Premierul Bolojan spune că s-a constituit o minoritate de blocaj la CCR care a amânat o decizie în privința pensiilor speciale ale magistraților
Adevarul.ro, 3 ianuarie 2026 21:00
Primul ministrul Ilie Bolojan a comentat într-un interviu ultimul eveniment de la Curtea Constituțională, din 28 decembrie, când patru judecători au boicotat ședința la care trebuia să se ia o decizie în privința pensiilor magistraților.
Acum 10 minute
21:00
Acum o oră
20:30
Un jandarm de 27 de ani din București a violat o minoră de 16 ani. Autoritățile anunță că bărbatul era cadru militar în cadrul Jandarmeriei Capitalei.
20:30
Jennifer Lopez le dă replica celor care o acuză că nu se îmbracă potrivit vârstei: „Dacă ai avea acest posterior, ai umbla și tu dezbrăcată!” # Adevarul.ro
La 56 de ani, Jennifer Lopez continuă să fascineze publicul și să sfideze stereotipurile legate de vârstă, răspunzând cu umor criticilor care îi contestă stilul sexy.
20:30
Cine l-a trădat pe liderul de la Caracas. O sursă CIA din Venezuela a ajutat la localizarea și capturarea lui Nicolás Maduro # Adevarul.ro
O sursă din cadrul guvernului venezuelean, aflată sub coordonarea CIA, a monitorizat poziția președintelui Nicolás Maduro în zilele și momentele premergătoare capturării sale de către forțele speciale americane, potrivit unor persoane familiarizate cu operațiunea.
20:30
Prima reacție a unui oficial român după capturarea lui Maduro. Bolojan: „Ne uităm cu atenție la ce se întâmplă în Venezuela” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a comentat într-un interviu situația din Venezuela și a explicat poziția României în conflictul dintre SUA și regimul de la Caracas.
20:15
Trump a avertizat alți lideri militari și politici din Venezuela că ar putea avea soarta lui Maduro. Cine va conduce țara # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump nu a exclus posibilitatea să trimită trupe americane în Venezuela și a avertizat alte „figuri militare și politice” din țară să ia aminte că ar putea avea soarta lui Nicolas Maduro, arestat în urma unei operațiuni a forțelor speciale.
20:15
Roberta Metsola reacționează după capturarea lui Nicolas Maduro: „Următoarele ore și zile vor fi decisive” # Adevarul.ro
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis un mesaj clar după capturarea președintelui Nicolás Maduro și a soției sale de către SUA, subliniind că poporul venezuelean merită libertate și o tranziție pașnică și democratică.
Acum 2 ore
20:00
Lovitură fulger a SUA la Caracas: cum a fost „decapitat” regimul Maduro într-o jumătate de oră # Adevarul.ro
Capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro de către forțele americane a devenit, în doar câteva ore, principala știre a presei mondiale.
19:45
O femeie din Timiş care conducea un autoturism pe autostrada A1 a fost oprită de poliţiştii din Hunedoara, care bănuiau că aceasta consumase alcool.
19:45
Experți ruși despre atacurile SUA asupra Venezuelei: „Un semnal adresat întregii Americi Latine” # Adevarul.ro
Statele Unite și-au intensificat brusc operațiunile militare împotriva Venezuelei, lansând în noaptea de 3 ianuarie mai multe atacuri asupra infrastructurii militare și civile.
19:30
Tot mai mulți oameni aleg tatuajele fără să se gândească la ce se întâmplă după ce cerneala intră în piele. Studii recente arată că efectele pot merge dincolo de estetică.
19:30
Data de 3 ianuarie s-a dovedit, de-a lungul timpului, una nefavorabilă pentru o parte dintre adversarii Statelor Unite.
19:30
Blackout în sud-vestul Berlinului. Peste 45.000 de gospodării, mii de firme, comunicațiile şi serviciile de urgenţă, afectate de pana de curent. Autorităţile anchetează un posibil sabotaj # Adevarul.ro
O pană de curent de proporții a lăsat fără electricitate peste 45.000 de locuințe și 2.200 de firme din sud-vestul Berlinului, paralizând, pe lângă activitățile cotidiene, și comunicațiile telefonice și accesul la servicii esențiale.
Acum 4 ore
19:00
Prima imagine cu președintele Nicolas Maduro, la bordul USS Iwo Jima, după ce a fost capturat de forțele americane # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a publicat o nouă imagine pe platforma sa, Truth Social, despre care afirmă că îl arată pe președintele venezuelean Nicolás Maduro la bordul navei USS Iwo Jima.
18:45
Rusia cere SUA eliberarea lui președintelui Nicolás Maduro. Moscova respinge informațiile privind fuga vicepreședintelui Delcy Rodríguez # Adevarul.ro
Ministerul rus de Externe a cerut oficial Statelor Unite să-l elibereze pe președintele venezuelean Nicolás Maduro și pe soția acestuia, Cilia Flores, după ce cei doi au fost reținuți în urma operațiunii militare americane desfășurate în Venezuela.
18:45
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, susține sâmbătă seară o conferință de presă de la reședința sa din Mar-a-Lago, după ce SUA au anunțat liderul venezuelean Nicolás Maduro a fost capturat într-o operațiune complexă desfășurată de forțele speciale și armata SUA.
18:45
Diana Șocoacă, solicitare către Trump privind „eliberarea de îndată” a lui Nicolás Maduro # Adevarul.ro
Partidul S.O.S. România, prin președintele Diana Iovanovici-Șoșoacă, a transmis printr-un comunicat de presă un apel public către Statele Unite ale Americii să înceteze „escaladarea militară” în Venezuela.
18:30
María Corina Machado: „A sosit timpul libertății”. Opoziția venezueleană se declară pregătită să preia puterea după capturarea lui Maduro # Adevarul.ro
Lidera opoziției venezuelene și laureată a Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, a declarat că Venezuela intră într-un „moment istoric al libertății”, după ce președintele Nicolás Maduro a fost capturat de forțele americane în urma unei operațiuni militare desfășurate în cursul dimineț
18:15
Antarctica se încălzește mai rapid decât se estima. Studiul care confirmă această concluzie # Adevarul.ro
Un studiu chinez a confirmat clar că schimbările climatice cauzate de activitatea umană vor afecta Antarctica mai rapid decât se credea anterior.
18:15
Sute de zboruri spre și dinspre Caraibe au fost anulate sau reprogramate, în urma restricțiilor impuse de FAA asupra spațiului aerian din anumite zone ale regiunii, după atacurile militare ale SUA în Venezuela.
18:00
Afacerea care câștigă teren în România. O familie întoarsă din Germania a făcut profit dintr-o cultură atipică: „Devin rapid o necesitate în alimentație” # Adevarul.ro
După ani buni de muncă în Germania, o familie de români a decis să se întoarcă acasă și să pună pe picioare o afacere inedită, care prinde tot mai mult teren.
17:45
China a condamnat ferm operațiunea militară lansată de președintele american Donald Trump împotriva Venezuelei și „acțiunile îndreptate împotriva președintelui altei țări”.
17:45
Proprietarii barului unde au murit 40 de tineri sunt anchetați penal. Care sunt acuzațiile # Adevarul.ro
Autoritățile elvețiene au lansat o anchetă penală împotriva proprietarilor barului din Crans-Montana, unde cel puțin 40 de persoane au fost ucise într-un incendiu devastator în timpul petrecerii de Revelion.
17:30
O cameră video cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de încălcări ale legii rutiere în doar patru zile # Adevarul.ro
O cameră video cu inteligență artificială a înregistrat în patru zile peste 1.000 de încălcări ale codului rutier privind folosirea telefonului mobil la volan și depășirea limitelor de viteză.
17:30
Trump a urmărit operațiunea de capturare a lui Maduro din conacul său din Mar-a-Lago: „I-au eliminat în câteva secunde, n-am mai văzut așa ceva” # Adevarul.ro
Trump a urmărit operațiunea militară dintr-o cameră din conacul său din Mar-a-Lago, Florida, înconjurat de personal militar și de informații.
17:15
Angajații care primesc timp liber şi bani să stea cu prietenii, într-o ţară UE. Cum funcţionează „ora prieteniei” # Adevarul.ro
Un lanț de farmacii din UE testează „ora prieteniei”, oferind angajaților timp liber şi peste 90 de euro pentru a-și întări legăturile sociale.
Acum 6 ore
17:00
Capturați în pijamale. Nicolas Maduro și soția sa, ridicați din dormitor în timpul operațiunii americane în Venezuela # Adevarul.ro
Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, și soția sa, Cilia Flores, au fost scoși din dormitorul lor de forțele americane în timpul operațiunii care a dus la capturarea lor, potrivit a două surse familiarizate cu desfășurarea evenimentelor.
17:00
Povestea cuplului care a supraviețuit 66 de zile pe mare, pe o plută de cauciuc. Barca lor a fost scufundată de balene # Adevarul.ro
William și Simone Butler se aflau la aproape 2000 de km de coasta Costa Rica când barca lor a fost scufundată de balene.
16:45
Preşedintele columbian Gustavo Petro a anunţat sâmbătă că a ordonat desfăşurarea de trupe la graniţa cu Venezuela, în urma atacurilor aeriene lansate de SUA asupra ţării vecine, relatează AFP.
16:30
Culisele conflictului dintre Valentin Ceaușescu și Gică Popescu. Au vrut să-l aresteze pe fostul căpitan al României, în urma transferului eșuat la Steaua: „Eram dezertor” # Adevarul.ro
Gică Popescu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați fotbaliști români din toate timpurile.
16:30
ANAF va anula și în acest an datoriile la buget atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice.
16:15
Miza din spatele intervenției SUA în Venezuela. Atacul e despre America, nu despre Maduro # Adevarul.ro
Adevărata miză a Venezuelei nu este Caracasul, nici Maduro, nici măcar petrolul. Miza este definiția puterii americane în secolul XXI și răspunsul, încă deschis, la întrebarea dacă dominația poate fi menținută prin șoc sau doar printr-o ordine pe care alții aleg să o urmeze.
16:15
Bronzatul la solar produce mutaţii în ADN și aproape triplează riscul de cancer de piele avertizează un studiu recent # Adevarul.ro
Bronzatul artificial reprezintă un risc major pentru sănătate, susţin specialiştii într-un studiu recent care arată, pentru prima dată, cum expunerea la solar provoacă mutații în ADN și crește semnificativ riscul de cancer de piele.
16:00
Cum ne promovează țara un vlogger olandez după ce a vizitat-o: „Nu mergeți în România, e atât de periculos!” # Adevarul.ro
După o plimbare pe străzile Sibiului, vloggerul Luke Patrickk Hoogmoed i-a îndemnat şi pe alţii să-i urmeze exemplul.
15:45
Ziua din 2026 când soarele va apune în timpul unei eclipse. Astronom: „Apusul va fi mai spectaculos decât toate celelalte” # Adevarul.ro
Astronomul Adrian Șonka a dezvăluit într-un mesaj publicat pe Facebook data când va avea loc cel mai spectaculos apus de Soare din 2026.
15:45
SUA au anunțat acuzațiile pentru care va fi judecat Maduro. Declarațiile procurorului general # Adevarul.ro
Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, şi soţia sa, Cilia Flores, „vor face faţă în curând mâniei depline a justiţiei americane pe pământ american”, a anunțat sâmbătă procurorul general al SUA, Pam Bondi, pe platforma X, potrivit dpa.
15:45
Trei vulpi, surprinse în centrul Bucureștiului. Specialiștii explică apariţia acestora în mediul urban # Adevarul.ro
Trei vulpi au fost surprinse de camerele de supraveghere în zona Muzeului Antipa, chiar în centrul Bucureștiului, imaginile stârnind reacții și întrebări legate de apariția animalelor sălbatice în inima Capitalei.
15:30
Luni, marți și miercuri sunt impuse restricții de trafic pe DN7 Piteşti-Râmnicu Vâlcea-Vestem, anunță Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale.
15:15
Băuturile care fac bine inimii: antioxidanții și fibrele din sucurile naturale te pot ajuta să-ți menții colesterolul la valori normale # Adevarul.ro
Consumul zilnic de anumite băuturi naturale, precum sucul de portocale, prune, sfeclă, roșii sau cireșe amare, poate ajuta la menținerea unui colesterol sănătos și oferă, în același timp, antioxidanți, vitamine și fibre esențiale pentru sănătatea inimii și a sistemului cardiovascular.
15:15
Începe aventura americană! Ajuns în MLS, Louis Munteanu impresionează din prima zi la DC United: „L-au primit foarte bine” # Adevarul.ro
Louis Munteanu este foarte aproape de un nou capitol important în carieră.
Acum 8 ore
15:00
Cine este Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro, capturată de forțele americane. Cum s-a cunoscut cu liderul Venezuelei # Adevarul.ro
Soția președintelui venezuelean Nicolas Maduro, Cilia Flores, a ajuns în centrul atenției internaționale după ce președintele american Donald Trump a anunțat că liderul de la Caracas și Prima Doamnă a Venezuelei au fost capturați.
14:45
Operațiune militară a SUA împotriva Venezuelei. Apărarea antiaeriană de producție rusă, neutralizată # Adevarul.ro
Primele imagini apărute din Caracas sugerează că livrările recente de sisteme rusești suplimentare de apărare antiaeriană către Venezuela nu au reușit să oprească atacurile.
14:45
Analist CNN: Operațiunea SUA din Venezuela s-a desfășurat cu o viteză și precizie impresionante, posibil cu implicarea forțelor speciale # Adevarul.ro
Operațiunea desfășurată de Statele Unite în Venezuela, în noaptea de vineri spre sâmbătă, pare să fi avut loc cu o „viteză impresionantă” și cu un nivel ridicat de precizie.
14:30
Declinul imperiului Gazprom: gigantul rus renunță la clădiri de birouri și active imobiliare de top după pierderi uriașe # Adevarul.ro
Gazprom, una dintre cele mai mari companii energetice din Rusia, scoate la vânzare mai multe proprietăți imobiliare corporative, inclusiv clădiri de birouri și centre de afaceri, în contextul în care compania se confruntă cu pierderi semnificative și restructurări de personal.
14:15
Ryanair pregătește tăieri de rute: România, printre primele țări afectate. Două orașe pe listă # Adevarul.ro
Compania aeriană low-cost Ryanair analizează suspendarea mai multor rute operate de pe aeroportul Charleroi–Bruxelles Sud, ca reacție la creșterea taxelor aeroportuare din Belgia.
14:00
Secretarul general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, afirmă că anul 2025 a adus mai multe realizări importante pentru administrația publică, dar recunoaște că există și o listă lungă de lucruri care ar fi putut fi făcute mai bine.
13:45
Cum l-au capturat SUA pe Maduro. Operațiune cu elicoptere Chinook şi forțe speciale de elită # Adevarul.ro
SUA au desfășurat o amplă operaţiune militară în Venezuela în noaptea de vineri spre sâmbătă cu un amplu dispozitiv aerian cu elicoptere şi forţe speciale de elită, care a dus la capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro şi evacuarea acestuia din ţară pe cale aeriană.
13:30
Democrații americani îl avertizează pe Zelenski: garanțiile promise de Trump ar putea fi lipsite de substanță # Adevarul.ro
Un fost consilier pentru securitate națională al vicepreședintei SUA Kamala Harris avertizează că o eventuală înțelegere de pace bazată pe cedări teritoriale din partea Ucrainei, în schimbul unor garanții de securitate oferite de președintele american Donald Trump, ar reprezenta o eroare strategică
13:30
Reacția șefei diplomației europene după atacul SUA din Venezueala:UE nu recunoaște „legitimitatea” lui Maduro # Adevarul.ro
Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a declarat că Bruxelles-ul îl consideră pe Nicolás Maduro „lipsit de legitimitate” ca președinte al Venezuelei, întrucât UE nu i-a recunoscut victoria în alegerile din 2023.
13:30
Bărbatul care a salvat 10 tineri din iadul dezlănțuit de la barul Le Constellation, după apelul fiicei: „Am spart ușa și au căzut peste mine trupuri” # Adevarul.ro
Un gest de curaj și noroc a făcut diferența între viață și moarte pentru zece tineri prinși într-un incendiu devastator la barul Le Constellation, de Anul Nou. Paolo Campolo, un bărbat de 55 de ani, a povestit cum apelul disperat al fiicei sale i-a permis să intervină la timp.
