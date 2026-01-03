Mihai Stoica, anunț de ultimă oră la FCSB: „Nu mai căutăm”

16:30

Vladislav Blănuță (23 de ani), atacantul pentru al cărui transfer Dinamo a purtat negocieri cu ucrianenii de la Dinamo Kiev, s-a lovit de un ghinion teribil. Acesta nu poate juca în acest sezon pentru alt club în afară de cele pentru care a evoluat deja. La începutul lunii septembrie, Vladislav Blănuță se transfera de la FCU Craiova, echipă care avea să fie exclusă din toate competițiile, la Dinamo Kiev în schimbul sumei de două milioane de euro. ...