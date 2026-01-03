TAROM anunță posibile perturbări ale zborurilor duminică spre și dinspre Amsterdam. Recomandări pentru pasageri

07:10

Dacă atingi accidental un obiect fierbinte, îți vei retrage mâna rapid, fără să te gândești. Acest lucru se întâmplă datorită nervilor senzoriali din piele, care trimit un semnal rapid către măduva spinării, care activează imediat mușchii. Viteza cu care se întâmplă acest lucru ajută la prevenirea arsurilor grave. Creierul tău este informat abia după ce mișcarea a început deja.