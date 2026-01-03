VIDEO EXCLUSIV | MM Stoica pare că s-a supărat pe Tavi Popescu. ”E pe cont propriu. Treaba lui!”
Primasport.ro, 3 ianuarie 2026 22:10
VIDEO EXCLUSIV | MM Stoica pare că s-a supărat pe Tavi Popescu. ”E pe cont propriu. Treaba lui!”
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 10 minute
22:30
UBT Cluj începe anul cu un succes clar în ABA League
Acum 30 minute
22:10
VIDEO EXCLUSIV | MM Stoica pare că s-a supărat pe Tavi Popescu. ”E pe cont propriu. Treaba lui!” # Primasport.ro
VIDEO EXCLUSIV | MM Stoica pare că s-a supărat pe Tavi Popescu. ”E pe cont propriu. Treaba lui!”
22:10
VIDEO EXCLUSIV | ”E foarte, foarte bine". Noul transfer de la FCSB, gata să joace!
Acum o oră
22:00
Villarreal o bate pe Elche şi urcă pe podium în La Liga
22:00
Arsenal s-a impus la Bournemouth şi a legat 5 victorii consecutive
22:00
VIDEO EXCLUSIV | ”E foarte, foarte bine". Noul transfer de la FCSB e gata să joace
21:50
Rapid vrea să îl cedeze împrumut ”la pachet” pe Rareş Pop altui club din Superliga
21:40
Rapid vrea să îl cedeze împrumut ”la pachet” pe Rareş Pop la alt club din Superliga
Acum 2 ore
21:20
VIDEO | Juventus - Lecce 1-1. Meci de tristă amintire pentru torinezi
21:10
Caio pleacă de la FC Argeş! Dani Coman a anunţat de unde a venit o ofertă avantajoasă din punct de vedere financiar # Primasport.ro
Caio pleacă de la FC Argeş! Dani Coman a anunţat de unde a venit o ofertă avantajoasă din punct de vedere financiar
20:40
Raul Rotund se desparte prematur de Unirea Slobozia! Ar putea ajunge la un club ce atacă promovarea în Superliga # Primasport.ro
Raul Rotund se desparte prematur de Unirea Slobozia! Ar putea ajunge la un club ce atacă promovarea în Superliga
Acum 4 ore
20:20
Senegal şi-a respectat statutul de favorită cu Sudan şi s-a calificat în sferturile Cupei Africii # Primasport.ro
Senegal şi-a respectat statutul de favorită cu Sudan şi s-a calificat în sferturile Cupei Africii
20:10
Wolverhampton a avut nevoie de 20 de etape pentru a bifa primul succes stagional
20:00
CFR Cluj mai vinde un jucător şi încasează o sumă considerabilă
19:50
Wolverhampton a avut nevoie de 20 de etape pentru a bifat primul succes stagional
18:40
Rapid i-a setat preţul lui Antoine Baroan. Suma nu e tocmai accesibilă pentru cluburile din Superliga # Primasport.ro
Rapid i-a setat preţul lui Antoine Baroan. Suma nu e tocmai accesibilă pentru cluburile din Superliga
Acum 6 ore
18:30
John Herdman îi succede pe Patrick Kluivert la conducerea echipei naţionale a Indoneziei # Primasport.ro
John Herdman îi succede pe Patrick Kluivert la conducerea echipei naţionale a Indoneziei
18:30
VIDEO | Genoa - Pisa 1-1. Marius Marin a intrat în repriza secundă. Nicolae Stanciu, rezervă neutilizată # Primasport.ro
VIDEO | Genoa - Pisa 1-1. Marius Marin a intrat în repriza secundă. Nicolae Stanciu, rezervă neutilizată
18:00
OUT de la Csikszereda! Robert Ilyes renunţă la mai mulţi jucători
18:00
Carlo Casap, pe punctul să revină în fotbalul românesc şi să semneze cu un club de tradiţie # Primasport.ro
Carlo Casap, pe punctul să revină în fotbalul românesc şi să semneze cu un club de tradiţie
17:40
Anthony Joshua a scăpat cu viaţă din accidentul din Nigeria, deoarece şoferul i-a cerut să se mute din scaunul din faţă al maşinii # Primasport.ro
Anthony Joshua a scăpat cu viaţă din accidentul din Nigeria, deoarece şoferul i-a cerut să se mute din scaunul din faţă al maşinii
17:40
Elveţianca Camille Rast a bifat prima victorie la slalom uriaş, în cadrul Cupei Mondiale de Schi Alpin # Primasport.ro
Elveţianca Camille Rast a bifat prima victorie la slalom uriaş, în cadrul Cupei Mondiale de Schi Alpin
17:30
Matteo Duţu de la AC Milan, dorit sub formă de împrumut de un club cu pretenţii din Superliga # Primasport.ro
Matteo Duţu de la AC Milan, dorit sub formă de împrumut de un club cu pretenţii din Superliga
17:20
Început de an cu probleme la un club din Liga 2. Conducerea a propus jucătorilor reducerea salariilor cu 25% # Primasport.ro
Început de an cu probleme la un club din Liga 2. Conducerea a propus jucătorilor reducerea salariilor cu 25%
17:20
VIDEO | Celta Vigo - Valencia 4-1. Victorie spectaculoasă pentru Ionuţ Radu în La Liga # Primasport.ro
VIDEO | Celta Vigo - Valencia 4-1. Victorie spectaculoasă pentru Ionuţ Radu în La Liga
17:10
FC Argeş s-a reunit şi a plecat în cantonament în Antalya
17:00
Nu e doar Zouma! Cine sunt jucătorii la care CFR Cluj se pregăteşte să renunţe
16:50
Emanuel Gyenes, locul 17 în prologul Dakar. Cum s-au clasat echipajele Dacia la auto # Primasport.ro
Emanuel Gyenes, locul 17 în prologul Dakar. Cum s-au clasat echipajele Dacia la auto
16:40
Ce lovitură! Echipa lui Alex Mitriţă e în tratative avansate cu un jucător al Universităţii Craiova # Primasport.ro
Ce lovitură! Echipa lui Alex Mitriţă e în tratative avansate cu un jucător al Universităţii Craiova
Acum 8 ore
16:30
Unirea Slobozia a anunţat despărţirea de un internaţional
16:20
După Baroan, Rapid mai renunţă la un jucător! Acesta nu a fost luat în cantonament
16:10
Farul a transferat un jucător de la FCSB
15:50
VIDEO | Como - Udinese 1-0. Răzvan Sava a rămas pe bancă la oaspeţi
15:50
FCSB, la cinci stele în cantonament! Cât scoate Becali din buzunar pentru facilităţile campioanei # Primasport.ro
FCSB, la cinci stele în cantonament! Cât scoate Becali din buzunar pentru facilităţile campioanei
15:10
Tănase a luat decizia! Ce se întâmplă cu jucătorul de la FCSB | EXCLUSIV
15:00
Iga Swiatek după „Bătălia sexelor”: ”Nu trebuie să ne comparăm cu tenisul masculin”
15:00
Jucătorii Universităţii Cluj au plecat într-un cantonament de zece zile în Antalya
Acum 12 ore
14:00
Kopic s-a decis! De câţi jucători are nevoie în această perioadă de transferuri
13:30
Şumudică a semnat şi va încasa un salariu uriaş! Despre ce sumă este vorba
13:20
Gabriela Ruse s-a calificat pe tabloul principal la Brisbane
12:00
FC Voluntari se pregăteşte de promovare şi transferă un fost campion cu CFR Cluj!
11:10
CFR a întocmit lista indezirabililor! La cine sunt decişi să renunţe ardelenii
10:20
Etapa Cupei Mondiale de schi alpin găzduită de Crans-Montana se menţine, în ciuda tragediei din staţiune # Primasport.ro
Etapa Cupei Mondiale de schi alpin găzduită de Crans-Montana se menţine, în ciuda tragediei din staţiune
10:20
Fostul jucător de baseball Lenny Dykstra riscă să fie acuzat de posesie de droguri după ce a fost oprit în trafic în ziua de Anul Nou # Primasport.ro
Fostul jucător de baseball Lenny Dykstra riscă să fie acuzat de posesie de droguri după ce a fost oprit în trafic în ziua de Anul Nou
10:20
Marius Şumudică şi-a dat acordul şi revine pe bancă! Cu cine a semnat antrenorul
10:10
Cum a stat, de fapt, situaţia amenzilor la FCSB: "Nişte bazaconii!"| VIDEO EXCLUSIV
09:50
Michael Schumacher împlineşte 57 de ani. La 12 ani de la accidentul grav de schi, starea sa de sănătate rămâne un mister # Primasport.ro
Michael Schumacher împlineşte 57 de ani. La 12 ani de la accidentul grav de schi, starea sa de sănătate rămâne un mister
09:50
Atacantul belgian Christian Benteke va juca în Emiratele Arabe Unite
09:50
MM Stoica a clarificat situaţia lui Denis Alibec: "Nu l-a dus mintea"| VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
MM Stoica a clarificat situaţia lui Denis Alibec: "Nu l-a dus mintea"| VIDEO EXCLUSIV
09:40
Alex Dobre, la un pas să plece de la Rapid! Ce echipă s-a interesat de el
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.