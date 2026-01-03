Ilie Bolojan își dorește mai multe investiții străine în România: „Înseamnă transfer de tehnologie, asta înseamnă locuri de muncă”

09:40

Vremea extremă din ultimele ore a provocat blocaje rutiere, intervenții de urgență și situații periculoase în mai multe zone din țară. Traficul a fost oprit pe drumuri naționale din județele Harghita, Alba și Caraș-Severin, după ce copaci doborâți de zăpadă au ajuns pe carosabil sau după ce vehicule grele au derapat. Pe munte, riscul de avalanșă a crescut semnificativ, iar în Munții Făgăraș s-a produs o avalanșă de mari dimensiuni. Salvamontiștii au intervenit în ultimele 24 de ore pentru salvarea a 85 de persoane, dintre care 32 au fost transportate la spital. Pentru una dintre victime, medicii nu au mai putut face nimic.