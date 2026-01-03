Scandal și repriză fără sfârșit în Atalanta - Roma, după o decizie incredibilă: „CIRC!”
Gazeta Sporturilor, 3 ianuarie 2026 23:50
Gianluca Scamacca (27 de ani) a înscris în minutul 28 din Atalanta - AS Roma pentru 2-0, dar golul i-a fost anulat pe un considerent puternic contestat de gazde. Meciul este încă în desfășurare, scor 1-0. În Atalanta - Roma, locul 10 versus locul 4 în Serie A, Giorgio Scalvini a deschis scorul în minutul 12. ...
• • •
Acum 30 minute
23:50
Scandal și repriză fără sfârșit în Atalanta - Roma, după o decizie incredibilă: „CIRC!” # Gazeta Sporturilor
Acum 2 ore
23:10
Costel Gâlcă primește întăriri » Revine la Rapid după 5 luni de coșmar: „O să joace 100%” # Gazeta Sporturilor
Costel Gâlcă primește întăriri în cantonamentul din această iarnă. Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, a anunțat că aripa dreaptă Drilon Hazrollaj (21 de ani) s-a recuperat după problemele medicale care l-au ținut departe de teren aproape jumătate de an și va juca din nou în alb-vișiniu. ...
22:50
Liam Rosenior, la ultimul meci înainte de a semna cu Chelsea? » Ce a făcut Strasbourg în campionat pe terenul lui Nice # Gazeta Sporturilor
Nice și Strasbourg au încheiat la egalitate pe Allianz Riviera, scor 1-1, într-un duel al rundei cu numărul #17 din Ligue 1. Acest meci este posibil să fi reprezentat ultimul duel al lui Liam Rosenior pe banca tehnică a grupării „Les Bleu et Blanc”, el fiind văzut drept principalul favorit la înlocuirea lui Enzo Maresca la cârma lui Chelsea. ...
22:40
U-BT Cluj-Napoca a învins-o cu 93-65 pe FMP în etapa 13 din grupele ABA League, competiția internațională destinată echipelor din spațiul ex-iugoslav, la care campioana României a fost invitată în premieră în acest sezon.U-BT a urcat pe prima poziție în grupa A din ABA League, reușind să învingă fără drept de apel formația sârbă KK (Košarkaški klub) FMP, scor 93-65. ...
22:30
Decizie luată de Mircea Lucescu. Ce va face selecționerul României săptămâna viitoare # Gazeta Sporturilor
Selecționerul Mircea Lucescu, 80 de ani, va sosi săptămâna viitoare în Antalya pentru a urmări diverse meciuri amicale ale formațiilor românești și fotbaliști ce intră în atenția lui pentru partida cu Turcia de pe 26 martie de la Istanbul. Membrii staff-ului său ajung de mâine, duminică, în TurciaRomânia își leagă speranțele de confruntarea cu Turcia de pe 26 martie, în semifinala barajului pentru un loc la Campionatul Mondial din vară de pe tărâm american. ...
22:30
Juventus și-a complicat situația cu o nouă greșeală și diferența până la lider crește # Gazeta Sporturilor
Fotbaliștii lui Juventus au remizat sâmbătă seara acasă, scor 1-1, în meciul din etapa a 18-a din Serie A, împotriva lui Lecce, ocupanta locului 16.În urma acestui rezultat, elevii lui Luciano Spalletti sunt la cinci puncte în spatele liderului provizoriu AC Milan, care are și un meci în minus. Inter Milano, locul doi, și Napoli, locul trei, au chiar două meciuri mai puține decât Juventus, deoarece mai au de disputat partidele de duminică. ...
22:20
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a declarat că a încheiat căutările pentru fundași. Clubul a fost în discuții cu Kevin Ciubotaru, de la Hermannstadt, însă negocierile nu s-au concretizat.Oficialul de la FCSB a transmis în finalul anului trecut că, în opinia lui, posturile din apărare sunt acoperite. Rămăsese la latitudinea lui Gigi Becali dacă îl ia pe Ciubotaru, fundaș stânga. ...
Acum 4 ore
22:00
Vlad Chiricheș (36 de ani), fundașul central de la FCSB, va continua până în vară la echipa roș-albastră, până la finalul contractului actual.Gigi Becali, patronul campioanei României, anunțase în decembrie că viitorul lui Chiricheș la FCSB e incert. Înainte de plecarea echipei roș-albastre în cantonament, Mihai Stoica a anunțat că veteranul va continua până la vară.„Nu mai are viteză, nu mai are iuțeală. ...
22:00
Metaloglobus vs. Ianis Hagi » „Lanterna roșie” a Superligii a anunțat adversarele din Turcia # Gazeta Sporturilor
Metaloglobus a anunțat datele cantonamentului de iarnă, dar și numele celor două adversare din Antalya.Metaloglobus, ultima clasată în Superligă, va pregăti partea a doua a sezonului în Turcia, într-un cantonament de 11 zile.În perioada 3-13 ianuarie, elevii lui Mihai Teja se vor antrena în Antalya, unde vor avea parte și de două meciuri de pregătire.Metaloglobus vs. ...
22:00
Mihai Stoica, la capătul răbdării cu jucătorul de la FCSB: „E pe cont propriu, să fie sănătos! S-a anturat cu cine nu trebuia” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre situația lui Tavi Popescu (23 de ani), jucător pe care este supărat pentru atitudinea pe care a arătat-o în ultima perioadă. ...
21:20
Viitoarea adversară a celor de la FCSB din Europa League se întărește din Serie A # Gazeta Sporturilor
Zvonurile privind o posibilă plecare a lui Mattéo Guendouzi (26 de ani) de la Lazio continuă să se intensifice la startul noului an. Destinația pare a fi Turcia, la Fenerbahce, viitoarea adversară a celor de la FCSB din grupa unică de Europa League. Chiar și așa, acesta nu va putea să joace contra campioanei României.FCSB - Fenerbahce, în grupa unică de Europa League, se joacă joi, 29 ianuarie, de la ora 22:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...
21:10
Raul Rotund, atacantul împrumutat de Dinamo la Unirea Slobozia, va schimba echipa în această iarnă. Jucătorul de 20 de ani a jucat jumătate de an pentru ialomițeni.Rotund va pleca de la Unirea Slobozia și va fi împrumutat la un alt club, potrivit jurnalistului Emanuel Roșu. Jucătorul lui Dinamo nu va juca pentru roș-albi în partea a doua a stagiunii, ci va fi trimis să prindă minute până la finalul sezonului. ...
21:10
Sadio Mane și compatrioții săi, primii sfertfinaliști de la Cupa Africii pe Națiuni! # Gazeta Sporturilor
Senegal a trecut de Sudan, scor 3-1, în optimile de finală de la Cupa Africii pe Națiuni, ediția 2025/26, și este prima țară calificată în „sferturile” competiției.În sferturile de finală, Senegal va da piept cu câștigătoarea meciului dintre Mali și Tunisia.Programul complet al optimilor de finala la CAN 2025/26Trupa lui Sadio Mane și Nicolas Jackson își continuă parcursul aproape perfect de la actuala ediție a Cupei Africii pe Națiuni. ...
21:10
Tottenham l-a împrumutat pe fundașul central Kota Takai (21 de ani) în Bundesliga, la Borussia Monchengladbach.Tottenham a renunțat la unul dintre stoperii din lot. Este vorba despre japonezul Kota Takai, cumpărat în vara lui 2025 cu 5,8 milioane de euro din țara natală, de la Kawasaki Frontale.Tottenham l-a cedat pe Kota Takai la Borussia MonchengladbachTakai nu a apucat să debuteze la prima echipă lilywhite. ...
20:50
Absentă de la Australian Open, revenită cu imagini pe social media în 2026 » Bianca Andreescu, transformare fizică totală # Gazeta Sporturilor
Bianca Andreescu nu va participa la ediția din acest an de la Australian Open. Reprezentanta Canadei, cu origini în România, este însă tot mai activă pe rețelele de socializare. Bianca Andreescu trage tare să revină în circuit. Se antrenează de câteva săptămâni, dar nu e la nivelul optim pentru a concura la Australian Open. În prima zi a anului, Bianca a petrecut alături de mai multe prietene. Imaginile au fost savurate de fanii de pe Instagram.FOTO. ...
20:50
În Grupa C de la United Cup, la Perth, veteranul Stan Wawrinka (40 de ani, locul 157 ATP) a început anul 2026 cu un meci extrem de complicat, care a durat peste trei ore, în fața francezului cu 10 ani mai tânăr Arthur Rinderknech (30 de ani, locul 29 ATP). Elvețianul s-a impus dramatic, după două seturi decise în tiebreak, scor 5-7, 7-6 (5), 7-6 (5). ...
20:50
Celta Vigo, victorie răsunătoare cu Ionuț Radu în poartă » Românul a reușit o serie istorică # Gazeta Sporturilor
Ionuț Radu (28 de ani) a fost integralist în Celta Vigo - Valencia 4-1, meci din etapa 18 a campionatului Spaniei. Portarul român a fost învins pentru prima dată după 344 de minute în care păstrase intactă poarta galicienilor. Celta Vigo își continuă forma excelentă în campionat, unde este neînvinsă începând din decembrie (3 victorii, un egal).Astăzi, cu Ionuț Radu în poartă, galicienii au trecut la scor de Valencia, 4-1. ...
20:40
Ca-n Vestul sălbatic: fratele antrenorului lui Cagliari, împușcat! » Gianluca Pisacane, rănit cu două gloanțe # Gazeta Sporturilor
La câteva ore după ce Cagliari, echipa pe care o antrenează, a pierdut primul meci jucat în Serie A în 2026, 0-1 cu AC Milan, Fabio Pisacane a avut un necaz și în familie. Fratele și tatăl i-au fost atacați în Napoli, primul fiind rănit cu două focuri de armă!2026 a început șocant pentru Fabio Pisacane. Tehnicianul de 39 de ani al lui Cagliari a înregistrat primul eșec în noul an, fiind învins la limită de golul marcat de Rafael Leao. ...
20:20
După ce l-au bătut pe Ronaldo, englezul Toney și colegii au dansat pe o manea românească # Gazeta Sporturilor
După victoria cu Al Nassr-ul lui Cristiano Ronaldo, în vestiarul lui Al Ahli a răsunat maneaua „Made in Romania”, cântată de Ionuț Cercel.Vineri, Al Ahli le-a administrat celor de la Al Nassr prima înfrângere din acest sezon. A fost 3-2 într-o seară de grație a lui Ivan Toney, cu englezul marcând primele două goluri și pasându-i decisiv lui Merih Demiral la al treilea. ...
20:20
Manchester United nu renunță! „Diavolii” au redeschis discuțiile pentru transferul care le-a „scăpat” în vară # Gazeta Sporturilor
Carlos Baleba (22 de ani) rămâne în capul listei de priorități a celor de la Manchester United și în actuala perioadă de mercato, asta după ce în urmă cu patru luni Brighton s-a opus transferului. ...
Acum 6 ore
19:50
Fundașul de 50 de milioane semnează cu Inter: „Fundamental pentru Cristian Chivu” # Gazeta Sporturilor
Federico Dimarco, fundașul stânga de la Inter, ar urma să semneze prelungirea contractului cu echipa antrenată de Cristi Chivu.Internaționalul italian mai are contract până în 2027 cu Inter. Clubul îi propune prelungirea până în 2030. Dimarco ar urma să aibă o creștere salarială de la 4 la 5,5 milioane de euro net pe sezon.Federico Dimarco, „elementul fundamental pentru Chivu”, va semna prelungirea cu Inter„Nu doar Cancelo, nu doar banda dreapta. ...
19:50
Alexandra Andrei Gogoriță (34 de ani), fostă componentă a naționalei de handbal feminin a României, și-a anunțat retragerea, punând punct carierei după 20 de ani pe semicerc.Aceasta a făcut anunțul pe pagina personală de Facebook, unde a anunțat că de acum înainte se va pregăti pentru cel mai important „meci”, acela de a fi mamă. Ultima echipă la care a evoluat a fost SCM Gloria Buzău, formație care s-a retras din campionat la începutul anului 2025. ...
19:30
Etapa 3 în Turneul celor 4 Trambuline: Prevc a dezamăgit complet la Innsbruck, austriecii au dominat acasă # Gazeta Sporturilor
Săritorul cu schiurile austriac Jan Hörl (27 de ani) este câștigătorul calificărilor în etapa 3 a Turneului de Anul Nou „Patru Trambuline”, care are loc în acest weekend în Innsbruck, Austria.Hörl a obținut în fața publicului de acasă un rezultat de 128 de metri, care i-a adus 132,5 puncte și primul loc, înaintea a trei conaționali. ...
19:30
Gestul fotbalistului de la Metz rănit la Crans-Montana: „Pe lângă victimă, e și erou!” » Ultimele vești din spital # Gazeta Sporturilor
Tahirys Dos Santos (19 ani), fundașul stânga al lui Metz internat luni într-un spital din Germania, cu arsuri grave după tragedia din barul „Le Constellation” de la Crans-Montana, se simte mai bine. ...
19:20
Sută la sută rezolvat! Înlocuitorul lui Louis Munteanu intră pe mâinile lui Daniel Pancu: „Este <<lup>> cum îi plăcea lui Dan Petrescu!” # Gazeta Sporturilor
Alibek Aliev, 29 de ani, ajunge sâmbătă noaptea la Cluj Napoca și va merge în cantonamentul din Spania al CFR-ului. Sunt așteptări mari în ceea ce-l priveșteCFR Cluj nu a rămas descoperită în atac după ce l-a vândut pe Louis Munteanu în SUA, la D.C. United. Ardelenii l-au convins să semneze pe Alibek Aliev, un vârf de 29 de ani, care măsoară 1,90 m. E vorba de un atacant de 29 de ani, născut în Rusia, la Makhachkala, dar care are și cetățenie suedeză. ...
19:10
Rezultat-surpriză în Premier League: au obținut prima victorie a sezonului, în etapa 20! # Gazeta Sporturilor
Wolverhampton a câștigat pentru prima dată în acest sezon de Premier League, învingând-o pe West Ham, altă echipă din zona roșie, cu 3-0.Astăzi, „lupii” au adunat puncte cât în primele 4 luni și jumătate ale sezonului!Wolverhampton a obținut prima victorie stagională, 3-0 cu West Ham, și a și-a dublat numărul de puncte, de la 3 la 6. ...
19:10
Fostul număr 3 mondial, pregătit de revenire după un 2025 de coșmar: „Am avut timp să mă înțeleg mai bine” # Gazeta Sporturilor
Grigor Dimitrov (34 de ani, locul 44 ATP) va începe sezonul 2026 în turneul ATP 250 de la Brisbane, după ce a absentat patru luni anul trecut din cauza unor accidentări. El spune că a muncit pentru a se pune la punct, dar a și profitat de pauză pentru alte activități.Unul dintre veteranii de excelență ai circuitului ATP, Grigor Dimitrov e gata să pornească în sezonul de față, lăsându-l în urmă pe cel precedent și problemele pe care i le-a adus. ...
19:10
Selecționerul „Generației de Aur” a Bulgariei s-a stins din viață la vârstă de 80 de ani » Mesajul lui Hristo Stoicikov # Gazeta Sporturilor
Dimitar Penev, antrenorul legendar al naționalei Bulgariei, a murit astăzi, 3 ianuarie 2026, la vârsta de 80 de ani! El este omul care a adus „țării vecine” cea mai importantă performanță din istorie la o Cupă Mondială.Federația Bulgară de Fotbal a făcut sâmbătă după-amiază tristul anunț, precizând că Penev s-a stins din viață după o lungă suferință. ...
18:30
Stadionul-SF din Venezuela pentru care Maduro a investit masiv timp de 10 ani » 40.000 de locuri: destinat unui alt sport, NU fotbalului # Gazeta Sporturilor
Venezuela este în stare de șoc, după ce Donald Trump (79 de ani), președintele Statelor Unite ale Americii, a ordonat lovituri aeriene asupra unor obiective militare, iar președintele Nicolas Maduro (63 de ani) a fost capturat împreună cu soția sa.În orașul Caracas, timp de aproape un deceniu, președintele Maduro a investit masiv în ridicarea unei arene absolut spectaculoase, un stadion cu o capacitate de 40. ...
Acum 8 ore
18:00
Naționala României de handbal masculin atacă Europeanul cu mari probleme și speranțe: „Suntem departe de forțe, dar este o șansă unică” # Gazeta Sporturilor
Naționala României de handbal masculin va debuta la mijlocul acestei luni la Campionatul European, găzduit de Danemarca, Norvegia și Suedia, care are loc în perioada 15 ianuarie - 1 februarie, iar selecționerul George Buricea are probleme de lot înaintea turneului final. Tricolorii fac parte dintr-o grupă de foc și au o misiune infernală la competiția de la începutul acestui an. ...
18:00
După un an la Dinamo, dezvăluie: „M-a călit, m-a întărit mental” » Are în minte un obiectiv îndrăzneț # Gazeta Sporturilor
La exact un an de când a devenit fotbalistul lui Dinamo, Alexandru Pop, 25 de ani, explică cum l-a maturizat această perioadă și cum a reușit să gestioneze în plan mental trecerea la unul dintre cele mai importante cluburi ale României. ...
17:50
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că Florin Tănase (31 de ani) a primit o ofertă din China.Mijlocașul ofensiv de la FCSB a refuzat însă propunerea și va continua la formația bucureșteană. Tănase mai are contract până la vară cu roș-albaștrii, înțelegerea urmând să se prelungească automat dacă va câștiga titlul. ...
17:50
O mare echipă europeană, coșmarul CSM-ului, are probleme financiare: „Nu au ținut pasul cu cheltuielile” # Gazeta Sporturilor
Team Esbjerg, echipă obișnuită cu prezența în fazele superioare ale Ligii Campionilor la handbal feminin, se confruntă cu probleme de ordin financiar, înregistrând în sezonul 2024/2025 pierderi de aproximativ 435.000 euro.În precedenta stagiune, Team Esbjerg a ieșit vicecampioană în Danemarca și a ajuns în Final Four-ul Ligii Campionilor, câștigând finala mică, dar realizările sportive nu au ajutat clubul să fie pe excedent. ...
17:40
Starul olandez riscă să rateze Cupa Mondială! » Ronald Koeman l-a avertizat personal # Gazeta Sporturilor
Nathan Ake (30 de ani), stoperul batav al celor de la Manchester City, poate rata convocarea la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada. Selecționerul Ronald Koeman l-a contactat personal pe fotbalist și i-a precizat acestuia ce are de făcut pentru a fi prezent la vară în lotul „Portocalei Mecanice”. ...
17:30
Chivu în contre cu italienii: „Acum nu vă mai interesați de el? Aud aceeași întrebare amuzantă de 1 ianuarie!” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, a avut mai multe contre cu ziariștii italieni la conferința de presă dinaintea revanșei cu Bologna de mâine seară. Tehnicianul român s-a arătat deranjat că a fost întrebat de transferul lui Joao Cancelo și de informațiile false publicate despre nerazzurri în presa peninsulară, protejându-și încă o dată jucătorii în fața zvonurilor. ...
17:10
Varga le trântește ușa-n nas celor de la Dinamo: „Mi-au dat bani de țigări! N-au cu ce să-l cumpere!” # Gazeta Sporturilor
Neluțu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a avut o reacție extrem de dură și a închis orice discuție legată de un posibil transfer al lui Matei Ilie la Dinamo.Potrivit unor surse autorizate, Dinamo ar fi reactivat din culise interesul pentru fundașul central al ardelenilor. Tentativa bucureștenilor se lovește însă de refuzul ferm al finanțatorului CFR-ului, care nu a uitat negocierile eșuate din vară. ...
17:10
Cum îl vede un câștigător al celor trei Mari Tururi pe Tadej Pogacar: „Acolo nu este de ajuns forța pură” # Gazeta Sporturilor
Vincenzo Nibali (41 de ani), câștigător al Turul Franței, Italiei și Spaniei în cariera sa, analizează șansele lui Tadej Pogacar (27 de ani) de a se impune într-o cursă-monument pe care și-a setat-o drept obiectiv pentru 2026. ...
17:00
17:00
17:00
16:50
FIFA are un favorit absolut pentru găzduirea următorului Campionat Mondial al Cluburilor # Gazeta Sporturilor
Marocul este pe cale să găzduiască un alt turneu important în doar câțiva ani. După ce în prezent găzduiește Cupa Africii pe Națiuni, iar în 2030 va fi co-organizator al Mondialului, este aproape 99% sigur că va găzdui și Campionatul Mondial al Cluburilor în 2029. Acest lucru a fost anunțat de agenția locală Hespress, care citează o sursă din Federația Regală Marocană de Fotbal. ...
16:30
Vladislav Blănuță atinge culmea ghinionului » De ce nu poate juca pentru Dinamo # Gazeta Sporturilor
Vladislav Blănuță (23 de ani), atacantul pentru al cărui transfer Dinamo a purtat negocieri cu ucrianenii de la Dinamo Kiev, s-a lovit de un ghinion teribil. Acesta nu poate juca în acest sezon pentru alt club în afară de cele pentru care a evoluat deja. La începutul lunii septembrie, Vladislav Blănuță se transfera de la FCU Craiova, echipă care avea să fie exclusă din toate competițiile, la Dinamo Kiev în schimbul sumei de două milioane de euro. ...
16:30
Jucătorul cu cele mai multe meciuri din istoria fotbalului mondial și-a prelungit contractul » Va continua până la sfârșitul anului 2027 # Gazeta Sporturilor
Fabio Deivson Lopes Maciel (45 de ani), portarul cu cele mai multe meciuri oficiale din istoria fotbalului mondial, și-a prelungit contractul cu Fluminense până în decembrie 2027, a anunțat oficial clubul brazilian.Deși are 45 de ani, Fabio este titular incontestabil între buturile lui Fluminense, lăsând pe bancă doi portari mult mai tineri, de 23 și 27 de ani. ...
Acum 12 ore
15:50
A distrus visul Serenei Williams și acum se confesează: „Pare trivială, dar aceea este imaginea carierei mele” # Gazeta Sporturilor
Roberta Vinci (42 de ani), finalistă la US Open 2015 și multiplă campioană de Grand Slam la dublu, dezvăluie într-un amplu interviu ce a însemnat pentru ea victoria în fața Serenei Williams din 2015, cum a luat decizia de a se retrage și cu ce se ocupă în prezent.Una dintre cele mai talentate și versatile jucătoare din anii 2000-2010, italianca Roberta Vinci a lăsat o amprentă de neșters asupra tenisului. ...
15:50
Petrolul Ploiești, echipa aflată pe locul 13 în Superliga, a zburat spre Antalya sâmbătă dimineață cu nu mai puțin de 9 jucători noi în lot. Nu mai puțin de 10 echipe din Superliga au ales Antalya ca destinație pentru cantonamentul din această iarnă. Printre ele se află și Petrolul, care a împărțit charterul cu FC Argeș și Metaloglobus. ...
15:50
Fostul parmegian despre Chivu: „Maestru în a construi. Chiar dacă greșești, nu te va critica niciodată public!” # Gazeta Sporturilor
Giovanni Leoni (19 ani) a rămas impresionat de Cristi Chivu în cele numai trei luni în care l-a avut antrenor la Parma. Fundașul central, plecat și el în vară, pentru 31 de milioane de euro la Liverpool, a vorbit într-un interviu în Gazzetta dello Sport despre relația cu actualul tehnician al lui Inter.Giovanni Leoni a primit mai multe minute la Parma după ce Fabio Pecchia a fost înlocuit pe 18 februarie 2025 cu Cristi Chivu. ...
15:40
CFR Cluj se pregătește pentru o restructurare importantă a lotului în această iarnă. Patronul ardelenilor, Neluțu Varga, negociază rezilierea contractelor pentru Kurt Zouma, Marcus Coco, Mohamed Badamosi și Anton Kresic, jucători care nu mai intră în planurile echipei.Perioada de mercato de iarnă va începe oficial pe 12 ianuarie, iar cei trei fotbaliști sunt vizați pentru plecare. În cazul unuia dintre ei, situația este deja clară de mai mult timp. ...
15:30
Pregătesc „infernul” pentru fotbalistul de la Barcelona » Scandări macabre și șobolani de pluș: „Îl vrem decapitat” # Gazeta Sporturilor
Joan Garcia (24 de ani) a încheiat sezonul trecut sărutând emblema lui Espanyol, după ce a ajutat echipa să-și asigure menținerea în La Liga. La scurt timp, s-a transferat la marea rivală, Barcelona, iar sâmbătă se întoarce pe stadionul care i-a fost casă timp de mai mulți ani, dar unde va fi întâmpinat într-un mediu extrem de ostil. Ultrașii lui Espanyol au fost deja auziți scandând: „Îl vrem pe Joan decapitat”. ...
