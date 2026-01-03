Soborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist din Sicilia; Sf. Cuv. Nichifor cel Lepros și Apolinaria
3 ianuarie 2026
Aceşti 70 de Apostoli au fost aleşi de Domnul şi trimişi câte doi, înaintea Sa, în toate cetăţile şi locurile unde avea să meargă El, zicându-le: „Secerişul este mult, dar lucrătorii sunt puţini;
• • •
Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, precum este scris de proroci: „Iată, Eu trimit pe îngerul Meu înaintea feței Tale, care va pregăti calea Ta. Glasul celui ce strigă în pustie:
Fiule Timotei, fii treaz în toate, suferă răul, fă lucru de evanghelist, slujba ta fă-o deplin! Că eu de-acum mă jertfesc și vremea despărțirii mele s-a apropiat. Lupta cea bună m-am luptat, călătoria am
Hristos, Dumnezeul‑om, Cel ce a învins moartea, murind pe Cruce și înviind a treia zi, lucrează în lume paradoxal. În fața paradoxului, rațiunea încremenește. Iată, el face dintr‑un bolnav de care se
Parohia „Sfântul Ilie" - Ghencea îl va prăznui pe Sfântul Cuvios Nichifor cel Lepros
Parohia „Sfântul Ilie”- Ghencea din Protopopiatul Sector 5 Capitală îl va prăznui duminică, 4 ianuarie 2026, pe Sfântul Cuvios Nichifor cel Lepros, cunoscut drept vindecător de boli.Cu binecuvântarea
Dincolo de distanțe, timp și imposibilitatea de a ne întoarce la tinerețea de odinioară, suntem datori să‑i pomenim cu recunoștință pe cei întâlniți în drumul vieții, în anii de demult, sau în
„În vremea aceea a intrat Iisus în casa uneia dintre căpeteniile fariseilor, în zi de sâmbătă, ca să mănânce, și ei Îl pândeau. Și, iată, un om bolnav de hidropică era înaintea Lui. Și, răspunzând,
Fraților, fiți următori ai lui Dumnezeu, ca niște fii iubiți, și umblați întru iubire, precum și Hristos ne-a iubit pe noi și S-a dat pe Sine pentru noi, prinos și jertfă lui Dumnezeu, întru miros cu bună
Sfântul Macarie Egipteanul, Cele cincizeci de omilii duhovniceşti, omilia XV, 50, în Părinți și Scriitori Bisericești (1992), vol. 34, p. 170„Cei ce se lasă gâdilați şi prinşi de plăcere
Prorocul Maleahi s-a născut în ţinutul lui Zabulon, în Palestina, era din seminţia lui Levi şi a trăit cu 450 de ani înainte de întruparea Fiului lui Dumnezeu. Numele său se tâlcuieşte înger, adică trimis
În ziua de pomenire a Sfântului Cuvios Serafim de Sarov și a Sfântului Ierarh Silvestru, Episcopul Romei, astăzi, 2 ianuarie 2026, Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, împreună cu Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, s‑au aflat în mijlocul obștii monahale a Mănăstirii Pantocrator din localitatea Drăgănești‑Vlașca, județul Teleorman. Cei doi ierarhi au săvârșit Sfânta Liturghie în biserica mare a așezământului monahal, în cinstea sfinților pomeniți, alături de un sobor de preoți și diaconi. La acest moment de aleasă bucurie duhovnicească au participat numeroși credincioși, care au avut prilejul să se închine la un fragment din moaștele Sfântului Cuvios Serafim de Sarov, aflat în patrimoniul Mănăstirii Pantocrator.
Ziua întâia a lui Gerar nu este doar pragul noului an civil, ci o răscruce adâncă în Duh, luminată de sărbători cu o covârșitoare însemnătate pentru viața creștină.Pe de o parte, prăznuim smerenia
București, 1 ianuarie 2026 Cu profundă durere am primit vestea despre tragicul eveniment petrecut, în data de 1 ianuarie 2026, la stațiunea de schi Crans-Montana, din Elveția, în urma căruia
„În vremea aceea au venit Iisus și ucenicii Lui în Capernaum. Și, fiind în casă, i-a întrebat: Ce vorbeați între voi pe drum?Iar ei tăceau, fiindcă pe drum se întrebaseră unii pe alții cine dintre ei este
Înainte-prăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, episcopul Romei; Sf. Cuv. Serafim de Sarov
Sfântul Serafim de Sarov s-a născut in 1759, în orașul Kursk, într-o familie de creștini ortodocși evlavioși. La vârsta de 10 ani, a fost vindecat miraculos dintr-o boală grea, cu ajutorul icoanei
Fraților, prin credință, Avraam, când a fost chemat, a ascultat și a plecat spre locul pe care urma să-l ia spre moștenire și a ieșit, neștiind încotro merge. Prin credință, a locuit vremelnic în
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, s-a aflat astăzi, 1 ianuarie 2025, în mijlocul credincioșilor veniți la Mănăstirea Radu Vodă din Capitală, pentru a
În prima zi a anului 2026, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Iași, cu prilejul celor două
În prima zi a noului an, la praznicul Tăierii-împrejur cea după trup a Domnului şi sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare, mulţimi de credincioşi au venit la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sib
Biserica Ortodoxă Română prăznuiește la 1 ianuarie Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului și îi sărbătorește pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, şi pe mama sa,
versuri de Pr. Cristian Alexandru Pe tine, Maică sfântă, cu cinste te slăvescToți îngerii în ceruri și neamul omenesc.Fecioară Preacurată, ce pururea te rogi,Și oamenii din rele prin h
Proclamarea „Anului omagial al pastorației familiei creștine" și „Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar"
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2026 drept Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și
Proclamarea anului 2026 în Patriarhia Română ca „Anul omagial al pastorației familiei creștine" și „Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame)"
- Catedrala Patriarhală, joi, 1 ianuarie 2026 -Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința sa de lucru din 25 octombrie 2024, a examinat referatul Cancelariei Sfântului Sinod privind declararea
Numeroși credincioși au petrecut momentul trecerii dintre ani adunați în rugăciune, aducând mulțumire lui Dumnezeu pentru binefacerile pe care le‑au primit în anul 2025 și cerându‑I binecuvântarea și în
Anul 2025, pe care tocmai l-am încheiat, a reprezentat un moment unic în istoria Bisericii Ortodoxe Române. Biserica noastră a omagiat Centenarul Patriarhiei Române, i-a comemorat pe duhovnicii și mărturisitorii
Fraților, luaţi aminte să nu vă fure minţile cineva cu filozofia şi cu deşarta înşelăciune din predania omenească, după înţelesurile cele slabe ale lumii şi nu după Hristos. Căci întru El
Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei, și mama sa, Sf. Emilia (Anul Nou. Tedeum)
De la Sfinţii Părinţi am luat obiceiul să sărbătorim, după încheierea anului calendaristic, Tăierea împrejur cea după trup a Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul a primit aceasta, ca să înlăture
„În vremea aceea păstorii s-au întors, slăvind şi lăudând pe Dumnezeu, pentru toate câte le auziseră şi văzuseră, după cum li se spusese. Şi când s-au împlinit opt zile şi trebuia să-L taie împrejur
Sf. Iustin Martirul și Filozoful, Dialogul cu iudeul Tryphon, PSB, vol. 2, IBMBOR, București 1979, cap. 24, p. 117„De altfel, o, bărbaţi, ne-ar fi cu putinţă să dovedim, am zis eu, că ziua a opta avea o
Odovania praznicului Naşterii Domnului; Sf. Mc. Hermes; Sf. Cuv. Melania Romana (Harți. Slujba la cumpăna dintre ani)
Cuvioasa maica noastră Melania a trăit pe vremea împăratului Honoriu. Era de neam cinstit şi strălucit, întâiul în senatul roman. Sfânta iubea din toată inima pe Domnul şi dorea să trăiască în feciorie.
„În vremea aceea Iisus le-a dat poruncă ucenicilor Săi să nu spună nimănui despre El că este Hristos. Și a început să-i învețe că Fiul Omului trebuie să pătimească multe și să fie defăimat de
Odovania praznicului Naşterii Domnului; Sf. Cuv. Melania Romana; Sf. Mc. Hermes (Harți)
Fraților, Legea, având umbra bunurilor viitoare, iar nu însuși chipul lucrurilor, nu poate niciodată – cu aceleași jertfe, aduse neîncetat în fiecare an – să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie.
Sfântul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, Cartea a Unsprezecea, Cap. 12, în Părinți și Scriitori Bisericești (2000), vol. 41, p. 1064„Desființând prin înviere stăpânirea
Am primit cu tristețe vestea trecerii din această viață a Părintelui Valerian Iliescu, preot pensionar, îmbisericit la Parohia Mavrogheni, Protoieria Sector 1 Capitală.Părintele Valerian s-a născut în data
‑ Amintiri după 25 de ani - După o îndelungată suferință, în noaptea dintre 19 și 20 decembrie 2000, cu doar câteva zile înainte de luminoasa sărbătoare a Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, a
Programul liturgic al sărbătorii „Botezului Domnului" la Catedrala Patriarhală „Sfinții Împărați Constantin și Elena" de pe Colina Patriarhiei (marți, 06 ianuarie 2026)
Evenimentele liturgice de la Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena de pe Colina Patriarhiei, prilejuite de sărbătoarea Botezului Domnului din data de 6 ianuarie 2026, se vor desfășura
Profetul spune: „Că o mie de ani înaintea ochilor Tăi sunt ca ziua de ieri, care a trecut, și ca straja nopții. Nimicnicie sunt anii lor; dimineața ca iarba trec: dimineața înflorește și trece, iar seara
Fraților, prin aceasta, Duhul Sfânt ne lămurește că drumul către Sfânta Sfintelor nu era să fie arătat, câtă vreme cortul întâi mai stătea în picioare, care era o pildă pentru timpul de față și î
Sfânta Muceniţă Anisia era din Tesalonic şi a trăit pe vremea împăratului Diocleţian (284-305). După moartea părinţilor ei, care erau foarte bogaţi, sfânta ducea o viaţă singuratică şi bineplăcea lui Dumnezeu prin faptele sale bune. Vânzându-și toată bogăția, prețul luat l-a împărțit săracilor și celor ce pătimeau prin închisori, nu numai dându-le cele de trebuință, ci chiar slujindu-le cu mâinile sale acelora care fiind răniţi nu mai puteau să aibă grijă de ei înşişi. Anisia fecioara îi vindeca pe unii ca aceștia, ungându-i cu balsamuri şi legându-le rănile și îi încuraja pe cei mâhniți, apoi și pe bolnavii ce zăceau pe paturi îi cerceta și din averea sa îi ajuta. Umbla pe ulițe și pe drumuri și pe câți afla prin gunoaie, săraci sau bolnavi, îi ajuta. Și grăia întru sine: „Să nu-mi fie mie a căuta dulceți și mângâieri întru bogății, care nici ca o picătură de apă nu se vor afla la ziua judecății”. Într-o zi, vrând să meargă la biserică pentru a se închina Domnului Iisus Hristos, a auzit gălăgie mare în popor. Intrând pe poarta ce se numea a Casantrionei, i-a văzut pe păgânii care serbau praznicul Soarelui. Atunci, unul dintre ostaşii păgâni a văzut-o şi a întrebat-o unde merge. Ea a mărturisit că este creştină şi că merge la biserică să se roage. Atunci, ostaşul scoţând sabia a lovit-o pe Sfânta Anisia în coastă, iar aceasta căzând şi-a dat sufletul în mâinile Domnului. Moaştele ei se găsesc până astăzi la Tesalonic, în Biserica „Sfântul Dimitrie”.
„În vremea aceea a venit Iisus în Betsaida. Și au adus la El un orb și L-au rugat să Se atingă de el. Și, luând pe orb de mână, l-a scos afară din sat și, scuipând în ochii lui și punându-Și mâinile peste el, l-a întrebat dacă vede ceva. Și el, ridicându-și ochii, a zis: Zăresc oamenii; îi văd ca pe niște copaci umblând. După aceea, El a pus iarăși mâinile pe ochii lui și l-a făcut să vadă, și acesta s-a îndreptat și a văzut din nou limpede pe toți. Apoi l-a trimis la casa lui, zicându-i: Să nu intri în sat, nici să spui cuiva din sat.”
Diadoh al Foticeii, Cuvânt ascetic, 25-26, în Filocalia (2008), vol. 1, pp. 318-319„Însăși lumina sfintei cunoștințe ne învață că simțirea naturală este una, dar e împărțită în două lucrări,
România are una dintre cele mai mici rate de consum de fructe şi legume din Uniunea Europeană, arată datele Eurostat prelucrate de Monitorul Social, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung România, potrivit cărora
Salvamontiştii îndeamnă turiştii la prudenţă atunci când decid să urce pe munte, să ţină cont de atenţionările meteo, să fie echipaţi corespunzător, să aibă salvate numerele de telefon ale Salvamont
Banca Naţională a României a lansat ieri în circuitul numismatic o monedă din aur cu tema „Istoria aurului - Plăcuţele votive de la Germisara”. Potrivit băncii centrale, aversul monedei prezintă detalii ale
Printr-un proiect de 324 de milioane de lei, finanţat cu fonduri nerambursabile prin PNRR şi Programul de Dezvoltare Durabilă și coordonat de Ministerul Mediului, România își va consolida capacitatea de
Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor şi a Naturii Grupul Milvus a anunţat continuarea programului „Specia Periclitată a Anului” și faptul că în 2026 atenţia ornitologilor se va îndrepta asupra acvilei de
De câte ori, împovărați de deșertăciuni, ancorați în realitățile crude ale vieții, purtând în spate poveri de griji, frământări de gânduri și o tolbă doldora de planuri mărețe, nu visăm la
Măsura care viza impozitarea serelor, ciupercăriilor, silozurilor revine acolo unde era înainte de modificarea Codului fiscal, aceste construcții fiind scutite de impozit în 2026, a anunţat ministrul finanţelor,
Filarmonica „George Enescu” organizează tradiționalul concert de Anul Nou în zilele de 8 și 9 ianuarie 2026, în sala mare a Ateneului Român. Sub bagheta dirijorului Vlad Vizireanu, orchestra Filarmonicii va
