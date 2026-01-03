Zelenski glumește despre americani în răspunsul la întrebarea lui Maduro – VIDEO

13:50

Michael Schumacher, septuplu campion mondial de Formula 1, împlinește 57 de ani astăzi. Accidentat grav la schi în 2013, starea sa de sănătate rămâne un mister. Familia îi protejează intimitatea, iar el are nevoie de îngrijire permanentă. În 2025, a devenit bunic. Află mai multe despre cariera sa legendară și provocările actuale. Michael Schumacher împlinește … Articolul 57 de ani de Michael Schumacher: O legendă și incertitudini pentru fani apare prima dată în Main News.