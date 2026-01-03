Scandal și repriză fără sfârșit în Atalanta - Roma, după o decizie incredibilă: „CIRC!”

15:30

Joan Garcia (24 de ani) a încheiat sezonul trecut sărutând emblema lui Espanyol, după ce a ajutat echipa să-și asigure menținerea în La Liga. La scurt timp, s-a transferat la marea rivală, Barcelona, iar sâmbătă se întoarce pe stadionul care i-a fost casă timp de mai mulți ani, dar unde va fi întâmpinat într-un mediu extrem de ostil. Ultrașii lui Espanyol au fost deja auziți scandând: „Îl vrem pe Joan decapitat”. ...