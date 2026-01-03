Tânăr român, găsit mort în Germania în prima zi a noului an, după ce a fost dat dispărut de familie. Avea un fetiţă de doi ani
Adevarul.ro, 3 ianuarie 2026 21:30
Un tânăr român de 22 de ani, plecat la muncă în Germania, a fost găsit mort în prima zi a anului, după ce fusese dat dispărut de familie, care nu l-a mai putut contacta din 28 decembrie.
Acum 5 minute
22:00
Ambasadorul României la Washington a venit cu un mesaj pe rețelele sociale prin care apreciază operațiunea ordonată de către Donald Trump pentru capturarea lui Nicolas Maduro.
Acum 30 minute
21:45
Ministrul român de Externe, anunț despre situația din Venezuela: „Prima prioritate este siguranţa cetăţenilor români din această ţară” # Adevarul.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, anunţă că a discutat cu partenerii din Uniunea Europeană pentru alinierea pentru o declaraţie comună în pregătirea Consiliului de Securitate ONU în ceea ce priveşte situaţia din Venezuela.
21:45
Președintele american Donald Trump a declarat că operațiunea militară a Statelor Unite care a dus la capturarea liderului venezuelean Nicolás Maduro nu a fost menită să transmită un mesaj Mexicului, dar a lăsat să se înțeleagă că Washingtonul ar putea lua măsuri suplimentare împotriva cartelurilor
21:45
Astrologul Lorina, de la Click!, dezvăluie horoscopul complet pentru 2026, indicând schimbările și oportunitățile pe care fiecare zodie le poate întâmpina în dragoste, carieră și sănătate.
Acum o oră
21:30
Închisoarea federală din New York, pregătită pentru deținuți cu risc extrem. Unde ar putea fi ținut Nicolás Maduro înainte de proces? # Adevarul.ro
Nu este încă limpede unde va fi încarcerat președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, până la deschiderea procesului din Statele Unite, însă capetele de acuzare formulate la New York permit autorităților americane să îl plaseze într-o unitate de maximă securitate din Brooklyn.
21:30
Ilie Bolojan recunoaște că a vorbit cu Marilen Pirtea pentru portofoliul de ministru al Educaţiei. Când va lua decizia # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că va veni cu o propunere pentru portofoliul Educaţiei în luna ianuarie, după ce conducerea PNL va analiza variantele pentru această funcţie.
21:30
Tânăr român, găsit mort în Germania în prima zi a noului an, după ce a fost dat dispărut de familie. Avea un fetiţă de doi ani # Adevarul.ro
Un tânăr român de 22 de ani, plecat la muncă în Germania, a fost găsit mort în prima zi a anului, după ce fusese dat dispărut de familie, care nu l-a mai putut contacta din 28 decembrie.
21:15
Chevy Chase, dezvăluiri cutremurătoare: „Mama mea mă trezea lovindu-mă cu palmele. De când era foarte mic, poc!” # Adevarul.ro
Într-un nou documentar revelator despre viața și cariera sa, actorul Chevy Chase susține că a suferit abuzuri fizice în copilărie din partea mamei și a tatălui său vitreg.
21:15
Bolojan spune că reforma administrației locale este prioritară: „Ar urma să se facă din a doua jumătate a lui ianuarie” # Adevarul.ro
Primul ministru Ilie Bolojan spune că reforma administrației locale este prioritară pentru guvern în acest început de an, iar bugetul pe 2026 va fi construit și cu reducerile care se vor face.
Acum 2 ore
21:00
Premierul Bolojan spune că s-a constituit o minoritate de blocaj la CCR care a amânat o decizie în privința pensiilor speciale ale magistraților # Adevarul.ro
Primul ministrul Ilie Bolojan a comentat într-un interviu ultimul eveniment de la Curtea Constituțională, din 28 decembrie, când patru judecători au boicotat ședința la care trebuia să se ia o decizie în privința pensiilor magistraților.
20:30
Un jandarm de 27 de ani din București a violat o minoră de 16 ani. Autoritățile anunță că bărbatul era cadru militar în cadrul Jandarmeriei Capitalei.
20:30
Jennifer Lopez le dă replica celor care o acuză că nu se îmbracă potrivit vârstei: „Dacă ai avea acest posterior, ai umbla și tu dezbrăcată!” # Adevarul.ro
La 56 de ani, Jennifer Lopez continuă să fascineze publicul și să sfideze stereotipurile legate de vârstă, răspunzând cu umor criticilor care îi contestă stilul sexy.
20:30
Cine l-a trădat pe liderul de la Caracas. O sursă CIA din Venezuela a ajutat la localizarea și capturarea lui Nicolás Maduro # Adevarul.ro
O sursă din cadrul guvernului venezuelean, aflată sub coordonarea CIA, a monitorizat poziția președintelui Nicolás Maduro în zilele și momentele premergătoare capturării sale de către forțele speciale americane, potrivit unor persoane familiarizate cu operațiunea.
20:30
Prima reacție a unui oficial român după capturarea lui Maduro. Bolojan: „Ne uităm cu atenție la ce se întâmplă în Venezuela” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a comentat într-un interviu situația din Venezuela și a explicat poziția României în conflictul dintre SUA și regimul de la Caracas.
20:15
Trump a avertizat alți lideri militari și politici din Venezuela că ar putea avea soarta lui Maduro. Cine va conduce țara # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump nu a exclus posibilitatea să trimită trupe americane în Venezuela și a avertizat alte „figuri militare și politice” din țară să ia aminte că ar putea avea soarta lui Nicolas Maduro, arestat în urma unei operațiuni a forțelor speciale.
20:15
Roberta Metsola reacționează după capturarea lui Nicolas Maduro: „Următoarele ore și zile vor fi decisive” # Adevarul.ro
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis un mesaj clar după capturarea președintelui Nicolás Maduro și a soției sale de către SUA, subliniind că poporul venezuelean merită libertate și o tranziție pașnică și democratică.
Acum 4 ore
20:00
Lovitură fulger a SUA la Caracas: cum a fost „decapitat” regimul Maduro într-o jumătate de oră # Adevarul.ro
Capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro de către forțele americane a devenit, în doar câteva ore, principala știre a presei mondiale.
19:45
O femeie din Timiş care conducea un autoturism pe autostrada A1 a fost oprită de poliţiştii din Hunedoara, care bănuiau că aceasta consumase alcool.
19:45
Experți ruși despre atacurile SUA asupra Venezuelei: „Un semnal adresat întregii Americi Latine” # Adevarul.ro
Statele Unite și-au intensificat brusc operațiunile militare împotriva Venezuelei, lansând în noaptea de 3 ianuarie mai multe atacuri asupra infrastructurii militare și civile.
19:30
Tot mai mulți oameni aleg tatuajele fără să se gândească la ce se întâmplă după ce cerneala intră în piele. Studii recente arată că efectele pot merge dincolo de estetică.
19:30
Data de 3 ianuarie s-a dovedit, de-a lungul timpului, una nefavorabilă pentru o parte dintre adversarii Statelor Unite.
19:30
Blackout în sud-vestul Berlinului. Peste 45.000 de gospodării, mii de firme, comunicațiile şi serviciile de urgenţă, afectate de pana de curent. Autorităţile anchetează un posibil sabotaj # Adevarul.ro
O pană de curent de proporții a lăsat fără electricitate peste 45.000 de locuințe și 2.200 de firme din sud-vestul Berlinului, paralizând, pe lângă activitățile cotidiene, și comunicațiile telefonice și accesul la servicii esențiale.
19:00
Prima imagine cu președintele Nicolas Maduro, la bordul USS Iwo Jima, după ce a fost capturat de forțele americane # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a publicat o nouă imagine pe platforma sa, Truth Social, despre care afirmă că îl arată pe președintele venezuelean Nicolás Maduro la bordul navei USS Iwo Jima.
18:45
Rusia cere SUA eliberarea lui președintelui Nicolás Maduro. Moscova respinge informațiile privind fuga vicepreședintelui Delcy Rodríguez # Adevarul.ro
Ministerul rus de Externe a cerut oficial Statelor Unite să-l elibereze pe președintele venezuelean Nicolás Maduro și pe soția acestuia, Cilia Flores, după ce cei doi au fost reținuți în urma operațiunii militare americane desfășurate în Venezuela.
18:45
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, susține sâmbătă seară o conferință de presă de la reședința sa din Mar-a-Lago, după ce SUA au anunțat liderul venezuelean Nicolás Maduro a fost capturat într-o operațiune complexă desfășurată de forțele speciale și armata SUA.
18:45
Diana Șocoacă, solicitare către Trump privind „eliberarea de îndată” a lui Nicolás Maduro # Adevarul.ro
Partidul S.O.S. România, prin președintele Diana Iovanovici-Șoșoacă, a transmis printr-un comunicat de presă un apel public către Statele Unite ale Americii să înceteze „escaladarea militară” în Venezuela.
18:30
María Corina Machado: „A sosit timpul libertății”. Opoziția venezueleană se declară pregătită să preia puterea după capturarea lui Maduro # Adevarul.ro
Lidera opoziției venezuelene și laureată a Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, a declarat că Venezuela intră într-un „moment istoric al libertății”, după ce președintele Nicolás Maduro a fost capturat de forțele americane în urma unei operațiuni militare desfășurate în cursul dimineț
18:15
Antarctica se încălzește mai rapid decât se estima. Studiul care confirmă această concluzie # Adevarul.ro
Un studiu chinez a confirmat clar că schimbările climatice cauzate de activitatea umană vor afecta Antarctica mai rapid decât se credea anterior.
18:15
Sute de zboruri spre și dinspre Caraibe au fost anulate sau reprogramate, în urma restricțiilor impuse de FAA asupra spațiului aerian din anumite zone ale regiunii, după atacurile militare ale SUA în Venezuela.
Acum 6 ore
18:00
Afacerea care câștigă teren în România. O familie întoarsă din Germania a făcut profit dintr-o cultură atipică: „Devin rapid o necesitate în alimentație” # Adevarul.ro
După ani buni de muncă în Germania, o familie de români a decis să se întoarcă acasă și să pună pe picioare o afacere inedită, care prinde tot mai mult teren.
17:45
China a condamnat ferm operațiunea militară lansată de președintele american Donald Trump împotriva Venezuelei și „acțiunile îndreptate împotriva președintelui altei țări”.
17:45
Proprietarii barului unde au murit 40 de tineri sunt anchetați penal. Care sunt acuzațiile # Adevarul.ro
Autoritățile elvețiene au lansat o anchetă penală împotriva proprietarilor barului din Crans-Montana, unde cel puțin 40 de persoane au fost ucise într-un incendiu devastator în timpul petrecerii de Revelion.
17:30
O cameră video cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de încălcări ale legii rutiere în doar patru zile # Adevarul.ro
O cameră video cu inteligență artificială a înregistrat în patru zile peste 1.000 de încălcări ale codului rutier privind folosirea telefonului mobil la volan și depășirea limitelor de viteză.
17:30
Trump a urmărit operațiunea de capturare a lui Maduro din conacul său din Mar-a-Lago: „I-au eliminat în câteva secunde, n-am mai văzut așa ceva” # Adevarul.ro
Trump a urmărit operațiunea militară dintr-o cameră din conacul său din Mar-a-Lago, Florida, înconjurat de personal militar și de informații.
17:15
Angajații care primesc timp liber şi bani să stea cu prietenii, într-o ţară UE. Cum funcţionează „ora prieteniei” # Adevarul.ro
Un lanț de farmacii din UE testează „ora prieteniei”, oferind angajaților timp liber şi peste 90 de euro pentru a-și întări legăturile sociale.
17:00
Capturați în pijamale. Nicolas Maduro și soția sa, ridicați din dormitor în timpul operațiunii americane în Venezuela # Adevarul.ro
Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, și soția sa, Cilia Flores, au fost scoși din dormitorul lor de forțele americane în timpul operațiunii care a dus la capturarea lor, potrivit a două surse familiarizate cu desfășurarea evenimentelor.
17:00
Povestea cuplului care a supraviețuit 66 de zile pe mare, pe o plută de cauciuc. Barca lor a fost scufundată de balene # Adevarul.ro
William și Simone Butler se aflau la aproape 2000 de km de coasta Costa Rica când barca lor a fost scufundată de balene.
16:45
Preşedintele columbian Gustavo Petro a anunţat sâmbătă că a ordonat desfăşurarea de trupe la graniţa cu Venezuela, în urma atacurilor aeriene lansate de SUA asupra ţării vecine, relatează AFP.
16:30
Culisele conflictului dintre Valentin Ceaușescu și Gică Popescu. Au vrut să-l aresteze pe fostul căpitan al României, în urma transferului eșuat la Steaua: „Eram dezertor” # Adevarul.ro
Gică Popescu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați fotbaliști români din toate timpurile.
16:30
ANAF va anula și în acest an datoriile la buget atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice.
16:15
Miza din spatele intervenției SUA în Venezuela. Atacul e despre America, nu despre Maduro # Adevarul.ro
Adevărata miză a Venezuelei nu este Caracasul, nici Maduro, nici măcar petrolul. Miza este definiția puterii americane în secolul XXI și răspunsul, încă deschis, la întrebarea dacă dominația poate fi menținută prin șoc sau doar printr-o ordine pe care alții aleg să o urmeze.
16:15
Bronzatul la solar produce mutaţii în ADN și aproape triplează riscul de cancer de piele avertizează un studiu recent # Adevarul.ro
Bronzatul artificial reprezintă un risc major pentru sănătate, susţin specialiştii într-un studiu recent care arată, pentru prima dată, cum expunerea la solar provoacă mutații în ADN și crește semnificativ riscul de cancer de piele.
Acum 8 ore
16:00
Cum ne promovează țara un vlogger olandez după ce a vizitat-o: „Nu mergeți în România, e atât de periculos!” # Adevarul.ro
După o plimbare pe străzile Sibiului, vloggerul Luke Patrickk Hoogmoed i-a îndemnat şi pe alţii să-i urmeze exemplul.
15:45
Ziua din 2026 când soarele va apune în timpul unei eclipse. Astronom: „Apusul va fi mai spectaculos decât toate celelalte” # Adevarul.ro
Astronomul Adrian Șonka a dezvăluit într-un mesaj publicat pe Facebook data când va avea loc cel mai spectaculos apus de Soare din 2026.
15:45
SUA au anunțat acuzațiile pentru care va fi judecat Maduro. Declarațiile procurorului general # Adevarul.ro
Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, şi soţia sa, Cilia Flores, „vor face faţă în curând mâniei depline a justiţiei americane pe pământ american”, a anunțat sâmbătă procurorul general al SUA, Pam Bondi, pe platforma X, potrivit dpa.
15:45
Trei vulpi, surprinse în centrul Bucureștiului. Specialiștii explică apariţia acestora în mediul urban # Adevarul.ro
Trei vulpi au fost surprinse de camerele de supraveghere în zona Muzeului Antipa, chiar în centrul Bucureștiului, imaginile stârnind reacții și întrebări legate de apariția animalelor sălbatice în inima Capitalei.
15:30
Luni, marți și miercuri sunt impuse restricții de trafic pe DN7 Piteşti-Râmnicu Vâlcea-Vestem, anunță Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale.
15:15
Băuturile care fac bine inimii: antioxidanții și fibrele din sucurile naturale te pot ajuta să-ți menții colesterolul la valori normale # Adevarul.ro
Consumul zilnic de anumite băuturi naturale, precum sucul de portocale, prune, sfeclă, roșii sau cireșe amare, poate ajuta la menținerea unui colesterol sănătos și oferă, în același timp, antioxidanți, vitamine și fibre esențiale pentru sănătatea inimii și a sistemului cardiovascular.
15:15
Începe aventura americană! Ajuns în MLS, Louis Munteanu impresionează din prima zi la DC United: „L-au primit foarte bine” # Adevarul.ro
Louis Munteanu este foarte aproape de un nou capitol important în carieră.
15:00
Cine este Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro, capturată de forțele americane. Cum s-a cunoscut cu liderul Venezuelei # Adevarul.ro
Soția președintelui venezuelean Nicolas Maduro, Cilia Flores, a ajuns în centrul atenției internaționale după ce președintele american Donald Trump a anunțat că liderul de la Caracas și Prima Doamnă a Venezuelei au fost capturați.
