Tarom anunţă că, şi duminică, zborurile spre şi dinspre Aeroportul Amsterdam Schiphol ar putea avea întârzieri sau să fie anulate, din cauza ninsorilor/ Recomandări pentru pasageri
News.ro, 3 ianuarie 2026 23:20
Compania Tarom anunţă că şi duminică sunt aşteptate perturbări în operarea Aeroportului Amsterdam Schiphol, din cauza ninsorilor puternice. Astfel, zborurile ar putea avea întârzieri sau ar putea fi anulate, pasagerii fiind sfătuiţi să verifice statusul acestora.
Acum 30 minute
23:20
Cei doi administratori ai barului care a ars în Crans-Montana sunt anchetaţi penal de procurorii elveţieni # News.ro
Cele două persoane care administrau barul elveţian care a luat foc în timpul petrecerii de Revelion, o tragedie în care au pierit 40 de persoane, sunt anchetate penal pentru suspiciuni de infracţiuni, între care omor din neglijenţă, au declarat sâmbătă procurorii, relatează Reuters.
23:20
23:10
Constanţa: Un bărbat acuză că fratele său, cu anevrism de arteră vertebrală, a fost ţinut în Spitalul Judeţean fără medic curant şi fără a fi transferat la un alt spital/ Conducerea spitalului susţine că pacientul a fost tratat conform protocoalelor # News.ro
Un bărbat acuză că fratele său, în vârstă de 33 de ani, care a fost diagnosticat cu anevrism de arteră vertebrală, a fost ţinut la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa fără medic curant, fără neurochirurg şi că nu a fost iniţiată procedura de transfer la o altă unitate medicală. În schimb, conducerea SCJU Constanţa susţine că pacientul a fost tratat în permanenţă în Secţia de Terapie Intensivă, conform protocoalelor în vigoare în astfel de cazuri.
Acum 2 ore
22:30
22:30
Boxerul britanic Anthony Joshua s-a întors în Marea Britanie, vineri seară, pentru a-şi continua recuperarea, la patru zile după un accident rutier în Nigeria în care doi dintre apropiaţii săi au murit, a relatat presa engleză.
22:10
Bolojan anunţă că PNL va propune în ianuarie un nou ministru al Educaţiei, după demisia lui Daniel David/ Premierul a avut o discuţie cu Marilen Pirtea, recotrul Universităţii de Vest Timişoara, dar nimic nu e ”bătut în cuie” # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că, în luna ianuarie, PNL va veni cu o propunere pentru postul de ministru al Educaţiei, rămas vacant după demisia lui Daniel David. Bolojan a discutat pe această temă cu Marilen Pirtea, rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, însă nimic nu a fost stabilit definitiv.
21:50
Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, afirmă că susţine intervenţia Statelor Unite în Venezuela: Un sprijin legitim pentru cetăţenii care cer alegeri reale, drepturi şi demnitate, împotriva unui regim tiranic # News.ro
Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a afirmat că susţine intervenţia Statelor Unite ale Americii în Venezuela, motivând că este vorba despre un sprijin legitim pentru cetăţenii care cer alegeri, drepturi şi libertate împotriva unui regim tiranic.
21:50
Echipa spaniolă Villarreal a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-1, gruparea Elche, în etapa a 18-a din La Liga. Villarreal a urcat pe podium.
21:40
Spania nu va recunoaşte intervenţia SUA în Venezuela, declară premierul Pedro Sanchez după declaraţiile lui Donald Trump că va prelua controlului ţării # News.ro
Spania nu va recunoaşte intervenţia SUA în Venezuela, care încalcă dreptul internaţional, a declarat sâmbătă premierul Pedro Sanchez, după ce forţele americane l-au capturat pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro, aflat de mult timp la putere, într-o operaţiune desfăşurată în timpul nopţii, relatează Reuters.
21:40
Bolojan: Reforma administraţiei prevede şi măsuri care să reducă cheltuielile şi să eficientizeze, inclusiv cheltuiele de personal # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că reforma administaţiei ar urma să se facă chiar din această lună şi că aceasta ar prevede, pe lângă reducerea chelturilor, eficientizarea cheltuielilor de personal. Bugetul ar putea fi adoptat în luna februarie.
21:40
Baschet masculin: U BT Cluj, victorie cu FMP Belgrad în Liga Adriatică, în primul meci din 2026 # News.ro
Campioana U BT Cluj a obţinut sâmbătă, pe teren propriu, a noua victorie din grupa A a Ligii Adriatice, scor 93-65 (55-32), cu formaţia FMP Belgrad, în etapa a XIII.
Acum 4 ore
21:30
Ilie Bolojan: La toate persoanele fizice au crescut impozitele din 1 ianuarie/ Acest impozit reprezintă contribuţia proprietarilor de case, de apartamente la bugetul local pentru ca primăria respectivă să le creeze condiţii mai bune # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că, de la 1 ianuarie, impozitele au crescut pentru toate persoanele fizice, iar acest lucru reprezintă contribuţia proprietarilor de case şi apartamente la bugetul local. Cu aceşti bani, administraţiile locale vor putea să le creeze condiţii mai bune de trai. Bolojan a recunoscut că personal nu are instalată aplicaţia ghişeul.ro.
21:20
21:10
Echipa italiană Lecce a terminat la egalitate sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Juventus Torino, în etapa a 18-a din Serie A.
21:00
Bolojan: Era foarte bine ca CCR să tranşeze cât mai repede posibil orice fel de solicitare legată de constituţionalitatea unui proiect de lege/ Nu poţi să pensionezi oameni la 48-52 de ani cu o pensie cât ultimul salariu # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că ar fi fost bine să fie tranşate la Curtea Constituţională lucrurile în privinţa legii pensiilor speciale. El a subliniat că nu pot fi pensionaţi oameni la 48-52 de ani şi cu o pensie cât ultimul salariu.
20:40
Ilie Bolojan, despre situaţia din Venezuela: Nu am avut discuţii cu preşedintele Nicuşor Dan, în aceste ore/ Ca ţară, ne uităm la ceea ce se întâmplă la Venezuela, a cărei conducere România nu a recunoscut-o, nu avem consulat la Caracas # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă seară, că nu a discutat cu preşedintele Nicuşor Dan despre situaţia din Venezuela, dar că urmăreşte ce se întâmplă în această ţară, a cărei conducere România nu a recunoscut-o, astfel că ţara noastră nu are nici un consulat la Caracas.
20:20
Echipa naţională a Senegalului a învins sâmbătă, în optimile Cupei Africii pe Naţiuni, scor 3-1, echipa naţională din Sudan, calificându-se în sferturile de finală ale competiţiei.
20:10
SUA au mobilizat peste 150 de aeronave într-o misiune de câteva ore pentru capturarea lui Maduro # News.ro
Generalul Dan Caine, preşedintele Comitetului şefilor de stat major din SUA, a descris operaţiunea de capturare a preşedintelui venezuelean Nicolás Maduro ca fiind o operaţiune amplă, planificată meticulos, care a necesitat luni de pregătire şi ore de execuţie pe teren, relatează CNN.
20:00
Cluj-Napoca: Adolescent, reţinut după ce, în noaptea de Revelion, a lovit cu pumnul în faţă un băiat de 15 ani, aparent fără motiv/ Victima a fost transportată la spital # News.ro
Un adolescent de 16 ani a fost reţinut după ce, în noaptea de Revelion, la Cluj-Napoca, a lovit cu pumnul în faţă un băiat de 15 ani, aparent fără motiv. Victima a fost transportată la spital, având mai multe leziuni.
19:40
Acum 6 ore
19:20
Tragedia de la Crans-Montana: „Pe lângă faptul că este o victimă, este şi un erou” - Fotbalistul Tahirys Dos Santos s-a întors să-şi salveze iubita din incendiu # News.ro
Grav rănit în incendiul care a devastat un bar din Crans-Montana în noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, jucătorul echipei FC Metz, Tahirys Dos Santos, şi-a salvat iubita, blocată în interiorul clădirii, riscând să-şi piardă viaţa.
19:10
19:10
Odată cu înaintarea în vârstă, capacitatea organismului de a lupta eficient împotriva infecţiilor scade treptat, iar răspunsul la vaccinuri devine mai slab. Cercetătorii explorează noi modalităţi de a susţine funcţionarea sistemului imunitar la persoanele în vârstă, fără intervenţii invazive sau efecte adverse majore.
19:10
Ultima clasată în Premier League, Wolverhampton, a obţinut sâmbătă prima victorie din această stagiune, 3-0 pe teren propriu cu West Ham United, în etapa a 20-a a campionatului englez.
19:10
Preşedintele Donald Trump a publicat pe Truth Social, cu puţin timp înainte de conferinţa de presă în care a anunţat că SUA preiau conducerea temporată a Venezuelei, o fotografie ce pare să-l înfăţişeze pe Nicolas Maduro, preşedintele capturat de forţele americane, la bordul navei USS Iwo Jima, relatează CNN.
18:50
Hunedoara: Femeie, reţinută după ce a fost prinsă la volan, pe autostrada A1, cu 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat # News.ro
O femeie din Timiş care conducea un autoturism pe autostrada A1 a fost oprită de poliţiştii din Hunedoara, care bănuiau că aceasta consumase alcool. În urma masurătorilor cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ea a fost reţinută pentru 24 de ore.
18:50
18:50
Instalaţiile de producţie şi rafinare ale companiei petroliere de stat PDVSA funcţionau normal sâmbătă şi nu au suferit pagube în urma atacului Statelor Unite menit să ducă la capturarea preşedintelui Venezuelei, potrivit a două surse familiarizate cu operaţiunile companiei, citate de Reuters.
18:20
Englezul John Herdman, fost selecţioner al Canadei, a fost numit antrenor principal al echipei naţionale a Indoneziei, în locul olandezului Patrick Kluivert, care a plecat în octombrie, a anunţat sâmbătă Federaţia Indoneziană de Fotbal (PSSI).
18:10
Reuters: Vicepreşedinta Venezuelei, Delcy Rodriguez, potenţială succesoare a lui Nicolás Maduro, se află în Rusia / Moscova dezminte # News.ro
Vicepreşedintele Venezuelei, Delcy Rodriguez, se află în Rusia, au declarat sâmbătă patru surse familiarizate cu mişcările sale, după ce preşedintele Donald Trump a afirmat că preşedintele Nicolas Maduro a fost arestat de forţele americane şi a fost scos din ţară, relatează Reuters.
18:10
Echipa italiană Genoa a încheiat la egalitate sâmbătă, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea Pisa, în etapa a 18-a din Serie A.
Acum 8 ore
17:30
Hunedoara: Echipajele ISU au avut 34 de intervenţii după căderile masive de zăpadă, în principal pentru îndepărtarea copacilor prăbuşiţi sau a unor cabluri căzute/ Peste 15.000 de consumatori nu au electricitate # News.ro
Echipajele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Hunedoara au avut, până sâmbătă după-amiaza, 34 de intervenţii în urma căderilor masive de zăpadă din ultimele ore, pompierii fiind solicitaţi pentru îndepărtarea copacilor prăbuşiţi pe drumuri ori pe maşini sau a unor cabluri căzute. Sâmbătă seară, peste 15.000 de consumatori nu au încă electricitate.
17:30
Anthony Joshua a scăpat cu viaţă din accidentul din Nigeria, deoarece şoferul i-a cerut să se mute din scaunul din faţă al maşinii # News.ro
În urma tragicului accident de maşină de luni din Nigeria, care a curmat viaţa a două persoane apropiate lui Anthony Joshua, avocatul şoferului explicat că pugilistul trebuia iniţial să fie pasagerul din faţă înainte de a fi mutat pe bancheta din spate. Această schimbare de poziţie, după toate probabilităţile, i-a salvat viaţa boxerului britanic.
17:20
Reacţiile investitorilor şi analiştilor la capturarea lui Nicolas Maduro sunt în mare parte convergente în privinţa riscurilor, dar diferă în evaluarea oportunităţilor: pieţele financiare văd o creştere imediată a volatilităţii, în timp ce unii strategi anticipează un scurt val de optimism speculativ legat de o posibilă schimbare de regim în Venezuela, relatează Reuters.
17:20
Trump dezvăluie că doi americani au fost răniţi şi un elicopter a fost lovit în timpul operaţiunii din Venezuela. Soţii Maduro sunt aduşi la New York. Preşedintele mărturiseşte că a urmărit capturarea în timp real, ca pe „un show de televiziune” # News.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat sâmbătă că nu crede că au fost ucişi americani în timpul operaţiunii de capturare a preşedintelui venezuelean Nicolás Maduro, deşi unii au fost răniţi în timp ce încercau să-l captureze într-o locaţie pe care Trump a descris-o ca fiind puternic fortificată, relatează CNN.
17:10
Echipa spaniolă Celta Vigo a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Valencia, în etapa a 18-a din La Liga.
17:00
Companiile aeriene anulează zeci de zboruri în Caraibe după atacurile SUA asupra Venezuelei # News.ro
Companiile aeriene au anulat sâmbătă zeci de zboruri în întreaga regiune a Caraibelor, după ce Statele Unite au lansat atacuri asupra Venezuelei, iar Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA) a ordonat avioanelor comerciale să evite spaţiul aerian din anumite zone ale regiunii, relatează Reuters.
16:50
16:50
CNN: Maduro şi soţia sa au fost scoşi cu forţa din dormitorul lor în timpul capturării. Ei ar urma să fie duşi la New York # News.ro
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, au fost scoşi cu forţa din dormitorul lor de către forţele americane în timpul raidului care a dus la capturarea lor, au declarat două surse familiarizate cu acest subiect citate de CNN.
16:30
16:20
Lotul echipei FC Argeş s-a reunit, sâmbătă, şi a plecat spre cantonamentul din Antalya. În Turcia, Argeşul va da piept cu Bursaspor şi Gaziantep.
16:20
Schi alpin: Camille Rast a câştigat proba de slalom uriaş de la Kranjska Gora. Victoria a fost dedicată victimelor de la Crans-Montana # News.ro
Purtând o banderolă neagră în semn de omagiu adus victimelor devastatorului incendiu de la Crans-Montana, schioarea elveţiană Camille Rast a câştigat sâmbătă proba de slalom uriaş de la Kranjska Gora, Slovenia, reuşind prima sa victorie în această disciplină în circuitul Cupei Mondiale.
16:00
Aproape 30.000 de consumatori din judeţul Alba sunt în continuare fără electricitate, din cauza avariilor provocate de viscol/ Generatoare de mare putere, puse la dispoziţie de ISU Alba şi de alte cinci judeţe pentru infrastructura critică - VIDEO # News.ro
Aproape 30.000 de consumatori din judeţul Alba sunt în continuare fără electricitate, sâmbătă după-amiază, din cauza avariilor provocate de viscol, dar echipele de specialişti lucrează pentru remedierea acestora. Între timp, generatoare de mare putere au fost puse la dispoziţie de ISU Alba şi de inspectoratele din alte cinci judeţe pentru a deservi infrastructura critică din Abrud, puncte de transformare sau staţii de pompare a apei.
16:00
China şi-a avertizat cetăţenii să nu călătorească în Venezuela în viitorul apropiat, potrivit agenţiei de presă de stat chineze Xinhua, care a atribuit ştirea unei declaraţii emise de Ministerul de Externe.
15:50
Ce s-a întâmplat în Venezuela după atacul american? Oamenii şocaţi se ascundeau, nesiguri de ce va urma. Ulterior au ieşit pe străzi să se bucure # News.ro
Forţele de securitate venezuelene patrulau străzile aproape goale, sâmbătă în zori, în capitala Caracas, la câteva ore după ce explozii puternice i-au trezit pe locuitori cu vestea că trupele speciale americane le-au bombardat ţara şi l-au capturat pe preşedintele Nicolas Maduro, relatează Reuters.
15:40
Echipa Udinese, cu portarul Răzvan Sava rezervă, a fost învinsă, sâmbătă, în deplasare, scor 1-0, de formaţia Como, în etapa a 18-a a campionatului Italiei.
15:40
Salvamontiştii din Bihor avertizează că vântul şi ninsorile au afectat stabilitatea multor arbori, iar în Masivul Bihor s-a depus un strat semnificativ de zăpadă/ Şase turişti din Ungaria, recuperaţi după ce au rămas blocaţi cu maşinile # News.ro
Salvamontiştii din Bihor avertizează privind condiţiile montane periculoase, arătând că vântul şi ninsorile din ultima vreme au afectat stabilitatea multor arbori, care pot reprezenta un pericol, iar în Masivul Bihor s-a depus un strat semnificativ de zăpadă. Şase turişti din Ungaria au fost recuperaţi de salvamontiştii de la Padiş după ce au rămas blocaţi cu maşinile în zăpadă.
Acum 12 ore
15:10
Bronzatul artificial triplează riscul de cancer de piele şi poate provoca leziuni extinse în ADN, avertizează experţii # News.ro
Pentru prima dată, oamenii de ştiinţă arată cum solarul produce mutaţii în celulele pielii, mult peste efectele expunerii obişnuite la soare.
15:10
Lidera opoziţiei din Venezuela, Maria Machado, declara în decembrie că regimul Maduro se află în „ultimele zile”. Ce se va întâmpla acum în Venezuela? # News.ro
Într-un interviu acordat pe 12 decembrie, laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2026 Maria Machado, lidera opoziţiei din Venezuela, a declarat că guvernarea lui Nicolas Maduro se va sfârşi în curând, reaminteşte Reuters.
15:00
Autorităţile din Bali impun reguli mai stricte şi vor să verifice fondurile disponibile ale turiştilor străini, începând din acest an # News.ro
Turiştii străini care vor sosi în insula indoneziană Bali ar trebui să se aştepte ca bagajele şi paşapoartele să nu fie singurele lucruri care vor fi analizate. Începând cu 2026, guvernul provincial al insulei intenţionează să examineze turiştii internaţionali care sosesc în funcţie de capacitatea lor financiară, durata şederii şi activităţile planificate, scrie Jakarta Globe. Bali a înregistrat 7,05 milioane de sosiri de turişti străini pe calea aerului pe parcursul anului 2025.
