al Ahli a răsunat maneaua „Made in Romania”, cântată de Ionuț Cercel.Vineri, Al Ahli le-a administrat celor de la Al Nassr prima înfrângere din acest sezon. A fost 3-2 într-o seară de grație a lui Ivan Toney, cu englezul marcând primele două goluri și pasându-i decisiv lui Merih Demiral la al treilea. ...
Manchester United nu renunță! „Diavolii” au redeschis discuțiile pentru transferul care le-a „scăpat” în vară # Gazeta Sporturilor
Carlos Baleba (22 de ani) rămâne în capul listei de priorități a celor de la Manchester United și în actuala perioadă de mercato, asta după ce în urmă cu patru luni Brighton s-a opus transferului. ...
Fundașul de 50 de milioane semnează cu Inter: „Fundamental pentru Cristian Chivu” # Gazeta Sporturilor
Federico Dimarco, fundașul stânga de la Inter, ar urma să semneze prelungirea contractului cu echipa antrenată de Cristi Chivu.Internaționalul italian mai are contract până în 2027 cu Inter. Clubul îi propune prelungirea până în 2030. Dimarco ar urma să aibă o creștere salarială de la 4 la 5,5 milioane de euro net pe sezon.Federico Dimarco, „elementul fundamental pentru Chivu”, va semna prelungirea cu Inter„Nu doar Cancelo, nu doar banda dreapta. ...
Alexandra Andrei Gogoriță (34 de ani), fostă componentă a naționalei de handbal feminin a României, și-a anunțat retragerea, punând punct carierei după 20 de ani pe semicerc.Aceasta a făcut anunțul pe pagina personală de Facebook, unde a anunțat că de acum înainte se va pregăti pentru cel mai important „meci”, acela de a fi mamă. Ultima echipă la care a evoluat a fost SCM Gloria Buzău, formație care s-a retras din campionat la începutul anului 2025. ...
Etapa 3 în Turneul celor 4 Trambuline: Prevc a dezamăgit complet la Innsbruck, austriecii au dominat acasă # Gazeta Sporturilor
Săritorul cu schiurile austriac Jan Hörl (27 de ani) este câștigătorul calificărilor în etapa 3 a Turneului de Anul Nou „Patru Trambuline”, care are loc în acest weekend în Innsbruck, Austria.Hörl a obținut în fața publicului de acasă un rezultat de 128 de metri, care i-a adus 132,5 puncte și primul loc, înaintea a trei conaționali. ...
Gestul fotbalistului de la Metz rănit la Crans-Montana: „Pe lângă victimă, e și erou!” » Ultimele vești din spital # Gazeta Sporturilor
Tahirys Dos Santos (19 ani), fundașul stânga al lui Metz internat luni într-un spital din Germania, cu arsuri grave după tragedia din barul „Le Constellation” de la Crans-Montana, se simte mai bine. ...
Sută la sută rezolvat! Înlocuitorul lui Louis Munteanu intră pe mâinile lui Daniel Pancu: „Este <<lup>> cum îi plăcea lui Dan Petrescu!” # Gazeta Sporturilor
Alibek Aliev, 29 de ani, ajunge sâmbătă noaptea la Cluj Napoca și va merge în cantonamentul din Spania al CFR-ului. Sunt așteptări mari în ceea ce-l priveșteCFR Cluj nu a rămas descoperită în atac după ce l-a vândut pe Louis Munteanu în SUA, la D.C. United. Ardelenii l-au convins să semneze pe Alibek Aliev, un vârf de 29 de ani, care măsoară 1,90 m. E vorba de un atacant de 29 de ani, născut în Rusia, la Makhachkala, dar care are și cetățenie suedeză. ...
Rezultat-surpriză în Premier League: au obținut prima victorie a sezonului, în etapa 20! # Gazeta Sporturilor
Wolverhampton a câștigat pentru prima dată în acest sezon de Premier League, învingând-o pe West Ham, altă echipă din zona roșie, cu 3-0.Astăzi, „lupii” au adunat puncte cât în primele 4 luni și jumătate ale sezonului!Wolverhampton a obținut prima victorie stagională, 3-0 cu West Ham, și a și-a dublat numărul de puncte, de la 3 la 6. ...
Fostul număr 3 mondial, pregătit de revenire după un 2025 de coșmar: „Am avut timp să mă înțeleg mai bine” # Gazeta Sporturilor
Grigor Dimitrov (34 de ani, locul 44 ATP) va începe sezonul 2026 în turneul ATP 250 de la Brisbane, după ce a absentat patru luni anul trecut din cauza unor accidentări. El spune că a muncit pentru a se pune la punct, dar a și profitat de pauză pentru alte activități.Unul dintre veteranii de excelență ai circuitului ATP, Grigor Dimitrov e gata să pornească în sezonul de față, lăsându-l în urmă pe cel precedent și problemele pe care i le-a adus. ...
Selecționerul „Generației de Aur” a Bulgariei s-a stins din viață la vârstă de 80 de ani » Mesajul lui Hristo Stoicikov # Gazeta Sporturilor
Dimitar Penev, antrenorul legendar al naționalei Bulgariei, a murit astăzi, 3 ianuarie 2026, la vârsta de 80 de ani! El este omul care a adus „țării vecine” cea mai importantă performanță din istorie la o Cupă Mondială.Federația Bulgară de Fotbal a făcut sâmbătă după-amiază tristul anunț, precizând că Penev s-a stins din viață după o lungă suferință. ...
Stadionul-SF din Venezuela pentru care Maduro a investit masiv timp de 10 ani » 40.000 de locuri: destinat unui alt sport, NU fotbalului # Gazeta Sporturilor
Venezuela este în stare de șoc, după ce Donald Trump (79 de ani), președintele Statelor Unite ale Americii, a ordonat lovituri aeriene asupra unor obiective militare, iar președintele Nicolas Maduro (63 de ani) a fost capturat împreună cu soția sa.În orașul Caracas, timp de aproape un deceniu, președintele Maduro a investit masiv în ridicarea unei arene absolut spectaculoase, un stadion cu o capacitate de 40. ...
Naționala României de handbal masculin atacă Europeanul cu mari probleme și speranțe: „Suntem departe de forțe, dar este o șansă unică” # Gazeta Sporturilor
Naționala României de handbal masculin va debuta la mijlocul acestei luni la Campionatul European, găzduit de Danemarca, Norvegia și Suedia, care are loc în perioada 15 ianuarie - 1 februarie, iar selecționerul George Buricea are probleme de lot înaintea turneului final. Tricolorii fac parte dintr-o grupă de foc și au o misiune infernală la competiția de la începutul acestui an. ...
După un an la Dinamo, dezvăluie: „M-a călit, m-a întărit mental” » Are în minte un obiectiv îndrăzneț # Gazeta Sporturilor
La exact un an de când a devenit fotbalistul lui Dinamo, Alexandru Pop, 25 de ani, explică cum l-a maturizat această perioadă și cum a reușit să gestioneze în plan mental trecerea la unul dintre cele mai importante cluburi ale României. ...
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că Florin Tănase (31 de ani) a primit o ofertă din China.Mijlocașul ofensiv de la FCSB a refuzat însă propunerea și va continua la formația bucureșteană. Tănase mai are contract până la vară cu roș-albaștrii, înțelegerea urmând să se prelungească automat dacă va câștiga titlul. ...
O mare echipă europeană, coșmarul CSM-ului, are probleme financiare: „Nu au ținut pasul cu cheltuielile” # Gazeta Sporturilor
Team Esbjerg, echipă obișnuită cu prezența în fazele superioare ale Ligii Campionilor la handbal feminin, se confruntă cu probleme de ordin financiar, înregistrând în sezonul 2024/2025 pierderi de aproximativ 435.000 euro.În precedenta stagiune, Team Esbjerg a ieșit vicecampioană în Danemarca și a ajuns în Final Four-ul Ligii Campionilor, câștigând finala mică, dar realizările sportive nu au ajutat clubul să fie pe excedent. ...
Starul olandez riscă să rateze Cupa Mondială! » Ronald Koeman l-a avertizat personal # Gazeta Sporturilor
Nathan Ake (30 de ani), stoperul batav al celor de la Manchester City, poate rata convocarea la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada. Selecționerul Ronald Koeman l-a contactat personal pe fotbalist și i-a precizat acestuia ce are de făcut pentru a fi prezent la vară în lotul „Portocalei Mecanice”. ...
Chivu în contre cu italienii: „Acum nu vă mai interesați de el? Aud aceeași întrebare amuzantă de 1 ianuarie!” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, a avut mai multe contre cu ziariștii italieni la conferința de presă dinaintea revanșei cu Bologna de mâine seară. Tehnicianul român s-a arătat deranjat că a fost întrebat de transferul lui Joao Cancelo și de informațiile false publicate despre nerazzurri în presa peninsulară, protejându-și încă o dată jucătorii în fața zvonurilor. ...
Varga le trântește ușa-n nas celor de la Dinamo: „Mi-au dat bani de țigări! N-au cu ce să-l cumpere!” # Gazeta Sporturilor
Neluțu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a avut o reacție extrem de dură și a închis orice discuție legată de un posibil transfer al lui Matei Ilie la Dinamo.Potrivit unor surse autorizate, Dinamo ar fi reactivat din culise interesul pentru fundașul central al ardelenilor. Tentativa bucureștenilor se lovește însă de refuzul ferm al finanțatorului CFR-ului, care nu a uitat negocierile eșuate din vară. ...
Cum îl vede un câștigător al celor trei Mari Tururi pe Tadej Pogacar: „Acolo nu este de ajuns forța pură” # Gazeta Sporturilor
Vincenzo Nibali (41 de ani), câștigător al Turul Franței, Italiei și Spaniei în cariera sa, analizează șansele lui Tadej Pogacar (27 de ani) de a se impune într-o cursă-monument pe care și-a setat-o drept obiectiv pentru 2026. ...
FIFA are un favorit absolut pentru găzduirea următorului Campionat Mondial al Cluburilor # Gazeta Sporturilor
Marocul este pe cale să găzduiască un alt turneu important în doar câțiva ani. După ce în prezent găzduiește Cupa Africii pe Națiuni, iar în 2030 va fi co-organizator al Mondialului, este aproape 99% sigur că va găzdui și Campionatul Mondial al Cluburilor în 2029. Acest lucru a fost anunțat de agenția locală Hespress, care citează o sursă din Federația Regală Marocană de Fotbal. ...
Vladislav Blănuță atinge culmea ghinionului » De ce nu poate juca pentru Dinamo # Gazeta Sporturilor
Vladislav Blănuță (23 de ani), atacantul pentru al cărui transfer Dinamo a purtat negocieri cu ucrianenii de la Dinamo Kiev, s-a lovit de un ghinion teribil. Acesta nu poate juca în acest sezon pentru alt club în afară de cele pentru care a evoluat deja. La începutul lunii septembrie, Vladislav Blănuță se transfera de la FCU Craiova, echipă care avea să fie exclusă din toate competițiile, la Dinamo Kiev în schimbul sumei de două milioane de euro. ...
Jucătorul cu cele mai multe meciuri din istoria fotbalului mondial și-a prelungit contractul » Va continua până la sfârșitul anului 2027 # Gazeta Sporturilor
Fabio Deivson Lopes Maciel (45 de ani), portarul cu cele mai multe meciuri oficiale din istoria fotbalului mondial, și-a prelungit contractul cu Fluminense până în decembrie 2027, a anunțat oficial clubul brazilian.Deși are 45 de ani, Fabio este titular incontestabil între buturile lui Fluminense, lăsând pe bancă doi portari mult mai tineri, de 23 și 27 de ani. ...
A distrus visul Serenei Williams și acum se confesează: „Pare trivială, dar aceea este imaginea carierei mele” # Gazeta Sporturilor
Roberta Vinci (42 de ani), finalistă la US Open 2015 și multiplă campioană de Grand Slam la dublu, dezvăluie într-un amplu interviu ce a însemnat pentru ea victoria în fața Serenei Williams din 2015, cum a luat decizia de a se retrage și cu ce se ocupă în prezent.Una dintre cele mai talentate și versatile jucătoare din anii 2000-2010, italianca Roberta Vinci a lăsat o amprentă de neșters asupra tenisului. ...
Petrolul Ploiești, echipa aflată pe locul 13 în Superliga, a zburat spre Antalya sâmbătă dimineață cu nu mai puțin de 9 jucători noi în lot. Nu mai puțin de 10 echipe din Superliga au ales Antalya ca destinație pentru cantonamentul din această iarnă. Printre ele se află și Petrolul, care a împărțit charterul cu FC Argeș și Metaloglobus. ...
Fostul parmegian despre Chivu: „Maestru în a construi. Chiar dacă greșești, nu te va critica niciodată public!” # Gazeta Sporturilor
Giovanni Leoni (19 ani) a rămas impresionat de Cristi Chivu în cele numai trei luni în care l-a avut antrenor la Parma. Fundașul central, plecat și el în vară, pentru 31 de milioane de euro la Liverpool, a vorbit într-un interviu în Gazzetta dello Sport despre relația cu actualul tehnician al lui Inter.Giovanni Leoni a primit mai multe minute la Parma după ce Fabio Pecchia a fost înlocuit pe 18 februarie 2025 cu Cristi Chivu. ...
CFR Cluj se pregătește pentru o restructurare importantă a lotului în această iarnă. Patronul ardelenilor, Neluțu Varga, negociază rezilierea contractelor pentru Kurt Zouma, Marcus Coco, Mohamed Badamosi și Anton Kresic, jucători care nu mai intră în planurile echipei.Perioada de mercato de iarnă va începe oficial pe 12 ianuarie, iar cei trei fotbaliști sunt vizați pentru plecare. În cazul unuia dintre ei, situația este deja clară de mai mult timp. ...
Pregătesc „infernul” pentru fotbalistul de la Barcelona » Scandări macabre și șobolani de pluș: „Îl vrem decapitat” # Gazeta Sporturilor
Joan Garcia (24 de ani) a încheiat sezonul trecut sărutând emblema lui Espanyol, după ce a ajutat echipa să-și asigure menținerea în La Liga. La scurt timp, s-a transferat la marea rivală, Barcelona, iar sâmbătă se întoarce pe stadionul care i-a fost casă timp de mai mulți ani, dar unde va fi întâmpinat într-un mediu extrem de ostil. Ultrașii lui Espanyol au fost deja auziți scandând: „Îl vrem pe Joan decapitat”. ...
Căpitanul naționalei Angliei, Harry Kane (32 de ani), știe să dea și goluri, dar să facă și bani.Încă din luna mai a anului trecut, Kane se număra printre cei mai bogați oameni din Regatul Unit, potrivit „Sunday Times Rich List”. Mai nou, tabloidul The Sun i-a luat „la mână” afacerile și a publicat cifre despre averea netă a atacantului. ...
Andrea Bocelli a orbit definitiv în urma unei lovituri pe terenul de fotbal! Un episod special din seria Artă și Sport # Gazeta Sporturilor
Gazeta Sporturilor continuă seria „Artă și Sport”, care aduce în prim-plan pasiunea pentru sport a mai multor artiști de referință. În episodul de azi, povestea lui Andrea Bocelli, tenorul italian în vârstă de 67 de ani, care a cucerit planeta în pofida luptei la care a fost supus încă din primii ani. Artistul vine pe lume în Lajatico, o comună din Toscana, pe 22 septembrie 1958, într-o famile de fermieri. ...
Chivu trimite un fundaș la schimb la Al-Hilal » Artificiul prin care Inter i-ar putea plăti salariul lui Joao Cancelo # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu (45 de ani) așteaptă în perfectarea cât mai rapidă a mutării la Inter al lui Joao Cancelo, pe care antrenorul ar vrea să-l folosească la derby-ul cu Napoli. Nerazzurri s-au înțeles cu Al-Hilal asupra cotei din salariul portughezului, o mare parte din sumă poate fi acoperită prin transferul la echipa lui Simone Inzaghi a lui Stefan de Vrij sau Francesco Acerbi.Ore fierbinți în primele zile din mercato invernal la Inter. ...
Elvețianul care le-a rămas în suflet oltenilor, îngrozit de tragedia de la Crans-Montana: „Vor cădea multe capete” # Gazeta Sporturilor
Ivan Martic, 35 de ani, fostul fundaș lateral al Universității Craiova, a mărturisit că oamenii din țara lui sunt stupefiați de tragedia de la Crans-Montana. Câștigător al Cupei României cu juveții în 2018, elvețianul este de părere că oltenii au o șansă uriașă pentru a cuceri titlul, dar spune care ar fi câteva condiții să bifeze o performanță uriașăIvan Martic, 35 de ani, a rămas unul dintre străinii iubiți în Bănie. ...
Cristiano Bergodi a setat obiectivul înaintea plecării în cantonament: „Nu a fost impus de conducere” » Artean lipsește din lotul cu care U Cluj merge în Antalya # Gazeta Sporturilor
Universitatea Cluj a plecat în cantonamentul de iarnă din Antalya (Turcia), iar clubul a anunțat lotul deplasat pentru perioada de pregătire. Înaintea decolării, Cristiano Bergodi, tehnicianul „șepcilor roșii”, a vorbit despre obiectivele echipei și așteptările pentru noul an.Numit antrenor principal pe 23 octombrie, Bergodi a pierdut un singur meci din cele 10 disputate pe banca ardelenilor, bilanțul fiind completat de 7 victorii. ...
Gâlcă a spus că Rapid nu are lot valoros, iar Elvir Koljic a dat replica: „Fiecare înțelege ce vrea” + A omis o mare rivală din lupta la titlu # Gazeta Sporturilor
Elvir Koljic (30 de ani), atacantul de la Rapid, a dat declarații de pe aeroport, înainte ca echipa lui să decoleze spre Antalya, acolo unde va susține cantonamentul de iarnă. Elvir Koljic a fost întrebat ce crede despre faptul că antrenorul Costel Gâlcă a declarat după eșecul cu FCSB, 1-2, că lotul Rapidului nu este suficient de valoros pentru a se bate la titlu. „Cantitate avem, dar ne trebuie jucători cu calitate. Eu așa cred. ...
Ultimele detalii despre transferul lui Louis Munteanu în SUA: „Au ajuns la concluzia că au numai de câștigat” # Gazeta Sporturilor
Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, a dezvăluit faptul că Louis Munteanu a ajuns deja în Statele Unite ale Americii, unde urmează să evolueze în următoarele sezoane, la D.C. United.După ce a fost implicat într-un conflict cu conducerea clubului la finalul anului trecut pentru că a fost fotografiat purtând un tricou al rivalei FCSB, atacantul de 23 de ani s-a transferat la D.C. ...
România n-a mai fost la Campionatul Mondial din 1998, anul acesta se fac 28 de ani. Nici nu mă mai gândesc ca la o absență sportivă, e o pauză istorică. De atunci, țara s-a schimbat mai mult decât în multe decenii la un loc. Am ieșit din tranziție fără să ne dăm seama exact când, am intrat în Uniunea Europeană, am început să circulăm liber, ne-am mutat viețile prin alte țări, am schimbat monede, sisteme, mentalități. ...
Galatasaray și-a scos la vânzare vedeta! » Cât vrea campioana Turciei în schimb # Gazeta Sporturilor
Victor Osimhen, 27 de ani, a fost oferit mai multor cluburi mari dintr-o listă de zece pentru care nigerianul poate rezilia contractul cu Galatasaray.Galatasaray a făcut un efort considerabil vara trecută, pentru a-l cumpăra definitiv pe Victor Osimhen, de la Napoli, după împrumutul din 2024 - 2025. ...
Româncele încep anul în turneul de la Brisbane » Cu cine vor juca în primul tur Cristian, Cîrstea și Ruse # Gazeta Sporturilor
Trei românce se află pe tabloul principal al turneului WTA 500 de la Brisbane. Jaqueline Cristian (27 de ani, locul 39 WTA), Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 43 mondial) și Gabriela Ruse (28 de ani, locul 88 WTA) și-au aflat adversarele din runda inaugurală.Primele turnee ale lui 2026 sunt gata să înceapă, iar jucătoarele române s-au concentrat pe tabloul celui de la Brisbane, de categorie WTA 500. ...
Rapid l-a luat în cantonament pe Ianis Maghiar, tânărul portar în vârstă de 15 ani care în ultimele luni a făcut parte din academia clubului. Noutate în cantonamentul celor de la Rapid pentru cantonamentul care va avea loc în Antalya. Ianis Maghiar ajungea în tabăra giuleștenilor în luna septambrie. ...
Matuzalem nu-l uită pe Mircea Lucescu: „Cel mai bun antrenor. Guardiola mă dorea bodyguard la Barcelona!” » Fotbalul l-a salvat de droguri: „Aș fi ajuns în cimitir” # Gazeta Sporturilor
Francelino Matuzalem (45 de ani), fost mijlocaș defensiv retras în 2018, își amintește mereu cu recunoștință de Mircea Lucescu, pe care l-a avut antrenor la Shakhtar Donetsk. „Am fost aproape să ajung la Milan și, mai ales, la AS Roma. L-am întâlnit pe Spalletti într-un hotel în perioada de la Șahtior. Acolo l-am avut pe cel mai bun antrenor: Lucescu”, a declarat brazilianul, în interviul publicat astăzi de La Gazzetta dello Sport. ...
Favoritul la banca lui Chelsea zice că habar n-are, dar admite: „Niciodată nu poți să știi” # Gazeta Sporturilor
Liam Rosenior, antrenorul lui Strasbourg, a comentat informațiile potrivit cărora îi va urma pe banca lui Chelsea demisului Enzo Maresca.Enzo Maresca a fost demis de Chelsea în prima zi a lui 2026, după un 2-2 pe Stamford Bridge cu Brighton. A fost a treia partidă fără victorie a albaștrilor în Premier League și conducătorii au acționat fără a avea un înlocuitor pe măsură la îndemână, de teamă că echipa s-ar putea depărta altfel și mai mult de podium. ...
Espanyol primește vizita rivalei Barcelona sâmbătă, 3 ianuarie, în etapa 18 din La Liga. Meciul începe la ora 22:00 și poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Ultima victorie obținută de Espanyol cu Barcelona în La Liga datează din 21 februarie 2009, de la succesul de pe Camp Nou, scor 2-1. ...
